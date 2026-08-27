18 теплых историй о людях, которые отправились в отпуск, и привезли оттуда не магнитик, а любовь
Иногда отпуск — это не просто отдых, новые места и перезагрузка, но и шанс встретить свою вторую половинку. Эти 18 историй о любви, надежде, смелых поступках и светлых моментах, которые запоминаются на всю жизнь. Пусть они напомнят, что иногда лучшее решение — довериться чувствам, даже если логика подсказывает обратное.
- Мы тогда были молоды, мне было чуть за тридцать, познакомилась с мужчиной на отдыхе. Прошел год, и я решила вернуться на тот самый остров, и наш роман продолжился. Спустя полгода еще одна поездка. А после я сказала ему: «Если ты когда-нибудь окажешься в моем городе, набери мне». И он позвонил! Прошло еще 4 месяца, и мы уже были женаты.
- Мы с ним познакомились на отдыхе, и оказалось, что оба живем в одном городе. Через пару дней я уехала домой, а он остался еще на три дня. Но все это время мы оставались на связи. Вскоре мы встретились, а через два месяца уже жили вместе. Потом все по плану: предложение, заявление в ЗАГС, свадьба. Мы поженились ровно через девять месяцев после знакомства, еще через девять месяцев забеременела в первый раз, второго сына родила 09.09.09. И еще через год и 9 месяцев родила третьего сына! Про нас даже показывали сюжет в тв-шоу.
- Мои бабушка и дедушка познакомились на курорте и влюбились друг в друга. А так как были из разных городов, то дедушка приезжал к бабуле с кучей гостинцев примерно раз в месяц. Как-то после очередной встречи бабушке позвонили его родственники с уточнениями, насколько серьезны их отношения. Оказывается, домой он возвращался всегда очень грустным, ничего не хотел делать, только лежал на диване и вздыхал.
Они познакомились в последний день его отпуска в Остине в приложении для знакомств. А сейчас они счастливы вместе, живут в Лондоне и отмечают годовщину свадьбы
- Забавная история. Мой брат познакомился со своей будущей женой во время отдыха. А она там работала переводчиком с китайского. Она же его и просветила, что его тату с иероглифом не дарит богатство и удачу, а переводится как «срок годности».
- Изучал информацию об отдыхе в Таиланде. И нашел очень интересный отзыв: «Рядом с гостиницей расположено экскурсионное бюро. Обычно там работают Настя и ее шеф Канг. Так вот, будете там, обязательно передайте им привет, ведь они устроили для меня лучшую экскурсию, на которой я встретил свою будущую жену. Теперь мы живем на Пхукете».
- Когда отдыхала в Болгарии, то закрутила курортный романчик со спасателем на пляже. Он был простым парнем, ездил на обычном велосипеде, одевался как все. А я была богатенькой девчонкой, дочерью обеспеченных родителей. В общем, друзья и родственники считали, что это все несерьезно. А вот мой спасатель получил высшее образование, забрал меня в другую страну, купил нам дом. С тех пор мы живем счастливо, я, он и наши дети.
- Моя мама была из достаточно строгой интеллигентной семьи. И вот как-то поехала она отдыхать на море по путевке. А там, как полагается, познакомилась с пареньком. Так еще и из соседних городов! Так что даже встречались у себя. А потом маму после института по распределению отправили работать куда-то очень далеко. Ну она, конечно, с ним поделилась новостями. Через два дня выходит из института, уже с документами для устройства на работу, а он на крыльце стоит. Говорит ей: «Выходи за меня. Соглашайся прямо сейчас, иначе ты уедешь, и мы больше никогда не увидимся». И она впервые пошла наперекор правилам и согласилась. Женаты уже 27 лет, как вы понимаете, тот паренек — мой папа.
Эта пара 8 месяцев общалась в интернете, а сейчас наконец-то встретились и провели вместе волшебную неделю в Лондоне. Они ждут следующих праздничных выходных, чтобы снова запланировать совместный отдых
- Со своим мужем я познакомилась на кулинарных курсах в Таиланде в 2017 году. Мы приехали туда из разных стран: я из Калифорнии, а он из Лондона. А сейчас мы уже давно женаты, у нас есть малыш, а скоро появится второй.
- Во время отдыха я познакомилась с классным парнем! Ничего особенного, вроде просто курортный романчик. Обменялись контактами и разъехались потом. Целый год тишины, я вообще ничего о нем не слышала, а потом бац — от него пришли деньги и письмо. С тех самых пор уже 6 лет мы видимся с ним в том самом месте. Живем от моря и до моря и очень любим друг друга.
- Год назад я поехала в отпуск в Марокко и познакомилась там с инструктором по серфингу. Конечно, у нас завязались отношения, причем очень даже серьезные. Вскоре мы обручились и уже после свадьбы будем жить вместе. А пока приезжаем друг к другу. Это мои лучшие отношения.
- Однажды во время отдыха во Франции я встретила там парня и без памяти влюбилась в него! Год мы встречались с ним на расстоянии, постоянно были на связи, летали друг к другу и все равно были так счастливы. И вот теперь я выхожу за него замуж! Я знаю, что многие сомневались в нас, но ведь главное, что все получилось. Верьте в любовь!
- Моя коллега на работе, красивая и статная женщина Юлия, как-то поехала в отпуск в Турцию и познакомилась там с парнем. Все думали, что это мимолетный курортный роман, но не тут-то было. Он приехал к ней, купил здесь квартиру и предложил ей выйти замуж.
- Как-то ко мне начал подкатывать турок. Я и так и эдак пыталась ему объяснить, что отношения мне не нужны, ничего дать ему не могу, сама вся в долгах. А он не отстал, а наоборот, стал высылать мне деньги, подарки для меня и детей. После приехал сам и привез аж 2 чемодана подарков! Перед тем как уезжать обратно, сделал мне предложение. Вместе мы уже 12 лет.
Мужчина показал снимок своей любимой в начале отношений и спустя 27 лет вместе. Чудесная история любви
В отпуске отдыхал на пляже, солнце, жара, пошел до киоска купить себе попить. Взял ледяной напиток и прямо там начал жадно глотать холодную жидкость. И тут слышу, рядом голос: «Не пейте холодное». Смотрю, а это какая-то девушка, просто мимо проходила и решила совет дать. Через пару дней я все-таки решил найти ее, и получилось! Позвал ее в ресторан, а дальше завертелось. Да так серьезно, что сейчас у нас 12 детей, 27 лет вместе.
- Отдыхала в Турции, познакомилась с местным. Пара свиданий, ужины, дискотеки — вроде обычный курортный роман без обязательств. И вот уже отъезд, таксист чемодан забрал, и вижу, Кемаль бежит ко мне! Говорит: «Ирина, знаешь, я посмотрел на картах город, где ты живешь. Вот тебе 2000$, езжай туда, собирай вещи и приезжай ко мне обратно жить». Так и живет уже 7 лет.
- В молодости мама не заводила романов на отдыхе, а вот познакомиться с парнями по дороге в поезде — вот это было часто. Едешь вместе несколько часов, знакомишься, а после разбегаетесь кто куда. Но однажды она встретила его — отпускать ее он точно не собирался. Попросил ее адрес, сначала переписывались, потом стали ездить друг к другу, а вскоре поженились. Те самые письма мамы и папы в нашей семье хранятся до сих пор.
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