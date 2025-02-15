18 человек пришли на свидания, а вместо романтики получили историю для стендапа

Истории
7 минут назад

Путь к обретению второй половинки выложен десятками первых свиданий. Одни из них просто скучные и незапоминающиеся, другие оставляют приятное послевкусие. Но есть и такие, которые даже просто вспомнить стыдно. Зато можно бурно обсудить с друзьями!

  • Встретилась с парнем, а он, оказывается, учится на психолога. Подумала: как это круто и интересно! Так он начал меня прямо на свидании анализировать: почему я так оделась, что это значит, и что у меня проблемы с самооценкой. Пытался копаться в детстве, перебирать возможные травмы. Я чуть со стула не упала! В итоге мы весь вечер обсуждали меня, а не наши интересы или общие темы. Ушла с чувством, что побывала на приеме у врача, а не на свидании © Карамель / VK
  • На первом свидании со своим парнем я заказала блюдо, которое видела в меню в первый раз. На самом деле, я совсем не знала, что это такое, но не хотела показаться глупой. Оказалось, что оно было невероятно острым. Я, конечно, решила не показывать, как мне трудно. Но он сразу заметил, что я буквально «пылаю» от остроты, и со смехом предложил мне воду, а потом мороженое, а потом еще и хлеб. Мы хохотали до слез, а он подшучивал, что мое упорство покорило его сердце. С тех пор парень называет меня «моя перчинка». Спустя два года наших отношений каждый раз, когда мы идем в ресторан, то вместе пробуем что-нибудь остренькое. © Карамель / VK
  • Мне было 17, я забирал девушку из дома. Ее мама впустила меня и сказала, что я могу подождать, так как моя пассия еще не собралась. Сижу на диване, жду. Девушка спускается по лестнице, вместе с ней собака. Собака бежит ко мне и ее тошнит мне прямо на колени. Девушка в ужасе, ее мама угорает. © 72scott72 / Reddit
  • Гуляли по торговому центру, зашли в обувной. Примерила перед ним множество пар туфель, прямо как в романтических комедиях. На следующий день мне пришла доставка со всей той кучей туфель, что я вчера примеряла. Я в полном ужасе. Это было всего лишь первое свидание! Попросила его забрать подарок. А этот чудак так и не заехал, и больше мы не виделись. Обуви там было примерно на $2000! © miletharil / Reddit
Iosi Merson
2 дня назад

Блин или я чего-то не понимаю или ... Ну примерку нарядов ещё как-то, но туфли?

-
-
Ответить
  • Мужик привел меня в ресторан и все время, пока мы там находились, пытался самоутвердиться и показать какой он крутой за счет девочки-официантки. Выносил ей мозг, задавал весьма странные вопросы. Например: «Эти роллы приготовлены из самца семги?» На ответ девушки, что она не знает этого, закатывал глаза, цокал, и возмущался, какие все бездари вокруг. Было очень стыдно за него. Сидела и извинялась как попугай. © Татьяна Гуляева / VK
  • Романтическое свидание с парнем пошло не по плану. Пригласила его к себе, решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. На самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет. Было так плохо, что не могли даже в аптеку за таблетками отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как попустило, уехал домой и обещал набрать. Но больше никогда не звонил. © Карамель / VK
  • Гуляли вокруг озера. Там есть маленькие спортплощадки с турниками. Так вот, этот парень тормозил буквально рядом с каждым, чтобы быстренько подкачаться. © didyoubutterthepan / Reddit
  • Парень притащил свою маму на свидание и сказал, что они с ней лучшие друзья. Они буквально все делали вместе. Она даже сделала заказ за него. Это было дико неловко, и я ушла оттуда так быстро, как только смогла. © Ok-Shop-6376 / Reddit
  • Второе свидание. Собирались встретиться у него и пойти кушать. Добиралась два часа. Вместо обеда едем к нему в офис, потому что ему срочно надо поработать. Спустя некоторое время спрашиваю, мы обедать-то пойдем? Он: «Да, конечно, только надо за продуктами для дома заехать». Ладно, закупились. Теперь можно поесть? Он такой: «Мне вообще-то надо обратно на работу. Давай возьмем бургеры и в офисе поедим». Потом еще спросил, почему я больше не хочу с ним встречаться! © Targettedonetwothree / Reddit
  • Накосячила на свидании. Богатенький парень привел меня в шикарный ресторан. Нам подали большие сегменты ног краба, каждый был еще в панцире. Пока я пыталась выковырять мясо из панциря, кусок крабовой ноги вылетел у меня из рук и треснул по лысине мужчину за соседним столиком. Я нервно захихикала. Выражение лица парня было непередаваемым. На второе свидание он меня не позвал. © bedazzledbunnie / Reddit
  • Пошла на первое свидание с парнем, с которым познакомилась в чатике. Весь вечер официантка путала, перед кем из нас ставить еду. И неудивительно: он заказал салатик из зелени и воду с лимоном, а я – сладкие напитки, бургер и картошку фри. Как оказалось, он серьезно увлекается бодибилдингом. Настолько серьезно, что пока мы сидели, он несколько раз бегал к своей машине, чтобы там съесть какую-то очередную протеиновую штуку. Ничего не имею против таких увлечений, но мне нужен парень, с которым я смогу есть жирную неполезную еду без угрызений совести. © NearsightedReader / Reddit
  • Пошла я нарядно одетая в ночной клуб на стендап. Декольте, серьги до плеч, шикарный макияж, шубка белая. Ночью домой вернулась, смыла макияж, переоделась. Пишет мне в соцсети незнакомый парень: «Видел тебя в клубе, встретимся?» Подумала, согласилась. Надеваю пуховик, джинсы, делаю хвост на макушке. Выхожу во двор, стоит машина его. Я в окошко стучу. Он мне грубо: «Давай, иди отсюда, я девушку жду» © Larissa Anatolyevna
  • Познакомилась на отдыхе с парнем. Замечательно провели день, купались. На следующий день он проходит мимо, не здороваясь. Подхожу сама, зову плавать. Отмазывается – у него боязнь воды. Так весь отпуск – сегодня одно, завтра другое. И аж на девятый день я увидела, что их двое. Братья-близнецы. Вот так я повстречалась с обоими. © Marina Zilin
  • Встретились в центре, решили просто пройтись и поболтать. Пока гуляли, встретила поочередно нескольких знакомых, перебросились буквально парой фраз. Он внезапно скис и началось: «У тебя реально так много друзей? Так будет всегда, когда мы встречаемся? Вы договорились тут собраться? Мне вообще-то нравится, когда девушка уделяет внимание только мне». Это продолжалось, пока я просто не сбежала, отговорившись что мне пора домой. После написала ему, что у нас ничего не выйдет. Он решил, что это потому, что он некрасивый, и выдал, что с таким подходом я никогда не найду себе парня. Дело было вообще не в его внешности, но он этого так и не понял. © ChibiSailorMercury / Reddit
  • Парень с работы месяцев 5 прохода не давал. Сдалась, зашли в кафе. Он щедро заказывает салаты, горячее, кофе, десерт – всего по два. Я съела только десерт и выпила кофе, все остальное слопал он. Посидели, я ему: «Давай собираться, а то поздно уже». И тут он встает, одевается и говорит: «Ты заплати, а то у меня денег нет, а я на улице тебя подожду». Я расплатилась, оделась, вышла на улицу. Он и говорит: «Ну что, я пошел, тебе тут недалеко идти. Спасибо за хороший вечер, пока». © Unknown author / VK
  • Лучшая подруга разрекламировала своего знакомого: «Он похож одновременно на Брэда Питта и Стивена Хокинга». Ну, думаю, наверняка такой же красавчик, как Питт, и такой же умный, как Хокинг. Прямо не терпелось его увидеть. И тут подруга привела его на двойное свидание. Оказалось, что он примерно того же возраста, что и Питт, и носит такие же очки, как Хокинг. На этом его сходство с известными личностями заканчивается. © Карамель / VK
  • Работала в общепите, мне было примерно 20. Один из моих клиентов позвал меня на свидание. Ему было примерно 40, но мне нравятся мужчины постарше. Мы должны были заехать посмотреть спортивный матч, а потом поужинать. Приехали на стадион, смотрю – на поле играют девочки-подростки. Уже странно. Идем к трибунам. Он мне сообщает, что там в одной из команд две его дочки. Садимся. Показывает на женщину рядом – кстати, это моя бывшая жена. Смотрим с ней друг на друга в полном шоке, обеим дико неловко. Девчонки прибегают, чтобы поздороваться с «папиной девушкой». Пожелала им удачи, извинилась перед этой милой женщиной и сбежала оттуда. © DebThornberry / Reddit
  • Зашли выпить кофе в местную кофейню. Какой-то мужчина увидел нас, подбежал к столику, набросился на меня и заорал: «Какого черта ты делаешь здесь с моей девушкой?» © buddyboykoda / Reddit

Сайты знакомств - неплохой вариант для занятых современных людей. Но и они зачастую преподносят те еще сюрпризы!

Фото на превью vecstock / Freepik

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее