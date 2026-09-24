15+ историй о людях, благодаря которым в жизни становится больше добра и радости

Порой для того, чтобы чей-то день стал чуточку лучше, не нужны ни большие деньги, ни героические поступки — достаточно просто не пройти мимо. Обычная помощь незнакомцу оборачивается добрыми последствиями: случайный разговор перерастает в дружбу, а несколько минут, потраченных на другого, меняют планы сразу нескольких человек. Это душевные и по-своему теплые моменты торжества добра, после которых на сердце становится легче.