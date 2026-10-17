19 историй о конкурсах и выставках, где грамоты достались не всем, а впечатления — каждому

Вроде бы любой конкурс в школе, детском садике и даже институте — это просто возможность проявить свои таланты. Но часто все оказывается гораздо интереснее. То подготовка к очередной выставке свалится на головы родителей, то организаторы мероприятия просто забудут о нем. Кстати, номера, которые когда-то готовили юные дарования, могут неожиданно пригодиться во взрослой жизни. Именно так и произошло с девушкой, которая в детстве выучила скороговорку для шоу талантов. А в бонусе к этой статье вы увидите портрет ее автора. Правда, глазами ребенка, который принял участие в конкурсе рисунков ко Дню матери.