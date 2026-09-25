Как животные создают пары на всю жизнь — простые факты, в которых романтики больше, чем в турецких сериалах

В этом слове ударение падает на первый слог. Перед нами яркие птицы с оранжевыми лапками и нарядным клювом, которые строго моногамны. Сформировав пару, они остаются вместе на протяжении большей части своей жизни. Процент «разводов» у них крайне низок. Каждую весну пара возвращается не просто в ту же колонию, но и в ту же самую подземную нору (гнездо), которую они обустроили вместе. Чтобы возобновить и укрепить свою связь после месяцев разлуки в открытом океане, партнеры исполняют брачный танец — они трутся и нежно стучат клювами друг о друга.