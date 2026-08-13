Зато папа сразу обеспечил сестре уважение в новой семье на много лет вперед! С таким тестем спорить никто не рискнет.
18 человек, которые решили обновить имидж не выходя из дома и подарили себе повод для смеха
Иногда жажда экспериментов толкает нас на смену имиджа прямо в собственной ванной. Герои нашей статьи подарили себе радость творчества, сделав стрижку, макияж или маникюр в домашних условиях. Так на свет появились ультракороткие челки, эффект зеркала на лице и ногти, живущие своей жизнью. Но эти мастера сумели с улыбкой взглянуть на результат, ведь именно из таких спонтанных порывов и складываются счастливые и добрые воспоминания.
А ведь все начиналось с «немного подровнять»
- Я любила в детстве делать прически. Когда моей сестре исполнился 21 год (а мне было 11), она собралась замуж. Дня за три до события я решила сделать папе прическу. На глаза попались ножницы. «Пап, а у тебя волосы неровно, давай подровняю». «Ну давай, но немного». Я подровняла, потом еще и еще... Папа глянул в зеркало и офигел: «Доча, это очень коротко, давай подравнивай, пока мама не увидела». Я старалась, обровняла до макушки. Папа приуныл и отправил меня спать. Наутро я услышала разговор на повышенных тонах. Папа ночью побрил голову под ноль. Наступил день свадьбы, папа лысый и высокий. Родня со стороны жениха прямо притихла, увидев такого тестя. Да и жених тоже... Сестра надо мной много лет подтрунивала, что на мою свадьбу она тоже папу обреет, но у нее так и не вышло.
Когда нюдовый маникюр оказался не таким уж и нюдовым
- Перед отпуском накрасила ногти нюдовым лаком, чтобы под все купальники подходил. И вот под вечер приехала в отель, подаю администратору ваучер, а она замолчала и тихо отодвинулась! Я глянула на свои руки и офигела. Оказалось, что у них на ресепшене висят люминесцентные лампы. Стоило мне положить руки на стойку, как мои пальцы засияли неоновым светом. Незамеченной, кажется, я тут в любом наряде не останусь.
«Возможно, я слишком сильно поверила в себя, решив постричься самостоятельно»
Зачет со вкусом карамели
- В университетские времена я часто экспериментировала с цветом волос. Синий, желтый, фиолетовый, красный — все в этом духе. Однажды сидела перед преподавателем, пыталась идеально все сдать и переживала, потому что думала, что он довольно строгий. На середине моего рассказа он меня перебил и сказал: «Знаете, Елизавета, смотрю я на ваши волосы и думаю: побыстрей бы пойти и купить себе конфет!» Отпустил меня через две минуты и поставил пятерку! Не зря я тогда волосы покрасила.
Все дело в бровях
- Сегодня накрасила брови чуточку темнее, так как торопилась. Поехала в маршрутке, и там один парень долго смотрел на меня, словно кот на колбасу. В университете двое парней из параллельной группы всю перемену пялились на меня, а потом сели со мной на лекции. Во время перерыва один из них познакомился со мной и позвал на прогулку после занятий. До сих пор не понимаю, это брови повлияли на то, что парни обратили на меня внимание, или это случайность?
«Они похожи на фигурки из фетра, которые я вырезала для поделок в детском саду»
Когда просто хотела смахнуть волосы с лица
- Я себе челочку забабахала пару недель назад. Просто стригла мужа и решила смахнуть волосы с лица рукой, в которой была включенная машинка. В итоге получилось два сантиметра выше бровей. Немного подравняла, конечно, но все равно вид теперь имею лихой. Последний раз с челкой ходила в 7-8 лет, когда решила, что мне это пойдет.
«Я себе челочку забабахала» — звучит как название серии в мультфильме, где в начале всё шло по плану, а в конце главный герой сидит в шапке.
Когда решила повторить укладку из рекламы
- Было мне лет 12. Я захотела немного освежить свой образ. Бегу в ближайший магазин и покупаю два пакетика хны. Сама я от природы рыжая. Посмотрев рекламу, в которой женщина лихо накручивала волосы на круглую расческу и сушила феном, я решила, что тоже так сумею. Взяв добрую прядь у виска, я обильно пропенила ее муссом, намотала на круглую расческу и стала сушить феном. По мере сушки цвет волос светлел и становился ярко-апельсиновым. Пробую размотать прядь обратно и понимаю, что расческа застряла в волосах. Пришлось отрезать. Так как волосы у меня мягкие, у виска стал торчать оранжевый пушок сантиметра три в длину, да еще и немного закручиваться вверх. Другая девочка, может быть, и не стала бы пробовать второй раз. Но я проделала то же самое с другой стороны. Результат был тот же.
«Пытался подстричься сам... нужен совет»
Хотела эффект сияния, но люстра помешала
- После сотен видео я считала себя крутым визажистом и сделала подруге макияж на выпускной с эффектом сияния. На вручении фотограф все время косился на нее. «Восхищается!» — думала я. Через неделю, открыв готовые фото, мы обомлели: там из-за жары в +30 в душном зале «сияние» превратилось в красивое масляное зеркало. На всех официальных снимках лицо подруги светилось так мощно, что на лбу и щеках отражались все детали люстры под потолком.
«Безопасные ножницы не защитили меня от меня самой»
Чтобы мама не узнала
- Знакомая рассказала: в детстве у нее были шикарные волосы ниже спины. Но однажды они ей надоели, и решила она отстричь всю эту красоту. Просит маму, та ни в какую. Знакомая берет ножницы, идет в ванную и отстригает себе волосы по плечи. А чтобы мама ни о чем не догадалась, она сделала это с выключенным светом и фонариком в руках.
У наших соседей дочь в 3 года увидела как мама тонирует волосы краской из тюбика. Решила повторить. Только тюбик, который она взяла, был с клеем Момент. Красотку пришлось остричь налысо.
Последнее слово осталось за хной
- Я как-то случайно покрасилась в апельсиновый рыжий. Хотела стать светлее, намазала осветлителем. Но так как волосы раньше были окрашены хной, то в итоге получились пятнистые: сверху желто-белый, челка рыжеватая, чем дальше к концам, тем темнее. На учебу на следующий день не пошла, у мамы нашлась рыжая краска, которая вполне успешно выровняла мне оттенок. Несколько месяцев такая ходила. Внезапно даже понравилось.
«Никогда не позволяй друзьям стричь тебя»
Из блондинки — в Мальвину
- Я недавно сделала себе блонд, о котором долго мечтала. Выход из темного цвета занял у меня почти год, тонировалась, красилась и достигла желаемого оттенка. В салоне сразу купила уходовые средства: фиолетовый шампунь, маски разные, чтобы волосы не желтели. Спустя пару дней нанесла шампунь, планировала оставить его ненадолго и смыть. Но тут позвонила мама, срочно нужна была моя помощь. Отвлеклась и провисела с ней на звонке минут 10. Потом опомнилась, что нужно смывать! Короче, передержала. Блонд приобрел фиолетовый оттенок, теперь похожа на Мальвину. Пробовала смыть, но слишком въелось. Выгляжу как подросток, который криво покрасил пряди дешевой цветной краской.
не ведет себя так фиолетовый оттеночный для блонда.
Чтоб такое получить, надо взять именно цветной оттеночный бальзам, ни один нормальный парикмахер такого не посоветует. А еще он смывается за неделю.
Решила сама сделать маникюр. Ногти: «Ну...»
Решила поразить подружек, а папа тут как тут
- Я помню, как в первый раз накрасилась. Тогда мне казалось, что чем больше косметики, тем лучше. Взяла у мамы тональный, щедро намазала все лицо. Затем в ход пошли пудра, яркие тени, а изюминкой всей этой красоты стала красная помада. Хорошо, что дома никого не было. Глянула на себя в зеркало, и ну очень мне понравилось. Хотя сейчас вспоминаю, что намалевалась косо-криво. Решила пойти так погулять с подружками, но встретила в подъезде папу. Он спросил, что я с собой сделала. Сказал, что никуда в таком виде не отпустит. Заставил пойти умываться. Хотела удивить подружек, и ничего не вышло.
Когда окрашивание привело к свиданию
- У нас с будущим мужем благодаря покраске отношения вышли на новый уровень. Тогда в моде была мужская стрижка с обесцвеченным верхом или прядями («под Депеш Мод»). Мы только познакомились, и он попросил помочь. Я пыталась его убедить, что оттенок, купленный им в порыве не знаю чего, не соответствует его цели, но он уперся. Пока шла реакция, он бегал между зеркалами и вопил, что у него через пару часов важная рабочая встреча, он не пойдет туда «красным деревом», и я сейчас должна буду бежать покупать ему что-то спасающее положение. Каким-то чудом после трех промытий шампунем цвет вышел вполне приличным, и товарищ позвал меня на свидание.
Чувак не слушал разумных доводов, а потом заявил, что девушка должна бежать и спасать положение...
С ним точно стоило встречаться?
У нас много других историй о фееричных знакомствах и свиданиях: