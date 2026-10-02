19 случаев, когда простая дружба оказалась сильнее времени и обстоятельств
Лучший друг может найтись где угодно: на шумной стройке, во дворе среди 11-летних мальчишек или прямо в соседней квартире. А потом встречаешь его спустя 20 лет на другом конце света — и не веришь собственным глазам. Ведь близкий человек — это тот, с кем можно молчать без неловкости и в три часа ночи отправиться на самое смелое приключение. Вот истории о дружбе и о том, какой она бывает.
- В общаге как-то сцепился с соседом, даже не вспомню из-за чего. Ну, как водится, вспылили, разогнались, но нас разняли быстро. Решили по-мужски встретиться на следующий день на стройке за общагой и там уже разобраться. Приходим с утра, а стройка кишит людьми — все работают, техника шумит. Мы стоим и не знаем, что делать. Тут подходит прораб и такой: «Что приперлись, работать хотите?» Мы переглянулись, стало как-то тупо объяснять, что мы ссориться пришли. В итоге согласились. Так все лето и проработали вместе. Дружим теперь.
- Когда дочке было 7 лет, мы собирались на день рождения к ее подружке. Дочка захотела нарисовать сама открытку, причем не просто так, а со смыслом. Нарисовала мандаринку, разделенную на дольки, на каждой дольке написала: «Конфеты, игрушки, любовь, друзья», а сверху: «Я всегда буду делиться с тобой». Что меня, что маму подруги это очень растрогало, но время шло, и все забылось. А сейчас нашим детям уже по 16 лет: мы до сих пор все дружим. На 16-летие той самой девочки ее родители вместе с гостями пошли откапывать временную капсулу, в которой собраны все памятные вещи из детства их дочки: первая пустышка, игрушки, первый дневник — и та самая открытка лежала там на самом видном месте.
- Самое лучшее приобретение этого года — я подружилась с соседкой из своего подъезда. Мы нахаживаем шаги вместе. Делимся вкусной едой. Занимаемся вместе спортом по онлайн-урокам. И говорим обо всем на свете. А еще она спокойная, веселая и согласна на любую спонтанную затею! И наши мужья тоже друг другу понравились. Мне кажется, я выиграла джекпот в свои 40+!
А ведь это очень классно - найти друзей в таком возрасте, ещё и в соседях!
«11 лет назад маленькому человеку принесли кота характерного, вредного. Человек растет, а у кота прибавляется терпение и мудрость»
- Недавно купили машину и гараж недалеко от дома, и муж стал там частенько пропадать. Поначалу шутил, что превратится в одного из тех мужиков, которые сидят в гараже, годами ремонтируют машину и жарят шашлычки, пока это не стало реальностью. Подружился с какими-то дедами, теперь иногда ездит с ними на рыбалку, знает их жен, внуков и детей и даже стал читать какие-то дедовские газеты, чтобы быть в курсе, о чем они говорят. Временами старички даже заходят к нам домой, чтобы спросить, выйдет ли Саня в гараж или его сегодня не ждать. Немного завидую.
мой так в больничке лежал: приобщил всех окружающих дедов в кампутер играть
- Много лет живу в Нидерландах. Стою в магазине, никого не трогаю, вдруг голос: «Катька! Ты, что ли?» Оборачиваюсь — ба, моя школьная подружайка! Двадцать лет как школу окончили, пятнадцать — как я уехала с Дальнего Востока и мы потеряли связь. Оказалось, они с мужем переехали в Нидерланды несколько лет назад, а сюда выбрались на выходные полюбоваться старинными каналами. Ну каковы шансы, что двое друзей детства из маленького города встретятся за тысячи километров от дома спустя столько лет? В следующие выходные едем к ним в гости, будем восстанавливать общение!
- Муж закрутил роман с коллегой. Я собрала вещи, взяла кота и съехала к подруге. Она приняла как родных. Через неделю объявился муж, мол, я его галстук забрала. Приперся: «Ну вот ты и одна с котом!» У меня чуть челюсть не упала, когда вышла подруга и как выдала: «Во-первых, она не одна, у нее есть любимые люди и очередь из ухажеров, которые только и ждали, когда она от тебя уйдет. А во-вторых, даже одной лучше, чем с тобой! Думаешь, сможешь с нашим Мурзиком тягаться?» Он аж помрачнел, забрал свой пресловутый галстук и молча сбежал. К слову, Мурзик на него тоже пошипел. А с подругой мы с университета не разлей вода. Я знаю, что всегда могу на нее положиться.
«Друзья с самого детства и до сих пор вместе. Дружим с 2001 года»
- Дружим с 2001 года. С тех пор прошли много всего вместе: закончили школу, поступили в ВУЗы, работали, женились. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему дружим. Это самые крутые ребята в мире.
- Пила кофе в заведении, за соседним столом сидели четверо парней, по виду плюс-минус 30 лет. По разговору поняла, что один из них живет с девушкой 5 лет, и она поставила условие: или делаешь предложение и женимся, или разбегаемся. Жениться он пока не хочет. Знаете, что меня удивило? Друзья парня поддержали не его, а девушку. «Отпусти ее, если не готов создать семью. Ты просто воруешь ее время», — сказал один из них. Еле сдержалась, чтобы не повернуться к ним и не зааплодировать.
А разве это такая самоцель у девушек - замуж выйти? Или отношения важнее? С другой стороны - ему что стоит жениться в таком случае? Единственное что останавливает - это вот эта сама СВАДЬБА (можно было бы написать буквами больше - написал бы) - по сути, пьянка для других людей, в которую, со всеми наворотами, нужно вложить ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ и они пойдут просто в никуда. Если бы просто расписаться и, может, посидеть в кафе-ресторане узким кругом, но ведь нет - большинству невест нужно блистать на свадьбе, быть королевой вечера, но по хотелкам невесты
это обойдется в стоимость хорошего автомобиля, а то и первоначального взноса на ипотеку.
- Сестра все уши прожужжала, что у нее появилась новая прекрасная подруга Анечка. Мы с мамой были за нее рады, ведь недавно переехали и переживали за то, чтобы она не скучала. Как-то выходим на улицу, а сестренка как побежит к какому-то дереву и давай радостно кричать! Оказалось, она каким-то образом нашла сороку, у которой в гнезде была целая россыпь украшений. И на фоне общей любви к моде сестра решила сороку назвать своей подругой. Ну и дать имя, соответственно.
Дружить умеют не только люди. Только гляньте на эту пушистую сладкую парочку!
- Подруга попросила честно сказать — нравится ли ее новая стрижка. Я говорю типа ну, немного короче, чем тебе идет обычно, но отрастет же. Она замолчала. Потом говорит, мол, понятно. Потом целый день отвечает односложно. Вечером пишет: «Ты могла просто сказать, что нравится». Что? Ты же сама попросила честно! Я теперь виновата, что честно ответила? Я три часа пытаюсь придумать, как ей объяснить, что я это сделала из уважения, а не из вредности. Не придумала. Написала: «Ты красивая в любой стрижке». Она поставила сердечко. Вот и поговорили.
Как же это тупо! Сама по себе обида - уже манипуляция. А тут ещё и сама попросила и обиделась. Был у меня такой опыт.
- Никогда бы не подумала, что буду дружить с компанией 11-летних ребят! Шла по своему району, вижу, четыре мальчика убегают от собаки. А она грозно лает. Ну я ее отогнала, нашла в сумке кусок булочки, поделилась, малых отвела в сторону. Пока шли к нашему, как оказалось, общему двору, познакомились. Мишка, Славик, Костя и Сан Саныч. Уже во дворе меня попросили помочь нарвать черешни. А я согласилась, потому что в детстве и сама по дереву этому лазила. Теперь нужно как-то объяснить парню, что я не иду с ним на свиданку, потому что меня четыре галантных кавалера позвали гулять.
- Подруга попросила помочь с переездом. Там немного, говорит. Пару коробок, говорит. Я приехала — там 22 коробки, три зеркала, разобранный шкаф-купе и кот в переноске, который орет не переставая всю дорогу. Мы грузили это четыре часа. Потом она говорит: «Пойдем кофе выпьем, я угощаю». Мы идем в кафе, садимся, она смотрит в меню и говорит: «Ой, у меня карта не работает, займешь до среды?» Я заняла. Я выпила кофе. Я люблю эту смешную, но терпение иссякает.
Хотела бы я посмотреть, как 2 девушки грузят двери от шкафа купе. Или грузчики всё же были?)
«Моя подруга решила испечь мне блины, потому что у меня праздник. Люблю ее как родную»
- Позвонил маме, сказал, что заеду. Она шепотом: «Не надо сегодня». Напрягся. Потом услышал женский хохот и звон посуды. Говорит: «Мы тут с девчонками сидим». Девчонкам под шестьдесят. Кто-то на фоне крикнул: «Скажи ему, мать занята!» Мама засмеялась так, как я давно не слышал. Спросил, когда можно перезвонить. Ответила: «Завтра. Только не рано».
- Моя лучшая подруга обожает опаздывать. Собрались мы с ней на прошлых выходных в кинотеатр, выбрали классный фильм, я забронировала билеты, сказала, что сеанс начинается в 18:00. Все было заранее продумано, она у меня опаздывает минимум на час, а фильм начинался в 20:00, поэтому мы идеально успевали все сделать. Сижу дома, крашусь себе, собираюсь выходить, как вдруг звонит мне моя, говорит, что уже на месте. Я в полнейшем смятении, не ожидала от нее такой пунктуальности, ровно в 18:00 приехала. Спрашиваю, где она стоит, а сама уже одеваюсь быстренько, как вдруг подруга объясняет: «Ну тут, где мы суши с тобой ели на прошлой неделе!» После этих слов я спокойно откладываю джинсы и продолжаю краситься, потому что она умудрилась перепутать кинотеатры.
- Девочки, вы вообще видели, как сдруживаются мужики? Я в восторге. Короче, жду сына в барбершопе. В зале ожидания парнишка играет в PS, тут заходит второй, и первый протягивает ему еще один джойстик. Тот молча берет, и они начинают играть. Через 15 минут первый говорит свое имя, а второй — свое, и они пожали руки. И они дальше молча играют. Еще через 15 минут второй встает, называет шавермочную по соседству, первый встает, говорит админу, мол, мы сейчас, и они уходят, как закадычные друзья. Как так-то?
Годы идут, меняются наши привычки и адрес в паспорте, но радость от искренней дружбы остается неизменной. Ведь она не требует громких клятв и проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Берегите тех, с кем можно быть собой, и не забудьте сегодня просто написать им «Привет!»
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Комментарии
хоть к этому вощрасту друзей осталось немного, те что есть - чистые бриллианты. у кого старшне 30 лет сколько друзей/подруг? чисто интересно