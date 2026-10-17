19 историй о конкурсах и выставках, где грамоты достались не всем, а впечатления — каждому
Вроде бы любой конкурс в школе, детском садике и даже институте — это просто возможность проявить свои таланты. Но часто все оказывается гораздо интереснее. То подготовка к очередной выставке свалится на головы родителей, то организаторы мероприятия просто забудут о нем. Кстати, номера, которые когда-то готовили юные дарования, могут неожиданно пригодиться во взрослой жизни. Именно так и произошло с девушкой, которая в детстве выучила скороговорку для шоу талантов. А в бонусе к этой статье вы увидите портрет ее автора. Правда, глазами ребенка, который принял участие в конкурсе рисунков ко Дню матери.
- Дочь объявила, что будет мастерить поделку на осенний конкурс. Пока мы гуляли, она собрала листики, взяла веточку рябины, потом пришла домой, все это мастерски прикрепила на оранжевый картон. Получилось красиво. Я до сих пор считаю, что для первоклашки это очень хорошая поделка. На следующий день дочь после уроков звонит мне и сообщает, что другие дети принесли терема из желудей и каштанов, и у нее самая простая поделка, но до завтра можно принести новую.
Наш вечер заиграл новыми красками. У нас было два двусторонних скотча, пластиковые глазки, куча веток, овощей, фломастеров и желание поскорее это все закончить. Работали втроем. На следующий день все первоклашки восхищались поделкой, а учитель поставила ее на главный подоконник. Кажется, отмазаться от участия в выставках детского творчества мне больше не удастся.
- У нас в вузе был конкурс талантов. И один из конкурсантов после своего номера, дождавшись, когда отшумят аплодисменты, медленно опустился на одно колено и прочитал пронзительное стихотворение, которое он посвятил своей маме. Она, как позже выяснилось, работала в нашем вузе уборщицей. В тот день был ее день рождения. Она вышла к нему на сцену. Было видно, как выступление тронуло ее. Зал аплодировал им стоя.
- Я с детства заикаюсь. В школе отвечать не особо удобно было. А дома я пел. Когда пою — ни одной запинки. Вообще. Голос идет свободно. Однажды в школе был конкурс «Таланты класса». Учительница знала, что я пою, и добавила меня в список. Я разволновался, но решил выйти. Сцена, свет в глаза, народ гудит. А я взял микрофон... и начал. Спел так, как будто никого нет. Только я и музыка. И когда закончил — в зале стояла тишина. А потом — аплодисменты. Все в зале встали и хлопали мне.
«Сегодня шел с работы и в одном из проходных дворов обнаружил вот такую уличную выставку рисунков».
- Когда мне было примерно 6-7 лет, мы с мамой и сестрой поехали на мероприятие с маминой работы. Там был детский конкурс «Шоу талантов». А у нас нет никакого заранее заготовленного номера — ни танца, ни песни. Я думала, мы не будем выступать. А мама говорит: «Сейчас я вас быстро научу!» И пока другие выступали, мы выучили и отрепетировали скороговорку про трех китайцев. Потом мы вышли на сцену, выступили и даже получили призовое место и куклу в подарок.
Так вот, эту скороговорку я до сих пор помню очень хорошо. Пару лет назад на одном мероприятии от бизнес-клуба опять были выступления по типу шоу талантов. Люди выступали, пели. И тут одна девушка встает и спрашивает, можно ли произнести скороговорку. Ведущий дает добро, и она говорит «мою» скороговорку! В этот момент все хлопают, а ведущий в шутку спрашивает, кто сможет повторить. Ну это уж точно был мой выход. Я беру микрофон и без какой-либо подготовки шпарю эту скороговорку, которую, наверное, 10 лет не вспоминала.
«Эта поделка из модульного оригами для конкурса не прошла даже отборочный тур. Если взглянуть на работы тех, кто победил, судьи, кажется, были поклонниками полимерной глины».
- Мой одноклассник — спокойный, скромный, дружелюбный и очень талантливый парень. На переменах он рисует необыкновенно красивые картины простым графитным карандашом. Мы с одноклассниками и учителями не раз просили его поучаствовать в каком-либо художественном конкурсе, а он все отмахивался. Поэтому неделю назад я взяла из его папки один из рисунков и сама отправила его на первый попавшийся в интернете конкурс. И он выиграл! Выиграл путевку в Диснейленд на двоих детей и еще двоих взрослых сопровождающих. Он пригласил меня поехать с ним. Родители согласились, и уже через месяц мы отправляемся в Диснейленд. Я так счастлива! Но еще больше меня радует, что одноклассник наконец-то поверил в свой талант и теперь регулярно участвует в конкурсах и даже продает свои картины.
- Сыну в третьем классе дали от школы задание сделать поделку для конкурса. Я заморочился и сделал оригами скорпиона по модульной технологии. Сын тоже помогал. В конкурсе школы мы заняли третье место и получили грамоту. Я порадовался и забыл. Месяца через три сын приносит еще одну грамоту — это наш скорпион занял первое место в городском конкурсе. Я улыбнулся и сложил грамоту в стопку таких же бумажек. Пусть будет на память.
Когда дочь училась в третьем классе, объявили конкурс на лучшую игрушку для уличной ёлки. Я до сих пор горжусь нашей работой: большая белая сова, легкая и эффектная, как раз для ёлки. Сделана из практически мусора, два больших кома газет, множество нарезанных из бумаги перьев, глаза и лапки из цветной бумаги. Делали вместе, работа простая, но требует времени.. Выиграли билет на городскую ёлку в театр. И, конечно, по классике жанра дочь заболела. Не пошли.
- Когда я учился в шестом классе, был объявлен городской конкурс по шахматам между школами. Я очень любил эту игру и, естественно, захотел принять участие. В моей школе был шахматный кружок, который вела завуч, и отправкой учеников на конкурс заведовала она. На перемене я подошел к ней и попросил записать меня на конкурс, но получил отказ. Завуч сообщила, что я не состою в шахматном кружке, то есть играть не умею и подведу школу.
Вечером я рассказал обо всем маме, которая предложила пойти участником от другой школы. Директор того заведения дала добро, и в назначенный день я отправился на конкурс. Играя не ради победы, а ради удовольствия, я неожиданно занял почетное третье место. Участников от моей школы не было и в первом десятке сильнейших. Короче, права была завуч. Подвел я свою школу.
- Я занимался в музыкалке и в театральном коллективе в городском Доме культуры. В городе проходил конкурс художественного чтения стихов. Отборочный этап был в школе. Я прочитал свое любимое стихотворение Александра Кочеткова под восхищенные вздохи девочек и прямо-таки аплодисменты. Но первое место занял парень из другого класса, который проорал Есенина, а второе — девочка из начальных классов, как скороговорку отчеканившая «Бородино». Я разделил третье место с одноклассником, который невпопад рассказал «Вересковый мед».
Когда нам раздавали грамоты, завуч так и сказала в микрофон: «А ты и так наша звезда, потому мы решили тебя не выделять, но и не наградить не можем за твои старания». Но на городской конкурс я все-таки попал — меня выдвинули от театрального коллектива, в котором я занимался. И я решил подать заявки во все доступные номинации. Ну и занял первые места во всех четырех.
«Это мы сделали в садик ко Дню пожилых людей».
- Классе в пятом у нас устроили КВН между классами. Мне и еще нескольким девочкам поручили испечь пирог или торт к кулинарному конкурсу. Мы собрались у меня дома, несколько часов готовили, но торт вышел классным — шоколадный, украшенный буквами КВН из глазури. Наши соперники из «А» класса притащили очень кривой и подгоревший манник.
В конкурсе мы победили, нас похвалили, а в конце объявили: «В качестве призов за этот конкурс команды забирают себе пироги соперников».
- Наша школа в начале второй четверти объявила конкурс по сбору пластиковых крышечек.
Что вышло в итоге? В школе уже давно забыли про это мероприятие. На многоразовые попытки что-то узнать нам отвечали: «Потом. Сейчас нет ответственного за конкурс». Теперь у нас дома стоят три больших пакета с крышками. И вот что с ними делать?
Сдать в переработку. Ну, или запастись терпением, если так хочется победить в конкурсе..
- Девочке из параллели в пятом классе не понравилась моя картина, которую я писала на конкурс талантов. В день конкурса я вынесла свою картину, чтобы ее вывесили, а та девочка докопалась: «А что это у тебя там?» Отвечаю, что пруд и камыши. Она такая: «Это не камыш, а рогоз!» После этого она побежала говорить всем, что я не знала про рогоз. Мне же реально стало любопытно, я до этого не знала, чем камыш от рогоза отличается. Увы, пруд проиграл, но я написала другую картину — с подснежниками, и она заняла призовое место.
- У нас в школе два-три раза в год проводится сбор макулатуры. Класс, ученики которого принесли больше всего, получает грамоты. И вот мы год копили макулатуру. У нас в комнате стояла специальная огромная картонная коробка, плюс две поменьше. Собирали каждую бумажку, фантик, картонные упаковки, чеки, рекламные листовки, черновики. Собрали 30 кг.
Но грамоты получили дети, чьи родители привезли на своих машинах коробки с ненужными бумагами из типографии и со своих работ. Я считаю, это нечестно. Поэтому в этом году я в конкурсе не участвую.
Чеки-не макулатура, перерабатываются отдельно.
И потом, сдать мусор в переработку-хорошее дело. Но человеку на полном серьёзе нужна за это грамота, а то он не играет.. Мдааа
«Наш светофор едет на городской конкурс. Пожелайте нам удачи!»
- Дочке в саду надо было нарисовать что-то из ПДД. Она долго пыхтела, вырисовывала светофор и котика, который переходит дорогу по зебре. Хотя ей всего 4,5 года, получилось красиво. Утром она гордо пошла в садик. Вечером возвращается и заявляет: «Рисунок выкинули и сказали, чтобы мама с папой нарисовали другое, чтобы повесить на стенд».
- Моя дочка как-то в садике на конкурс сделала черепашку: на крышку металлическую от банки посадила половинку скорлупы грецкого ореха, из пластилина вылепила ножки и голову, еще пару листиков прицепила. Сама придумала, сама сделала. На фоне родительских произведений искусства выглядела эта черепашка, конечно, бледно. Но зато сама! Грамоту дали, кстати, нам обеим, но я попросила исправить и оставить только дочкино имя. Я даже фото той поделки нашла. Четыре года назад было дело.
- У меня старший записался на конкурс «Мастерята. Кондитерское дело». В семье, к слову, не то что кондитеров, поваров-то нет. Жена не стоит у плиты с утра до вечера, да и я готовлю только под настроение. А тут на первом этапе надо было приготовить две фигурки из марципана. Мы сделали, и я благополучно забыл. Спустя месяц прибегает довольный сын: «Папа, мы прошли!» Едем на финал в какую-то школу. А там... оборудование на миллионы стоит. Представьте себе десять мини-кухонь, на каждой из которых установлен планетарный миксер, 90% родителей одеты как шеф-повара — в кителях и профессиональной обуви.
Сын напрягся, я тоже. Я только бисквит ему испек, остальное сказал делать самому. А потом на другую мини-кухню заглянул, там мама что-то готовит, ребенок стоит и смотрит, еще на одну нос сунул — та же история. Сын посмотрел на показе на другие торты и сказал, что наш как-то не очень выглядит. Говорю ему: «Это детский конкурс, а ты фактически соревновался со взрослыми, поэтому все в порядке». Думаю, ребенку лучше все сделать самому и получить опыт. Когда он вырастет, сможет всего добиться сам, а за этих детей так и будут отдуваться родители.
Бонус: портрет автора статьи в исполнении ее сына. Это художественное произведение и другие рисунки такого же рода радовали зрителей на детсадовской выставке ко Дню матери
Осталось немного свободного времени? Тогда вы вполне успеете прочитать еще одну подборку с историями о школе, учениках и их родителях.