16 старых вещей, которые делают дом уютнее любых новинок

У старых вещей уже есть характер: у проигрывателя — любимая пластинка, а у комода — шанс после банки краски стать главной вещью в комнате. Новая мебель же обычно приезжает домой идеальной: без царапин, потертостей и воспоминаний.

Но иногда можно просто починить, перекрасить, сменить обивку или придумать старой вещи совершенно новую работу и получить предметы, которые точно не найдешь в магазине.

А в конце покажем старую кофемолку, которая стала частью домашней капсулы времени. И, кажется, это именно тот случай, когда потертости только добавляют вещи ценности.