14 историй о том, что детский сад дарит всей семье гораздо больше впечатлений, чем парк аттракционов
Детский сад порой подкидывает детям и их родителям трогательные и добрые истории, сдобренные щедрой щепоткой юмора. Ведь в детских садиках порой происходит то, что вряд ли случится в другом месте. Иногда это место частенько дарит нам маленькие радости и поводы для улыбок.
- Забирала сына из сада. Воспитательница заявила: «Нужна более открытая сменка, в этой ноги не дышат». Смотрю на сына, играющего в сандалиях, и изо всех сил пытаюсь представить себе более открытую обувь. Сын прекратил сей цирк. Он подошел, и тут воспитательница поняла, что ошиблась. Она подумала, что я мама мальчика, который был в кроссовках.
- Перед 8 марта воспитатели попросили детей рассказать о своих мамах. Дети распечатали рассказы на принтере и приклеили под каждым из них портреты мам, которые они тоже нарисовали. Вот, что я прочитала про себя: «Моя мама замечательная и добрая. Она вкусно готовит сырники и оладьи. Иногда чистит рыбу».
«На утреннике я была самой настоящей лисой, как из сказок. Своим костюмом была очень довольна. Сзади был еще классный хвост!»
- История из моей практики. Вечер, большую часть детей забрали. Ярик увлеченно занят конструктором. Пришедшей за ним маме объявляет, что пока не достроит, домой не пойдет. Тут решительно встает другой Ярик. Берет эту чужую маму за руку, и выдает: «Если ваш Ярик домой не хочет, давайте вы меня заберете!» А за вашим Яриком потом моя мама придет".
- Мне было 3-4 года, я пришла в новый детский сад. На тихий час все должны были в майке и в трусах лечь спать. Я зашла последняя и увидела ряд маленьких стульчиков с одеждой, а под ними страшные стоптанные потрепанные чешки, растянутые сандалии. У меня на ногах были красные лаковые сандалики, очень красивые. Я подумала, что тот, кто встанет первым, наверняка возьмет мою обувь, и у меня больше не будет такой красоты. Мне достанутся чьи-то чешки. Решила спать в сандалиях. Лежала под одеялом, было очень неудобно, зато сандалии были со мной. Воспитатели смеялись, уговаривали их снять. Когда мне было лет 25, я услышала разговор мамы с приятельницей, они обсуждали причуды маленьких детей. Мама рассказала, что я вообще в сандалиях месяц спала. Я объяснила мотив этого своего поступка и увидела удивленные лица мамы и ее подруги.
«Недавно к нам в садик пришел электромонтажник. Светильники менял»
- Мне 5 лет, переехали с родителями в другой город. Меня на санках в сад повез папа. Ехать около получаса, садик дали в другом районе. Приехали, захожу в группу. Прохожу к детям и вижу, что вообще-то группа чужая! Хорошо, что отец еще не успел убежать на работу. Оказалось, мы перепутали садик. Два одинаковых стояли рядом, через тропинку!
- Дочь любить ходить в детский сад, а я обожаю забирать ее оттуда и слушать ее рассказы. Вот как-то недавно мы так не спеша шли, и тут дочь остановилась: «Мам, ты понимаешь, они ни-че-го не едят. Дети уже такие как веточки, но все равно не хотят кушать. Суп они не любят, каши тоже, даже макароны им не нравятся! Мне страшно за них, мам». Кажется, надо поменьше дочери проводить время с бабушками, а то у меня иногда впечатление, будто бы ей не 5 лет, а 55.
- Пришла за дочкой в садик. Поднимаюсь по лестнице и слышу, как громогласная воспитатель склоняет нашу фамилию на все лады. Дочь же просто феечка! Мечта любого воспитателя: послушная, вежливая. Думаю: что она могла натворить? Зашла и впала в ступор, оказалось, в группу привели непоседливого мальчика-однофамильца. Новые сотрудники даже считали их братом и сестрой.
«Мне соседка сшила костюм лисы из плюша, который старше меня раза в два точно»
- Когда мне было года три, я с большим трудом просыпалась утром в садик, меня одевали еще сонную. И как-то раз на тихом часу я не спала и мешала спать другим, меня поставили в местечко, которое было видно со стороны кроватей. Но и там я вертелась. И тут слышу шепот со всех сторон: «Посмотрите, какая у нее футболка!» Я посмотрела на свою футболку, а там огромный яркий рисунок с мультяшными собачками (в то время это была большая редкость, отец футболку привез из-за рубежа). И тут настал мой звездный час. Я, гордая, и так, и сяк позировала, чтобы все как можно лучше с завистью рассмотрели мою футболку. В тот день я была звездой, даже отказывалась после тихого часа надевать платье, так и гоняла в трусах и этой футболке.
- Первый день моей практики в детском саду. Все шло хорошо, пока в группу не заглянула девочка-подросток, пришедшая за братом Артемом, которого минут 10 назад забрала мама. Я сказала девочке об этом. Она ушла. Через пару минут из туалета вышел мальчик, и тут меня «озарило», что он тоже Артем. Подозвала, спросила, кто тебя заберет, а он такой: «Катя». Села я на стул и стала ждать возмездия. Оно пришло минут через 10 в лице растрепанной мамы Артема, прибежавшей в домашнем халате и тапочках. Мне было так стыдно, но мама оказалась с юмором. Убедившись, что с сыном все в порядке, пошутила, что надо детям значки прикалывать с фотографией «забиральца». Сорок лет прошло, а помню этих двух Артемов — один Безруков, а второй Безбородов.
«У нас была задача сделать кормушку для конкурса в саду. Папа делал каркас, а дите разукрашивал и все палочки сам прикрутил. Декорировали мальчики в 4 руки»
- Муж вызвался забрать сына из сада. Звонит мне, говорит: «Кать, воспитательница сказала, что ты забрала Ваню час назад. Но ты же еще на работе!» Я выбежала из офиса и тут снова звонит муж. Он нервным, но виноватым голосом выдал сногсшибательное: «Отбой, все нормально. В группе два Вани. Воспитательница перепутала другого Ваню с нашим».
- Мы в садике на празднике урожая танцевали танец хлеборобов. И родителям велели сделать колоски из гофрированной бумаги, чтобы мы ими в танце махали. У всех получились колоски как колоски. А мне мама изготовила такие здоровенные и жирные колосья! Прямо как из колхоза-рекордсмена. На фотках смешно до сих пор смотреть.
- Работаю воспитателем в детском саду. Так получилось, что мою дочь пришлось перевести в сад, где я работаю. Не могла мальчишку (воспитанника) уговорить съесть суп. Никакие уговоры на него не действовали, я уже отчаялась ребенка накормить. В этот момент ко мне подошла дочь и выдала: «Я поела суп. Можно уже второе?» Тот мальчик посмотрел на мою девочку и за 5 минут съел весь суп!
«Это моя мама в тобольском детском садике. Шел 1963 год...»
- Сын затребовал на новогодний утренник в саду костюм Бэтмена. Легко! Термобелье черного цвета, а шапку с ушами и маску я за вечер сшила. Каково же было мое удивление, когда среди снежинок и зайчиков — а все мальчики, должны были быть зайчиками, — в хороводе кружился мой огромный, на голову выше и на 7 кг больше, черный Бэтмен.
- Сын пошел в сад, пришел в младшую группу. И вот на занятии детей спрашивают: «Сколько здесь грибочков? Один или много?» Дети все кричат свое. А мой сын посмотрел по сторонам, послушал, глубоко вздохнул и выдал: «Не один и не много, а три». Махнул рукой, встал и ушел играть. Это воспитатель вечером рассказывала со смехом.
Мой сын так с очень серьезным видом на предложение покормить плюшевую игрушку или помочь человечку в мультике отвечает, мол, маааам, они же ненастоящие😆
Детский сад — это действительно не просто место, где малыши проводят время, пока взрослые на работе. Это настоящая фабрика незабываемых воспоминаний и первых жизненных уроков. Каждая перепутанная куртка, забавная детская цитата или внезапно появившийся на утреннике Бэтмен вместо привычного зайчика со временем превращаются в золотой фонд семейных баек, которые мы со смехом пересказываем годами.
Комментарии
Я в сад практически не ходила - полгода из которых больше 3 месяцев (не подряд) я проболела можно не считать)) Мне там не нравилось, я ничего там не ела, было скучно, хотя друзья у меня там были. Зато в 6 лет пошла в школу)
А вот сыну недавно исполнилось три года, хочу с осени попробовать его отдать в сад (лето жалко на это тратить, лучше у моря это время проводить). Интересно, понравится ему или нет))