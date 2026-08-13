18 человек, которые решили обновить имидж не выходя из дома и подарили себе повод для смеха

Иногда жажда экспериментов толкает нас на смену имиджа прямо в собственной ванной. Герои нашей статьи подарили себе радость творчества, сделав стрижку, макияж или маникюр в домашних условиях. Так на свет появились ультракороткие челки, эффект зеркала на лице и ногти, живущие своей жизнью. Но эти мастера сумели с улыбкой взглянуть на результат, ведь именно из таких спонтанных порывов и складываются счастливые и добрые воспоминания.