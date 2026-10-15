15 историй о первых днях в своем жилье, когда из мебели только табуретка, но на душе уже праздник
Первая квартира редко встречает свежеиспеченных хозяев шикарным ремонтом и царским интерьером. И пусть в самом начале кроме стен с потолком, матраса и электрочайника в ней ничего нет, ощущение от поворота ключа в замке собственного дома — это что-то особенное. Да, вместе с ключами мы получаем кучу бытовых головоломок, ночевки на надувном матрасе и ужин прямо на полу. Но именно эти первые дни остаются в памяти самыми светлыми. Вот истории от людей, которые наконец-то обрели свое жилье и поделились этим счастьем.
- Жили с родителями до двадцати восьми лет, копили. Когда переехали наконец в свою квартиру, первый вечер помню до деталей. Пустая, пахнет ремонтом, из мебели только матрас. Жена ходит по комнатам, я хожу. Потом мы просто сели на пол в гостиной и молчали. Долго. Она говорит: «Странное чувство». Я говорю, мол, какое? Она говорит: «Будто уже можно выдохнуть». Я понял, что она имеет в виду. Мы сидели еще час, наверное, на этом полу, в пустой квартире без мебели. Лучший вечер был.
- Мы переехали в свою квартиру. У нас была детская кроватка, телевизор на полу и надувной матрас, на окне простынь, на кухне я расстилала покрывало и мы садились на пол есть. Прошло 13 лет, у нас в каждой комнате висит телевизор, есть у троих детей комната и мебель, игрушки, классная кухня, собака. Но никогда не забуду тот первый ужин на полу.
Мы с мужем когда только съехались в молодости тоже на полу и табуретке первое время готовили. В первый совместный день нам приспичило пельмени лепить-на табуретке мясорубка, на полу расстеленный пакет из супермаркета, вместо скалки бутылка из-под пива. Раскатывали тесто на полу бутылкой и вырезали кружочки крышечкой от дезодоранта. 😁
- Ой, помню, обживалась на новом месте, заказала в мебельном два стола журнальных. Но почему-то магазин отказался мне их доставлять, только самовывоз. Ну я так прикинула — да довезу. Выдали мне в ТЦ на Парнасе две коробищи, а у меня длины рук не хватает, чтобы их нести. Сгрузила в тележку, повезла на парковку. Таксисты тут же оживились, такие: «Куда едем?» Говорю, мол, Мурино. А это ну вот прям рядом, видно его на горизонте этот район. Запросили 1500 рублей. Вызвала через приложение с фиг знает какой попытки за 800 рублей. Загружала и разгружала сама. А на следующий день записалась в автошколу.
«Никогда не думала, что в своей новой квартире буду кайфовать от старого кресла и ковра, который лет 20 провисел на стене у бабушки»
- Полгода живу в новой квартире. Соседей у меня не было, творил что хотел, громко слушал музыку, короче, ни в чем себя не ограничивал. Вчера приехала ко мне подруга с друзьями, танцы, музыка, время 3 часа ночи. Она меня спрашивает: «А ничего, что мы так громко?» Я без задних мыслей ответил (правда очень громко): «А-а-а, не парься, у меня нет соседей еще». На что услышал ответ через стенку: «Мы три дня назад заселились, отдыхайте, у нас скоро ремонт!»
Это не палатка в лесу, а вполне себе обычная квартира, но у нее хитрая хозяйка. Если в моей первой квартире не окажется москитных сеток — сделаю так же
А я просто прикупила на озоне антимоскитную лампу. Летающая нечисть сама в неё залетает.
- Какая у вас была странная, но, как оказалось, полезная купленная вещь? Мой лот: огромная москитная палатка, которую я ставлю на свою кровать и сплю так в период нашествия комаров в мою квартиру. Ни один случайно залетевший комар не посмел меня больше побеспокоить.
Шторы обязательно появятся, но даже без них настроение праздничное
Ой, без штор плохо. Они - защита от перегрева от яркого солнца, и от света, когда время спать.
Когда ездим в поездки, при аренде жилья плотные шторы - один из важных пунктов.
- Я свою первую квартиру купила в ипотеку на 30 лет. Одна. Еще и перед этим парня выгнала. Переезжала под Новый год, и первое, что я сделала — это нарядила елку. Села на пол и поняла, что в этой квартире мало того, что из окон и пола дует так, что сдувает из квартиры, так еще и у предыдущих жильцов кот пометил все углы и пол. Вот этого я никак не ожидала. Но смирилась и год жила вот в таких условиях.
- Помню, я переехала с 15 коробками, плюс еще в этот вечер приехала бригада разгребать оставшийся хлам с балкона и выносить всю старую мебель. Потом в этот же вечер пришел человек настроить интернет. Я переезжала еще с собакой и кошкой, я знатно и сильно устала. Я положила матрас туда, где будет будущая кровать. У меня не было сил ее застилать, я уснула на голом матрасе и укрылась одеялом без пододеяльника, ну и подушки были тоже такие. Это был самый сладкий сон в моей жизни.
«Первая квартира, которую приобрела самостоятельно в 30 лет. Я люблю ее, она меня»
- Когда съехала от родителей и начала жить одна, оказалось, что ночи в пустой двухкомнатной квартире — это отдельный вид отдыха. Постоянно мерещится, что кто-то где-то ходит, скрипит, хлопает. Чтобы как-то успокоиться, решила завести кота — мол, буду спать с ним, он будет мурлыкать рядом и создавать уют. Ну да, конечно. Этот хитрюга сразу понял, что его никто не выгонит, и переселился в другую комнату. Спит себе там спокойно, тусуется, а на меня ноль внимания. А звуков, кстати, стало только больше — и теперь я вообще не понимаю, это он где-то шарится или не он?
Заведите двух котов, они разделят между собой территорию квартиры и кто-то останется с вами
- В сентябре переезжали. Новую квартиру решили частично обставить новой мебелью, в силу финансовых возможностей. Старое, естественно, распродавали, причем за бесценок, лишь бы быстрей забрали. Все как-то быстренько распродалось, кроме дивана. А он в отличном состоянии, не просел, обивка целая, а цена так вообще мизерная. Жена говорит, мол, может, некрасиво сфотографировали, давай перефоткаем и заново выложим. Ну ок, думаю, проведу дивану еще одну фотосессию. В этот момент наша кошка Моня запрыгнула на диван. А я не стал ее сгонять. Отфоткал, выложил и этим же вечером у нас забрали этот диван. Теперь буду знать в следующий раз: если продавать мебель, то надо фотографировать с кошкой
Да, фотографировать диван нужно непременно с кошкой! Чтобы покупатели были уверены, этот диван точно помечен кошкой!
- Переехала в новую квартиру, в первый же день встретила приятную соседку и в первый же день меня добавили в чат нашего дома. Никогда раньше в таких не бывала, но оказалось, у них там очень даже приятная атмосфера. Никто не ссорится, иногда скидывают мемчики, решают вопросы дома и все такое. Поскольку район для меня тоже новый, как-то я решила спросить в чате, где тут можно поесть вкусных блинов? Через минуту ответила соседка: «Подождите часик», а через час принесла мне целую тарелку еще горячих блинчиков.
Когда ремонта в квартире недостаточно, можно и подъезд обновить. Это же свой дом, так пусть уже на входе будет красиво
- Недавно переехала в новую квартиру, еще не все обустроено. После переезда готовила завтрак и поняла, что соли вообще нет, а в магазин сбегать не успеваю — на работу опоздаю. Попросила у соседки-бабушки, она любезно дала и предложила зайти вечером познакомиться. После работы заглянула к ней в гости, сидели, пили чай, болтали. Заметила на стенах красивые картины из бисера, спросила про них — оказалось, бабуля вышивает их сама. У меня дома целая коробка такого добра стояла, я тоже когда-то этим увлекалась, но сейчас времени нет. Вышивка бисером — удовольствие не из дешевых, и я решила сделать бабуле приятное — занесла ей все свои материалы. Она аж прослезилась, не ожидала такого от «соседки, которая недавно переехала». Никогда бы не подумала, что делать кому-то добро так приятно.
«Больше двух недель прошло, как мы переехали в новую квартиру, а любопытство соседского кота не угасло, надеюсь, и не угаснет»
- Купили с мужем двушку в старом фонде по цене студии. Довольные как слоны сразу без ремонта и заехали. Первым запустили нашего кота. Он ринулся на балкон и давай мяукать. Глядь — а откуда звук, непонятно. И тут звонит бывшая хозяйка: «Забыла предупредить, там на балконе кормушка, наша бабуля там котов дворовых подкармливала. Они еще иногда приходят». Так вот в чем дело! Наш Ромео почуял конкуренцию, ну или друзей. Квартира на первом этаже, и рядом высокое дерево, видимо, по нему пушистые и забирались. Пару раз появлялись, муж выходил с кормом и внизу их кормил. Вроде бы отучили.
Вещь в моей квартире, которой я радовалась больше, чем стиральной машинке
На этом фото — самый счастливый человек на Земле, как так вышло — рассказываю! Так сложилось, что когда я въехала в свою любимую квартиру, мебель там образовывалась постепенно: что-то купили, что-то привезли от бабушки с дедушкой, что-то смастерила своими руками. Но увидев свой длинный балкон в первый раз, я сразу захотела повесить там гамак. Да, в квартире. И после долгих уговоров мой друг промышленный альпинист приехал, вбил в стену крепеж, привез специальные крепкие веревки и вуаля! Следующие три месяца, хоть это и была поздняя осень, я спала исключительно в своем гамаке, обернувшись пледами. И даже коты, сперва отнесшиеся к этой непонятной штуковине настороженно, со временем научились запрыгивать туда и спать вместе со мной. Ну а теперь коты и без меня любят дрыхнуть в гамачке на солнышке. Это я к чему: вот мы и выросли и можем делать в своем доме все, что захочется!
Это уже спустя время в квартирах появляются удобные диваны, кухонные гарнитуры и красивые шторы на окнах. А еще занавеска для душа со смешным принтом и орава комнатных растений. В глубине памяти рядом с самыми приятными воспоминаниями все равно хранится тот самый первый ужин на полу и с единственной чашкой, добытой из коробок.
А вот как люди обустраивают свои уголки, давайте рассмотрим вместе: