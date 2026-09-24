15 турагентов, у которых за каждой путевкой скрывается история ярче, чем в рекламном буклете
Со стороны работа турагента выглядит довольно просто: подобрать отель, оформить документы и отправить туристов навстречу теплому морю и яркому солнышку. Но посмотрим на профессию изнутри. Кто-то просит поменять время вылета самолета, кто-то сравнивает тур на ноябрь с горящей путевкой на послезавтра, а кто-то вспоминает о важных деталях уже после покупки билетов. И турагент дожен разобраться со всем этим и сделать так, чтобы отпуск прошел легко и приятно.
- Подруга работает турагентом. Был случай: женщина поехала в Турцию, там после какой-то экскурсии их группу завезли на базар, где она купила «золотое» колье, а по приезду на нем сломался замок. Так та не придумала ничего умнее, как прийти в агенство и требовать возврат денег, которые она на него потратила.
- Работаю турагентом, и иногда приходят люди, которые располагают деньгами, но много где бывали и хотят что-то необычное. Тогда открываю список часовых поясов в компе и просто наугад тыкаю в любой город. Клиент всегда доволен!
"..открываю список часовых поясов в компе и просто наугад тыкаю в любой город". Хорошо, что я перестал обращаться к турагентам
- У моей подруги Маши мама работает в турагентстве. Ну и подруга пошла туда работать. Отправила первых туристов в Турцию. Ночью ей от них звонок, она думает: «Случилось что серьезное?!» А в трубке: «Мария, у нас в номере нет полотенец, что нам делать?»
Воспоминание разблокировано) Мы с подругой впервые поехали в Турцию. Впервые заграницей, ничего не знаем. Привозят нас с аэропорта, заселяют в отель. А на ресепшене турк говорят, мол, ой, нет мест. Вместо вашего двухместного поселим вас с еще двумя женщинами и их дочкой. Итого 5 человек в одном номере. Мы пытались нашему турагенту звонить, но... то ли не дозвонились, то ли еще что. В итоге 3 дня жили с соседками, а остальные 4 - в отдельном номере. Мы были молодые и в отеле только спали. Но... я так и не поняла, что это был за прикол. Потому что в Турции с тех пор и не была.
- Работаю турагентом. Сегодня пришли три девушки лет 20–22 на вид. Выбирают отель в Турции на лето. Критерии: 4*, не слишком дорого, недалеко от аэропорта, все включено, клубы рядом и то, что выбило меня из колеи: «И пожалуйста, чтобы холостых мужиков побольше было. Что посоветуете?» Пытались подобрать вариант всем офисом. А что, хороший критерий для каталогов.
- Работаю в турфирме. Как-то пришли две женщины — собирались лететь в Испанию к дочери одной из них. Нужно было оформить визы. Летели они без приглашения, без ничего. Мы бы эту проблему решили. Мы назвали цену, а они тут же ответили: «А в агентстве ПупкинТурс нам предложили на 500 рублей дешевле». Ну дешевле так дешевле. Пожелали им удачи и разошлись. Проходит месяц, прибегают. «Ой, — говорят, — а у нас отказ в визе, что делать?!» Причина отказа — недостоверная информация о месте пребывания. Рыпаться и пытаться снова подать на визу бессмысленно, не дадут точно. «Ничем не можем помочь, извините», — сказали чистую правду. Билеты на самолет у них уже были куплены, невозвратные. Потеряли 60 тысяч.
- Подбор тура для туристов был долгим и упорным, со скрупулезным рассматриванием отелей. Вопросы были от: «Сколько стоят билеты в Музей византийского зодчества?» до: «А в отеле точно зеленые шторы?» Вроде выбрали, определились, с ценой согласились. Вдруг мать семейства командует:
— Щас!
Отбегает с телефоном куда-то и через пять минут возвращается со словами:
— А нам в БабкинТурс на 200 рублей дешевле предложили!
Сказать, что у меня челюсть отвисла, — ничего не сказать. На 5 тысяч, на 3 тысячи, ну даже на тысячу — да, бывало, торговались. Но чтобы на 200 рублей... Говорю:
— К сожалению, мы не сможем сделать вам скидку.
— Тогда мы у них возьмем! Пойдем отсюда!
И семейство поспешно ретировалось, видимо, на другой конец города ради 200 рублей.
- Отправила семейную пару со свекровью в Египет, все включено, отель супер. Проходит 2 недели, возвращаются — и тут мне пишет свекровь, мол, недовольна поездкой, напишет обо мне плохой отзыв. Спрашиваю, что случилось, а она на полном серьезе скидывает свою фотку и пишет: «Из-за вас я поправилась на пять килограммов!»
- Я — турагент. Мы прилетели в 5.35 утра в Анталию. В 6.30 были в отеле. На ресепшене, когда нас оформили, я сказал, что я турагент и знаю их отель. Раннее заселение стоило денег. Но в итоге мне позвонили уже в 9.00 и сказали, что наш номер готов! И не в основном корпусе без реновации, а в лучшем, с реновацией. В общем, есть плюсы в профессии!
- Заходят две подружки. Хотят в Испанию в ноябре. Сидим, подбираем варианты, сравниваем отели. Наконец находим хороший тур — около 200 тысяч на двоих. Они тут же утыкаются в телефоны.
— А вот тут дешевле! — говорят и показывают экран.
Смотрю: открыт какой-то турпоисковик, цена действительно почти вдвое ниже.
— Извините, но здесь вылет послезавтра.
— И что?
— Так вы же на ноябрь собирались.
— Но тут-то дешевле! Найдите нам такой же.
Тут мои аргументы закончились. Говорю, мол, у нас только дорогие туры. Берите там, на сайте. Дамы недовольно пофыркали и ушли. Вижу: стоят за углом, сосредоточенно смотрят в телефоны. Через пару минут возвращаются.
— А как у них купить?
«Просто турагент, просто живу в Египте. Просто наслаждаюсь жизнью. Хорошо, когда есть собака! Всегда составит компанию на пляж»
- Работаю с Ирландией. Составляю полностью маршруты по стране, программу экскурсий, договариваюсь с локальными семейными фермами/общинами. Нанимаю гидов, договариваюсь с поставщиками вплоть до мелочей вроде воды, с ресторанами заранее меню обговариваю, чтобы, когда клиенты пришли, там все было готово с учетом ограничений в питании. Когда клиент приезжает, ему ни о чем думать не надо. Обидно слышать, когда говорят, что турагенты бесполезны.
- Работала турагентом. На любом мероприятии с друзьями не отпускала мысль, что я на работе. В то время как все ели и танцевали, я консультировала гуляющее общество по поводу виз, горящих путевок и прочих вещей. Поменяла работу на финансовый сектор. И теперь я тоже гуляю и танцую, как все нормальные люди. Ура!
- Работаю турагентом. У меня есть подруга, они с мужем давно хотели в Японию. Муж почему-то настоял, чтобы они купили тур в другом агентстве. Ну, дело добровольное. И тут подруга жалуется: отпуск еще не начался, а сюрпризы тут как тут. Вот что они хотели: посмотреть музей Ghibli, Фудзияму, дворцы. Билеты на самолет куплены. И тут агент присылает сообщение типа: «Извините, только сейчас посмотрела. В ноябре музей Ghibli закрыт. Еще несколько дворцов в ваши даты будут недоступны из-за мероприятий. И с посещением смотровой площадки в небоскребе тоже могут возникнуть сложности».
Я не призыванию ни к чему плоxому, но я бы оператору устроила веселую жизнь. Тем более, если билеиы куплены, отпуска подписаны
«Сад императорского дворца в Киото».
- Мои туристы забронировали премиальный отдых в одном из лучших отелей Египта с перелетом бизнес-классом по акции. Но при оформлении тура я не заметила, что за перелет ребенка нужно дополнительно заплатить 100 долларов. По классике жанра, это условие было указано только во внутренней программе мелким шрифтом, под основной информацией. И даже я, человек, который внимательно и буквально по буквам читает все условия, не заметила эту приписку. Эти 100 долларов я оплатила сама и ничего не сказала туристам. Они выполнили все условия, полностью оплатили тур, и у них уже все забронировано. Это была моя ошибка, поэтому и отвечать за нее должна я.
- Пришла бабка, неприятная. Тычет листок с рекламкой, где указана цена типа «Сочи от 35 000 рублей за неделю в июне!» Говорит, мол, хочу на две недели в июле. Считаю ей, говорю, говорю варианты. Она возмущается: «Но у вас написано 35 000 рублей!»
— Это цена на июнь, за неделю.
— Вот, мне такую цену и надо! Июль, на две недели! Отпуск у меня в июле!
— К сожалению, в июле цены дороже, тем более, вы две недели хотите, как в рекламе цены не будет.
— Безобразие!
Ушла. Она потом вернулась, но это уже другая история.
- Работаю турагентом. И от требований людей прихожу в недоумение. Я не могу изменить время вылета самолета. Я не могу сократить время перелета на Карибы до пяти часов! И не могу завтра никого отправить без виз по горящей путевке в страну, где эта виза нужна! И если у кого-то не хватает денег на тур в экзотическую страну — это не моя проблема! Некоторые покупают тур за 50 тысяч рублей и козыряют тем, что якобы «такие большие деньги» отдают. Ну-ну. У меня туристы летают за 800-900 тысяч на тур.
Комментарии
Самые запоминающиеся поездки)
1. Купила тур - компания обанкротилась
2. Другой год - бронирую - ковид.
3. На всякий случай больше не летаю заграницу)