15 мужчин, за которыми чувствуешь себя не только как за каменной стеной, но и как за мягким пледиком
Как здорово, когда дома ждут и поддержка, и понимание, а не скандалы и ссоры. Именно такими отношениями с мужьями и отцами могут похвастаться героини этой статьи. Хотя некоторые из них до сих пор не могут поверить, что можно не ругаться из-за каждой мелочи и каждый день купаться в заботе и любви.
- В шутку выставила фото в одну из групп нашего города. На нем была изображена сковорода с фаршем и плотно закрученная банка. Подпись сделала простую: «Ищу мужика, который откроет мне томатную пасту». И тут мне в личку прилетает сообщение: «Обожаю болоньезе. Говорите свой адрес». Приехал через полчаса, банку открыл, остался на ужин, а потом и на всю жизнь. © Карамель / VK
- Биологический отец сбежал, и мама воспитывала меня одна до 3 лет. Потом она встретила мужчину и через какое-то время познакомила его со мной. Она сразу же сказала: «С моей дочерью никто не будет обращаться как с падчерицей. Если ты не готов относиться к ней как к собственной, то нам лучше расстаться». Мужчина заверил ее, что все будет в порядке. В итоге до 16 лет я даже не догадывалась, что он не мой родной отец. И это несмотря на то, что у них родились две общие дочери. © Lizzy Crotts / Quora
- На улице было холодно. Папа увидел в окно, что у меня нет варежек, и вынес мне их, предварительно нагрев на батарее. Я была так тронута! В тот момент я гуляла с коляской, в которой спала моя племяшка. Моему папе 73 года, но у родительской заботы нет возраста. © Подслушано / Ideer
- У меня три папы. Родной отец сбежал от мамы, когда узнал, что она беременна. Когда мне было лет 6–7, появился папа Денис — брутальный байкер, бунтарь и рокер. Маму обожал, меня называл Кнопкой, воспитывал, помогал. Я понимала, что он мне неродной, но любила его очень. Так вышло, что с мамой они расстались, когда мне было 13 лет, но он меня не бросил: давал деньги, помогал с уроками, учил играть на гитаре, звонил, дарил подарки.
Когда мне было 15, объявился биологический отец. Стал активно пытаться наладить отношения. Каждый раз просил прощения, говорил, что лучше поздно, чем никогда, и я смогла его принять. Он отвозил меня в путешествия, рассказывал про мир, много читал, учил мыслить.
А когда мне исполнилось 18, у мамы появился новый мужчина — мой папа Леша. Очень хозяйственный, прозорливый, заботливый. Надежный простой мужик. Всегда молча встречал меня после второй смены из университета, когда было темно или холодно. Молча мог купить мне лекарство, если видел, что я приболела.
Сейчас мне 26. И три папы присутствуют в моей жизни. Родной папа Дима помог купить квартиру. Папа Денис помог с риелтором и сделкой, а папа Леша своими руками отремонтировал квартиру. Со всеми отцами общаюсь, всех поздравляю. Когда у меня появятся дети, у них будет три дедушки. © Подслушано / Ideer
- Мой папа много работает, и у него редко бывает свободное время, чтобы посидеть с книгой или написать письмо. Его почерк даже разобрать сложно. Но отец всегда присылал мне открытки по почте. Он писал, что думает обо мне, что видел в тот день на работе, что хочет делать в воскресенье. Папа знал, что я обожаю получать почту. Я читала открытки вслух, а затем прикалывала их к стене над кроватью. Сейчас они хранятся у меня в коробке в шкафу, а отец до сих пор отправляет мне открытки на день рождения, Рождество и Пасху. Все, что ему трудно сказать в глаза, он говорит в открытке. © McKayla Kennedy / Quora
- Мой муж не «помогает» мне. Иначе это означало бы, что все домашние дела — только моя проблема. У нас не так. Конечно, сначала были споры по поводу готовки, потому что ни один из нас не любит этого делать. Но потом мы составили график дежурств по кухне. Мы договорились, что одни дела полностью на нем, а другие — на мне: я никогда не выношу мусор, но зато стираю и свои, и его вещи. А все остальное мы делим 50 на 50. У других же пар замечаю, что муж вообще не парится насчет домашнего хозяйства, потому что знает, что жена по умолчанию все сама сделает. © Splendid8 / Reddit
- Я на работе в запаре на большую сумму накосячила. Приехала домой в слезах и говорю, что, возможно, все наши сбережения придется отдать. Муж сказал: «Не плачь, расплатимся, это всего лишь деньги». Ситуацию разрулили, возмещать ничего не пришлось. Но я в очередной раз поняла, как люблю своего мужа за его теплоту и поддержку. Мне важно знать, что родной человек успокоит и вселит уверенность, а не сделает еще хуже своей злостью и упреками. © judeerow / Pikabu
- Мой папа очень скуп на эмоции, редко когда обнимет или скажет что-то ласковое. Но я не обижаюсь на него, ведь он самый надежный, честный и ответственный отец на свете. Так вышло, что бывший муж повесил на меня кредит 300 тысяч, а я была с полуторагодовалым ребенком на руках. Когда я призналась папе, он без единого упрека сказал, что все погасит. Сегодня у меня день рождения. Как всегда, меня поздравила только мама от них двоих. Но я не обижаюсь. У меня лучшие родители. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем оба взяли 8 недель декретного отпуска. Я знаю, что немногим так повезло. На мне сейчас первое ночное кормление, на нем — второе. Мы по очереди присматриваем за ребенком в течение дня, но при этом каждый из нас способен полностью взять на себя заботу о малыше. Именно так и случилось, когда у меня однажды начался мастит, а через неделю муж слег с вирусной инфекцией.
Я пока решила посидеть в декрете, а супруг планирует вернуться на работу. Но даже в этом случае мы все равно будем делить все домашние задачи пополам. Ведь муж прекрасно знает, сколько сил отнимает уход за ребенком. © TotoroTomato / Reddit
- У меня бывший из-за каждой мелочи трагедию разводил и еще докапывался, как так можно было поступить и почему я «голову не включила». Съехались с будущим мужем. Как-то убежала на работу и только в метро поняла, что, кажется, не выключила плиту. Позвонила, сказала, внутренне съежилась — ждала тираду о своей никчемности. А он мне отвечает: «Сейчас домой заеду, не переживай». На фоне прошлого опыта я просто обалдела от контраста. © Pizhamka / Pikabu
- У меня муж — один на миллион. Когда мы начали жить вместе, он работал 4 дня в неделю, а я честно отпахивала пятидневку. Но когда я уходила на работу в пятницу утром, он тут же начинал стирку и глажку, косил траву во дворе и наводил порядок в доме. Вечером он усаживал меня на крыльце с видом на озеро и мы расслаблялись. © JustMyThoughtNow / Reddit
- У меня однажды будто комок к горлу подступил. Познакомилась с мужчиной. Поехали мы как-то вместе в магазин. Были там долго, все умотались. Мой 4-летний сын в какой-то момент заревел от усталости. И тут как в замедленной съемке к нему поворачивается мой мужчина и с нормальным выражением лица, безо всякого раздражения говорит: «Давай, ты же сильный мальчик, возьми вон у мамы маленький пакет, ей помочь надо. Пойдем, вон машину видно уже». И мне так жалко стало и себя, и ребенка. Как же мы жили раньше в постоянном душевном напряге и готовности отражать чужую агрессию? Мы с этим мужчиной до сих пор вместе. Дочку еще родили. Квартира своя уже есть. Все супер! © Nehotja / Pikabu
- Думаю, что не могу найти себе пару из-за отца. Я не идеализирую его, но я никогда не видела, чтобы мама, например, готовила, а папа лежал на диване. Мама могла уехать на 10 дней, а дома по-прежнему было убрано, стояла свежая еда, папа всегда был готов помочь с уроками. Примерно к окончанию школы я поняла, что мой отец — исключение и что в остальных семьях берут все на себя в основном мамы. У меня есть своя небольшая квартира, я зарабатываю и жду, что мой парень будет вкладываться в быт. Не хочешь делать свою часть работы — заказывай еду или клининг из своих денег. И уже 6 лет не могу завести серьезные отношения, ведь каждый парень пытается все повесить на меня, мол, мама или бывшая сами справлялись. © Подслушано / Ideer
- Как-то мы с мужем решили купить новую машину. Искали в одном городе, нашли в другом. Отправились туда на старом авто. Все было отлично: дорога хорошая, погода благоволила. Что могло пойти не так? Уже на подъезде к салону, перебирая документы, я спрашиваю мужа: «Слушай, а где паспорт на машину?» Никогда не забуду его взгляд и вопрос: «Ты что, не взяла?» Я взяла права, свидетельство о регистрации, страховку и прочие бумажки, а про эту забыла, каюсь.
Муж тогда мне слова плохого не сказал, менеджеру все объяснили. Я осталась в салоне и начала оформлять документы, муж метнулся в наш город и привез паспорт транспортного средства. Машину купили, радует до сих пор. А мужа люблю. © keymouse / Pikabu
- Нашу семью пригласили на свадьбу знакомых. Мы уже были готовы выходить, и тут я заметила, что низ моего платья слегка порвался. Я уже не хотела переодеваться, поэтому решила, что пойду как есть. И тогда мой отец взял иголку и нитку и подшил подол. © Jyoti Madheshiya / Quora
Увы, не все женщины чувствуют себя так же тепло и защищенно в своей семье. К примеру, у нас есть подборка историй о мужчинах, которые оказались надежными мужьями и отцами только на бумаге.
Комментарии
Очень сочувствую парням барышни,забывшей выключить плиту,жить с такими ооочень сложно.Полностью на стороне ее бывшего,который просил включить голову.Интересно,сколько новый кавалер продержался,прежде чем мерешел к тем же советам)))
Всегда умиляет, когда кто-то восхищается, мол, муж помогает по дому или с ребёнком)) помогает? это его дом и его ребёнок))
Я впервые прям одного оставила мужа с ребёнком на несколько часов, когда сыну было три недели, уехала в салон. И это всегда вызывает такое удивление у некоторых, мол, как же он сам😆😆 Да как, так же, как и я - мне в роддоме выдали и всё, я до этого младенцев даже в руках не держала, не то что заботиться)))
Девушка, у ребенка которой будут три дедушки, планирует выйти замуж за сироту? :)
Удивительно, но здесь постов эдак четыре новых 😐😐😐