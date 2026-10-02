19 случаев, когда простая дружба оказалась сильнее времени и обстоятельств

А разве это такая самоцель у девушек - замуж выйти? Или отношения важнее? С другой стороны - ему что стоит жениться в таком случае? Единственное что останавливает - это вот эта сама СВАДЬБА (можно было бы написать буквами больше - написал бы) - по сути, пьянка для других людей, в которую, со всеми наворотами, нужно вложить ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ и они пойдут просто в никуда. Если бы просто расписаться и, может, посидеть в кафе-ресторане узким кругом, но ведь нет - большинству невест нужно блистать на свадьбе, быть королевой вечера, но по хотелкам невесты

это обойдется в стоимость хорошего автомобиля, а то и первоначального взноса на ипотеку.