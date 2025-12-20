15 историй о том, что детский садик — это приключение для всей семьи

Детский сад — это первый серьезный этап взросления, полный сюрпризов, переживаний, смеха и неожиданных ситуаций. Мы собрали 15 историй о том, почему детский сад становится настоящим приключением не только для детей, но и для взрослых.

  • Двоюродный брат с раннего детства плохо ел, а суп тем более не любил. Но когда пошел в садик, то мгновенно начал его есть. Родители сразу принялись хвалить: «Максимка, ты уже такой большой стал, суп кушаешь!» А он им в ответ: «У нас в садике если суп сразу не съешь, то в него второе положат!» Такое вот суровое детство. © Боба / ADME
  • Сын плохо рисует, даже раскраски. В саду намекали, что надо с ним позаниматься. На днях воспитатель сказала это прямо. Я не растерялся: «Знаете, мой брат тоже ужасно рисовал». Она мечтательно спросила: «И стал художником?» И тут я решил ответить: «Нет, он стал физиком, кандидатом наук, а рисует он до сих пор так же, отвратительно». С тех пор я ни разу не слышал, что сын как-то не так рисует. © nad_igroy
  • В саду на утреннике каждый ребенок говорил комплимент своей маме. Все слушали с улыбками, и вот очередь моего сына. Он встал, гордо посмотрел в зал и уверенно заявил: «Я самый счастливый сын на свете, потому что моя мама, когда умывается, остается с бровями и ресницами». В зале сначала тишина, а потом хохот. Мамы со штукатуркой на лице переглянулись, воспитатель едва сдерживала смех, а я сидела, улыбалась и думала: ну вот, растет у меня ценитель естественной красоты. © Палата № 6 / VK
  • Мой папа носил шикарные густые усы. Мне было 4 года, он меня привел в сад. Пока я там был, он сбрил эти усы, а потом пришел меня забирать. Воспитательница меня позвала, когда папа пришел меня забирать, а я говорю: «Это не мой папа, я этого дядю первый раз вижу». Папа рассмеялся и забрал меня, но с тех пор уже не сбривал усы. © Almaz Perfecto diez / Dzen
  • Мою дочь зовут Маргарита, и как-то так сложилось, что ее всегда называли Маргоша, Марго. 1 ноября она пошла в детский сад. Там мне дали анкету, где в том числе был вопрос: «Как вы называете ребенка дома?» Я указала, что Марго, Маргоша. Сейчас мне внезапно стало интересно, и я спросила у дочери, как ее называет воспитатель. На что она сказала: «Она почему-то называет меня Рита, но я попросила называть меня Маргарита Максимовна». © sibiryachka_sofya
  • Пришла забирать дочь из сада. Пока она возилась, воспитатель подошла и такая: «Вы, пожалуйста, дома фильтруйте, что дочка смотрит». Я удивилась, перебрала в голове все — Маша и Медведь, Улица Сезам, развивашки... А воспитатель тут же как засмеется: «Ничего страшно, не волнуйтесь. Просто ваша дочка и двое мальчиков, пока группа играла, ушли в раздевалку, и танцевали „гангнамстайл“. Ваша командовала и пела». Смеялись уже вместе. © Полина Воронина / Dzen
  • Была с дочкой в детском саду, записывались в группу, нужно было еще к детскому психологу зайти. Милая женщина позвала нас, сказала, чтобы я подождала за дверью. Полчаса где-то сидела, волновалась почему-то, а потом они вышли. Дочь радостная, довольная, психолог позвала меня на разговор. Мы поболтали, она сказала, что результаты хорошие, даже очень, а потом женщина улыбнулась и говорит: «Знаете, ваша дочь будет замечательным человеком! Спросила у нее о ее трех самых любимых вещах, так она назвала маму, папу и маму с папой!» Ничего, что мы не вещи, зато мы для нашей малышки самые ценные и любимые! © Карамель / VK
  • Мы надеялись, что наш ребенок будет приносить из садика рисунки и разные поделки. Но он принес ротавирус. © XAYZZzz / Pikabu
  • Моя 3-летняя дочь уже несколько месяцев ходит в садике на дополнительный кружок по футболу. Проводят занятия прямо в актовом зале. Сколько я ее ни спрашиваю: «Ну как, сегодня забивала голы?», ответ всегда один: «Мне мяч не давали». Ну, ладно, думаю, маленькая она, наверное, тренеру виднее. А тут муж забирал ребенка из сада и узнал, что и другие дети ни разу по мячу не ударили. В итоге спросили у тренера, мол, почему детям не даете по мячу бить? А он в ответ: «Да куда тут бить? Вокруг стекла одни и зеркала». © forest.river / Pikabu
  • С мужем отдали сына в англо-китайский детский сад, чтобы с раннего возраста мог изъясняться на иностранных языках. Мы были довольны, ребенок в восторге, завел там кучу друзей. Но спустя два года сын начал отказываться говорить на родном языке. Капризничает, говорит с нами на английском, а муж офигевает и ни слова не может понять. Говорила с воспитателями, а они не понимают проблемы, так как они выполняют свою работу. Хочется выть. Разлучать сына с друзьями очень жестоко, но другого варианта мы не видим. © Подслушано / Ideer
  • Моя дальняя тетя была заведующей детского сада. Ее муж постоянно там терся по вечерам. Сына по очереди забирали муж и его брат. Внешне они похожи. Оба полицейские, чаще всего в форме, так как патрулировали именно этот район. Так вот, когда сына забирал муж, он всегда здоровался с дядькой, мужем заведующей. А когда забирал брат, то всегда проходил мимо, так как не был с ним знаком. Когда я сама забирала сына, я встретила этого дядьку, и он сказал мне: «Твой муж почему-то здоровается со мной через раз, вроде я его ничем не обидел». Я сразу поняла, о чем речь. Дома поржали. © gu_ka_1603
  • Дочка стала ходить в садик и каждый день приносит оттуда новые фразы. Например, «Не толкай Андрюшу», «Доедай кашу» и тому подобное. А сегодня она проникновенно посмотрела коту в глаза и сказала: «Как же я от вас устала!» Похоже, что 18 малышей воспитателя уже утомили. © Мамдаринка / VK
  • Я один воспитываю сына. На третий день в новом саду воспитательница прислала его рисунок. Я похвалил, но она наехала: «Это нормально?!» Оказалось, сын рисует цветы. Ведь он же мальчик! Затем она начала обвинять меня в том, что я недостаточно занимаюсь воспитанием сына и, видимо, позволяю ему проводить много времени с бабушками. Это было интересное предположение, конечно. Слов нет. Спасибо, что с первых дней дали понять, что сад нам не подходит. © Рабочие истории / VK
  • В этом году мы впервые пошли в детский садик. Сильно волновалась за своего ребенка, ибо моя старшенькая со слезами на глазах провела свой первый день в детском саду. Вообще не хотела уходить от меня, а у меня аж сердце разрывалось. С младшенькой получилось все намного проще. Заходим мы в группу, там нас встречает воспитательница, которая говорит: «Привет, меня зовут Надежда Леонидовна, а вторую воспитательницу — Екатерина Викторовна. А тебя как зовут, принцесса?» Моя дочь отвечает: «Аполлинария Сергеевна, очень приятно!» © Мамдаринка / VK
  • Мой сын не ел борщ, а я так хотела дома борщ, но только для себя было неудобно готовить. Дома ели другие супы. И как-то раз, забирая ребенка из сада после обеда, воспитатель сказала мне, что сын доедает борщ. На мое возражение, что ребенок борщ не любит, она сделала большие глаза и сказала, что еще не встречала такого ребенка, который так любит борщ, что всегда просит добавки, и для него две-три тарелки борща — норма. После сада я спросила ребенка, как же так. На что он спокойно ответил, что да, борщ ест, и если он ест его в садике, то зачем ему дома еще борщ. А другие супы у нас с садиком не перекликались по похожести, поэтому и вопросов не возникало. © evakaby / Pikabu

Иногда один день в садике становится настоящей семейной историей. А у вас было что-то подобное? Делитесь в комментариях.

