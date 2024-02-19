15+ историй о мужчинах, которые были надежными мужьями и отцами только на бумаге

Иногда мужчина, который еще вчера казался таким верным и надежным, будто становится другим человеком — пугается ответственности или начинает выяснить отношения из-за денег. Именно это и произошло с героями нашей статьи, и их жены, девушки и дочери пришли к выводу, что проще расстаться, чем разбираться с тараканами в чужой голове.

Решиться на изменения всегда непросто, но результат порой может превзойти все ожидания. Можно встретить свою вторую половинку, совершить путешествие мечты или стать крутым профессионалом. У нас даже есть статья о счастливчиках, которые однажды плюнули на нелюбимую работу и теперь живут в свое удовольствие