20 фото и историй из детства, после которых в ушах так и звенит родное мамино: «Пора домой!»
Бывают воспоминания, которые способны согреть даже в самый пасмурный день. Это те самые моменты из детства: когда коленки в зеленке, а весь мир кажется огромным и удивительным. Мы нашли трогательные истории и фотографии, которые заставят вас улыбнуться и снова услышать родной мамин голос, зовущий с балкона.
- Дедушка однажды сказал мне, что если подбросить мяч высоко в воздух, то можно попасть в Луну. Я попробовал, и, когда уже собирался сдаться, дедушка бросил мне мяч и крикнул: «Она быстро падает! Протяни руки и лови! Быстрее!» А я стоял, раскинув руки, и плакал от ужаса. Дедушка просто бросил мяч мне в руки, но я поверил, что поймал Луну, и попросил дедушку вернуть ее обратно, чтобы все ее видели. Он подбросил мяч вверх, специально так, чтобы тот застрял в листве дерева, и я подумал, что запустил Луну обратно в космос.
- Дядя рассказал, почему до 10 класса его звали Зайкой. В 1 классе на утреннике ему дали роль просто попрыгать вокруг елки, так как не умел петь и читать стихи. Мама сшила костюм с хвостиком. Он выпрыгивает, скачет круг, второй... В зале полный восторг, смех! Дядя радостный идет на третий. И тут учительница утаскивает его со сцены. Оказалось, штанишки он надел задом наперед!
«Застывший миг моего детства. Мы в варёнках и адидасах позируем школьному фотографу.1993 год, весна, было холодно в тот день, конец четвертой четверти. Впереди целых три месяца долгожданных каникул».
А классно) моего старшего брата так одевали, мне это нравилось, хотя бабушка говорит, что мне и сестре повезло, нам хорошие времена достались 🫠
- В детстве с мамой пошел покупать стулья. По пути нужно было еще зайти за продуктами. Когда дошли до магазина, мама оставила меня со стульями на улице. Пока стоял, подошла пожилая дама и спросила, продаю ли я эти стулья. Я растерялся и робко сказал «да». В общем, она у меня их купила еще дороже, чем они стоили в магазине. От мамы влетело, конечно, пришлось за новыми идти. Зато денег наварил. Прошло много лет, а мы все еще вспоминаем эту историю и смеемся.
- В начальной школе я решила стать «бизнес-леди». У меня была целая коллекция наклеек, которые я обменивала на всё подряд. Однажды я совершила «сделку» века: выменяла редкую наклейку на красивую брошку у одноклассника. Пришла домой хвастаться, а моя мама, побледнев, взяла телефон и позвонила матери этого мальчика. Оказалось, что это он взял бабушкину брошь с фамильными настоящими камнями. Наклейку мне вернули, а сверху еще и огромную шоколадку в благодарность за честность
- Я живу в посёлке городского типа. Сейчас он больше похож на небольшой город, а когда мне было 11 лет, он больше походил на большую деревню: мало асфальтированных дорог, одна машина, проезжающая раз в пять минут, соседи держали коров и лошадей — и это было самое лучшее детство! Мы гоняли толпой на великах вокруг квартала, ходили на поле в двух кварталах за земляникой, ездили толпой на бричке, запряжённой лошадью, купаться на речку и пруды, купали лошадь, встречали с пастбища коров, доили их, ездили за черемшой и на сенокос, играли в прятки, казаков-разбойников и другие игры. Эх, вернуть бы то счастливое детство на пару деньков.
13 лет назад уехал из города Казани, продал квартиру, парковку под домом, гараж, построил дом и жили как в раю. На центральной улице посёлка лежали игрушки, велосипеды, дети играли, все здоровались. Теперь проклятая урбанизация и ковид добрались до нас. Хожу и ворчу. Это старость что ли?!
«Долго пыталась включить телевизор. А потом поняла, что дело в пульте. И оказалось, что я права»
- В детстве я была уверена, что в дырочках слива в ванной живут крошечные человечки. Однажды я решила устроить им концерт: набрала воды и полчаса вдохновенно пела в трубу все песни, что знала из мультиков. Когда я вышла, оказалось, что в гостях у мамы сидела её строгая начальница. Они обе сидели на кухне в полной тишине и слушали мой «концерт», который благодаря эху в трубах разносился по всей квартире. Начальница тогда впервые на моей памяти начала искренне смеяться, а мама назвала это выступление самым душевным в моей карьере.
- Ходила к репетитору по математике. Поднимаюсь на нужный этаж и на автомате направо. К ее двери. Звоню. Мне открывает молодой человек, думаю, ну может сын. Снимаю ботинки, прохожу в комнату. Поворачиваюсь и понимаю вдруг, что что-то не то. Вернее, все не то. Другие обои, другой ковер, все другое. Подходит какая-то девушка, вслед за ней тот самый парень. И только тут я сообразила, что пришла в другую квартиру. Самое удивительное, что пока я уверенно снимала обувь и куртку, мне не сказали ни слова. Только потом, уже в комнате, ребята такие: «А вы к кому?» Я: «А у вас тут не живёт Екатерина Ивановна?» Они: «Нет». Надеваю куртку, обувь. «Ой, извините».
«Недавно был у бабушки и просматривал старые фотоальбомы. Оказалось, что она сохранила письма, которые я ей писал в 2002–2003 году. И в них я рассказывал о своей детской жизни и отвечал на ее вопросы. Вот, что я ответил на ее вопрос «Как ты успеваешь ходить в школу, в бассейн и на дополнительные уроки английского языка?»
- Как-то раз в детстве захотелось мне порадовать бабушку, и решила я приготовить праздничный ужин. А так как готовить я еще не умела, я просто перемешала все продукты, которые лежали на кухне. Можно представьте лицо моей бабушки, когда она пришла с огорода, а на столе лежат: майонез с сахаром, сметана с солью, подсолнечное масло с мукой и много других разных «вкусностей»!
Вышеперечисленное не криминал. Зависит от пропорций, конечно. Если в масле плавает немного муки, то упс. А если в муке немного масла, то можно замесить быструю выпечку. В плане, съесть надо будет быстро, а то зачерствеет. Майо с сахаром туда же. Молоко или воду, разрыхлитель или дрожжи - и готово. Сметану с солью сверху. Технически это даже может быть вкусно. Опять же, в зависимости от пропорций.
Вот насчёт неуточнённых других вкусностей не знаю.
- В пять лет я уже вовсю читала и считала, поэтому воспитатели в садике в один голос твердили: «Пора в школу!». Но родителям везде отказывали, так как возраст не тот. Тогда в дело вступила бабушка. В кабинете завуча я увидела огромные старые счёты, точь-в-точь как в мультике про Дюймовочку. Пока взрослые спорили, я, не спросив разрешения, пододвинула их к себе и с упоением начала щелкать костяшками, выдавая результат за результатом. Завуч посмотрела на это, улыбнулась и подписала приказ о зачислении. Бабушка потом долго хранила секрет, что именно она сказала в кабинете, а я до сих пор верю, что это была самая трогательная победа в моей жизни.
«Говорят, что на фото из детства проявляется настоящая личность».
- Мне было 7 лет. Папа готовится лететь в очередную командировку. Спросил, что мне привезти. Недолго думая, я ответила: «Когда будешь лететь, собери мне немного облаков. Хочу их попробовать». Спустя 2 недели он вернулся с огромным пакетом облаков. Я сразу же выбежала на улицу делиться с друзьями настоящими облаками. Столько радости было! Лишь спустя много лет поняла, что это была сахарная вата.
«Есть вещи, которые дороги, несмотря на время. Я помню этот кофейник ещё с детства. Мамин кофейник. Помню, что наблюдала за тем, как в крышечке вода сначала булькала светлая, а потом становилась все темней и темней. Тёплые воспоминания, мама молодая, я ещё совсем маленькая. Сейчас у меня есть и современная кофемашина, и турка, и пресс-заварник. Но кофе из маминого кофейника самый вкусный».
У нас до сих пор такая есть )) Правда, мы ее очень редко используем, но она работает. И вкус кофе прям как из детства. А родители говорят, что их этот вкус с пломбиром переносит в самую яркую часть молодости 🥰
- Бабушка часто вспоминает случай, когда мне было года три или четыре. На Рождество мне подарили маленькую игрушечную гитару. Мы тогда собрались у неё дома всей нашей огромной семьей — у мамы было пятеро братьев и сестер, так что двоюродных братьев и сестер было не сосчитать. Взрослые сидели в гостиной, увлеченно болтая о своем, как вдруг в центр комнаты выхожу я со своей гитарой и во весь голос заявляю: «А теперь я буду петь!». И под активное бренчание по струнам я на полном серьезе выдала: «Ты выбрала самое неподходящее время, чтобы уйти от меня, Люсиль...»
«Валькирия 90-х»
- В детстве я каждое лето приезжал к бабушке в деревню, где меня всегда ждал Васька — чокнутый гусь, который меня за что-то возненавидел и сделал преследование моей персоны главной целью своей гусиной жизни. Хулиганы в школе обходили меня стороной, потому что человека, закаленного в боях с сумасшедшим гусем, победить практически невозможно.
У нас был петух,он разгонялся и лапами вперед летел на жертву!Брюс,мля,Ли!🤬
- Нам было по 5-6 лет. Гуляли во дворе нашей высотки, вдруг увидели «серебряные монеты». Мы решили, что нашли золотую жилу, а на самом деле это были обертки шоколадок, которые были очень знаменитыми в начале 2000-х. Мы собрали целую кепку этого «богатства» и на полном серьезе принесли продавщице, чтобы купить два пломбира. Добрая женщина за прилавком не стала нас прогонять. Она внимательно «пересчитала» крышки, вздохнула и сказала: «Ладно, сегодня по курсу один к одному». Мы уходили самые счастливые, сжимая в руках теплые вафельные стаканчики, и это чувство детской надежды на чудо я помню до сих пор.
Даже не представляю, что за обёртки от шоколада, похожие на монетки... 🤔 Что за шоколад такой?
- Маму предупредили, что в школе будет костюмированный праздник. Для меня она нашла костюм снежинки, а сама решила нарядиться в зайца. И только придя непосредственно на праздник, она поняла, что «костюмированный» этот праздник только для детей. До сих пор сохранилась общая фотография, где все мамы нарядные, в платьях, а моя мама — заяц.
Детство уходит, но эти живые и светлые моменты остаются с нами навсегда, превращаясь в надежный компас, который всегда выводит к добру. Пусть эти истории станут для вас тем самым мягким напоминанием: мир полон чудес, если смотреть на него глазами ребенка.
