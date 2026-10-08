15+ историй о днях рождениях, в которых сюрпризов было больше, чем свечей на торте

Готовишься отметить день рождения и уверен: в этот раз все пройдет как надо — щедрый стол, любимые гости, долгожданный подарок. А потом сын приводит на праздник толпу ребят со двора, кошка тайком надкусывает торт, а о запеченных окорочках в духовке вспоминается лишь тогда, когда гости уже разошлись. Зато будет что рассказать за чаем, причем не один раз и не одному человеку.