15+ историй о мужчинах, которые были надежными мужьями и отцами только на бумаге
Иногда мужчина, который еще вчера казался таким верным и надежным, будто становится другим человеком — пугается ответственности или начинает выяснить отношения из-за денег. Именно это и произошло с героями нашей статьи, и их жены, девушки и дочери пришли к выводу, что проще расстаться, чем разбираться с тараканами в чужой голове.
- Когда я была молодая и глупая, то вышла замуж по большой и чистой любви. Через пару лет мы завели собаку. Точнее, муж мне дал на нее разрешение с условием, что это мой питомец. С этой псинкой мне приходилось гулять и с температурой 38, и с циститом. Да и вообще я не имела права болеть. Сразу слышала: «Ты придуриваешься, чтобы дома ничего не делать». В общем, ну его, этого мужа © Tani.ta / Pikabu
- Встречалась с парнем 5 лет. Всегда говорил мне, что лучше, чем он, не найду. Решила проверить отношения и сказала, что беременна. Пишу: «Сюрприз!» Он сразу потребовал ДНК-тест. А когда я ответила, что все равно оставлю ребенка, он мне сказал: «Да я с тобой до конца дней жить не собираюсь. Кому ты нужна будешь с чужим ребенком?» На следующий день я собрала вещи и уехала домой. © Подслушано / Ideer
- Мои родители были женаты 22 года, а потом решили расстаться. Отец считал, что мужчина должен работать, а женщина — сидеть дома и заниматься хозяйством. Но однажды папе потребовалась операция, на восстановление после которой ушло шесть месяцев. Моя мама, зная, что мы уже просрочили платежи по кредитам, решила найти работу на неполный день. Отец тут же решил, что она ему изменяет. Он несколько раз заявлялся к ней на работу и устраивал сцены. Вы бы видели, как он обиделся, когда моя мама наконец-то заговорила о разводе. © bumsydinosaur / Reddit
- Отец вышел на пенсию и начал иногда просить помочь деньгами. Обычно это мелкие суммы то на квартиру, то на продукты. Попросила маму поднять документы, сколько он мне платил алиментов, и умножила по табличке на уровень инфляции. Держи, папа, вот эту мелочь, ни в чем себе не отказывай. Зла не держу, но и помогать большого желания нет. И вообще пусть все будет по справедливости. © Подслушано / Ideer
- Муж мог целыми днями не разговаривать со мной, если ему что-то не нравилось. А еще я узнала, что у него был роман на стороне. После того, как мы расстались, я поняла, что поступила правильно. Он вынес мне мозг оскорблениями и оставил меня с долгами. Сейчас жизнь понемногу налаживается, но он по-прежнему посылает сообщения «с намеками», пытаясь задеть меня. Я стараюсь игнорировать его и быть выше этого. © Victoria / Quora
- Муж купил домой аромадиффузор. Включил, и у меня сразу кашель и насморк. Говорю: «Убери пожалуйста». А он смеется и не верит. Сначала просила по-человечески, потом начала ругаться — в первый раз за 8 лет брака. Через неделю, сижу пью кофе и понимаю, что мне снова становится нехорошо. Оказалось, муж снова включил втихаря этот диффузор. Опять ругаемся. Для него это весело. И одновременно чувствую злость в его голосе, мол, хочу, чтобы было по-моему. А у меня впервые мысль о разводе. © Аноним / Pikabu
Сыт голодного не разумеет. А курящие на остановке общ. транспорта? Дождь. Курят под навесом . А то, что рядом могут быть астматики, не задумываются. Скажешь, злятся. Они же на улице!
- У меня квартира добрачная, юридически она только моя. Ремонт я в ней делала полностью на свои деньги. Квартира была моим проектом: все продумала так, как мне нравится, не жалела денег на материалы и рабочих. Заехали мы в нее уже будучи в браке, живем тут 2 года. За это время муж уже успел порвать натяжной потолок, разбить унитаз, пролить неоттирающийся клей на раковину и поцарапать краску на стенах. Он не специально. Просто он не относится к вещам бережно, тем более, что не выбирал их, не мучился с прорабом, не принимал участия в ремонте. Я понимаю, что мыслю меркантильно, но мне правда жалко. И о замене речи нет. Говорит: «Это твоя квартира, вдруг мы разбежимся, а я вкладывался». Я уже всерьез начала подумывать о разводе. © Аноним / Pikabu
- Брат 7 лет уговаривал жену завести ребенка. Даже лечился, потому что у него были проблемы с этим. Жена забеременела. В итоге на четвертом месяце он от нее ушел, через полгода вернулся, прожили вместе они еще 3 месяца. А дальше он свалил за 6 000 км. Уже 2 года дочь не видел. Материально помогает, но не приезжает. Девчонка — вылитый папа, жена адекватная. Мы с родителями помогаем ей. Брата не понимаю. Он говорит просто: «Так получилось». Что за ерунда?! © Подслушано / Ideer
- Живу отдельно от родителей, помогаю финансово. Недавно вечером звонок от отца с просьбой сделать ДНК-тест. Я отшутилась, он снова: «Сделай тест, я должен удостовериться». Есть сестра, звоню ей, у нее не просили. Оказалось, папа начал делить наследство бабушки и сэкономить решил. Все еще не извинился. А мама пишет: «Прости его, он переживает». Жду теперь признания, что я приемная. Вообще знать не хочу их. © Подслушано / Ideer
- Не смогу назвать какой-то конкретной причины развода. Тут, скорее, было множество мелочей. Во-первых, муж перестал проявлять ко мне нежность после того, как родилась дочь. Потом он начал слишком поздно приходить домой и несколько я застукивала его за видеочатом с женщинами. Мы стали постоянно ссориться, и я решила снять деньги с нашего общего банковского счета. Мой отец недавно ушел из жизни, и значительная часть наших накоплений была из полученного мною наследства. Когда мой муж узнал об этом, то психанул — он считал, что имеет право даже на деньги тестя. © Ashley Lynne Ward / Quora
- Коллега 1,5 года назад рассталась со своим мужиком, съехала от него. Теперь она ходит в парикмахерскую не два раза в год, а раз в месяц. Бегает на маникюр-педикюр, покупает себе всякие уходовые штучки — маски, масла, кремы. Занялась спортом, правда, дома, а не в зале, но это неважно. Реально расцвела! Пока она с тем мужиком жила, деньги на него тратила. Это он был одет с иголочки и пострижен аккуратно. Тачку крутую взял и всю свою зарплату вкладывал в собственные кредиты. Вот так и получилось, что на себя у коллеги денег уже не оставалось. Кстати, он в одиночку не потянул выплаты и продал машину, да и шмотки донашивает старые. © Kokosha2 / Pikabu
- Не скажу, что мой отец годами копил мудрость. Он, скорее, тупил в телефон и смотрел телевизор. Его многочисленные попытки получить другую профессию, сколько себя помню, к успеху не привели — он всегда считал, что он все знает, но работодатели говорили ему, что он пока ничего не освоил. Зато к полтиннику у отца появилась привычка делать длинную паузу даже тогда, когда задаешь ему абсолютно простой вопрос по типу: «На каком автобусе сегодня поедем?» Долго выпытывала у него, зачем так делать, и он признался, мол, вычитал в интернете, что так человек выглядит мудрее. И постоянно говорит мне: «Вырастешь — поймешь». © Подслушано / Ideer
- В браке я была 2 года и 8 месяцев. Жили в квартире свекрови. Родители были не рады выбору сына, потому что я — провинциалка без машины и своей жилплощади. Постоянно убеждали его, что я ему не пара. Приглашали его одного на беседы, одну из них я попросила записать на диктофон — так они 2 часа 50 минут ему мозг полоскали. Вскоре я пошла в гору — начала усердно решать вопрос с жильем, прошла курсы по маникюру и накопила деньги. Предлагала мужу вместе купить квартиру и перестать быть зависимыми от его родителей, в ответ звучало: «Мне это не нужно, мне есть где жить». 14 июля я купила свое жилье, 15 июля меня выставили из семейной квартиры, сменили замки и дали забрать вещи, 17 июля муж подал на развод. Когда я переехала, обнаружила, что забыла часть вещей, муж их привез и виновато сказал: «Я просил маму так не поступать с тобой». Потом просто прекратил общение. Кстати, на развод он сам не придет, сделал доверенность на свою двоюродную сестру. © Liya98 / Pikabu
- Моя тетя какое-то время встречалась с безработным чуваком. Он жил в ее доме бесплатно. Они поженились и собирались отправиться в путешествие на медовый месяц. Но в один прекрасный момент новый муж заявляет ей, что не поедет, потому что ему нужно поливать растения в доме. После скандала моя тетя уехала отдыхать со своими сестрами. А когда вернулась, попыталась выгнать мужа из дома. Он отказался наотрез. Даже начал вести прямую трансляцию в соцсетях и рассказывать, как его обижают. В полиции тете сообщили, что сейчас они практически ничего не могут сделать: на выселение получится подать лишь после развода. Мужик будет жить в ее доме со своими драгоценными растениями около 3 месяцев, пока все не будет улажено по закону. © Unknown author / Reddit
- К моменту развода 5 лет назад я подошла с двумя детьми и двумя котами, без перспектив на текущей работе, без готовности ее менять и без сил заниматься чем угодно. Как белочка в колесе каждый день я делала одно и то же: разбуди, завтрак приготовь, в школу отвези, забери, в магазин забеги, ужин приготовь, стирку поставь, посуду помой, уроки поделай, белье сухое разбери, белье мокрое повесь, детей помой, спать уложи. Потом еще и про мужа не забудь. Какие маникюры, красота, спортзалы?! Пешком с сумками в трех руках на четвертый этаж — и уже красавица. При этом постоянная трансляция от мужа: «Денег нет, работу не меняй, тебе и эта сойдет, кому ты нужна, ты плохая хозяйка, дома бардак».
Сейчас рассталась с мужем. И время появилось, и силы чем-то заниматься, и домой стало идти приятнее. © kamito / Pikabu
- Когда мы поженились, нам было по 20 лет. Оплатили свадьбу за свой счет. Оба много работали. Никаких проблем — ни с деньгами, ни в отношениях. Но на протяжении 14 лет муж регулярно говорил мне, что хочет развода и уезжал на полдня, а иногда и на целый день. Потом он возвращался, плакал и умолял меня забыть об этом. В итоге мне надоело. Я решила, что если он снова заведет разговор о расставании, я соглашусь. Так и вышло, и я наконец-то развелась с ним. Вот только муж вел себя так, как будто с ним поступили несправедливо. © Bette Price / Quora
- Последней каплей в наших отношениях стал разговор у мусорного контейнера. Знаете, есть такие огромные баки с откидной крышкой? Я невысокого роста. И вот однажды бывший муж, который был гораздо выше меня, сказал: «Вот что с тобой не так? Ты не утрамбовываешь мусор в контейнере, а просто бросаешь его туда». Надеюсь, что его следующая жена будет выше ростом или станет каждый раз звонить ему и просить вытащить ее со дна мусорного бака. Всего наилучшего им обоим. © Kelly Ann / Quora
Решиться на изменения всегда непросто, но результат порой может превзойти все ожидания. Можно встретить свою вторую половинку, совершить путешествие мечты или стать крутым профессионалом. У нас даже есть статья о счастливчиках, которые однажды плюнули на нелюбимую работу и теперь живут в свое удовольствие
Комментарии
А у дамы, которая в июле квартиру купила, в общем-то не так уж плохо все сложилось. Вон они её как замотивировали, так ещё и на жилье экономила, чтоб денег накопить.
повторю то, что недавно писала: зачем вы за таких замуж выходите? Ну, нашла, присмотрелась, видишь, что человек неакдекватный - обойди его стороной. Зачем за него сразу замуж выходить? Откуда берется вот это отчаянное желание быть замужем? Не важно, за кем, главное, что печать есть. И еще мне непонятно, как они они вообще умудряются таких до загса дотащить.
Еще в какой-то статье здесь же видела про перечисление алиментов на отдельный счет, чтобы к совершенолетию ребенка передать. Мне вот интересно, а при такой ситуации мать должна ребенка в стазис запихать до того знаменательного события? До совершеннолетия ему есть-пить не надо, лечить не надо, одеваться в простынку и никаких кружков, отпусков и развлечений?..
Мой бывший не мог стоять в очередях.(якобы поубивает всех болтающих баб в очереди).Говорил - Не хочешь, чтобы мужа посадили, меня посылать не будешь. Т.к. есть что-то надо было , то я в магазин или на рынок даже с гипсом ходила, то есть .ковыляла...Себя уважать научилась гораздо позже, после развода.
Женский мозг стареет в среднем на 3,8 года медленнее, чем мужской И у мужчин старение начинается после 40, у женщин после 50. А если человек перестает его развивать, что чаще делают мужчины,т.к. бабушки чаще занимаются с внуками, то разрыв увеличивается еще больше. Вот почему у нас так много умных бабушек и бестолковых дедушек.
А еще с учетом инфляции на эти деньги от "крутого старта" можно будет приобрести сникерс. Один.