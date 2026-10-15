15 историй о первых днях в своем жилье, когда из мебели только табуретка, но на душе уже праздник

На этом фото — самый счастливый человек на Земле, как так вышло — рассказываю! Так сложилось, что когда я въехала в свою любимую квартиру, мебель там образовывалась постепенно: что-то купили, что-то привезли от бабушки с дедушкой, что-то смастерила своими руками. Но увидев свой длинный балкон в первый раз, я сразу захотела повесить там гамак. Да, в квартире. И после долгих уговоров мой друг промышленный альпинист приехал, вбил в стену крепеж, привез специальные крепкие веревки и вуаля! Следующие три месяца, хоть это и была поздняя осень, я спала исключительно в своем гамаке, обернувшись пледами. И даже коты, сперва отнесшиеся к этой непонятной штуковине настороженно, со временем научились запрыгивать туда и спать вместе со мной. Ну а теперь коты и без меня любят дрыхнуть в гамачке на солнышке. Это я к чему: вот мы и выросли и можем делать в своем доме все, что захочется!