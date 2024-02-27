15+ человек, которые не скоро забудут корпоратив с любимыми коллегами

Одним из нас везет и с начальством, и с коллегами. Так что идея отмечать с ними праздники не вызывает никакого отторжения — наоборот, хочется встретиться и лишний раз пообщаться. Но, увы, кое-кого тянет поскорее хлопнуть дверью и уйти, чтобы не тратить время на сплетни и не прятаться от офисных тетушек, которые собрались срочно найти вторую половинку всем одиноким сотрудникам.