Чуваку надо было наесться не чеснока, а гороха! Ну или селёдки, огурцов и молока. Тогда бы замысел удался точно.
18 историй о свиданиях, которые запомнились совсем не романтикой
Истории
32 минуты назад
Свидания — это всегда волнительно. Мы тщательно готовимся, продумываем каждую деталь, строим в голове идеальный сценарий, но жизнь любит преподносить сюрпризы. Порой даже самое продуманное свидание может пойти наперекосяк, превратившись в череду нелепых, смешных или даже абсурдных ситуаций.
- Купил как-то раз букет роз на свидание с девушкой. Она не пришла, на звонки не отвечала. Я расстроился из-за того, что весь вечер насмарку. Пошел бродить по городу. Стал думать, что делать с букетом, куда его деть. Хотел было выкинуть его в реку, да жаль стало. Такой красивый, а никого не порадует. Стал искать, кому его отдать. В итоге вручил его одной девушке, а она, мало того что оказалась замужней, так ещё и на 4 месяце беременности. Букет она взяла, после чего я немедленно ретировался с того места подальше. Надеюсь, букет принес девушке радость, и муж не устроил сцену ревности. © Подслушано / Ideer
- Я очень нравился одной девушке, а она была не в моем вкусе. Однако она не оставляла надежды и постоянно наседала на меня. Так вот, решил я ей разонравиться. Пошел с ней на свидание, съев перед этим много чеснока. Ну все, думаю, дело в шляпе, но в конце свидания она со счастливыми глазами предложила новое. И только на третий раз она сказала, что обожает запах чеснока. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем в интернете. По общению весьма приятный и начитанный молодой человек. Решили встретиться. Свидание проходило в формате прогулки, но я была не против. Спустя пару часов, молодой человек предложил зайти в известный ресторан с фаст-фудом. Как оказалось, просто захотел в туалет. Пока я его ждала, взяла нам по мороженому, так как погода выдалась достаточно жаркая. Принял угощение мой спутник с благодарностью, но в процессе поедания умудрился им смачно обляпать всю одежду. И все бы ничего, но остаток нашей прогулки он буквально отчитывал меня за то, что я купила ему это мороженое, и из-за меня он испачкался. Я тогда ретировалась очень быстро, но странное ощущение от этого свидания преследовало еще очень долго.
- Встретила парня. Свидания, долгие разговоры, переписки с утра до ночи — все хорошо. Но было странное ощущение что что-то не так, как будто доверия нет. Не выдержав, я попросила знакомую развести его. И он повелся... Такой досады я давно не чувствовала. Они идут на свидание в день, когда свидание должно быть со мной. Он просто его отменил, сказав, что нездоровится. Приду и посмотрю в эти глаза. Интуиция не подвела. © Подслушано / Ideer
- Это было свидание вслепую. Мой спутник отвел меня в популярный ресторан, где вы сидите за одним столом с другими гостями. Пока мы находились там, он говорил со мной мультяшными голосами. Весь вечер те, кто сидел с нами, косились на него и посмеивались. А я ловила жалостливые взгляды. Было неловко. © Faerydust9921 / Reddit
- Провел отличное первое свидание с девушкой в местной кофейне. Мы заказали напитки и увлеклись беседой. Болтали около двух часов, после чего разошлись каждый по своим делам. Я сел в машину и проверил количество наличных при себе. В этот момент я понял, что не заплатил за напитки. Я позвонил девушке и уточнил, не ушла ли она еще из кофейни, после чего сказал: «Я, наверное, сделаю это свидание самым запоминающимся. Я вернусь, ты увидишь меня примерно через 30 секунд. Я не уверен, что заплатил за наши напитки!» Когда я вернулся, даже бариста сказал: «Вы, ребята, так хорошо проводили время, даже я забыл». В итоге я заплатил, и на этот раз мы вышли вместе и попрощались на углу улицы. Это было жутко неловко, но в большей степени мило. © anotherworthlessman / Reddit
- У меня необычное имя, и многие люди ошибаются. Один милый парень из моего класса по литературе пригласил меня на свидание, и оно прошло замечательно. Затем он проводил меня обратно в мое общежитие. Позвонила его мама, и он сказал ей, что он со мной, но он неправильно произнес мое имя. Я немного усмехнулась, но это не особо меня беспокоило, потому что я уже привыкла. Бедный парень пришел в ужас, когда я поправила его. Он сказал мне, что провел часы, репетируя мое имя перед зеркалом, прежде чем пригласить меня на свидание. Я до сих пор подшучиваю над ним по этому поводу. Мы вместе уже 15 лет. © talibob / Reddit
- Парень пригласил меня в ресторан в получасе езды от нашего района. Мы оба живем в одной части города. После того, как мы поужинали и пришло время оплачивать счет, оказалось, что он забыл свою карточку. Я предложила заплатить за ужин сама, но впервые в жизни я тоже забыла кошелек. Мы сказали официанту, что сейчас вернемся, чтобы все оплатить. В залог им оставила свои права. В итоге молодой человек проехал мимо своего дома и остановился у моего, чтобы я смогла взять свой кошелек. Мы вернулись в ресторан, я оплатила счет, но на свидания с этим парнем больше не ходила. © BBVIP21 / Reddit
- Пригласил парень в ресторан, типа "особенный вечер", романтика, все дела. Я уже радуюсь, думаю: "Ух, кайф, наконец-то нормальный ужин без картошки фри и соусов из пакетов". Приходим, садимся, официант подает меню, открываю. Ну, цены конские, но раз зовет в ресторан, значит, готов. Ага, щас. Я только выбираю, а он таким деловым голосом выдает: "Только давай в определенную сумму уложимся". Я аж зависла. То есть, блин, лучше бы в бургерную повел, честное слово. Я смотрю в меню, а там эта сумма ну ни о чем вообще. Спрашиваю: "Может, тогда просто сходим в другое место?" — а он такой: "Ну мы же в ресторане, это же красиво". Да, красиво, особенно когда сидишь с пустой тарелкой и пьешь воду. И самый прикол в том, что себе он заказывает стейк почти в 2/3 этой суммы. И типа — не отказывай себе ни в чем, но уже на остаток. Короче, я тогда выбрала коктейль в меню, допила его до дна и сказала, что мне пора домой. Пусть сам в свой бюджет укладывается. © Палата №6 / VK
- Как-то пригласил меня новый знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Заказали вкусной еды и напитки. Спустя час начала замечать, что мужчина начал из моей тарелки доедать все, что я не доела. А под конец свидания вообще сказал, что не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я была не готова к такому исходу, сказала: "Ну что ж, печально…" — и направилась к выходу. У него сразу нашлись деньги, и еще потом пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но я-то выводы уже сделала. © Подслушано / Ideer
- Мое первое свидание с девушкой закончилось совершенно неожиданным образом. Она от меня сбежала. Нет, не потому что я скучный или подозрительный. Просто в неожиданно начался ливень, и мы не успели найти укрытие. И когда я взглянул на нее, то понял, что ее брови смылись. Несмотря на это, она была приятной и интересной собеседницей. Мы провели полчаса вместе, и я старался не обращать внимания на отсутствие бровей. Но когда она посмотрела на себя в камеру, то, конечно же, заметила "пропажу". Так и не успел сказать ей, что мне всё равно на брови. © Не все поймут / VK
- Мы с молодым человеком сидели на свидании, и разговор как-то быстро исчерпал себя. Мы замолчали, не зная, о чем говорить дальше. И вдруг он произносит: "А ты знаешь, что существует 13 подвидов волков? По крайней мере я слышал о таком..." — и начинает рассказывать о них. Я подумала, что это было похоже на некий "подвид" отчаяния. Зато я теперь много знаю о волке архипелага Александра. © Не все поймут / VK
- Вчера было мое лучшее свидание! Встретилась с парнем, пришли в ресторан, сидим, едим, как вдруг у него выпадает зуб! Парень аккуратно складывает его на салфеточку и продолжает есть. Оказалось, что он был временный, так что все нормально. Но спустя некоторое время зуб пропадает, оказалось, что официант, убирая грязные тарелки, захватил салфетку с зубом и выбросил ее в мусорный бак. Мы с парнем и персоналом ресторана полчаса рылись в мусорках, чтобы найти этот зуб. Таких весёлых развлечений у меня не было ещё ни на одном свидании! © Не все поймут / VK
- Мой будущий муж пришел ко мне на наше третье свидание в обалденном наряде — в рыбацком костюме. Я нарядилась: надела лучшее платье, каблуки, макияж, прическа — вся при параде. А он сказал садиться в его старую машину и ехать с ним на рыбалку. И всё бы ничего, но мы застряли в грязи и мне пришлось в моем шикарном наряде помогать ему толкать машину... Зато на самой рыбалке было шикарно. Мы сидели, общались, ели бутерброды, пили компот и потом смотрели на ночное небо, обнимаясь и целуясь у воды. © Мамдаринка / VK
- Пошла как-то на свидание с парнем, вроде все хорошо шло. Но в какой-то момент он начал показывать мне приложение с прогнозом погоды и рассказывать про «уникальные атмосферные явления». Я сижу, думаю, ну ладно, парень в теме. Но спустя полчаса он так увлекся, что начал мне показывать карту всех осадков в мире за год! В общем, после этого он мне не перезвонил, видимо, потому что я зевала весь вечер. © Карамель / VK
Блин, как же ей замуж хотелось!! В платье на рыбалку, по грязи...И пофиг, что даже предупредить не удосужился, и не подумал, что ей будет некомфортно...
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Ответить
- В кафе парень сделал предложение своей девушке, но та молча собрала сумку и ушла. Мы все в зале сидим в тишине, он тоже ничего не понимает. Через пять минут она возвращается с другим парнем, обнимает его и говорит: "Я давно собиралась тебе сказать… Решила сделать это сегодня. В общем, знакомься. Это мой новый парень, и я люблю его, прости". Парень сидел как вкопанный, официанты не знали, что делать. А я до сих пор думаю: зачем она вообще пришла на это свидание? Гуманней было бы бросить по переписке. © Карамель / VK
- Пригласил меня парень на свидании выпить кофе с тортиком в кофейне. Пока мы вполне приятно беседовали, нам принесли заказ. Себе я выбрала черный кофе, а его часто подают очень горячим. Я попыталась сделать глоток, но, понятное дело, не смогла. Невзначай ляпнула, что кофе очень горячий, с намеком на то, что подожду пока остынет. Так этот фрукт подозвал официантку, начал на нее кричать за то, что кофе слишком горячий, требовать льдя, воды и чего угодно, чтобы его охладить. Я выпала в осадок, сказала девушке, чтобы не слушала его и не принимала близко к сердцу. Для себя же я сделала вывод. После объяснила горе-кавалеру, почему не хочу повторять свидание. Узнала о себе много нового.
- Начала встречаться с парнем, решила показать ему какие-то фотки. Он листал галерею, но вдруг бросил мой телефон и завопил: "Боже, прости! Это уже просто непристойно!" Я на него вылупилась: нет у меня в телефоне таких фоток. Взяла посмотреть, а там, блин фото моего пальца на ноге после одной медицинской процедуры. Парень, конечно, был джентльменом, не всматривался и решил, что это кое-что личное. Он был так смущен, а я смеялась до упаду. © Stellabear12 / Reddit
Очень часто бывает так, что на свиданиях все идет не так, как задумывалось. Однако именно такие встречи остаются самыми запоминающимися, словно ты стал героем истории из стендапа.
Были ли у вас такие свидания?
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