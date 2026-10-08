15+ историй о днях рождениях, в которых сюрпризов было больше, чем свечей на торте
Готовишься отметить день рождения и уверен: в этот раз все пройдет как надо — щедрый стол, любимые гости, долгожданный подарок. А потом сын приводит на праздник толпу ребят со двора, кошка тайком надкусывает торт, а о запеченных окорочках в духовке вспоминается лишь тогда, когда гости уже разошлись. Зато будет что рассказать за чаем, причем не один раз и не одному человеку.
- Незадолго до моего дня рождения муж стал подозрительным, все по телефону с кем-то трепался, мол, по работе. За день до праздника вижу его с мадам. Они мило шепчутся, а в руках у него пакет. Подхожу с вопросом: «Кто это?» Молчат. Я вырвала пакет из рук, а там оказалось мое старое платье и рядом с ним какое-то ярко красное платье. Все равно сначала не доперла, что происходит, подумала, что он купил это платье для той девушки. А оказалось, он заказал платье мне на подарок, а мое старое носил той портнихе, чтобы она сняла мерки и сшила точно по фигуре.
- Нас с мужем пригласили на день рождения в ресторан. На 10 человек было заказано две пиццы и два графина лимонада. Когда мы вышли, муж сказал: «Поехали в наш любимый рестик, хоть поедим нормально». А за спиной стоял растерянный именинник, который выдал: «И я с вами. Тоже хочу есть». Оказывается, организацией праздника занималась его жена и как-то не очень у нее получилось.
Брюсику исполнилось 18 лет. Все зубки на месте, только стал больше спать
у моего одногруппника кошка жила 25-й год, а он ей говорил, что столько коты не живут. но терпел, потому что родная была.
- Мужу на 60 лет заказала торт в виде его любимой зеленой старой «Нивы». Кондитер прислала фото, все идеально. Привезли торт в ресторан, открываем коробку. Муж разглядывает торт и в какой-то момент застывает. Потом медленно говорит: «Слушай, а откуда они знают номер моей первой машины?» Оказалось, я на автомате прислала кондитеру старую фотографию, где «Нива» стоит с номером. И кондитер вывела его шоколадом. Муж сидел и молча ел номерной знак, никому не дал ни кусочка.
- Мама в мой день рождения решила устроить квест. Я ходила по всей квартире, прибиралась (это было заданием). Искала подсказки и должна была найти свой подарок. Последняя подсказка привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть. Последней должна была быть кастрюля, которая оказалась чистой. Оказалось, что в ней лежал телефон, о котором я мечтала! И подарок получила, и квартиру убрала. Мама совместила приятное с полезным.
Хорошо, что на автомате кастрюлю под воду не поставила, не глядя 🤣
Волшебница расписала футболку в подарок имениннику. Рисовала для человека, которому нравится мультфильм «Кунг-Фу панда»
- У меня сын в 7 лет позвал на день рождения просто всех детей, которые ему встретились на улице! Всех, кроме приглашенных. Целый дом детей у нас был. И я в декрете, дочке было 6 месяцев. Ей нравилось, что дома так весело, она ногами и руками дрыгала, смеялась! Пришли мои родители. Бабушка и дедушка ничего не поняли. Мама начала детей спрашивать типа: «Ты чья? Кто твои бабушка и дедушка?» Но дети есть дети. «Я — Лера из Питера к бабушке приехала. Бабушка Нина, а фамилию не помню. Живет там. Недалеко. Улицу не знаю. Дом кирпичный. Соседи есть, но как зовут, не знаю. У них собака». В общем, мама моя ничего от них не добилась. Муж сгонял в магазин купил еще один торт, макарон, сосисок, лимонад, и мы всех накормили!
- У моей подруги был ухажер, имел свой строительный заводик. И вот на 30-летие она ждет от него что-то дорогое и красивое, а в итоге получает ортопедическую подушку. Причем вручил он ее с таким торжественным видом, будто бы яхту, не меньше.
- У моей мамы был день рождения на прошлой неделе. Мы собрались всей семьей, накрыли большой стол. В разгар праздника маме вынесли торт, а папа решил вставить туда свечки, чтобы мама задула. Мама не очень любит свечи, тем более с цифрами, потому что стесняется своего возраста, но она увидела, что вместо цифры 51, в торте стоит цифра 18. Мама только и успела, что умилиться, а папа еще и добавил: «С днем рождения, моя самая красивая и лучшая в мире 18-летняя девочка!»
- Мне было лет 17. Праздновали день рождения на даче, так как летом. Как обычно, ко мне приходили друзья, те, что в данный момент были на даче. Когда приходили с подарками, когда без, но это не считалось обязательным. Так вот, мама с сестрой испекли большой торт. Когда уже день рождения закончился, они мне рассказали историю. Торт поставили в одну из комнат, чтобы не мешался, и не заметили, что там была наша кошка, которую там и заперли с тортом наедине. Кошечка покусала по краям коржи со сметанным кремом. Мама с сестрой вздохнули и отрезали часть, покусанную кошкой. Покусанное выбросили, а остальное выставили на стол.
а по поводу торта на день рождения, мой папа умудрился перевернуть торт в коридоре на глазах у моих гостей. но потом поставили его на стол, гости даже ничего не сказали, такие воспитанные были.
- В далеком 1987 году мой отец, отмечая свой 25-й день рождения, заметил незнакомую девушку на празднике. Подошел, познакомился, а после громко всем заявил: «Придете ко мне ровно через год на свадьбу, а я уже женюсь на этой девушке». Девушка фыркнула и ушла, но ровно через год вышла за него замуж.
- Я первому мужу на день рождения необычный подарок сделала. Сорвалась с сессии, обвязалась огромным бантом, на пояс привесила открытку и в дверь позвонила. Славка тогда был в восторженном изумлении.
Нужно было ещё песенку спеть: "Лучший твой подарочек - это я"
Рафаэлю исполнился год. Он ничего не понимал, но мужественно перетерпел колпак на голове и фотосессию. Затем мгновенно слопал подарок и попросил добаки
- Как-то отмечала свой день рождения на работе. Много курьеров с едой, всех встретили. И тут снова звонок с поста охраны:
— Наталья, к вам курьер!
— Нет, уже все привезли!
— И все же, именно к вам курьер!
Спустилась, мне передали огромный красивый букет. Отправителя не назвали. Пыталась угадать. В конце дня позвонил друг: «Ну как тебе букет?»
Было очень приятно, он даже адреса не знал, только название компании. Прошло уже почти 20 лет, а помню до сих пор как незабываемый сюрприз! При том, что я не особо-то и люблю цветы.
Наталья Васильева - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Какой внимательный у Вас друг! Да, такие подарки не забываются!
- Однажды на свой день рождения запекала в духовке окорочка, соседка это видела. Праздник прошел, у меня постоянно было чувство, что я что-то не поставила на стол, смотрела в холодильнике, вроде все вынесла. Гости ушли, я прилегла, и тут меня осенило — окорочка же! Стоят в духовке, родимые, чтобы не остыли! Звоню соседке: «Ты же видела! Почему не напомнила?» А она мне такая, мол, тоже забыла. Ну стол-то полный был! До сих пор смеемся, а родственник всегда подкалывает: «Посмотри духовку!»
Меня как-то вечером после работы заглючило. Достала из холодильника куриный окорочок с рисом, положила в тарелку, поставила в микроволновку и на что-то отвлеклась. Возвращаюсь на кухню, беру чистую тарелку, достаю из холодильника ещё один окорочок с рисом, ставлю в микроволновку, и тут понимаю, что поставила на что-то мягкое 🤣
- Как-то раз в детстве на мой день рождения родители пригласили своих знакомых с их детьми. Захотели, чтобы я подружилась с ними. А я взяла самую большую коробку конфет и пошла во двор к своим любимым друзьям. Мы ели конфеты, а друзья дарили мне самые необходимые вещи: рисунки на асфальте, редкую мохнатую гусеницу, разноцветные стеклышки, большой комплект подорожника и тому подобное. Было весело и незабываемо!
Этому красавчику исполнилось 18 лет. Он переехал из Сибири на юг — в Анапу, потом в Сочи. Сибиряк перенес все переезды с невозмутимостью вместе со мной
- Мне исполнялось 25 лет, работала я тогда с 8 до 22. Приволокла свое тело домой, а муж с детьми встретили меня в коридоре запеченной курицей с вставленной в нее свечкой. 10 лет прошло, но таких эмоций от подарков никогда больше не испытывала.
- На юбилей свекровь вручила пластиковый контейнер. Открываю, а там — квашеная капуста. Я поблагодарила, думая про себя: «Подходящий подарок на 30 лет». Позже решила переложить ее в банку, втыкаю вилку и упираюсь во что-то твердое. Смотрю и замираю: там на самом дне в герметичном плотном пакете лежали ключики. Я звоню свекрови, спрашиваю, мол, что это. А она такая: «Юленька, это тебе ключи от дачи у озера, о которой ты мечтала». Мировая у меня свекровь все-таки.
Хорошо, что не решила квашеную капусту выкинуть за ненадобностью 🤣
В общем, идеальный день рождения — это вовсе не тот, где все пошло по плану. Курица со свечкой вместо торта, надкусанный кошкой торт — все это превращает праздники в любимые воспоминания, ради которых праздник-то собственно и затевался.