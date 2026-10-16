19 моментов, когда внутренний голос вовремя шепнул людям, как поступить

Мужчина приехал на дачу закрывать сезон и заглянул в старый сарай за лопатой. Вдруг заметил на стене идеально круглое светлое пятно. Сначала подумал, что это обычный солнечный зайчик, но какое-то чутье подсказало присмотреться внимательнее. «Подлез поближе, чтобы разглядеть, и тут до меня доходит: это не просто солнечный зайчик, это — Солнце!» — рассказывает он. Оказалось, через крошечное отверстие под крышей на стену проецировался солнечный диск, а сам сарай работал как камера-обскура. Мужчина заглянул в интернет и узнал, что в эти дни на Солнце можно наблюдать небольшое пятно. Тогда он принес чистый лист бумаги, закрылся в сарае и попытался рассмотреть изображение. «И, знаете... я увидел это пятно!» — радуется автор неожиданного открытия.