15+ историй о людях, благодаря которым в жизни становится больше добра и радости
Добро
24.09.2026
Порой для того, чтобы чей-то день стал чуточку лучше, не нужны ни большие деньги, ни героические поступки — достаточно просто не пройти мимо. Обычная помощь незнакомцу оборачивается добрыми последствиями: случайный разговор перерастает в дружбу, а несколько минут, потраченных на другого, меняют планы сразу нескольких человек. Это душевные и по-своему теплые моменты торжества добра, после которых на сердце становится легче.
- Работаю мастером, приезжаю на адрес — встречает бабуся лет 80. Ее внук сделал заказ и оплатил работу. Задача — потек смеситель в ванной. Делов на 10 минут. Ну я ей говорю: «У вас внук оплатил час. Давайте я еще что-то сделаю». А она мне: «А можете со мной фотоальбом посмотреть? А то мне и рассказать некому...» В общем, просидел у нее с фотоальбомом на полчаса больше в счет перерыва.
hellish_neighbors
- Ехали как-то с моим шестилеткой, а у дороги женщина с переноской стоит. И там ни остановки, ничего, а вид какой-то растерянный у нее. Я остановилась, спросила, оказывается, таксист ее не повез с животным, даже в переноске, а ей к ветеринару на осмотр. Ну с нами поехали, сын котиков обожает. Денег, разумеется, не брали, хотя женщина все старалась заплатить. И обратно мы их тоже довезли. Сын до сих пор Бакса иногда вспоминает. Колоритный такой котяра.
Юлия Гулкина / Dzen
- Один знакомый случайно отправил начальнику сообщение: «Люблю тебя, купи хлеб». Само собой, оно предназначалось его девушке. Начальник ничего не ответил. А через час на столе у парня лежал батон и записка: «Взаимностью ответить не могу, но поручение выполнил». Теперь, по словам знакомого, увольняться из этой компании он просто морально не имеет права.
ghostwriterthread
Отец автора фото начал подкармливать бездомных кошек. А сегодня его ждала вот такая картина — ну, золото-человек!
- Примерно полгода назад папа сменил работу. Теперь до дома ближе, зарплата в два раза больше. Одни плюсы, в общем. Но был один нюанс — на старой работе коллектив был просто классный, да и начальство было супер лояльным. Вот из-за этого и не хотел уходить. Сегодня отец сидел на обеде, и тут звонок от генерального директора, который одновременно и владелец той самой прошлой компании.
— Алло, Иван? Тут такое дело, заказчик расплатился по прошлым проектам. Как тебе удобно — подъезжай за своей годовой премией.
Честно говоря, они и не обязаны были это делать. Когда папа увольнялся, ему и так выплатили всю зарплату и за отпуск тоже полностью рассчитались. Но чертовски приятно, что такие люди у нас еще есть.
- У меня друг потерял паспорт в Алматы, а он гражданин Узбекистана. Лететь в Ташкент невозможно без паспорта. Поехал в милицию, написал заявлание. Потом заказал такси, поехал в посольство Узбекистана просить сделать справку, чтобы вылететь. Таксист сказал, что ему тоже надо в посольство Узбекистана — нашел чей-то паспорт, надо сдать... это был паспорт моего друга.
umachechaya
- Я сидела в парикмахерской. И вдруг в салон заходит женщина и умоляюще просит уступить ей место, мол, она идет на встречу, а там будет ее бывший, и ей срочно нужна укладка! Ой, что тут началось! Прямо душа радовалась сплоченности всех мастеров. Женщине сделали макияж, маникюр, прическу, а одна клиентка надушила ее каким-то супердорогим ароматом! В благодарность за помощь женщина заказала всем суши. Прощались мы уже лучшими подружками.
zhannatik74
Этой бабуле 91 год. Она вяжет шапки, шарфы и тапочки и отдает их на благотворительность
- Четыре года назад потеряла в парке серебряное кольцо — подарок от дедушки с памятной гравировкой внутри. Перерыла тогда всю траву, прорыдала несколько дней и смирилась, что с концами. На прошлой неделе стою в очереди за кофе, передо мной парень достает из кармана мелочь, роняет монетку. Я наклоняюсь помочь поднять — и вижу на его безымянном пальце мое кольцо. Та же форма, та же глубокая царапина сбоку. Я на автомате хватаю его за руку и говорю: «Снимите, внутри написано „Моей птичке, 2014“». Парень в шоке снимает — там реально эта надпись. Оказалось, он три года назад нашел его в том самом парке металлоискателем, когда просто бродил по траве, почистил и стал носить как талисман. Отдал без вопросов, даже денег не взял.
beststories.here
- Я однажды уронила сережку в супермаркете в холодильник с сырами. Проходящий мимо продавец сказал, что этот ларь не разбирается, достать невозможно. Было очень грустно знать, где лежит твоя вещь, и не иметь возможности забрать ее. Где-то через полгода увидела в этом магазине бригаду мастеров, которые чинили соседний холодильник. Я к ним: так и так, можно ли раскрутить и соседний, достать украшение? Они говорят: если заведующая разрешит — раскрутят, достанут. Нашла заведующую, а она, выслушав мою историю, сама за 10 минут раскидала весь сыр в холодильнике, сняла какую-то крышку и выудила из недр мою сережку! Я, конечно, отблагодарила эту волшебную женщину.
- Снимала я комнату у одной ворчливой бабушки: в душе воду не лей без нужды, свет зря не включай, в холодильник лишний раз не заглядывай. Когда пришло время съезжать, она сунула мне в руки старенькую коробку и строго сказала: «Держи, чтобы меня не забывала!» Открыла я ее — а там три куска хозяйственного мыла, пачка соды и конверт с деньгами. Спрашиваю: «Бабуль, а это зачем?» А она отвечает: «Ты воду и электричество экономила, вот и сбереглось. Считай, премия тебе за терпение. Купи что-нибудь и вспоминай меня. Только воду все равно береги — нынче она недешевая!» Денег оказалось немного, но мне как раз хватило на простой пылесос — радости было море! Теперь, когда навожу порядок дома, всегда добрым словом вспоминаю бабу Нюру.
ADME
Бабушка-соседка несколько лет назад посадила вдоль дороги пару рядков нарциссов. Она давно уже тут не живет, а ее цветы разрослись. Ну прямо целое поле, как в «Крупной рыбе»!
- Пришла на собеседование, которое проводил сам генеральный директор компании. И в конце он спросил: «Что тебя сейчас беспокоит больше всего?» А у меня денег не было на зимнюю одежду и обувь. Ну, я сказала. Он спросил, сколько мне нужно, дал озвученную мною сумму и сказал: «Купи и работай спокойно, ничего возвращать не нужно».
psyhelp_foryou
- Живу в Таиланде. Однажды сижу себе дома, и вдруг стук в дверь. На пороге — соседка бабушка. В руках тарелка с манго и тетрадка. Говорит, мол, научите меня пару фраз, чтобы понимать, о чем эти люди на пляже так долго спорят. Пришлось помогать. За 20 минут обучил ее базовым вещам: «Спасибо! Привет!» Бабушка все записала тайской вязью с картинками и как правильно произносить букву «Ы». Двадцать минут моего времени и бабушка готова к захвату туристического рынка.
sergei_kipr
- Летела как-то из Москвы в Пермь, рядом сидел мужчина в костюме. Когда начали посадку, он заговорил со мной — о погоде, зачем лечу... После полета помог чемодан спустить по трапу, и мы разошлись. Стою у аэропорта, жду такси, а оно все не едет. И вдруг этот же мужчина подъезжает на машине с водителем, предлагает подвезти. Сажусь, едем в мой отель, приезжаем, а там закрыто и трубку никто не берет. Я не знала, что делать, а мужчина такой: «Сейчас все уладим!» В итоге он привез меня в Hilton, оплатил номер на трое суток, и больше мы с ним никогда не встречались!
vsebrovi
Автор по глупости оставил открытым люк машины, а кто-то заботливо прикрыл его, когда пошел дождь
- Дело было в 2008. Я работала официанткой. Пришли как-то к нам трое очень уважаемых людей, сказали, что будут отмечать День рождения одного из них. Просидели до рассвета, оставили дикий счет и сунули мне в карман фартука на прощание стопку денег. Там было 85 тысяч — я в жизни таких денег не видела! Месяц я боялась их тратить, все ждала, что эти мужчины вернутся и скажут, мол, попутали. Не вернулись. В итоге на эти деньги я купила себе вожделенный слайдер «Самсунг», маме — новую сумку, а сестре — билет на Backstreet Boys в фан-зону.
_demy.ana_
- Мне 34 года. Я программист, работаю удаленно. Живу один, из дома выхожу в основном в магазин. Полгода назад в подъезде появилось объявление, написанное от руки ровным учительским почерком: «Ищу кого-нибудь, кто поможет разобраться с компьютером. Квартира 12». Я прошел мимо. Через неделю объявление все еще висело — никто не откликнулся. Я постучал. Открыла бабушка лет восьмидесяти. Оказалось, внук подарил ей планшет, чтобы она могла видеозвонки делать. А сам внук живет в Канаде, и объяснить не может, как что настроить — телефон у нее кнопочный, по нему не покажешь. Я настроил ей планшет за 20 минут. Показал, куда нажимать. Она записала все в тетрадку — каждый шаг, с картинками. Когда мы сделали первый тестовый звонок, и на экране появился ее внук — она замерла. Потом тихо сказала: «Господи, какой ты взрослый стал!» Она не видела его два года.
night_stories_ru
- Сегодня дождливый день. Ближе к вечеру заходит женщина, говорит, что колесо пробито, просит поменять. Загнал ее тачку в бокс, нашли у нее в машине кое-как баллонник, а домкрата нету. Я уже думал подкачать ей колесо и отправить на шиномонтажку, но рядом с нами их нет. В итоге пожалел ее, сходил в соседнее кафе, попросил домкрат. Дали. Поменял колесо. Спрашивает:
— Сколько должна?
— Нисколько.
— Так не может быть!
— Ну, вы же видите, может.
И пошел мыть машину, которая перед ней заехала. Через некоторое время работы поднимаю взгляд — она стоит. Протягивает пакет. Я поблагодарил, а открыл его уже после работы. Там оказался хлеб с зернышками, как я люблю, и колбаса, и сыр. Неожиданно... Ветчиной наполовину поделился с коллегой. Сейчас ужинаю. Приятно!
«Спасибо», которое можно намазать на хлеб
- Купил себе наушники, чтобы ездить на работу в общественном транспорте. Потом работу сменил, и наушники пару лет пролежали без дела, а потом и вовсе купил другие, поменьше, а эти брал изредка на утреннюю прогулку. И вот как-то однажды шел через станцию, остановился, чтобы пропустить электричку, а рядом стояла мама с пацаном лет 7 и качала коляску. И я услышал монолог пацана, что вот такие наушники ему нужны, как у меня — мол, он играет в какую-то игру, и если их подключить, то он не будет младшему брату мешать спать звуками игры. Я повернулся, вручил ему наушники и довольный пошел дальше. Как говорится, делай добро и бросай его в воду — вернется, проверено!
- Под ванной потекла труба, пришлось вызывать сантехника. Пришел хмурый мужик и надолго засел с ремонтом. Я тем временем пошла укладывать сына на дневной сон и сама незаметно задремала. Просыпаюсь — и чуть с дивана не сваливаюсь! Прямо надо мной стоит этот сантехник и держит квитанцию. А потом виновато говорит: «Я все починил, оплатите, пожалуйста, и я пойду». Оказалось, пока я спала, он спокойно закончил работу, все за собой убрал и уже около получаса не решался меня будить. Ох, как же мне стало неловко! Я, конечно, рассчиталась и еще сверху добавила — за деликатность и понимание. Для меня те дополнительные полчаса сна оказались настоящей роскошью. Так сладко я давно не спала!
ADME
Порой достаточно всего нескольких минут, чтобы сделать чей-то день светлее. Вот теплые 18 историй о женской солидарности, от которых на душе становится уютно, как в маминых объятьях.
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