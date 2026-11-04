Придираться, так придираться: почему грузчики привезли пианино на Multicar M 25 да еще и с левым рулем, откуда ему взяться в Англии?
10+ киноляпов в фильмах нашего детства, за которые мы любим старое кино еще сильнее
Когда пересматриваешь старый любимый фильм, кажется, что знаешь его до последней черточки. Но иногда, среди привычных сцен и любимых диалогов, вдруг ловишь себя на том, что замечаешь что-то странное: галстук, который только что был синим, а теперь оранжевый, чулки, переменившие цвет прямо на глазах, пропавший пирожок. Все эти милые несостыковки нисколько не портят удовольствие от просмотра — они лишь подтверждение тому, что наше любимое кино создавали живые люди, которые так же, как и мы, могли что-то упустить в творческом порыве. Костюмеры отвлекались, монтажеры спешили, актеры снимались сразу в нескольких проектах. Но несмотря на эту суету, у них получилось кино, которое мы готовы пересматривать год за годом.
«Жестокий романс»
У меня до сих пор щемит сердце под звуки романсов в этом фильме. В юности я сопереживала Ларисе настолько сильно, что совершенно не замечала никаких деталей. А сейчас смотрю: ой, ведь в самом начале, когда статный Паратов спускается к пристани на коне, за его спиной можно разглядеть линии электропередачи. А действие картины происходит в 1877-1878 годах, когда до первой электростанции в столице оставалось еще несколько лет, а уж улицы провинциальных городов точно освещали лишь уютные керосиновые фонари. Но разве эти провода мешают нам любоваться харизмой молодого Никиты Михалкова?
Еще один момент, который я пропустила в юности, на кадрах с дня рождения Ларисы. Помните ту сцену, когда Паратов показывает свою лихость? На улице прическа Ларисы заметно растрепалась — что вполне естественно для такой драматичной минуты. Но стоит гостям зайти в дом, как происходит настоящее чудо: волосы Ларисы мгновенно уложены в аккуратные волны, а пучок стал выше и изысканнее. Эх, всем бы такую суперспособность: поправлять укладку за долю секунды, просто переступив порог комнаты!
«Покровские ворота»
Этот фильм для меня — настоящий фейерверк из любимых цитат. До сих пор в речи моих сверстников проскальзывают: «Заметьте, не я это предложил!» или «Я вся такая несуразная, угловатая такая, противоречивая вся» — и мы обмениваемся понимающими улыбками. В этой искрометной комедии тоже нашлись свои маленькие секреты. Например, когда обаятельный Костик гуляет по Москве с Маргаритой, его гардероб меняется прямо на ходу. Вот он спешит на свидание в стильном спортивном пиджаке с вязаным воротником и манжетами, а через мгновение на нем уже классический пиджак с галстуком. Как он умудрился переодеться во время прогулки?
Во время той же прогулки мы видим трогательные кадры старой столицы: аллеи, прохожих, играющую малышню. И вот тут внимательный зритель может заметить настоящего «гостя из будущего». Действие фильма происходит в 1950-е годы, но один из детей в кадре одет в куртку с символикой Олимпиады-80 со знаменитым медвежонком.
«Любовь и голуби»
Я обожаю сцену в тренажерном зале, где Василий с таким упоением слушает рассказ Раисы Захаровны про гуманоидов. Но только недавно я обратила внимание: на герое надет нарядный синий галстук в цветочек. Парадокс в том, что спустя несколько сцен мы видим нашу парочку на рынке, где Раиса Захаровна спрашивает: «А кто вам галстучек купил?» и рекомендует Василию взять другой: «Он и к костюму подходит, и к глазам». И это тот самый синий галстук, в котором он уже крутил педали в спортзале.
Замечу, что если бы мы решили составить таблицу предметов гардероба из фильмов, с которыми чаще всего бывают промашки у костюмеров, галстуки бы лидировали. В одной сцене «Служебного романа» галстук Олега Басилашвили в каждом кадре завязан по-новому, отчего приметные полоски меняют расположение и создают впечатление, что это уже другой галстук. Валико Мизандари в «Мимино», собираясь в город, тщательно повязывает галстук, а на улице оказывается без него. А в уже упомянутых нами «Покровских воротах», кроме галстука Костика, еще и галстук Хоботова волшебным образом меняет расцветку во время вечеринки.
Но вернемся к Кузякиным. Помните сцену с чтением письма? Сначала семья сидит за столом у окна, справа стоит сервант, но как только Людмила доходит до новости об уходе отца, он «перелетает» через комнату и оказывается по другую сторону. В этот же момент Людина светлая однотонная юбка мгновенно превращается в сине-зеленую клетчатую. Вот это я понимаю — эмоциональный накал, когда даже мебель и одежда не могут остаться на местах!
«Гараж»
В «Гараже» я всегда любовалась персонажем Игоря Костолевского — такой он там статный в своем коричневом замшевом пиджаке. Но есть один забавный момент: когда героиня Лии Ахеджаковой признается, что заперла дверь, и герой Костолевского говорит свою знаменитую фразу «Сильна малышка!», на нем вдруг оказывается светлый плащ с поднятым воротником. Буквально за секунду до этого он стоял у нее за спиной в пиджаке.
«Мэри Поппинс, до свидания»
Мэри Поппинс, конечно, само совершенство и персонаж волшебный. Магия распространяется даже на ее гардероб. Помните сцену, когда она привозит пианино? Леди Мэри выходит из фургона в белоснежных чулках. Она буквально на минуту заглядывает в дом, чтобы перекинуться парой слов с детьми, и выходит обратно к грузчикам уже... в черных чулках. Переодеваться за пару секунд — это ли не тот навык, о котором мечтают все женщины?
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Я всегда улыбаюсь, когда смотрю серию «Король шантажа». Доктор Ватсон ищет способ пробраться в усадьбу Милвертона, он проходит мимо низкой части стены и упорно идет дальше, чтобы начать карабкаться там, где ограда становится максимально высокой. Настоящий джентльмен не ищет легких путей! А его «бесшумная» обувь? Ватсон уверяет Холмса, что у него есть теннисные туфли для тайных прогулок, но когда они идут по дому, эти «бесшумные» туфли цокают по полу так громко, будто доктор надел кавалерийские сапоги со шпорами.
На сайте 221b есть раздел "Овсянка" - как раз про ляпы в фильмах про Шерлока Холмса)
«Вокзал для двоих»
В фильме «Вокзал для двоих» есть сцена в доме у героини Нонны Мордюковой. Она играет так мощно, что внимание приковано только к ее лицу. Но если присмотреться к рукам героини, можно заметить маленькое «перемещение». Массивный перстень на правой руке при смене планов самостоятельно перепрыгивает с безымянного пальца на мизинец.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Этот фильм для многих из нас — один из самых любимых. Я сотни раз видела сцену с колбасой и каждый раз смеялась в голос. Но только недавно, рассматривая детали, я заметила, что Шурик аккуратно вдавливает в ломтик «Докторской» четыре «сюрприза». Но стоит ему бросить это угощение грозному псу, как в полете «жиринок» становится уже пять!
У некоторых наоборот. Сидишь до 2 ночи, глазки уже слипаютмя, а ложишься спать - хервам. Мозг продолжает в голове прокручивать информацию. До 5 сон только в глазах, засыпаешь на час-два, а в 7 уже подьём. Три-четыре ночи в таком режиме - и голлва реинстает соображать, материал туда просто не укладывается уже.
Поэтому регулярный сон во время сессии - мастхэв, этому мою маму еще на 2-м курсе в меде научили.
«Обыкновенное чудо»
Когда героиня Ирины Купченко накрывает стол для Короля, мы ясно видим на подносе тарелку супа и целое блюдо с домашними пирожками. Евгений Леонов с таким аппетитом берется за еду, откусывает пирожок, рассказывает о том, как он любит Принцессу. А через несколько кадров у него в руках оказывается кусок обычного черного хлеба. Пирожки просто испарились! Наверное, в доме, где хозяин — волшебник, такие гастрономические превращения прямо во время обеда — дело обычное.
А не хочу я пирожков к супу, мне вкуснее с хлебом - бац, и пирожок превращается в хлеб.
А вот еще одна наша статья о киноляпах в фильмах нашего детства, которые делают их только роднее.
Комментарии
Все эти ляпы, как правило, говорят о плохой работе помрежа, или кто у них там отвечает за костюмы и реквизит.
Понятно, что сцена снимается не за один раз, но при грамотной работе ассистент фиксирует набор одежды и аксессуаров у актеров и расположение мебели в каждом эпизоде.
Вот еще несколько дней назад заметил ляп. В фильме Иван Васильевич меняет профессию царь появляется в квартире Шурика с двумя перстнями, один с рубином, другой с бирюзой. Через пару минут перстни поменялись оба на зелёные камни.