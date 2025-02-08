Я как-то полагала, что ЦА у сайтов знакомств и вакансий слегка разная, и фото тоже нужны разные.
12+ доказательств того, что иногда сайты знакомств могут подарить не только вторую половинку, но и приключения
Сайты знакомств — это не только способ найти пару, но и источник самых неожиданных историй. Кто-то там встречает любовь, кто-то — бывшего, а кто-то остается без золотых сережек. Никогда не знаешь, чем закончится очередное знакомство.
- Решила зарегистрироваться на сайте знакомств и позвала подругу помочь с анкетой. Фото выбрали, возраст указали, осталось написать о себе. И подруга посоветовала такое, что на следующий день у меня было больше 100 запросов на знакомство. Она, недолго думая, сказала мне написать просто: «Не дура». Неужели это все, что реально важно? © Карамель / VK
- Моя мама — одинокая пенсионерка. Недавно зарегистрировала ее на сайте знакомств. Теперь все выходные сидит в переписке и смеется до слез. Реально человек кайфует. Завидую... Мне на этом сайте вообще никто не пишет. © Подслушано / Ideer
- Ищу работу, составляю резюме. Долго выбираю фото: одно — с челкой, нежный образ, другое — в очках и строгой прическе, чистый бизнес-стиль. Спросила у мужа, какое лучше. А он, не раздумывая: «Создай две анкеты на сайте знакомств, загрузи оба варианта. Куда больше народу потянется, то фото и ставь в резюме». Маркетинговый подход в действии. © Подслушано / Ideer
- Все, сайты знакомств для меня теперь — табу. На первое свидание парень пришел с подарком — серьгами. Настоял, чтобы я сразу надела. Ну, я обрадовалась, свои золотые сняла, новые нацепила. А куда он положил мои? В тот момент не подумала. Короче, домой я ушла в дешевых сережках, а он — с моими золотыми. © Палата № 6 / VK
- С подругой решили ради эксперимента зарегистрироваться на сайте знакомств. Просто посмотреть, как это работает. Начала переписываться с парнем, разговорились, и он даже предложил встретиться. И тут в беседе он упомянул, что учился в той же школе, что и я. Спрашиваю, помнит ли кого-то из моего класса, — и он называет мое имя. Оказалось, что это тот самый парень с параллели, которого я случайно облила водой на выпускном. Посмеялись, вспомнили тот вечер, но на свидание я все же не согласилась. А теперь вот думаю... А вдруг это была судьба? © Подслушано / Ideer
- Недавно друг зарегистрировался на сайте знакомств. С девушками у него не особо складывалось. Он решил, что в сети будет познакомиться проще. И познакомился! Неделями переписывался с одной. Я все время шутил: «А вдруг на фото не она?» Они встретились, и на фото действительно была не она. На встречу пришла моя двоюродная сестра. © Палата № 6 / VK
- Первое сообщение от девушки на сайте знакомств — без какого либо приветствия. Просто: «Тебе уже за 30, а у тебя нет своего жилья?». Будто бы я могу решить эту проблему прямо сейчас, щелкнув пальцами... Я не стал ей писать, что дом-то у меня есть, просто я оставил его бывшей жене, чтобы не ссориться с ней. © ledow / Reddit
- Пять лет в отношениях, но до этого регулярно сидел на сайте знакомств. В профиле указал свою должность и компанию — тогда я работал в административном управлении национальной службы доставки. Как-то пишет девушка. Вместо «Привет!» сразу спрашивает, могу ли я отследить ее посылку. Я не понял, шутит она или нет, но дальше — больше. Она продолжила задавать странные вопросы про посылки, а потом просто заблокировала меня. До сих пор не понимаю, в чем был смысл. © Jlaw118 / Reddit
Ну и кто своё богатство снимает перед посторонним??? Зачем снимать дорогие украшения, чтобы нацепить ширпотреб.... Я бы сразу сказала, что ношу только золото, во избежании вот таких вот ситуаций.
- Чувствовал себя ужасно одиноко и решил попробовать зарегистрироваться на сайте знакомств. Несколько часов заполнял анкету, отвечая на вопросы максимально честно. Наконец, дошел до конца и нажал кнопку «Отправить». Сразу же пришел ответ: «Мы проанализировали ваши ответы и пришли к выводу, что вы неспособны построить стабильные отношения. Регистрация отклонена». © Teggert / Reddit
- Познакомился с девушкой на сайте, ей 20, вроде бы интересная. Она предложила встретиться, дала адрес, я согласился. По дороге вдруг понял, что знаю только ее ник. Пишу: «Кстати, а как тебя зовут?» — тишина. Ну, думаю, занята, собирается. И вот картина: я, здоровый мужик с бородой, подъезжаю к дому девушки, имя которой мне неизвестно. Все еще не осознаю, насколько глупо это выглядит. Подхожу, стучу. Дверь открывает ее мама: «Привет! А вы к кому?» Пять секунд тянутся вечность. Что сказать? Я незнакомец, пришел за вашей дочерью, чье имя мне неизвестно? Сделал ставку на авось: «Эм... я к... эм...». «Меган?» — подсказывает мама. Улыбаюсь, киваю. Наверное, она решила, что я просто разволновался, и открыла дверь. Свидание, кстати, было отвратительным, и больше мы с той девушкой не виделись. © ReferencesCartoons / Reddit
- Бывший решил меня унизить — при друзьях выложил мое фото и номер на сайт знакомств, уверяя, что даже там я никому не нужна. Прошла минута — приходит сообщение. Ответила. Оказалось, парень — молодой бизнесмен, который просто не знал, где познакомиться с нормальной девушкой, и случайно зашел на сайт. Разговорились, через неделю встретились. Третий месяц вместе, а завтра улетаем в Дубай. Друзья до сих пор прикалываются над моим бывшим. А я что? Я ему даже благодарна. © Палата № 6 / VK
Моя подруга похожим образом замуж вышла))) Не смейтесь над бывшими девушками, останетесь в дураках.
- — Сходила на свидание. Парень не замолкал о своей «великолепной» бывшей жене. Заодно упомянул, что он адвокат, у него огромный дом, а с момента развода он, цитирую, «постоянно в деле». Очевидно, самовлюблен, ищет не отношений, а просто развлечений. На следующий день получаю сообщение: «Комитет веселья собирается у меня сегодня вечером». «Комитет веселья?» — переспрашиваю я. «Да, мы с тобой единственные участники, — отвечает он». © blurp_taco / Reddit
— И заседание можно считать закрытым! © Zagrobelny / Reddit
- Познакомилась с парнем — умный, смешной, красавчик, получает докторскую степень по механике. Провели отличный вечер, хоть он иногда и перегибал с шутками. Обычно на первом свидании не целуюсь, но тут так хорошо посидели, что, когда он проводил меня до машины и наклонился, я ответила. И это было ужасно! Еле вырвалась. Быстро села в машину и уехала. Наутро проснулась с синяком на губе. Через пять дней оказалась в поликлинике. Так плохо мне не было никогда. Диагноз: мононуклеоз и ангина. Написала ему с извинениями, мол, если что, лучше бы тебе провериться. Знаете, что он мне ответил? «Да, я этим болею». © KarmaPharmacy / Reddit
- Однажды познакомился с девушкой в онлайне, решили встретиться. Но мне было шестнадцать, и родителей такой вариант не устроил. Договорились: она припаркуется недалеко от моего дома, дойдет пешком, а я пущу ее через окно. План был идеальный. Но пока она шла, я уснул. Проснулся утром — она, конечно, уже уехала. И была не очень довольна. Ведь, кроме всего прочего, в тот вечер еще и дождь шел. © Unknown author / Reddit
Бонус
- Познакомилась с будущим мужем в 1996 году в интернете. Просто общались, без намека на романтику. Нам было за тридцать. Оба недавно пережили сложные отношения и точно не искали любви. Год переписывались, потом решили встретиться. Жили в разных штатах, но несколько раз в год навещали друг друга. Два года спустя поженились. С тех пор прошло 13 лет. И мы до сих пор женаты. © Unknown author / Reddit
Сайты знакомств могут привести к чему угодно — от неожиданных встреч со старыми знакомыми до курьезных ситуаций, которые потом пересказываешь друзьям. А иногда они действительно становятся началом чего-то особенного. Главное — относиться ко всему с легкостью и не бояться приключений. Кто знает, вдруг следующее знакомство окажется тем самым?