18 теплых историй о людях, которые отправились в отпуск, и привезли оттуда не магнитик, а любовь

В отпуске отдыхал на пляже, солнце, жара, пошел до киоска купить себе попить. Взял ледяной напиток и прямо там начал жадно глотать холодную жидкость. И тут слышу, рядом голос: «Не пейте холодное». Смотрю, а это какая-то девушка, просто мимо проходила и решила совет дать. Через пару дней я все-таки решил найти ее, и получилось! Позвал ее в ресторан, а дальше завертелось. Да так серьезно, что сейчас у нас 12 детей, 27 лет вместе.