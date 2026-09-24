15 турагентов, у которых за каждой путевкой скрывается история ярче, чем в рекламном буклете

Воспоминание разблокировано) Мы с подругой впервые поехали в Турцию. Впервые заграницей, ничего не знаем. Привозят нас с аэропорта, заселяют в отель. А на ресепшене турк говорят, мол, ой, нет мест. Вместо вашего двухместного поселим вас с еще двумя женщинами и их дочкой. Итого 5 человек в одном номере. Мы пытались нашему турагенту звонить, но... то ли не дозвонились, то ли еще что. В итоге 3 дня жили с соседками, а остальные 4 - в отдельном номере. Мы были молодые и в отеле только спали. Но... я так и не поняла, что это был за прикол. Потому что в Турции с тех пор и не была.