Когда первую квартиру снимали тоже собственник прочитал, что все беременеют👶 вот и мы съезали, потому что тесновато стало😂
20+ человек, которые хотели снять или сдать квартиру, но не обошлось без чудачеств
Истории
29 минут назад
Нельзя просто взять и расслабиться после того, как подписал договор об аренде жилья. То хозяин внезапно окажется с чудинкой и начнет регулярно захаживать в гости без предупреждения. А что такого, ведь это его квартира! То квартиросъемщики просто исчезнут, не заплатив, попутно разгромив всю квартиру. А ведь бросить, улепетывая, даже своего щенка — это ну совсем.
- В студенчестве с подругой снимали дом. Очень классные условия за подозрительно низкую цену. Прожили месяц, никто не приехал за арендной платой. А потом заявился хозяин и говорит: «Девочки, надо поговорить». Попросил сказать его жене, что мы платим в два раза дороже, но за это он будет регулярно пользоваться комнатой, которая была закрыта на ключ. Мы удивились, но согласились. Решили посмотреть, что будет. И начал он ходить практически через день. Но не один, а с разными женщинами, которых мы даже не успевали запоминать. Мы так еле продержались месяц и съехали. © Татьяна Людвик
- Снял я с девушкой квартиру. Хозяйка говорит: «Тут у меня до этого две пары жили, обе отсюда с детьми уехали. Просто предупреждаю». И ехидно смеется. А через неделю я нашел под батареей журнал о том, как правильно ухаживать за младенцами. Послание? © Yanix.Mak / Pikabu
- Гуляю однажды с собакой, а навстречу соседка по ЖК идет, щенка шпица выгуливает. Разговорилась с ней. Квартиранты, говорит, съехали, и она выяснила две вещи. Во-первых, их полиция искала, они мошенниками оказались, которые фильтры для воды за бешеные деньги пенсионерам впаривали. А во-вторых, когда съехали, бросили весь свой скарб. И вот этого щенка. Буду новых хозяев ему искать, говорит. © Sepulka77 / Pikabu
- Когда младший брат закончил школу, решили, что будем снимать квартиру вместе. Сняли. Недорогую, но убитенькую. Спросили, можно ли покрасить окна, двери, поклеить обои. Хозяин сказал, что за наш счет можем делать что угодно. И мы сделали. Хорошенькая очень квартирка получилась. Месяц прожили, приходит хозяин, посмотрел, что получилось, аж глаза вылупил и говорит: «Ого, красиво! Но такая красота уже дороже стоит» — и поднял арендную плату. © Татьяна Людвик
- Сдаю квартиру молодой компании музыкантов: три парня и две девушки. Вспоминая свои скитания по съемным квартирам, пытаюсь быть идеальной хозяйкой: не прихожу, цену не поднимаю, вещи не храню. Лишь бы не съехали мои хорошие. И все потому, что
это моя месть соседке, которая четыре года каждое утро включала на весь дом одну и ту же песню. © Подслушано / Ideer
- Надо было как-то срочно снять квартиру. Позвонили по объявлению. Риелтор живет на другом конце города и требовал комиссию 100%. Риелтору, видимо, лень было ехать в 8 вечера на показ, при том что сразу сказали, что вариант наш, будем снимать. Персонаж оказался интересным. Позвонил хозяйке и сказал, чтобы сама показала, ему неудобно и она ближе живет. Ей пришлось детей оставить, в будний день поздно вечером ехать на метро показывать квартиру. Встретились. Квартиру сняли. Договор подписали без риелтора, отправили его лесом. © Hamster77 / Pikabu
- Я риелтор, и у меня есть доступ к базе клиентов. Очень удобно, скажу я вам, можно наведываться в гости в сдаваемую квартиру, узнавать о работе, возлюбленной и прочем — без зазрения совести. При этом люди честно отвечают на вопросы, желая заселиться в хорошую квартиру. С двумя жильцами у меня даже завязались отношения, но ни к чему серьезному не привели. Однажды в квартиру заехал молодой парень, студент магистратуры. Приличный, из другого города, но планировал остаться, хотел стать профессором. Через 3 месяца у нас свадьба. © admin / Y-story
- Снимал 3 года таунхаус. Решил переехать. Хозяин прислал риелторов, по всей видимости, чтобы продать домик. Так он приезжает и начинает возмущаться, что деревья все закрывают. Я по доброте душевной подрезал лишнее. Приехал хозяин и сказало что все ерунда, неправильно я подстриг. И сделал все сам. Фото сверху — моя работа. Снизу — итоговый результат. © AxelPantheonXIV / Reddit
“узнавать о работе, возлюбленной и прочем — без зазрения совести" для этого совесть надо иметь для начала
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- Решил сдать квартиру коллеге. Работал с ней долго, плюс знал ее семью, в общем, решил, что кандидат достойный. Как итог: притащили с собой клопов, каким-то образом вытащили и продали 100-летний деревянный гарнитур, а еще продали центральный блок системы вентиляции. © I_am_a_Wookie_AMA / Reddit
- Нервно, однако, сдавать квартиру. Звонит жиличка, так, мол и так, соседи такие ужасные, музыку слушают, жить невозможно. Ну, думаю, пойду к ним разбираться. Хорошо, хоть ума хватило у жилички спросить, когда музыка играет. Оказалось от силы два раза в месяц, днем и часа два. Ну, что вот на это сказать? Только то, что дом многоквартирный. © Miymiy.miy0 / Pikabu
- Целый год говорил хозяину, что надо менять потолок, провисает. Итог на фото. © dondafreak / Reddit
- Мы с мужем уже много лет сдаем квартиру. Все было замечательно, пока мы не сдали квартиру Надежде С. Мне она сразу не очень понравилось. Молодая, симпатичная. Заехала она и начались претензии. То кран потек на кухне, то бачок перестал держать воду, то вода плохо льется. Муж на квартиру к ней ездил что-то чинить через день. А однажды он вернулся от нее с помытой головой, а от него самого пахло мылом. Я спросила, зачем он принимал у нее душ. И как-то он странно стал врать, мол, его из сифона его окатило сливными водами. Удивительно, что одежда была чистой, а он сам испачкался. После случая с ванной он стал часто задерживаться на работе. Вчера он сообщил, что хочет развестись со мной. Я спросила, к кому он уходит. Он сначала не хотел говорить, а потом сказал, что в квартиру к Надежде. Увести мужика из семьи всего за полтора месяца — это талант! А мужу хочу сказать одно: «Скатертью дорога, дружочек!» © admin / Y-story
- Решили мы сдавать двушку. Еще на стадии ремонта сам собой нашелся квартирант. Осмотрел квартиру, сошлись в цене, договор оформили устно, закрепили мужским рукопожатием. Только попросил чуть ускориться с ремонтом. Я в свою очередь попросил бережнее относиться к своему имуществу и ремонту, ведь почти весь ремонт сделан моими руками, можно сказать, душу вложил. Он исправно платил квартплату, а я за 9 месяцев его ни разу не навещал. Потом позвонил он и сказал, что его сократили на работе, и что он хочет съехать. Говорю: «Без проблем, ключи можешь отдать соседям снизу». Через несколько дней решил проведать квартиру, взял ключи у соседей, открыл дверь, зашел, и что я увидел... Квартиру, как будто в ней никто не проживал. Идеальная чистота, все прибрано, все на месте, ничего не сломано, при том что у него на тот момент было двое детей. © maratk / Pikabu
- Попросила свою хозяйку починить проводки в щитке. А она вон что натворила. Теперь у меня нет ни Wi-Fi, ни телефона. Моя первая съемная квартира. © Fearless_Nope / Reddit
- Переехала в другой город и сдала квартиру порядочной семейной паре. За год до этого сделала там капитальный ремонт, так как собиралась жить сама. Потом стали задерживать оплату, попросила съехать. В итоге: кухонный гарнитур убитый, на потолке в зале жирные пятна, хозяйка решила заклеить окна двухсторонним скотчем, на полу в туалете как будто клей застывший горочкой (это была ветошь влажная, в итоге она на кафеле засохла и местами прилипла). Сдала в итоге квартиру трем мужчинам, заезжаю иногда за оплатой. Меня встречает чистота, в доме всегда порядок, купили себе каждый в комнату по телевизору и платят всегда вовремя. © araiskii / Pikabu
- Решила моя сердобольная мать сдать свою квартиру, сама на даче круглый год живет. Чтобы не было проблем с квартирантами, сдала детям своей двоюродной сестры. Приходит в очередной раз за деньгами, а там на кухне вся семья собралась, от сестры ее до детей мелких. Посадили ее за чай и начали упрашивать ее на них квартиру переписать. Мол, платят они и так каждый месяц, обидно, а так будут за свое платить. И ей к пенсии прибавка, а жилье у нее и так есть.
- Сдали дом. Так жильцы решили в подвале устроить ферму по разведению черепах. Они просто залили бетонный пол водой. На стене, на минуточку, был гипсокартон. Как узнали, выселили в два дня. © Unknown author / Reddit
"платят они и так каждый месяц, обидно, а так будут за свое платить" хитровыделанность 💯 уровня. Надеюсь этот кагал выперли, как только они умолкли
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- Я на пенсии. Сдаю квартиру. Когда постояльцы начинают беспричинно задерживать оплату жилья, просто рассказываю им какую-нибудь страшилку про свою квартиру. Например, про криминал какой-то на кухне, или про то, что домовой живет в шкафу. В течение недели сами съезжают. Прямо получаю наслаждение от этого. © Подслушано / Ideer
- Начальник вынужден был снимать квартиру в другом городе. Городок маленький, предложений не так уж и много, а хороших квартир и того меньше. И тут выскакивает объявление с прекрасной квартирой, отличным ремонтом и подозрительно низкой ценой. Просмотров много, из желающих очередь. Как оказалось — в этом вся и суть. Хозяйка квартиры, очень интеллигентная, обеспеченная дама, проживает в столице, в городок приезжает раз в год, на месяц. И устраивает смотрины. Цена низкая, потому что ей важен человек, а не уровень его дохода. Из большого числа желающих выбирает лучшего и пока, как говорит, еще ни разу не ошиблась. © Maarizza A / ADME
- Сдавала квартиру. Всегда удивляли квартиранты, которые кривились от моих ежемесячных посещений. Да, я осматриваю свою квартиру. Да, вы тут не у себя дома. Причем заранее все всегда оговаривалось и я предупреждала, что буду приходить и смотреть. Но каждый раз были недовольные лица и фырканья: «Приперлась надсмотрщица в нашу квартиру». Почему квартиранты считают съемное жилье своим? Там все мое, от жалюзи до тарелок, и они это просто на время берут попользоваться за деньги. Короче, не любила я сдавать квартиру. Проблем больше, чем выхлопа. © Вера / ADME
- Снимали у нас квартиру богатые квартиранты. Ремонт мы тоже недешевый забабахали, с дорогой мебелью и техникой. Когда те съезжали, мы обратили внимание, что в спальне вместо дорогущих штор висят какие-то дешевые ситцевые занавески. На вопрос, что со шторами, этот крутой директор завода ответил: «А они жене не нравились». Оказывается, она с детьми раньше уехала. Они их сняли и сложили в одном из шкафов. При этом, его теща съезжала вместе с ним, и разыграла (как мы потом поняли) перед моим мужем гипертонический криз с вызовом скорой помощи. Мужу было неудобно в этот момент заниматься поиском занавесок, которые так и не нашлись. Позвонили им потом, культурно спросили, может, теща нечаянно сложила их со своими вещами. Обещали посмотреть и переслать, но больше на связь не вышли. Пришлось потратиться на новые, но таких уже не нашли. До сих пор не поймем их поступок. © Светлана / ADME
А вот еще подборка историй о том, что с арендой жилья не соскучишься:
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