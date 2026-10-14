Женщина каждый день здоровалась с соседом, а потом узнала, что для него это была главная встреча дня

Через несколько часов кухня была готова, Саша даже установил мне электрическую плиту, а я, чтобы отблагодарить, пригласила его завтра на яблочный пирог — теперь мне больше не придется довольствоваться разогретой в микроволновке едой. Мужчина с радостью согласился и спросил, может ли он прийти с Орешком, и не будут ли мои коты против. Я ответила, что ни я ни коты возражать не будут.

Если вы думаете, что эта история о любви — вы не ошибаетесь. Александр пришел на пирог и принес с собой банку малинового варенья, которое варил сам — оказалось, у него есть дача и он собственноручно делает закрутки. А на следующий день мы пошли выгуливать Орешка в парк. В общем, теперь в моей квартире живет два человека и четверо животных.