15+ человек, которые не скоро забудут корпоратив с любимыми коллегами
Одним из нас везет и с начальством, и с коллегами. Так что идея отмечать с ними праздники не вызывает никакого отторжения — наоборот, хочется встретиться и лишний раз пообщаться. Но, увы, кое-кого тянет поскорее хлопнуть дверью и уйти, чтобы не тратить время на сплетни и не прятаться от офисных тетушек, которые собрались срочно найти вторую половинку всем одиноким сотрудникам.
- Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет. © Sepulka77 / Pikabu
- В студенческие годы работала курьером, возила документы по офисам. Однажды попала на мини-корпоратив, меня даже угостили пиццей, и я благополучно забыла об этом. Недавно муж приходит с новой работы, ржет. Говорит, ты подсуетилась заблаговременно, оставила напоминание о себе на моей будущей работе еще до нашего знакомства. Там на стенде висят фото с корпоративов, и на одном из них среди людей — я с куском пиццы в зубах. © Подслушано / Ideer
- Моего мужа пригласили на выездной корпоратив на курорте и разрешили взять с собой еще одного человека. Это было лучшее время в моей жизни. Ничто не сравнится с полностью оплачиваемым пятидневным отпуском! Я ела дорогих лобстеров и морепродукты и впервые попробовала подводное плавание. Кстати, эта поездка состоялась всего через неделю после нашей свадьбы. Я реально считаю ее «медовым месяцем». © emn0101 / Reddit
- Я как-то мужу на вечеринку с коллегами костюм пирата забабахала. К ботинкам присобачила 2 трубы из фетра — получились ботфорты, жилетку сшила из двух бандан, выдала парик и пиратское снаряжение из «Детского мира». Страхолюдина получилась реальная. Все были в отпаде. © Hlhurricane / Pikabu
- Уже много лет мой корпоратив проходит в пижаме с котиками в компании с сырной тарелкой под рождественский эпизод «Доктора Кто». Как же хорошо на фрилансе! Никакого «сдайте 100500 тысяч на корпоратив», получасового ожидания на морозе такси по завышенному тарифу, никаких мук, что надеть, танцующего главбуха и поздравительных речей начальства! © Королева-Ведьма / ADME
- Купила на корпоратив эффектное обтягивающее платье расцветки «зебра». Думала, буду самая знойная. Ага... Нас, таких красоток в черно-белую полоску, было двое. Но это еще цветочки! В точно таких же зебровых принтах оказались все многочисленные диванчики в ресторане! © Подслушано / Ideer
- Сотрудники разозлили до белого каления. После корпоратива как-то остались нетронутыми блюда. Мы попросили собрать еду в боксы — все желающие могли взять с собой сколько пожелают. На следующей день пошли сплетни, что мы предложили людям объедки, хотя корпоратив был организован на высоком уровне. В прошлом году вместо этого было решено провести вечеринку с активной программой, далее — легкий обед и по домам. © Подслушано / Ideer
- Собираюсь на корпоратив. Выхожу из салона красоты. На выходе не срабатывает датчик открытия двери и я, не среагировав вовремя, резко останавливаюсь и ломаю каблук. Начинаю падать, меня пробует поймать сотрудница салона с кучей баночек в руках. Одна из баночек подлетает и приземляется в кофе заходящему мужчине. Кофе выливается мне на вечернее платье. Вот серьезно?! © Подслушано / Ideer
- Я обычно прихожу, поздравляю всех с праздником, а затем стараюсь уйти пораньше, не прощаясь. Иногда кто-нибудь спрашивает: «Куда ты пошел?» А я просто отвечаю, что у меня неотложные дела, но мне было приятно пообщаться с коллегами. Обычно выделяю на этот визит вежливости часа полтора. © atoasis / Reddit
- Если после корпоратива вам нечего пообсуждать, значит, у вас было чаепитие. Я один раз без трусов домой приехал. Мы просто снимали коттедж с горячим бассейном, а плавки я с собой не взял, поэтому вешал труселя на батарею, чтобы просохли, ну и забыл их там утром. © Jinrow / Pikabu
- У нас как-то был корпоратив с игрой в керлинг. Очень понравилось! Потом местные тренеры серьезно звали нескольких человек заниматься в составе сборной города. Игра, кстати, довольно легкая — довольно простые правила, легкие движения, ничего особо специального и сложного. Спортивных навыков не требует. Но вот на следующий день я удивилась, что мышцы все же побаливали. Как я поняла, это от работы с шваброй, когда лед натирали. Так что я взяла на заметку это упражнение — иногда можно дома вместо зарядки просто шваброй тщательно пол помыть. © CatKate / ADME
- Я не люблю танцевать. Не умею, плюс плохая пластика. В школе на дискотеках стояла в сторонке. Без этого «умения» хорошо обхожусь. И думаю, что не одна такая. Но во время посиделок с коллегами начинается: «Ну пошли! Что ты не танцуешь?» Бесите! Хотите — танцуйте. Я же не иду к вам и не уговариваю: «Посиди со мной, а то чего это ты танцуешь?» © Подслушано / Ideer
- У мужа был корпоратив в формате «+1». Тема — хард-рок. Я уже предвкушала, как сделаю себе начес, надену кожаный жилет, мини-юбку, цепи. Муж говорит: «Ты чего, никто так не придет. Это пафосный ресторан и иностранцы, которые в чужой стране всегда стараются выглядеть респектабельно. Мы там будем как белые вороны». Короче, муж надел смокинг, а я нарядилась как на «Оскар». Пришли. Первым к нам подошел топ подразделения Майкл — с огромным ирокезом и в жилетке на голое тело. В общем, в тот день в костюмах и смокингах была только охрана. © Bisquit / ADME
- Так совпало, что заседание по разделу имущества с моим бывшим супругом и новогодний корпоратив были в один день, но с разницей в полтора часа. Сколько будет длиться заседание, я не знала, а ведь за это время мне еще нужно было сделать прическу, макияж, подобрать наряд и добраться до ресторана. Решила, что успеть это все после суда нереально. Итак, коридор суда, тяжелое молчание, шушуканье подопечных и адвокатов, все ожидают начала заседания. И тут поднимаюсь я в нарядном платье, на каблуках, с прической, маникюром и макияжем.
У бывшего супруга с его свидетелями отвисла челюсть. А я потом долго еще после судов слышала сплетни о том, как я радовалась разводу и разделу имущества, что даже на заседание пришла, как на праздник. © Подслушано / Ideer
- Я не хочу идти на корпоратив. Все же я рассматриваю работу как место, где я выполняю определенные действия и получаю зарплату. Вторая причина в том, что моя начальница обожает контролировать поведение других людей — вплоть до того, кто и когда сядет за стол. Она легко найдет способ испортить настроение. Третья причина — нежелание участвовать в пустых разговорах и сплетничать о других коллегах. Я уже насмотрелся на это на предыдущих наших корпоративах. © haitianfrenchfamily / Reddit
- Бывшая директриса приперлась на корпоратив в ресторан, где гуляли сотрудники еще нескольких фирм, в светлом платье с лифом, без рукавов и пышной тюлевой юбкой. Так нас несколько раз за вечер пытались поздравить с новобрачными. Она сидела рядом с замом, а тот, как нормальный человек, был в костюме. © Dedee / ADME
- Однажды меня повысили по службе после рождественской вечеринки. Я тогда даже понятия не имел, что разговариваю с начальником отдела, куда давно хотел попасть. Мы просто болтали весь вечер, пока, наконец, не возник вопрос «чем вы занимаетесь в компании». Уже на следующей неделе он пригласил меня на собеседование и предложил новую работу. Не скажу, что я блестяще ответил на все вопросы будущего босса. Кажется, мое дружелюбное поведение на корпоративе стало решающим фактором. © I_aim_to_sneeze / Reddit
- Есть коллега, вдовец с двумя детьми. Все тетки на работе требуют, чтобы я выходила замуж за отца-одиночку. А началось все с корпоратива, на который приходили с семьями. Этот мужик подговорил младшего сына, чтобы тот хватал меня за руки, звал играть и громко спрашивал у папы, будет ли эта тетя с ними жить. © Подслушано / Ideer
- Время 17.30, Сижу, работаю. Вдруг одна из пожилых дам приказным тоном заявляет: «Давай-ка, сдвигай нам столы для корпоратива!» Говорю, что у меня срочное задание. В ответ слышу: «Это ты дома с мамой так разговаривать будешь!» Подхожу к начальнице, которая слышала мой диалог с этой бабкой. И тут мне сообщают, что надо вливаться в коллектив и активно участвовать в мероприятиях. Молча вышел из кабинета и отправился домой. Через пару месяцев уволился. © VanyaDW / Pikabu
Если не повезло с коллегами, можно отдохнуть в кругу семьи, где всегда поймут и поддержат. У нас как раз есть подборка историй про мужчин, за которыми чувствуешь себя не только как за каменной стеной, но и как за мягким пледиком.
Комментарии
Ув. редакция! Используя цитаты, не искажайте их! Кто выпил моё просекко?! Вы сами пробовали сыр без ничего жевать?!
"Я ела дорогих лобстеров и морепродукты и впервые попробовала подводное плавание."
Ну и как оно, плавание, вкусное? Или на любителя?
Про последнюю историю двоякое впечатление. Автор мужчина, если он один среди женщин, логично что его попросили сдвинуть столы. И раз начальница стала призывать его участвовать в корпоративе, значит она согласна с тем, что свое срочное задание он не выполнит. Что ему так не понравилось, что он аж гордо развернулся и пошел домой?
Мне всегда было интересно, кто и как придумал кëрлинг? Что они курили?)