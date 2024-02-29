18 человек, которые получили крутой подарок и ворох впечатлений впридачу

Порадовать может как полезный подарок типа мультиварки, так и совершенно ненужная, но милая безделушка, которую человек сам бы себе никогда не купил. Здорово, когда точно знаешь, какой презент осчастливит друга, маму или брата. Героям этой статьи повезло вдвойне, потому что крутые подарки им дарили с искренними и теплыми чувствами.

Увидела в интернет-магазине платье мечты: длинное, женственное, легкое... Но дорогущее, жуть! Спросила у продавца про ткань и длину, а потом честно объяснила ему: брать не буду, денег нет. Загрустила, а через три дня получила сообщение от того самого магазина: они решили сделать мне большую скидку и бесплатную доставку. Сказали, что мечты должны сбываться! Еще долго не могла отойти от такого подарка судьбы. © Не все поймут / VK

Я всю жизнь мечтала о том, чтобы мне на день рождения подарили воздушные шарики... Да-да, обычные шарики! Дело в том, что я росла в неполной семье, где матери было не до меня. Поэтому на день рождения была максимум открытка «на юбилей», которую мать постоянно мне передаривала. Но я не унывала: хорошо окончила школу, поступила в университет, съехала от матери, нашла работу и прекрасного мужчину, который стал моим мужем. Он знает о том, какое у меня было детство, поэтому всегда на день рождения сильно балует. Неделю назад он подарил мне 101 шарик! Вы не представляете, каково это — когда ты просыпаешься, выходишь из комнаты, а по всей квартире летает то, о чем ты так искренне мечтала в детстве... © Не все поймут / VK

На день рождения (60 лет) муж подарил путевки на Кубу. Не летала самолетом лет 40, очень боюсь высоты, но что делать, подарок есть подарок. Летим. Пересадка, летим дальше, 13 часов до Кубы. И вот она — красавица. Переезжаем в Варадеро, курортная зона. И в первый же день на тропинке к океану встречаю двух своих одноклассниц — Веру и Ирину! Вот как так?! С Верой встречались 3 года назад, Ирину не видела больше 45 лет. Сама я проживаю в одной стране, они — в другой. Чудеса действительно случаются, и это настоящий подарок! © Подслушано / Ideer

У племянника-детсадовца день рождения. Я, как лучшая в мире тетя, подарила все, что он просил, плюс воздушные шары и торт. И вот после праздника подбегает он ко мне и говорит: «Ты можешь забрать все подарки! Давай вместо этого мы с тобой поедем на пару дней жить в палатках. Я просто таааак устал от людей». Как же я тебя понимаю! © Не все поймут / VK

Пошел муж в выходные в гараж машину ремонтировать. Решила наведаться к нему, ну и бутеров занести. Открываю дверь, а он с криком «Это моя территория!» меня выгоняет. А я слышу — не один он там. Расплакалась, дома чемоданы стала к маме паковать. И тут муж возвращается и вдруг вручает мне собственноручно сделанную кованую розу. Специально нанял мужика, который обучит его этому делу. Удивил, конечно. © Не все поймут / VK

Уже 7 лет, как я хочу стать моделью. За это время окончила много курсов по моделингу, фотопозированию, но на кастинги ходить стеснялась. Буквально лишь полгода назад решила, что тянуть дальше уже некуда (возраст приближается к 30), и стала записываться на все кастинги, которые смогла найти. Пару раз принимала участие в очень маленьких показах, и вот недавно был мой первый более или менее большой показ.

Я была, честно говоря, шокирована... Там было столько молодых девчонок, которые возмущались и нос воротили: «Я это не надену, дайте другое платье», будто бы они уже что-то из себя представляют в этой сфере. Я не могла спокойно на это смотреть, стала с ними общаться, убеждать. Плавно это переросло в помощь всем за кулисами: застегнуть платье, подлатать дырочку. Хоть на подиуме я и была безумно счастлива, однако это все сильно вымотало меня и домой я пришла без сил. Думала, может, зря я там всем помогала: нервы бы сэкономила.

И вдруг приходит сообщение от дизайнера: «Кирочка, спасибо огромное за помощь! Мне действительно не хватало такого человека! В знак благодарности хочу подарить тебе платье, в котором ты выходила на подиум. Оно будто сшито специально для тебя! И, кстати, буду рада видеть тебя и на других моих показах». Я просто плачу от счастья! © Не все поймут / VK

Самый лучший подарок от мужа я получила на Новый год, когда у нас совсем не было денег. Это были мандаринки, завернутые в большой кусок пупырчатого полиэтилена, сверху лежала открытка с его стихами и моя любимая горькая шоколадка. Цацки и гаджеты — это, конечно, хорошо, но только такие душевные подарки по-настоящему греют. © Подслушано / Ideer

Моим любимым воспоминанием из детства был момент, когда папе пришлось улететь в командировку на мой день рождения, поэтому он заранее мне сказал, чтобы я выбрала себе подарок, а он вернется и купит. Мы с мамой ездили в магазин игрушек, но там мне понравились сразу две: огромный кукольный замок и куколка в длинном платье и волосами. Я целый час не могла решиться, в итоге мама предложила отложить тяжкий выбор до возвращения папы, посоветоваться уже с ним. А когда папа вернулся и мы пошли в магазин, он купил и то, и другое! До сих пор радостно на душе. Надеюсь, что смогу однажды так осчастливить и своего ребенка. © Подслушано / Ideer

Я в детстве обожала лошадей. Собирала фигурки и игрушки разных пони, хотела стать наездницей. И на восьмилетие родители подарили мне лучшие воспоминания. Привели на настоящую конюшню, где я поближе познакомилась с животными, погладила. А потом даже с инструктором прокатилась. Но история с лошадьми получила продолжение. Недавно я увидела, что конному клубу нужны волонтеры, и теперь каждые выходные я провожу там. Лошади успокаивают и умиротворяют... Где-то в прошлой жизни я точно с ними контактировала. © Не все поймут / VK

Еще больше историй о мамах и папах, которым ни один супергерой в плаще и в подметки не годится, здесь.

Давно хотел попугая, и друзья подарили мне его на день рождения. Радости было — не описать. Хотел научить его разговаривать. Посмотрел видеоуроки, репетировал с ним каждый день. Обучил... на свою голову. Кто ж знал, что он окажется настолько разговорчивым! При словарном запасе всего в 10 слов. Будит среди ночи, утром не дает поспать, начинает кричать все, что знает. Так вот, мой вам совет: если завели попугая, а он необучаемый, цените это! © Не все поймут / VK

Мой тогда еще муж порадовал меня на 8 Марта теркой для овощей. Дарит и весело хохочет: ах, какой отличный подарок и шутка просто супер! Видимо, уже тогда разлюбил. В итоге развелись. Проходит пять лет, и вдруг на мой день рождения вручает он мне ни с того ни с сего новый ноутбук (очень нужный мне тогда по работе, но сама не могла себе позволить). Обижаюсь до сих пор за терку и мысленно говорю спасибо за ноут. Много значения несут подарки. © Подслушано / Ideer

Друзья — женатая пара с 5-летней дочкой. У мамы аллергия, и ребенку на день рождения подарили собаку-робота. Робот лает, запоминает до 60 команд, откликается на имя. Будущее сегодня: ребенок разговаривает, бегает и дрессирует робота-щенка, а на ночь бережно ставит его на зарядку. Странное впечатление. © Подслушано / Ideer

У моих детей было не самое легкое детство. Их отец ушел из семьи, я работала на двух работах, чтобы сводить концы с концами, почти не занималась сыновьями, помогала моя мама... Материально мы не шиковали, младший постоянно донашивал вещи за старшим, делили вкусняшки, игрушки и все остальное. Я пыталась быть хорошей мамой, они это понимали, поэтому редко капризничали. Сейчас им 25 и 19. Младший учится и параллельно подрабатывает, а старший у меня айтишник. Две недели назад у меня был день рождения, и сыновья подарили мне машину! Недорогую, б/у, простую, но чтобы я могла на работу ездить, за покупками, по делам. Не смогла сдержать слез, расплакалась. Не передать словами, что я чувствовала в тот момент. Может, я и не подарила им хорошее детство, но я счастлива, что мои дети выросли достойными людьми. © Палата № 6 / VK

История от моей подруги. Ее пожилая соседка по лестничной клетке жила с 5 котами, а где-то в другом районе жила ее племянница. Бабушка написала на племянницу завещание с условием, что та будет заботиться о котах. Но когда бабушка попала в больницу, племянница сразу отдала самого старого кота на усыпление. Вылечившись и выписавшись из больницы, бабушка поговорила с моей подругой и переписала квартиру на нее. Коты жили еще несколько лет: летом на даче, зимой дома. Сейчас осталась одна Мальвина, которой уже лет 20. Вот такой вот подарочек. © Ольга Владимирова

Бабушка недавно подарила мне одну книгу с рецептами. Я тогда торопилась домой и особо не разглядывала подарок. А вчера решила посмотреть и испытала шок: там записи семейных рецептов с датами более чем 100-летней давности. В потрепанной книжке аккуратным почерком писали ингредиенты мои предки, которых я видела только на старых фото. У меня теперь такая семейная реликвия, что даже страшно. Подклеила книгу, подобрала обложку. Хочется, чтобы история продолжалась и дальше. Передам своим потомкам. Это просто невероятно. © Не все поймут / VK

Еще больше историй о бабушках, которые отжигают на зависть молодому поколению, здесь.

Мне было грустно, поэтому мой самый любимый мужчина ушел в магазин. Вернулся и подарил мне шоколадку. Может, не все поймут, почему мне стало так приятно и чем именно меня умиляет эта ситуация. Дело в том, что этот мужчина — мой маленький сынишка, который еще не ходит в школу. Он купил мне шоколадку на свои накопленные карманные деньги, чтобы порадовать и поднять настроение. © Не все поймут / VK

Когда я была маленькой, папа и братья сделали для меня кукольный домик. Это было так здорово! © GingerCookie / Reddit

Мои друзья всегда знали меня лучше, чем кто-либо другой. Вот они и подарили мне на день рождения крутецкий душ с функцией регулирования температуры. Можно изменять значения по 1 градусу, пока не найдешь оптимальный параметр для себя. Я из-за этого душа теперь могу больше часа из ванной не выходить, потому что он стал незаменимой частью моей жизни. А парень мой ревновать начал! Говорит, что я с душем времени провожу больше, чем с ним... © Не все поймут / VK