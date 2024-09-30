15 человек, которые даже не подозревали, какими неожиданностями обернется для них свидание
Истории
1 час назад
Отправляясь на свидание, никогда не знаешь, чем оно закончится. Ведь на них чего только не случается: у одних зуб отлетает, вторые понимают, что спутник вообще не такой, как на фото, третьи со встречи просто сбегают. Пользователи интернета поделились историями про самые необычные свидания, которые они запомнили на всю жизнь.
- Мне 33 года, в разводе, есть дочь. Надоело одиночество, зарегистрировался на сайте знакомств. Сходил на два свидания с привлекательной женщиной. Очень милая, красивая, вроде не глупая. Попили кофе, погуляли, сходили в кино. Но потом она ляпнула фразу, после которой я перехотел ей писать и звонить: «Нужна? Добейся!» Сейчас, разбежался! Вероятно, не зря на втором свидании она наводящими вопросами выспрашивала про мой уровень дохода, про машину, квартиру (и не в ипотеку ли она). Я не жмот, подарки бы делал, но эта фраза: «Нужна? Добейся!»... А я не нужен? Зачем я в этих отношениях? Вот так и начинаются отношения у подкаблучников. Спустя две недели она сама мне написала: «Куда пропал, сладенький?» Видимо, за это время не нашла никого лучше, кто бы хотел добиваться ее благосклонности. Я позвонил и сказал, что мы друг другу не подходим. © admin / y-story
- Мне 31 год, я не замужем. Ушла с головой в работу, потому что с детства мечтала об обеспеченной жизни. Недавно снова начала ходить на свидания, искала человека себе под стать, но это оказался какой-то кошмар. Уже почти отчаялась, как вдруг пошла на очередное свидание. Спутник опаздывал, начался дождь, и тут подходит парнишка моложе меня, накидывает на плечи свой пиджак и предлагает согреться теплым кофе в ближайшей кафешке. Я психанула и пошла с ним. Видела, как в кофейне он волновался, что ему не хватит денег. Я заказала самое недорогое, что было. Это был мой самый чудесный вечер, не похожий ни на один из предыдущих. В общем, вчера было полгода, как мы вместе, и плевать, что добытчик в семье — я. Он дает мне что-то гораздо более ценное, чем деньги. © Карамель / Ideer
- Побывала на трех свиданиях из любопытства, по инициативе мужчин. На первом мужчина весь вечер рассказывал про маму, обо мне ничего не спросил, слова вставить не было возможности. Со вторым то же самое, но вместо мамы он говорил о собаке. Покорил меня третий: он задавал вопросы исключительно обо мне. Например, уточнил, чем я крашу волосы, и гордо сообщил, что тоже ухаживает за своими, чтобы, мол, выглядеть моложе. Мне 30 лет, я симпатичная блондинка, но теперь чувствую себя бабулей. © Подслушано / Ideer
- Вчера было самое ужасное свидание в моей жизни. Парень все разговоры сводил к тому, что хочет семью и детей. Он высказывал свои мысли относительно моей возможности родить: «Таз узковат, но не критично. Грудь маленькая, но ничего, при беременности нальется так, как надо». Спрашивал, были ли у меня в роду люди с дурными привычками, мол, кровь портить нельзя. Я чувствовала себя собакой, которую выбирают для вязки. Вышла в туалет и сбежала. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой в приложении, в прошлые выходные мы решили встретиться за кофе. Я удивился, увидев ее, ведь в жизни она была намного симпатичнее. Фотографии в ее профиле были довольно милыми, но в реальности она оказалась просто шикарной красоткой. На следующий день она написала и поинтересовалась, как прошли мои выходные. Я рассказал ей, что провел их за уборкой и приготовил чили. Когда я спросил, как прошли ее выходные, она ответила, что занималась учебой, а еще познакомилась с симпатичным парнем, попила с ним кофе. Я уже подумал, что все, это конец. Но спустя минуту до меня дошло, что она говорила про меня. © boondoggle_ / Reddit
- Решила поставить себе виниры, и как раз в этот момент меня пригласил на свидание парень, который мне очень давно нравился. Пришли в роскошный ресторан. Заказали ужин, официант разливает напитки, а я в этот момент надкусываю тост. И вдруг винир отлетает парню в тарелку, официант от неожиданности проливает все мне на платье, а я сижу и виновато улыбаюсь сточенными зубами. Парень был в шоке. Свидание мечты. © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что в 35 лет закончились мои 10-летние отношения. Спустя время я пришла в себя и начала ходить на свидания. Двое из десяти мужчин мне понравились больше других, но ничего не вышло. И вот я отправилась на очередное свидание. Мне было весело, но «химии» не возникло. Я решила дать этим отношениям еще один шанс, и мы встретились снова. На этот раз все было лучше, но все еще что-то не то. Решили встретиться третий раз, и, к моему удивлению, искра между нами наконец-то вспыхнула, мы даже поцеловались.
Пять месяцев спустя я по уши влюблена в этого мужчину. Оказалось, что на наших первых двух свиданиях он нервничал так же, как и я, поэтому не мог раскрыться полностью. А так мы очень подходим друг другу, уже даже познакомились с друзьями и семьями друг друга. © Unknown author / Reddit
- Встречался с девушкой. С самого первого свидания она настойчиво платила за себя. Однажды я купил ей и себе билет в кино, но она сразу же вернула мне деньги. В кафе она первой брала счет и платила за то, что съела. Сначала я был очень удивлен, но потом решил, что это ее выбор и ее убеждения. Через три недели знакомства она ушла от меня, аргументировав это тем, что я жадный, потому что никогда за нее не плачу. © Подслушано / Ideer
- Мне было 30. Я назначила свидание парню из приложения для знакомств, и мы договорились встретиться в местном ресторане. Я ждала больше часа, все это время он был «в пути». Я начала расстраиваться и почти смирилась с тем, что он не появится. Вышла посидеть на террасу (на улице было хорошо), и там ко мне неожиданно подошел мужчина. Мы разговорились, он спросил, почему я одна. Я рассказала все как есть, и он предложил поужинать вместе. Спустя 8 месяцев мы помолвлены и завели собаку. А еще у нас обоих сыновья от предыдущих отношений — они стали лучшими друзьями. © genevajean / Reddit
- Я начала встречаться с парнем, которого нашла на сайте знакомств. Он казался таким милым и заботливым. Мы пошли на очередное свидание. Все шло хорошо, пока он не начал говорить о своей бывшей. Оказалось, что они встречались 5 лет и до сих пор дружат. Я спросила, как часто они видятся, а он мне: «Каждую неделю, она ведь мне как сестра». В тот же день я его заблокировала. По-моему, это не просто тревожный звоночек, а целый гонг. Мне не захотелось быть в отношениях, где нас будет трое. © Карамель / VK
- Познакомились с девушкой через общую компанию, пошли в клуб, все весело, настроение отличное. После идем через парк, провожаю ее домой, болтаем. А надо сказать, что человек я не общительный и гораздо более стеснительный, чем нужно, но тут после клуба робость рассеялась, и я неожиданно даже для себя заявляю: «Не, ну в принципе, у тебя есть шанс стать моей девушкой». Она даже мороженным подавилась от такого, но обошлось — обернули все в шутку. Однако спустя 5,5 лет она до сих пор это мне припоминает: говорит, что вроде было приятно, потому что рассчитывала на это, но такой наглости не ожидала. © PuK.u.MopTu / Pikabu
- Что вы знаете о провальных свиданиях? Мужчина пригласил меня впервые увидеться. Но предупредил, что это будет особенная встреча и стоит одеться в черное. Я подумала, что это дресс-код для красивого ужина. Но он забрал меня на такси и повез на проводы своего дяди. Я была на чужих похоронах. Вдумайтесь: стояла среди его семьи как белая ворона. А потом еще и пошли толпой в кафе на поминки. Мне пришлось произнести речь в память о человеке, которого я никогда не знала. © Карамель / VK
- Я ненавижу вопросы про возраст. Мне кажется, что это так же некультурно, как спрашивать у женщины про вес. Наверное, такое мнение появилось у меня после одного бестактного ухажера. Мы пошли на свидание, тогда я не скрывала свой возраст и смело называла цифру. Как только он услышал, что мне 32, завалил вопросами: «Почему не была замужем? Детей не можешь иметь или не хочешь? Неужели никто ни разу не делал тебе предложение?» Думаю, нетрудно догадаться, что после такого я с ним не виделась. Теперь возраст активно умалчиваю. © Карамель / VK
- Свидание с приятным мужчиной. Гуляем, я сказала, что хочу кофе, и пошла покупать. Достала карточку, он оскорбился и буркнул: «Я платежеспособный», — после чего купил мне кофе. Я поблагодарила его. Потом гуляли по парку, он предложил присесть в кафе. Присели. Спрашивает, что я буду заказывать, а я реально ничего не хочу. Так и сказала: мол, себе заказывай, я не хочу. Он поел, мы очень мило общались. Вышли, и он как-то резко проводил меня до машины: «Всего хорошего, жаль, что я тебе не по нраву». Я удивилась. Оказалось, что, отказавшись поесть с ним, я показала, что он меня не заинтересовал. Я посмеялась, но переубеждать его не стала: слишком уверенно он это сказал. © Numida / Pikabu
- Вчера парень из спортзала позвал меня в ресторан. Я согласилась, ведь он казался мне адекватным. Когда я пришла, прямо возле ворот мне провели инструктаж о том, что можно заказать и в каких количествах. Меня это повеселило, и я сказала, что с радостью заплачу и за себя и за него. Парень округлил глаза, но обрадовался. Я знала, что следующего свидания у нас, скорее всего, не будет, но мне было любопытно узнать, какие еще тараканы есть у этого человека. За сорок минут нашего ужина он рассказал мне, что мечтает о десятерых детях, что его жена не должна быть домашней клушей, а жить он планирует еще и вместе с его мамой и бабушкой. В идеале у его супруги вообще должна быть большая квартира, чтобы они все в ней поместились.
Я знатно наулыбалась и даже не жалею о деньгах, которые потратила на этот ужин. Под конец свидания я сказала, что нам не нужно встречаться. Парень поблагодарил меня за честность и за ужин, сказав, что давно так вкусно не ел. Потом проводил меня домой.
И знаете, хоть это было и странно, но провалом такое свидание назвать не могу. Я весело провела время и еще раз поняла, насколько многогранными бывают люди. © Карамель / VK
Отношения — это не так просто, но если у людей есть любовь, то она поможет преодолеть любые трудности.
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Странно, что женщине почему-то задавать вопросы про возраст и вес нельзя, а если их задают мужчине, то это не страшно. Что за бред? Сексизм, ребята.
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