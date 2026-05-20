17 историй о риелторах и их клиентах, у которых что ни сделка — то маленький ситком

Истории
20.05.2026
Сделки с недвижимостью — это не всегда простой и спокойный процесс как для риелторов, так и для их клиентов. Наблюдения показывают, что иногда попытка продать и купить жилье превращается в приключение, в которое, конечно, изначально никто не планировал ввязываться. Мы собрали забавные, а кое-где даже душевные истории от людей, чье общение с риелторами оказалось настолько ярким, что о нем просто невозможно молчать.

  • Работаю риелтором. Несколько лет назад продавал дом. Претендентами на него была одна известная актерская пара. Жене очень понравился дом, она хотела все осмотреть. Однако муж отказался зайти внутрь, так как в доме, видите ли, был черный кот. Он сказал супруге что-то про плохую ауру. В общем, пока жена осматривала дом, он стоял на подъездной дорожке и хмурился. В итоге они его так и не купили.
  • Работаю риелтором. Мы с покупателями прибыли вовремя на согласованный показ. Прогулявшись по дому добрых 15 минут, добрались до одной из спален. Осмотрелись и тут перед нами вдруг начинает шевелиться неубранная кровать. Там проснулся 15-летний мальчишка. Перепугал нас, да и сам испугался. Он позвонил маме, а она-то, оказывается, предупреждала его, что будет показ.
  • Продавал квартиру. «Развела» меня риелтор на эксклюзивный договор. Уже потом я прочитал мелкий шрифт, а там написано, если я продам без нее, то должен ей 50% от сделки. Когда договор закончился, она пришла продлять, а я не растерялся и потребовал, чтобы пунктик дописали, что если в течение месяца риэлтор не продает мою квартиру, то с нее штраф 50% от стоимости квартиры. Все по-честному, а она отказалась почему-то. А через неделю я сам квартиру продал.
Максим Макс / Dzen
  • Работаю риелтором. Попался въедливый клиент: трижды смотрел квартиру, проверял каждый кран и каждое окно. Наконец-то сделка. Ну, думаю, ключи отдам и забуду наконец. Он подписал договор, хитро улыбнулся и выдал: «Квартиру мечты я нашел, осталось найти женщину мечты. Вы свободны сегодня вечером? Так рядом с вами спокойно и уютно, что уходить не хочется». Я от неожиданности дар речи потеряла, но на ужин согласилась.
ADME
  • Я риелтор. Как-то продавала старую замученную квартиру. Попросил знакомый. Заломил неадекватную цену, так что мучилась я с ней целый год. Постоянные звонки, показы, постоянные претензии по типу «за такую халупу столько деньжищ хотите». Хозяин не слушал советы, только нервы мне мотал. В итоге с горем пополам договорились о задатке с одним парнем. Собственник зажмотил крохотную скидку и сорвал сделку. В общем, отказалась от работы с ним. Теперь для всех знакомых я ужасный человек, а он молодец.
  • Я как-то приехала вовремя — до того как агент по недвижимости постучал в дверь, и оказалось, что там живет квартирантка, которая понятия не имела о том, что здесь проходят просмотры! Она впустила меня и предложила чашку чая, но я отказалась. Затем появляется риелтор в сопровождении еще одной пары. Отчитывает меня за то, что я посмела войти в квартиру, а затем продолжает показывать этим чувакам все вокруг, полностью игнорируя меня! Предположительно, потому что я покупала одна.
  • Мой муж — популярный риелтор. Появились клиенты, мы потратили на них неделю своего времени, встретились, и 6 часов без перерыва муж показывал наши объекты. Через два дня после их «Мы подумаем» выясняется, что они пришли в квартиры, которые мы показывали, с другим риелтором. Сообщения игнорировали. Я написала им, что я менеджер компании, и что, увы, без оплаты нашей комиссии наши квартиры они не снимут, на что получила гневные сообщения «Что это за незнакомая женщина?!»
  • Когда родители продавали квартиру, риелторы одолели. Отнимали кучу времени, потому что изначально представлялись покупателями. Но один из них превзошел всех — позвонил и заявил, что нашу квартиру он выставил на сайте своего агентства, уже нашел покупателей и хочет показать им квартиру. Папа согласился, риелтор привел людей. Папа намеренно общался только с покупателями, демонстративно обменялся с ними телефонами, сказав, что сделку будет сопровождать наш проверенный юрист. Риелтор бегал кругами, суетился, вращал глазами и ворчал: «Так дела не делаются». Смешно было всем, кроме него. Квартиру в итоге продали без всяких риелторов.
  • Знакомая риелтор приехала на показ квартиры, а дверь открыл муж ее подруги. Она проводит показ клиентам, потом выбегает в подъезд и звонит подруге: «Я тут твоего видела! Он в какой-то квартире, а там чужая женская одежда!» Та хохочет. Оказалось, муж просто поехал продавать свою старую добрачную квартиру. А все эти возмутительные «улики» — старые вещи самой подруги, которые она отвезла туда за ненадобностью. Громкого разоблачения не вышло к досаде одной, и к радости другой.
  • Покупали квартиру. Нашли, но продает риелтор. А на подписании договора мы знатно с супругой удивились оттого, что собственник и есть риелтор. Но, в любом случае, это был единственный вариант, который нам подходил. Квартира полностью под капитальный ремонт, не в жилом состоянии, цена сильно ниже рынка. Осталось только ремонт доделать, сам делаю, когда время свободное будет. А пока живем в другой квартире.
  • Искал квартиру, попросил риелтора о встрече с хозяином. На просмотре подхожу к хозяйке-бабуле, чтобы поговорить наедине. Риелторша тут же разошлась: «Нет! Все разговоры только через меня!» Бабуля строго посмотрела на нее и такая: «Милочка, вы забылись. Квартира-то моя, и я вольна сдавать ее кому хочу и разговаривать тоже. Ваше дело — оформить договор. Так?» Та, зеленая от злости, отошла. Квартиру я снял напрямую. Бабуля душевная оказалась, а риелторша зря пугала!
  • Мой брат искал дом в аренду. Риелтору написал коротко: «Буду жить я и два моих мальчика. Им нужен просторный двор, чтобы бегать с мячом». Риелтор подобрала отличный вариант: дом рядом со школой, во дворе песочница и даже качели. При встрече она достает из сумочки два чупа-чупса, расплывается в улыбке и спрашивает: «Ну, и где наши сорванцы, в машине сидят?» В этот момент из джипа брата с радостным лаем вываливаются два огромных золотистых ретривера и чуть ли не сносят риелтора с ног.
ADME
  • Я всю жизнь прожила в провинции. Подписана на риелтора, который продает квартиры в элитных ЖК, и для меня его посты — фантастика вроде фотографий с МКС. Каждый раз не верю, что это настоящие фотографии, что там живут обычные люди, а не герои кино, и что так можно, оказывается, жить. Мне пришельцы кажутся более реальными, чем белый кафель в подъезде.
  • Один знакомый риелтор рассказал историю о том, как продавал одну квартиру четыре раза. Это была небольшая, уютная квартира в центре города. Каждый раз новые владельцы рассказывали, что квартира приносила им удачу: у одних появлялась возможность для выгодного бизнеса, другие встретили здесь свою любовь, третьи — неожиданно получили наследство. Квартира всегда продавалась легко и быстро.
    Знакомый шутил, что квартира словно сама выбирает, кому помочь, и рассказывал эту историю новым покупателям. Тут нашелся один покупатель, который сказал что хочет, чтобы квартира осталась в семье надолго. После сделки подтвердил: квартира действительно стала «талисманом» для его семьи.
artyom_ug_nedwigimost
  • Я риелтор. Как-то проводил показ квартиры. Пришли три женщины: агент и две сестры. Зашли в квартиру, я начала рассказывать, показывать. По классике, в общем. И тут одна из них вежливо интересуется: «Можно воспользоваться уборной?» Ответил, мол, конечно. В итоге каждая из них сходила туда, сказали мне спасибо и ушли. Даже не дослушали про квартиру. Работа мечты, в общем.
koleevskiy
  • Родственница искала простую однушку в центре, обратилась в агентство и попросила меня тоже поискать. На следующий день риелтор пригласила на «супер вариант». Опоздала на час, нахваливала квартиру, хотя было видно, что там нужен капитальный ремонт. Сделали «скидку», но мы сказали, что подумаем.
    На следующий день нашли сами — вариант лучше, напрямую от собственника. Купили без посредников. Через пару дней риелтор звонит и радостно предлагает нашу же квартиру, но уже дороже — как эксклюзивную находку и без торга.
  • Работаю в агентстве недвижимости. Очень часто приходят бабушки, которым просто хочется поговорить под предлогом продажи квартиры. Одна из них отличилась: полчаса уговаривала меня выставить на продажу ее козла. Мол, такой уж он красивый, сильный, породистый, сама бы за него замуж пошла, только он коз предпочитает. Еле ее спровадила, а сама сижу и думаю: это она меня за козла, что ли, сватала?

Как видите, мир недвижимости полон сюрпризов и нестандартных ситуаций. Но несмотря на все курьезы, где-то там обязательно работает тот самый идеальный агент, который с полуслова поймет ваши желания и поможет найти жилье мечты.

