15 человек, которые даже не подозревали, какими неожиданностями обернется для них свидание

Отправляясь на свидание, никогда не знаешь, чем оно закончится. Ведь на них чего только не случается: у одних зуб отлетает, вторые понимают, что спутник вообще не такой, как на фото, третьи со встречи просто сбегают. Пользователи интернета поделились историями про самые необычные свидания, которые они запомнили на всю жизнь.