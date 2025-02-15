18 человек пришли на свидания, а вместо романтики получили историю для стендапа

Путь к обретению второй половинки выложен десятками первых свиданий. Одни из них просто скучные и незапоминающиеся, другие оставляют приятное послевкусие. Но есть и такие, которые даже просто вспомнить стыдно. Зато можно бурно обсудить с друзьями!