12+ доказательств того, что иногда сайты знакомств могут подарить не только вторую половинку, но и приключения

Сайты знакомств — это не только способ найти пару, но и источник самых неожиданных историй. Кто-то там встречает любовь, кто-то — бывшего, а кто-то остается без золотых сережек. Никогда не знаешь, чем закончится очередное знакомство.

Я как-то полагала, что ЦА у сайтов знакомств и вакансий слегка разная, и фото тоже нужны разные.

Ну и кто своё богатство снимает перед посторонним??? Зачем снимать дорогие украшения, чтобы нацепить ширпотреб.... Я бы сразу сказала, что ношу только золото, во избежании вот таких вот ситуаций.

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Сайты знакомств могут привести к чему угодно — от неожиданных встреч со старыми знакомыми до курьезных ситуаций, которые потом пересказываешь друзьям. А иногда они действительно становятся началом чего-то особенного. Главное — относиться ко всему с легкостью и не бояться приключений. Кто знает, вдруг следующее знакомство окажется тем самым?