19 моментов, когда внутренний голос вовремя шепнул людям, как поступить

Народное творчество
16.10.2026
19 моментов, когда внутренний голос вовремя шепнул людям, как поступить

Иногда мы сами не можем объяснить, почему вдруг хочется изменить планы или поступить совсем не так, как собирались. Просто интуиция настойчиво подсказывает: сделай иначе. Герои нашей подборки решили прислушаться к этому внутреннему голосу, а потом получили немало поводов удивиться собственным решениям. А в конце статьи вас ждет бонус — история, которая поначалу напоминала сюжет турецкого сериала, но закончилась совсем неожиданно.

  • У дочки появился парень, от которого все в восторге. Но материнское сердце подсказывало: что-то тут нечисто. Поделилась сомнениями с дочкой, а она давай обижаться. До свадьбы остался месяц. Выхожу как-то из магазина, а он по телефону разговаривает: «Да зачем мне квартира, мам? Ты бы видела у Маши какая трешка. Она единственная дочь, не парься. Ладно, иду к ней уже, перезвоню». Все внутри похолодело. Тогда не смогла вымолвить ни слова, но момент настал во время застолья: с улыбкой сказала ему, что после свадьбы будем сдавать эту квартиру. Как только дочь увидела, как у него переменилось лицо, сама все поняла.
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Сария Ъ
только что

А я только уволюсь с работы, поднимают оклад. Приходилось совмещать и подрабатывать.

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  • С работодателями у меня какая-то особая чуйка. Причем это касается всех, с кем работаю, в том числе клиентов. Заметил, что примерно в восьми случаях из десяти после моего ухода на прежнем месте начинается что-нибудь нехорошее: то сокращения, то очередной кризис. Правда, иногда между моим увольнением и этими событиями проходит несколько лет. Как-то компания, из которой я давно ушел, продала целое направление бизнеса вместе с сотрудниками. Узнал об этом, когда меня попытались переманить в фирму, купившую это направление. Рассуждали так: раз я для этих сотрудников свой, может, ко мне они будут прислушиваться. Но я-то прекрасно знал, что не будут, поэтому предпочел потихоньку слиться.
SheoGoraT TT
только что

Тоже замечаю, что после моего увольнения что-то идёт не так. Обычно в течение года-полтора. Четыре организации расформировались. Ещё пара сильно урезали масштабы... Может чуйка какая-то толкает бежать с тонущего корабля, не знаю. Некоторые вообще никаких предпосылок не имели на момент увольнения.

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Порой судьба подкидывает прекрасные моменты. Главное — почувствовать их, чтобы не пропустить

Девушка отправилась гулять по полям с биноклем в надежде увидеть болотную сову. И уже в первые десять минут ее желание исполнилось: птица неожиданно вылетела из-за кустов! Но на этом сюрпризы не закончились. «Немного пошуршав по полю, я решила задержаться у старых деревьев — и чуйка не подвела!» — рассказывает она. Вскоре рядом появились самцы кукушки и затеяли шумную разборку. Затем девушка заметила самку большого пестрого дятла, к которой прилетел кавалер с угощением, а неподалеку пара луговых чеканов нежно потерлась клювами. Эту сцену наблюдательница шутливо назвала «Птичья романтика». Вскоре начался дождь, пришлось возвращаться домой, но напоследок природа приготовила еще один сюрприз — двойную радугу.

  • Еще в школе я нацелилась поступать на графического дизайнера в колледж, который находился в другой части страны. Настолько серьезно все планировала, что в предпоследнем классе даже съездила туда посмотреть, как там все устроено. А ближе к концу учебного года начала встречаться с парнем, и перед выпуском отправила документы уже в два места: в тот самый колледж и в университет поближе к дому. Приняли меня и туда, и туда. Я прекрасно понимала, что выбирать учебное заведение из-за парня — идея сомнительная, но почему-то ехать так далеко совсем расхотелось. В итоге остановилась на местном университете, куда, кстати, тоже поступил мой парень. Учиться мы начали в 2011 году, а сейчас уже женаты, у нас двое детей. И знаете, я до сих пор считаю то решение одним из самых удачных в своей жизни.
  • Я уже почти махнула рукой на поиски любви и в который раз удалила приложение для знакомств. Но как-то раз меня вдруг ужасно потянуло установить его обратно, хотя проделывала я это, наверное, уже раз тридцать. Зарегистрировалась, написала одному-единственному парню — и вот мы уже пять лет вместе, да еще и помолвлены. А через четыре месяца после знакомства мне вдруг приспичило завести кошку, причем мысль эта никак не отпускала. Спросила парня, что он думает, а тот спокойно ответил: «Ты же взрослый человек. Если хочешь кошку — заводи». На следующий день я уже нашла свою идеальную питомицу. Прошло еще несколько месяцев, и мне почему-то так же сильно захотелось вторую кошку. Выбирал ее восьмилетний сын моего жениха, и теперь нас пятеро — вот такая у нас семья.
Deklarant
только что

Даже не знаю, как это назвать. Она тридцать раз удаляла приложение для знакомств и тридцать раз ее тянуло установить его обратно. И нашла парня!!! Вот как чуйка животворящая работает!

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Когда внутренний голос посоветовал взять именно этот йогурт. Все равно тебе никто не поверит

© chelovek777 / Pikabu
  • Недавно вышел из дома, иду себе по делам, никого не трогаю. И тут в голову как засела мысль: а дверь-то я точно закрыл? Сперва отмахнулся, мол, конечно, чего зря переживать. Но чем дальше шел, тем сильнее хотелось вернуться и проверить, прямо не отпускало это ощущение. В итоге развернулся и пошел домой. По дороге смотрю — на земле мои ключи валяются! Оказалось, выронил их из кармана и даже не заметил. Так бы и остался без ключей, а дверь, кстати, действительно была заперта.
  • Переехала я в большой город и первое время ужасно тосковала от одиночества. Как-то поздним вечером, когда шел дождь, отправилась гулять и заметила магазин, в окнах которого горел теплый свет. И так меня туда потянуло, что я взяла, да и зашла. Хозяин даже удивился: «Вообще-то, я уже закрылся, но почему-то сегодня задержался. Можете посмотреть». Разговорились, я обмолвилась, что недавно переехала, а он поинтересовался, откуда я родом. Стоило мне назвать город, как мужчина рассмеялся и перечислил имена своих давних друзей — а это были знакомые моей семьи! И тут я сама вспомнила, что видела этого человека еще ребенком; вдобавок он заговорил со мной на родном языке, который здесь почти не услышишь. Рассказала ему, что зашла совершенно неожиданно для себя, просто очень захотелось, а он посоветовал почаще доверять таким ощущениям.

Порой «чуйка» может помочь найти настоящий клад, поэтому не стоит ее недооценивать

У любителей искать старинные монеты есть примета: «Дождь — к серебру». С утра шел дождь, и один мужчина вспомнил об этом поверье. К обеду распогодилось, но желание отправиться на поиски никак его не отпускало. «Внутри уже все свербило, и желание выбраться и покопать меня не покидало», — вспоминает он. В три часа дня мужчина даже отпросился с работы и поехал искать монеты. И буквально в первые минуты ему попались серебряные 10 копеек! «Радости нет предела, ведь несколько недель уже не поднимал подобного», — признается автор, довольный тем, что прислушался к своему чутью.

  • Давным-давно задумался о поиске девушки. Решили с другом Димкой попробовать знакомства через газету «Не скучай»: собрали список из пятидесяти девичьих телефонных номеров, поделили поровну и начали ходить на свидания. Девушек было столько, что я даже таблицу составил, записывал туда сведения о тех, кто понравился, и постепенно вычеркивал кандидаток. И вот одна девушка почему-то никак из списка не уходила, хотя внешне другие тоже меня привлекали. Долго не мог сообразить, в чем дело, пока в голову не пришла мысль: а если представить каждую из них матерью моего будущего ребенка? Что интересно, о детях я тогда вообще еще не думал. Но стоило задать себе этот вопрос, как ответ появился сразу: в этой роли я видел только одну девушку. Ее и выбрал, и теперь мы уже больше тридцати лет вместе — ни разу не пожалел.
  • Подбирали мы несколько лет назад землю под строительство дома. Нашли отличный участок: до города недалеко, коммуникации есть, а на территории растут три высоченные сосны, которые нам особенно понравились. Старый домик там тоже стоял, но он нас не интересовал, поэтому хозяев попросили ничего не трогать и условились оформить сделку в понедельник. И тут в субботу мне внезапно захотелось еще раз съездить посмотреть участок. Приезжаю, а сосен-то нет — все три спилены! Оказывается, владельцы решили сделать нам приятное: деревья убрали, да еще и наличники старого дома покрасили. Говорят, хотели все привести в порядок, чтобы мы потом меньше возились, причем совершенно бесплатно. Мы, конечно, от покупки отказались, а хозяева так и не поняли, чем нас не устроила их забота.
Наталья Насреддинова
только что

Ой, как жалко сосны. Наверно, если бы они чётко услышали от вас, что сосны - это важное для вас составляющее, они бы не поспешили.

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Есть какое-то предчувствие, что в магазин лучше не идти и вернуться домой под теплый плед

© sil429 / Pikabu
  • Ехали мы с приятелем на мотоцикле по загородной трассе, он сидел у меня за спиной. Впереди шел грузовик, груженый старыми автомобильными шинами. И тут меня вдруг кольнуло: что-то не хочется мне рядом с этим грузовиком держаться. Вроде ничего подозрительного, все как обычно, но я решил на всякий случай сбавить скорость. Только отстали немного, как с грузовика слетела покрышка. Упала она как раз туда, где мы были бы, продолжай я ехать с той же скоростью.
  • С женой брата моего мужа мы давно дружим, а вот со свекровью у меня отношения всегда были просто нормальные, уважительные. Однажды захотели мы сходить на квест, но выяснилось, что для игры нужны хотя бы трое. Подруги одна за другой отказались, и тут я возьми да предложи: «А давай свекровь позовем?» Она, к нашему удивлению, согласилась, хотя до этого мы виделись вместе разве что на семейных праздниках. Рекорд в итоге даже близко не побили, еле прошли квест, время показали ужасное, зато насмеялись от души. Свекровь была просто счастлива, и с тех пор мы стали звать ее не только на квесты, но и в магазины, театр, на наши девичники. Так незаметно и подружились по-настоящему. А свекор теперь посмеивается, что жена рядом с нами снова девчонкой стала: то язык ему покажет, то вприпрыжку куда-то убежит. Вот ведь как удачно мне тогда пришло в голову ее пригласить!

Просыпаешься в понедельник утром, идешь на работу, но внутренний голос сомневается в правильности решения

  • Был у меня в жизни период, когда неприятности сыпались одна за другой. В какой-то момент я просто не выдержала и разревелась — слишком уж много всего накопилось. Маме при этом я еще ничего не успела рассказать. И представляете, именно тогда она вдруг сама мне звонит! Беру трубку, а она первым делом спрашивает: «У меня какое-то предчувствие. У тебя точно все хорошо?» Я даже растерялась: откуда она могла знать, что со мной творится? До сих пор поражаюсь, как мама умудрилась почувствовать, что мне именно сейчас нужна поддержка.
  • Давным-давно встречалась с мужчиной, но отношения у нас не сложились, и мы разошлись. После расставания прошло немало времени. И вдруг однажды мне почему-то до невозможности захотелось с ним связаться. Причем в голове крутилась какая-то совершенно конкретная вещь, которую я непременно хотела ему сказать. В итоге все-таки набрала его номер и оставила сообщение на автоответчике. Так мы снова начали общаться. А закончилось все тем, что мы уже 23 года счастливо женаты.

Возможно, первая в истории фотография солнца, сделанная с помощью сарая

Мужчина приехал на дачу закрывать сезон и заглянул в старый сарай за лопатой. Вдруг заметил на стене идеально круглое светлое пятно. Сначала подумал, что это обычный солнечный зайчик, но какое-то чутье подсказало присмотреться внимательнее. «Подлез поближе, чтобы разглядеть, и тут до меня доходит: это не просто солнечный зайчик, это — Солнце!» — рассказывает он. Оказалось, через крошечное отверстие под крышей на стену проецировался солнечный диск, а сам сарай работал как камера-обскура. Мужчина заглянул в интернет и узнал, что в эти дни на Солнце можно наблюдать небольшое пятно. Тогда он принес чистый лист бумаги, закрылся в сарае и попытался рассмотреть изображение. «И, знаете... я увидел это пятно!» — радуется автор неожиданного открытия.

  • Мои мама и свекровь годами виделись только на семейных праздниках и обычно старались держаться подальше друг от друга. Одна считала вторую слишком шумной, а та в ответ думала, что моя мама чересчур серьезная. И вот на дне рождения сына я по непонятной мне причине решила посадить их рядом. Муж аж зашептал: «Ты что, хочешь испортить праздник?» Минут десять обе просидели с каменными лицами, но тут мама заметила что-то на фотографии в телефоне свекрови и спросила: «Это вы сами такую красоту связали?» Выяснилось, что обе обожают вязать, просто каждая почему-то была уверена, что другой это совершенно неинтересно. Через полчаса они уже вовсю обсуждали схемы, показывали друг другу картинки и хохотали над нашими семейными привычками. А к концу вечера свекровь заявила: «Мы решили вместе поехать на выставку рукоделия».
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Бонус: а иногда внутренний голос бьет тревогу, но все оказывается совсем иначе

  • Моя девушка в какой-то момент стала вести себя очень странно. То и дело интересовалась, когда у меня командировки, много ли работы, насколько я занят, причем явно думала, что я этих расспросов не замечаю. Потом еще и пароль на телефоне сменила, хотя раньше мы совершенно спокойно давали друг другу пользоваться своими устройствами. Тут уж я начал подозревать неладное. Было ощущение, что она что-то скрывает, и поводов так думать становилось все больше. А потом все выяснилось: девушка просто готовила подарок к моему дню рождения! Она полностью оплатила нам романтическую поездку.

Порой только спустя время понимаешь, насколько удачным оказалось решение, принятое совершенно спонтанно. Наверняка и у вас был поступок, совершенный по наитию, который запомнился на всю жизнь. А еще у нас есть подборка историй о неожиданных подсказках внутреннего голоса и рассказов о людях, которым чутье помогло сделать выбор.

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