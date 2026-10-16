А я только уволюсь с работы, поднимают оклад. Приходилось совмещать и подрабатывать.
19 моментов, когда внутренний голос вовремя шепнул людям, как поступить
Иногда мы сами не можем объяснить, почему вдруг хочется изменить планы или поступить совсем не так, как собирались. Просто интуиция настойчиво подсказывает: сделай иначе. Герои нашей подборки решили прислушаться к этому внутреннему голосу, а потом получили немало поводов удивиться собственным решениям. А в конце статьи вас ждет бонус — история, которая поначалу напоминала сюжет турецкого сериала, но закончилась совсем неожиданно.
- У дочки появился парень, от которого все в восторге. Но материнское сердце подсказывало: что-то тут нечисто. Поделилась сомнениями с дочкой, а она давай обижаться. До свадьбы остался месяц. Выхожу как-то из магазина, а он по телефону разговаривает: «Да зачем мне квартира, мам? Ты бы видела у Маши какая трешка. Она единственная дочь, не парься. Ладно, иду к ней уже, перезвоню». Все внутри похолодело. Тогда не смогла вымолвить ни слова, но момент настал во время застолья: с улыбкой сказала ему, что после свадьбы будем сдавать эту квартиру. Как только дочь увидела, как у него переменилось лицо, сама все поняла.
- С работодателями у меня какая-то особая чуйка. Причем это касается всех, с кем работаю, в том числе клиентов. Заметил, что примерно в восьми случаях из десяти после моего ухода на прежнем месте начинается что-нибудь нехорошее: то сокращения, то очередной кризис. Правда, иногда между моим увольнением и этими событиями проходит несколько лет. Как-то компания, из которой я давно ушел, продала целое направление бизнеса вместе с сотрудниками. Узнал об этом, когда меня попытались переманить в фирму, купившую это направление. Рассуждали так: раз я для этих сотрудников свой, может, ко мне они будут прислушиваться. Но я-то прекрасно знал, что не будут, поэтому предпочел потихоньку слиться.
Тоже замечаю, что после моего увольнения что-то идёт не так. Обычно в течение года-полтора. Четыре организации расформировались. Ещё пара сильно урезали масштабы... Может чуйка какая-то толкает бежать с тонущего корабля, не знаю. Некоторые вообще никаких предпосылок не имели на момент увольнения.
Порой судьба подкидывает прекрасные моменты. Главное — почувствовать их, чтобы не пропустить
Девушка отправилась гулять по полям с биноклем в надежде увидеть болотную сову. И уже в первые десять минут ее желание исполнилось: птица неожиданно вылетела из-за кустов! Но на этом сюрпризы не закончились. «Немного пошуршав по полю, я решила задержаться у старых деревьев — и чуйка не подвела!» — рассказывает она. Вскоре рядом появились самцы кукушки и затеяли шумную разборку. Затем девушка заметила самку большого пестрого дятла, к которой прилетел кавалер с угощением, а неподалеку пара луговых чеканов нежно потерлась клювами. Эту сцену наблюдательница шутливо назвала «Птичья романтика». Вскоре начался дождь, пришлось возвращаться домой, но напоследок природа приготовила еще один сюрприз — двойную радугу.
- Еще в школе я нацелилась поступать на графического дизайнера в колледж, который находился в другой части страны. Настолько серьезно все планировала, что в предпоследнем классе даже съездила туда посмотреть, как там все устроено. А ближе к концу учебного года начала встречаться с парнем, и перед выпуском отправила документы уже в два места: в тот самый колледж и в университет поближе к дому. Приняли меня и туда, и туда. Я прекрасно понимала, что выбирать учебное заведение из-за парня — идея сомнительная, но почему-то ехать так далеко совсем расхотелось. В итоге остановилась на местном университете, куда, кстати, тоже поступил мой парень. Учиться мы начали в 2011 году, а сейчас уже женаты, у нас двое детей. И знаете, я до сих пор считаю то решение одним из самых удачных в своей жизни.
- Я уже почти махнула рукой на поиски любви и в который раз удалила приложение для знакомств. Но как-то раз меня вдруг ужасно потянуло установить его обратно, хотя проделывала я это, наверное, уже раз тридцать. Зарегистрировалась, написала одному-единственному парню — и вот мы уже пять лет вместе, да еще и помолвлены. А через четыре месяца после знакомства мне вдруг приспичило завести кошку, причем мысль эта никак не отпускала. Спросила парня, что он думает, а тот спокойно ответил: «Ты же взрослый человек. Если хочешь кошку — заводи». На следующий день я уже нашла свою идеальную питомицу. Прошло еще несколько месяцев, и мне почему-то так же сильно захотелось вторую кошку. Выбирал ее восьмилетний сын моего жениха, и теперь нас пятеро — вот такая у нас семья.
Даже не знаю, как это назвать. Она тридцать раз удаляла приложение для знакомств и тридцать раз ее тянуло установить его обратно. И нашла парня!!! Вот как чуйка животворящая работает!
Когда внутренний голос посоветовал взять именно этот йогурт. Все равно тебе никто не поверит
- Недавно вышел из дома, иду себе по делам, никого не трогаю. И тут в голову как засела мысль: а дверь-то я точно закрыл? Сперва отмахнулся, мол, конечно, чего зря переживать. Но чем дальше шел, тем сильнее хотелось вернуться и проверить, прямо не отпускало это ощущение. В итоге развернулся и пошел домой. По дороге смотрю — на земле мои ключи валяются! Оказалось, выронил их из кармана и даже не заметил. Так бы и остался без ключей, а дверь, кстати, действительно была заперта.
- Переехала я в большой город и первое время ужасно тосковала от одиночества. Как-то поздним вечером, когда шел дождь, отправилась гулять и заметила магазин, в окнах которого горел теплый свет. И так меня туда потянуло, что я взяла, да и зашла. Хозяин даже удивился: «Вообще-то, я уже закрылся, но почему-то сегодня задержался. Можете посмотреть». Разговорились, я обмолвилась, что недавно переехала, а он поинтересовался, откуда я родом. Стоило мне назвать город, как мужчина рассмеялся и перечислил имена своих давних друзей — а это были знакомые моей семьи! И тут я сама вспомнила, что видела этого человека еще ребенком; вдобавок он заговорил со мной на родном языке, который здесь почти не услышишь. Рассказала ему, что зашла совершенно неожиданно для себя, просто очень захотелось, а он посоветовал почаще доверять таким ощущениям.
Порой «чуйка» может помочь найти настоящий клад, поэтому не стоит ее недооценивать
У любителей искать старинные монеты есть примета: «Дождь — к серебру». С утра шел дождь, и один мужчина вспомнил об этом поверье. К обеду распогодилось, но желание отправиться на поиски никак его не отпускало. «Внутри уже все свербило, и желание выбраться и покопать меня не покидало», — вспоминает он. В три часа дня мужчина даже отпросился с работы и поехал искать монеты. И буквально в первые минуты ему попались серебряные 10 копеек! «Радости нет предела, ведь несколько недель уже не поднимал подобного», — признается автор, довольный тем, что прислушался к своему чутью.
- Давным-давно задумался о поиске девушки. Решили с другом Димкой попробовать знакомства через газету «Не скучай»: собрали список из пятидесяти девичьих телефонных номеров, поделили поровну и начали ходить на свидания. Девушек было столько, что я даже таблицу составил, записывал туда сведения о тех, кто понравился, и постепенно вычеркивал кандидаток. И вот одна девушка почему-то никак из списка не уходила, хотя внешне другие тоже меня привлекали. Долго не мог сообразить, в чем дело, пока в голову не пришла мысль: а если представить каждую из них матерью моего будущего ребенка? Что интересно, о детях я тогда вообще еще не думал. Но стоило задать себе этот вопрос, как ответ появился сразу: в этой роли я видел только одну девушку. Ее и выбрал, и теперь мы уже больше тридцати лет вместе — ни разу не пожалел.
- Подбирали мы несколько лет назад землю под строительство дома. Нашли отличный участок: до города недалеко, коммуникации есть, а на территории растут три высоченные сосны, которые нам особенно понравились. Старый домик там тоже стоял, но он нас не интересовал, поэтому хозяев попросили ничего не трогать и условились оформить сделку в понедельник. И тут в субботу мне внезапно захотелось еще раз съездить посмотреть участок. Приезжаю, а сосен-то нет — все три спилены! Оказывается, владельцы решили сделать нам приятное: деревья убрали, да еще и наличники старого дома покрасили. Говорят, хотели все привести в порядок, чтобы мы потом меньше возились, причем совершенно бесплатно. Мы, конечно, от покупки отказались, а хозяева так и не поняли, чем нас не устроила их забота.
Ой, как жалко сосны. Наверно, если бы они чётко услышали от вас, что сосны - это важное для вас составляющее, они бы не поспешили.
Есть какое-то предчувствие, что в магазин лучше не идти и вернуться домой под теплый плед
- Ехали мы с приятелем на мотоцикле по загородной трассе, он сидел у меня за спиной. Впереди шел грузовик, груженый старыми автомобильными шинами. И тут меня вдруг кольнуло: что-то не хочется мне рядом с этим грузовиком держаться. Вроде ничего подозрительного, все как обычно, но я решил на всякий случай сбавить скорость. Только отстали немного, как с грузовика слетела покрышка. Упала она как раз туда, где мы были бы, продолжай я ехать с той же скоростью.
- С женой брата моего мужа мы давно дружим, а вот со свекровью у меня отношения всегда были просто нормальные, уважительные. Однажды захотели мы сходить на квест, но выяснилось, что для игры нужны хотя бы трое. Подруги одна за другой отказались, и тут я возьми да предложи: «А давай свекровь позовем?» Она, к нашему удивлению, согласилась, хотя до этого мы виделись вместе разве что на семейных праздниках. Рекорд в итоге даже близко не побили, еле прошли квест, время показали ужасное, зато насмеялись от души. Свекровь была просто счастлива, и с тех пор мы стали звать ее не только на квесты, но и в магазины, театр, на наши девичники. Так незаметно и подружились по-настоящему. А свекор теперь посмеивается, что жена рядом с нами снова девчонкой стала: то язык ему покажет, то вприпрыжку куда-то убежит. Вот ведь как удачно мне тогда пришло в голову ее пригласить!
Просыпаешься в понедельник утром, идешь на работу, но внутренний голос сомневается в правильности решения
- Был у меня в жизни период, когда неприятности сыпались одна за другой. В какой-то момент я просто не выдержала и разревелась — слишком уж много всего накопилось. Маме при этом я еще ничего не успела рассказать. И представляете, именно тогда она вдруг сама мне звонит! Беру трубку, а она первым делом спрашивает: «У меня какое-то предчувствие. У тебя точно все хорошо?» Я даже растерялась: откуда она могла знать, что со мной творится? До сих пор поражаюсь, как мама умудрилась почувствовать, что мне именно сейчас нужна поддержка.
- Давным-давно встречалась с мужчиной, но отношения у нас не сложились, и мы разошлись. После расставания прошло немало времени. И вдруг однажды мне почему-то до невозможности захотелось с ним связаться. Причем в голове крутилась какая-то совершенно конкретная вещь, которую я непременно хотела ему сказать. В итоге все-таки набрала его номер и оставила сообщение на автоответчике. Так мы снова начали общаться. А закончилось все тем, что мы уже 23 года счастливо женаты.
Возможно, первая в истории фотография солнца, сделанная с помощью сарая
Мужчина приехал на дачу закрывать сезон и заглянул в старый сарай за лопатой. Вдруг заметил на стене идеально круглое светлое пятно. Сначала подумал, что это обычный солнечный зайчик, но какое-то чутье подсказало присмотреться внимательнее. «Подлез поближе, чтобы разглядеть, и тут до меня доходит: это не просто солнечный зайчик, это — Солнце!» — рассказывает он. Оказалось, через крошечное отверстие под крышей на стену проецировался солнечный диск, а сам сарай работал как камера-обскура. Мужчина заглянул в интернет и узнал, что в эти дни на Солнце можно наблюдать небольшое пятно. Тогда он принес чистый лист бумаги, закрылся в сарае и попытался рассмотреть изображение. «И, знаете... я увидел это пятно!» — радуется автор неожиданного открытия.
- Мои мама и свекровь годами виделись только на семейных праздниках и обычно старались держаться подальше друг от друга. Одна считала вторую слишком шумной, а та в ответ думала, что моя мама чересчур серьезная. И вот на дне рождения сына я по непонятной мне причине решила посадить их рядом. Муж аж зашептал: «Ты что, хочешь испортить праздник?» Минут десять обе просидели с каменными лицами, но тут мама заметила что-то на фотографии в телефоне свекрови и спросила: «Это вы сами такую красоту связали?» Выяснилось, что обе обожают вязать, просто каждая почему-то была уверена, что другой это совершенно неинтересно. Через полчаса они уже вовсю обсуждали схемы, показывали друг другу картинки и хохотали над нашими семейными привычками. А к концу вечера свекровь заявила: «Мы решили вместе поехать на выставку рукоделия».
Бонус: а иногда внутренний голос бьет тревогу, но все оказывается совсем иначе
- Моя девушка в какой-то момент стала вести себя очень странно. То и дело интересовалась, когда у меня командировки, много ли работы, насколько я занят, причем явно думала, что я этих расспросов не замечаю. Потом еще и пароль на телефоне сменила, хотя раньше мы совершенно спокойно давали друг другу пользоваться своими устройствами. Тут уж я начал подозревать неладное. Было ощущение, что она что-то скрывает, и поводов так думать становилось все больше. А потом все выяснилось: девушка просто готовила подарок к моему дню рождения! Она полностью оплатила нам романтическую поездку.
Порой только спустя время понимаешь, насколько удачным оказалось решение, принятое совершенно спонтанно. Наверняка и у вас был поступок, совершенный по наитию, который запомнился на всю жизнь. А еще у нас есть подборка историй о неожиданных подсказках внутреннего голоса и рассказов о людях, которым чутье помогло сделать выбор.