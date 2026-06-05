20+ теплых историй и фото о первом питомце, который остается в памяти на всю жизнь

Если выбрать самый счастливый момент из детства, то скорее всего это был день, когда из кармана папиной куртки вдруг показался мокрый нос, а на ковре появилось пушистое чудо. Наш первый питомец на пальцах объяснял нам, что такое преданность, и учил радоваться мелочам. Даже спустя годы от этих простых и искренних воспоминаний становится чуточку теплее. Да и сегодня такие живые и приятные моменты не променяешь ни на что, даже если ради них пришлось пожертвовать любимыми тапками.

Моим первым питомцем был попугай Кеша. Мы учили его говорить всей семьей, но он ни в какую. Уж было махнули рукой, но тут к нам в гости пришел суровый начальник отца. И в самый разгар тихой, напряженной беседы, Кеша вдруг вырвался из клетки и сел прямо на плечо к важному гостю. Заглянув ему в лицо, этот пернатый бунтарь четко, с папиной интонацией выдал: «Опять этот дурдом на выезде». Эта любимая и часто используемая папина фраза пришлась по нраву Кеше и выдал он ее в максимально подходящий момент. В комнате повисла гробовая тишина, мама побледнела, а начальник сначала округлил глаза, а потом ка-а-ак расхохочется! Выяснилось, что у него самого дома живет такой же говорун, который как выдаст что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. ADME

«Был у меня чудеснейший кот, который любил красть хлеб, для себя. Он его даже не ел, просто крал и покусывал»

Собаку Люсю мы взяли из приюта, когда детям было семь и девять. Поначалу она была очень пугливой — пряталась под кроватью, почти не ела. И вот через неделю замечаю: из холодильника регулярно пропадает колбаса. Спрашиваю детей — оба смотрят честными глазами, говорят «не брали». Муж пожимает плечами. Я уже начала думать, что схожу с ума. В общем, я решила камеру поставить, потому что уже невозможно было. Так наша Люся выходила из-под кровати ровно в 14:00, пока все были на работе и в школе, аккуратно открывала холодильник носом — оказалось, он не защелкивался до конца — и брала ровно одну сосиску. Возвращалась под кровать. Дети до сих пор помнят эту историю и при случае напоминают, что были реабилитированы документально. ADME

Когда мне было года 2 папа принес кудлатого щенка двортерьера. Назвали его Тоби. Я собачку нежно полюбила и всюду носилась за ней с радостными воплями: «Тоби хочет гадить!» Родители были немало смущенны такой моей прозорливостью, все пытались понять, почему я в этом так уверена. И только через пару дней догадались, что я на своем детском языке говорила: «Тоби хочет, чтобы погладили!» ADME

«Маркизушка — самый любимый мой папа-кот. Считал, что я его котенок, защищал меня и воспитывал (не дай бог нарушить распорядок дня, особенно пропустить время отбоя)»

«А еще любил кататься в кукольной коляске, разрешал себя пеленать и наряжать. Чуть-чуть до 22 лет не дожил».

Мне было девять, соседу по даче — восемьдесят два. Дед Иван нашел черепаху прямо на шоссе, притащил к нам и говорит маме: «Забирайте, а то машиной переедут». Мама посмотрела на это существо и выдала историческую фразу: «Ну, черепаха — это же почти не животное». Видимо, имелось в виду, что хлопот немного. Гоша быстро доказал обратное. Во-первых, он сбегал. Регулярно. Методично. Однажды пропал на четыре дня — мы уже попрощались, а он обнаружился у соседей через три огорода, причем соседи утверждали, что он пришел сам и ел у них помидоры. Во-вторых, он дрался с котом, которого мы завели через год. Именно дрался — целенаправленно шел на кота, тот шипел, отступал и в итоге обходил Гошу за полметра. В-третьих, он прожил двадцать три года. Пережил два переезда, развод соседей, бабушкин ремонт, трех котов и одну собаку. Когда Гоши не стало, мама плакала. Та самая мама, которая сказала «почти не животное». ADME

11 ноября, накануне моего дня рождения, мы всей семьей пили на кухне чай. И вдруг, неожиданно даже для себя, я говорю: «Мне нужен рыжий кот». Все офигели, в том числе и я. На вопрос «зачем он тебе», я ответила, мол, на удачу. «И где ты собираешься взять такого кота?» «Сам ко мне придет», ответила я.

И вот 22 ноября я возвращалась с работы. А под подъездом сидел абсолютно рыжий кот и в упор смотрел на меня. «Если пойдет ко мне и не убежит, точно мой». Не убежал. Так в нашей жизни появился кот Батон. iren.yakovuk

«Мой первый кот — Фуфик»

Ха, котики. А попробуйте забрать с улицы полудикого пса весом больше 25 кг и клыками по 3 см каждый! И забрала, уговорила родителей. Назвала Венькой. Кстати, ни разу дома ничего не сгрыз и не лаял даже. Соседи узнали о нем только когда сама сказала. Детей просто обожает, ведь они его и кормили, пока он жил на улице. Но к ним не пускаю,только на поводке и приучила бежать справа от велика. Да, он потерял свободу и еще лишился кое-чего, но зато жив, здоров и лучший охранник. Даже несколько команд выучил. © Вера Рогатнева / ADME

Когда родители завели первую собаку мне было лет 7 и наша Ника решила, что я не хозяйка, а так, второй щеночек в семье. Поэтому когда Никушку ругали за плохое поведение, она обиженно удалялась на свое место, а потом тихонько пробиралась в мою комнату (собака виртуозно умела двери лапой открывать). Там она ловко добывала с полок мои мягкие игрушки и акуратно отгрызала им по одному глазу. Сначала еще пришивали их на место, а потом плюнули и все мои мишки, львы и котики в какой-то момент стали называться Нельсоном. ADME

«Мама недавно нашла старую фотографию — я там со своим самым первым питомцем. Он всегда шел рядом со мной без поводка и был просто чудесным псом»

Конец восьмидесятых. Мне пять-семь-восемь. Мы гуляли сами часами: пацаны, гаражи. И вот из кустов сирени — всхлип. Сорока. Крыло под углом, которого у здоровой птицы быть не должно. Я снял панамку, накрыл — и в карман куртки. Дома мама сказала: «Ты совсем?» Папа ничего не сказал. Взял антресоль, обтянул сеткой из авоськи, сделал вольер на балконе. Кормили курицей. Полосками. Лечим сороку курицей — абсурд. Но Каркуша жрала не отрываясь. Крыло срослось.

Открыли окно: «Лети». Она вылезла, походила по подоконнику, глянула на улицу — прыг обратно: «Жрать давай!» Не каркает, а именно так — коротко, требовательно, с тире. Через неделю вылетела. Я рыдал. Через пять минут сидит на раме, мокрая, гордая. Прыг в вольер.

Так и жили. Она вылетала на час, на два — и назад. Улица не зашла. Там конкуренция, коты, а тут курица полосками, тепло, балкон.

А через 2 года соседка тетя Люда принесла котенка. Тот подрос и начал гонять Каркушу. Она терпела, терпела — и улетела. Насовсем. Но на тополе напротив иногда мелькала знакомая тень. Сидела, каркала. То ли ностальгировала по халяве, то ли кота высматривала. Чтобы отомстить. Я в это верю. Собачники, кошатники... А вы попробуйте два года дружить с сорокой, которая орет в пять утра: «Жрать давай!» © Смотрящий_VHS / ADME

Тишка был моим первым питомцем — рыжий, наглый, тащил все, что плохо лежит. И вот прибегает однажды, кладет мне на колени красный носок. Женский, в сеточку такой. Не мой! Муж заходит на кухню, видит носок — и аж бледнеет. А потом вдруг сайгаком выбегает и возвращается уже с пакетом. А там — комплект нижнего белья, моего размера, открытка, бантик. Сюрприз хотел сделать, да Тишка раньше добрался. Как умудрился только, до сих удивляюсь. ADME

«Перец — мой первый „личный“ кот. Когда я увидела его первый раз, ему не было еще и месяца. Это был просто крошечный меховой шарик, который то и дело нападал на пальцы моих ног.»

«В общем, покорил он меня, и я обещала его забрать, как только съеду от родителей в свою квартиру. Вскоре я таки съехала, и через неделю после переезда забрала котика. К тому моменту ему было уже около трех месяцев».

Это было в детстве — я тогда только пошел в первый класс. Возвращаюсь как-то домой, а мама с папой сидят и хитро так улыбаются. Говорят мне: «Лезь под кровать». Я подумал, они надо мной прикалываются, но полез. И тут вдруг вижу, что там сидит щенок — мой первый пес с гордым именем «Рики-Тики-Тави». А если коротко — Рики.

Это был огненно-рыжий породистый цвергпинчер, в будущем чемпион страны. Как же я был рад своему новому другу! Мы проводили все время напролет друг с другом, играли и бесились, гуляли и взрослели вместе. Помню, однажды пришел я с ним к школе. Такого наплыва девчонок ко мне я раньше никогда не видел! Он был моим проводником к сердцам девчонок из 1 «В» и 2 «А».

Я любил его всем сердцем и душой. И, когда мы переехали в новую квартиру, мы пустили его первым в дом, где он выбрал свой угол и отдыхал там до самой старости. После у меня было еще много собак, но встречу со своим первым псом я запомнил навсегда! © BogomDannyi / Pikabu

Когда мне было лет 7, сестра принесла от соседей черно-белого котеночка. Мама у него была сиамская, а папа просто красивый, поэтому получилась пушистая кошечка окрасом явно в отца. Мы всей семьей собрались, выбирая ей имя, и сошлись на том, что кошечку будут звать Ксюша. И только месяцев в 8 мы случайно заметили, что Ксюша у нас вовсе не кошечка, а самый что ни на есть настоящий кот. Ну, с тех пор его звали Ксений или Ксюх. Ксений прожил у нас 18 лет и оказался очень ласковым котиком. ADME

«Куба (или Кубик). Ее оставили в подъезде предыдущие хозяева, когда переезжали. Пришлось забрать в съемную однушку. Спустя две недели пряток под диваном, стала ласковым мурчащим хвостиком. Очень ее люблю»

Мне было шесть. В дютце, где я занималась танцами, решили провести выставку аквариумных рыбок. Мама, зная о моей страстной мечте о питомце, пыталась меня туда не пустить — на плакате значилось «Выставка-продажа». Бабуля, смотрительница выставки, посмотрела на наш спор и сказала, глядя меланхолично в потолок:

— Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но девочка может пройти бесплатно.

Мама согласилась зайти. Старушка везде с нами ходила и очень интересно про всех рассказывала. И вот я увидела лягушек — они были просто само совершенство. Я стала смотреть жалобными глазками. Мама сказала: «Нет, это наверняка слишком дорого...»

— Я ничего не хочу сказать! — вмешалась вездесущая бабуля и предложила лягушат подешевле.

— Ладно. Но ведь нужен аквариум!

— Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но лягушка прекрасно поживет в трехлитровой банке. И довезете в литровой баночке, я дам.

— Ладно, — вздохнула обезоруженная мама. — Выбирай лягушонка.

— Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но одной лягушке будет скучно. Возьмите парочку, а мы с вами подберем аквариум со скидочкой...

До сих пор мне кажется, что та старушка — один из лучших продавцов в моей жизни. А Людвиг и Пеппи прожили счастливую четырнадцатилетнюю жизнь. © Satanika / Pikabu

«Заехал к родителям и нашел любимую фотографию из детства — на ней мои питомцы»

Папа говорил «никаких кошек» двадцать лет. Аргументы менялись: то аллергия, то шерсть, то «я не хочу ни за кем убирать». Мы с мамой смирились. И как-то в октябре, папа возвращался с работы под дождем. У подъезда сидел рыжий кот — мокрый насквозь, орал так, что было слышно в лифте. Папа прошел мимо. Поднялся на этаж. Постоял. Спустился обратно. Снял куртку, завернул кота, принес домой и положил на кухонный стол со словами: «Это временно. Только обсохнет».

Кот обсыхал шестнадцать лет. Звали его Федот. Аллергия у папы прошла сама собой примерно через неделю. А когда Федота не стало, папа две недели ходил молчаливый, а потом сказал: «Ну и кто теперь будет встречать меня у двери?» Через месяц у нас появился второй кот. Тоже рыжий. Тоже «временно». ADME

Наша первая собака, догиня, не любила спать на подстилке — ей кровать подавай. Родители ее к себе не пускали, так что обычно она пробиралась ко мне. Сначала скромно укладывалась в ногах, а потом тихонько заползала между мной и стенкой и по сантиметру пробиралась наверх. И уже положив морду на мою подушку, собачка выпрямляла лапы, упираясь ими в стену, а я с изумленным воплем шлепалась с кровати. ADME

«Я один раз иду с работы, и слышу пищит кто-то. Из-под капота машины. Дождалась владельца авто, открыли капот. Уже толпа собралась. В общем, минут через 40 вытащили, мне этого котенка вручили — и все разошлись в разные стороны»

«Конечно, я его домой понесла».

Я маленькая все просила и просила собаку у родителей. Ну вы знаете ответ: все время — нет и нет... В общем, приезжаю летом из детского лагеря, заходим с родителями домой, а там щенок! Я даже не поняла ничего, он меня лижет, я его обнимаю и все спрашиваю, мол, а чей это? Даже сейчас улыбаюсь, когда вспоминаю. У меня в головенке даже мысли не возникло, что он для меня. Когда мне сказали, что он мой, божечки, как же я ревела! Это был эльдертерьер, но мне все равно было какой, он породы. Он был мой, для меня, наконец-то моя собака! Фух, как заново все пережила. © NatashkaBekher / Pikabu