15 мужчин, за которыми чувствуешь себя не только как за каменной стеной, но и как за мягким пледиком

Как здорово, когда дома ждут и поддержка, и понимание, а не скандалы и ссоры. Именно такими отношениями с мужьями и отцами могут похвастаться героини этой статьи. Хотя некоторые из них до сих пор не могут поверить, что можно не ругаться из-за каждой мелочи и каждый день купаться в заботе и любви.