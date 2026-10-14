И он, что, не претендовал на жилплощадь при разводе? Вроде бы совместно нажитое в браке имущество, и прочая, и прочая.
Женщина каждый день здоровалась с соседом, а потом узнала, что для него это была главная встреча дня
Каждый вечер Саша ждал Лизу на улице, чтобы просто услышать «Добрый вечер» и увидеть улыбку, с которой она треплет за ушком его собаку. Для Саши это было главным событием дня, но Лиза об этом не знала.
Мне 45. Мы с мужем поженились, когда нам было слегка за 20 и за два с половиной десятка лет семейной жизни на съемных квартирах случалось всякое, но я была уверена, что мы вместе на всю жизнь. Все эти годы копили на собственное жилье и наконец купили заветные квадратные метры в высотной новостройке — жить нам предстояло вдвоем, так как дочь уже выросла и вышла замуж. Вот только радость не длилась долго — не успел начаться ремонт, как муж свинтил в закат с молодой, оставив меня с тремя котами, голыми стенами и неподключенным унитазом. Впрочем, на то, чтобы переживать, времени у меня не было — сон на матрасе посреди пустой комнаты не оставляет места для рефлексии. И я просто решила жить дальше.
Конечно, было тяжело — каждый день я бежала с работы, где меня ждал ремонт: мне предстояло оштукатурить стены, покрасить их, положить плитку на кухне и в ванной, и все это в условиях экономии бюджета, считай, своими силами. Каждый вечер я проходила мимо мужчины, который выгуливал своего коржика, здоровалась с ним, а однажды попросила потрепать собачку за ушком. Хозяин улыбнулся и согласился, а я узнала, что его зовут Сашей, а корги Орешком — потому что щенком он был кругленьким, как грецкий орех.
Пропущено слово домой после слов с работы - каждый день я бежала с работы домой, где меня ждал ремонт.
Какой прелестный пёсик, всё-таки корги - это очаровательные собаки!
Так с тех пор и повелось — я иду с работы, треплю Орешка за ушко, перекидываюсь парой слов с хозяином и, улыбаясь, бегу на свои галеры. Ремонт потихоньку продвигался, я купила кровать, установила сантехнику — в общем, жизнь становилась лучше и веселее. Конечно, иногда по вечерам я грустила, все-таки 25 лет не малый срок, но потом убеждала себя, что я тот самый маленький паровозик, который сможет.
Так прошло несколько месяцев, мы по-прежнему перекидывались с Сашей парой-тройкой слов по вечерам, я совершала ритуал с ушком Орешка, иногда угощала собачьими печеньками, а потом шла домой. Как-то сижу на лавке в ожидании доставки кухонного гарнитура — решила выйти на улицу со стаканчиком кофе и насладиться начинающимся листопадом. И тут ко мне подошел Саша с Орешком, немного помялся, а потом спросил, можно ли присесть рядом со мной.
Я, конечно, согласилась, а он, облегченно вздохнув, начал: «Лиза, раз уж вы свободны, то я признаюсь. Давно хотел сказать вам большое, нет, огромное спасибо!» «За что? — не поняла я. — Если вы про печеньки для Орешка, то, поверьте, вообще не стоит благодарности». «Нет» — ответил он и, задумчиво глядя куда-то вдаль, начал.
«Понимаете, Лиза... Когда мы с вами впервые тут увиделись, я переживал не самый лучший момент в жизни. Жены не стало, с бизнесом начались проблемы, а сын далеко живет, за тысячу километров — словом, никого кроме Орешка у меня не было. А я совершенно отвык от одиночества, ведь мы с Олечкой, супругой моей, были неразлучны, тридцать лет душа в душу прожили».
Саша вздохнул. «А потом появились вы. Нет-нет, вы не подумайте чего плохого, я к вам не пристаю. Просто хотел сказать, что начал ждать наших встреч и все время выходил с Орешком к тому времени, как вы с работы бежали. Вот и сейчас увидел вас в окошко и решил выйти поблагодарить. Дом новый, никто ни с кем не общается, а вы вдруг поздоровались ни с того ни с сего, и как-то даже тепло на душе стало. Вот», — закончил он и отвел глаза, переведя взгляд на Орешка.
И, знаете, тут я вдруг ни с того ни с сего разрыдалась, чего не позволяла себе уже очень много лет. Я вдруг начала рассказывать Саше о своей жизни, о сбежавшем муже, пустой квартире, криво положенной плитке и даже о том, что кот вчера уронил мой единственный цветок, который достался еще от мамы. Не знаю, что бы я еще ему наговорила, если бы меня не прервал звонок телефона — звонили доставщики чтобы сообщить, что мебель будет через десять минут. Мне вдруг стало неловко и я поторопилась убежать, стараясь не глядеть на Сашу.
Кухню, конечно же, я планировала собирать сама — лишних денег у меня не было. Честно говоря, я слабо представляла, как буду это делать, ведь если опыт со штукатуркой и сбором шкафов у меня имелся, то с кухонным гарнитуром — нет. Я уж было приготовилась расстаться с деньгами и вызвать сборщиков, но тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял Саша с чемоданчиком в руках.
— Лиза, я тут подумал, что, может, вам помощь моя нужна? Я вообще-то мебельщик, любой гарнитур могу собрать.
Мне стало неловко.
— Да что вы, Саша, я сама справлюсь или сборщиков вызову, что вам спину-то гнуть.
— Да я соскучился по работе руками, последние годы все в офисе штаны просиживал, надо размяться.
— Ну заходите, — сказала я.
Через несколько часов кухня была готова, Саша даже установил мне электрическую плиту, а я, чтобы отблагодарить, пригласила его завтра на яблочный пирог — теперь мне больше не придется довольствоваться разогретой в микроволновке едой. Мужчина с радостью согласился и спросил, может ли он прийти с Орешком, и не будут ли мои коты против. Я ответила, что ни я ни коты возражать не будут.
Если вы думаете, что эта история о любви — вы не ошибаетесь. Александр пришел на пирог и принес с собой банку малинового варенья, которое варил сам — оказалось, у него есть дача и он собственноручно делает закрутки. А на следующий день мы пошли выгуливать Орешка в парк. В общем, теперь в моей квартире живет два человека и четверо животных.
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Комментарии
Я так понял, весь секрет в малиновом варенье, не зря же оно в каждой истории появляется)
Такие истории всегда меня удивляют. Не успела развестись уже жених нашелся. Конечно, Я знаю, что такие истории правдивы. У моих знакомых тоже такое бывало. Но, очень редко. Просто, Я в разводе уже 11 лет и за это время не встретила человека схожими ценностями и интересами. Хотя, живу в городе - миллионнике. Наверное, ещё не время...
А, за главных героев истории очень рада, что две раненные души нашли друг друга. Счастья!