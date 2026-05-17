18 душевных историй и фото о встречах с подругами, которые вспоминаются годами

Настоящие посиделки с подругами — это не просто чай с тортиком. Это когда за один вечер вы успеваете обсудить драму всей жизни, составить план по спасению отношений, опустошить трехдневный запас еды и, возможно, случайно накормить супом незнакомого мужчину. Здесь живые истории о тех самых моментах, когда искренний смех перекрывает все проблемы, а простые встречи превращаются в приключения, о которых потом вспоминаешь годами.

Собрались на турбазу только девчонками. У всех дела, семья. В последний момент одна подруга решила слиться: муж не отпустил. Так Катька попросила его номер, поговорила — и через 40 минут подруга уже была с нами. А Катька потом призналась, что сказала ему, что если он не отпустит ее, мы все вместе приедем к ним, да не на одну ночь, а дня на 4. ADME Shutnik0242 только что ...и пошалим!(Карлсон)😂 Ответить

«Нас 4 подруги, дружим еще с детства. С 2012-го каждый год делаем новое фото в таком же составе»

Муж перестал обращать на меня внимание. Я встретилась с подругой, а она говорит: «Давай заставим его ревновать! Вот сейчас позвони ему, а я на фоне аудио с мужским голосом включу». Так и сделали. А через две минуты на телефон приходит сообщение: «Передай Алене (так зовут подругу), что я только что у нее в сторис видел, как вы под Билана орете. Он у вас и сейчас там на фоне слышен». ADME Vrodekot Savsk только что Я бы посоветовала прочесть книгу "Пять языков любви" Гарри Чепмена. Ответить

Когда мне было 17 лет, была у меня лучшая подруга. 17 лет, сами понимаете, молодость, несчастная любовь и все такое. И вот, в один прекрасный день идем мы с ней гулять. Я без умолку рассказываю ей про наши отношения, естественно, он такой-сякой, меня совсем не любит, а я его, между прочим, очень люблю, как жить дальше. Плачу, тушь течет по лицу, всхлипываю носом, в общем, трагедия века! Моя подруга очень внимательно, молча, слушает меня, периодически сочувственно кивая головой. И в самый эпичный момент моих страданий она вдруг резко останавливается, берет меня за руку и, глядя в мои зареванные глаза, спрашивает: «Слушай, как думаешь, какие мне колготки купить? Черные или коричневые?» © Kirsanova.07 / Pikabu

«У меня появился работящий друг. Но вчера его чуть не погубила моя подруга. С возгласом „О, весы!“ она попробовала на него встать, но была схвачена за шкирку. Теперь мой дружбан живет с табличкой»

© FaceOut / Pikabu a только что а мы с женой для пыли сына завели ))) так он не только подметает но с полок пыль протирает и посуду в добавок моет, периодически (у нас ПМ есть) а ваши пылесосы так могут? )))) Ответить

Когда-то давно была у меня подруга с сыном-первоклассником. Готовим котлеты, я мясо кручу с луком, она лепит. Всегда котлеты из говядины и свинины делали, сын не особо-то и ел их, точнее почти не ел. Котлету вилкой ковыряет и ноет, «не хочу, не буду». А тут она решила добавить хлеба и молока. Сын съел котлету, потребовал добавки, добил вторую, отвалился на спинку стула со стаканом компота в руках и тяжело дыша сказал: «Мама, наконец-то ты готовить научилась, котлеты вкусные получились, прямо как магазинские!» © Rec17 / Pikabu tama только что Я овощи добавляю в котлетный фарш: картошку, морковь, а летом кабачки. Хлеб добавляю, но размачиваю в воде. Главное, по чуть - чуть всего добавить. Ответить

Никогда не купалась в озерах или реках, потому что боюсь всякой живности: рыбы, жабы, улитки, змеи и прочее. Недавно пошли с подругой в лес, там озеро. Она сразу же плюхнулась в воду, а я мялась на берегу. Кричит: «Не боись, я своей попой уже всех распугала!» Жара +35, думаю: была не была. Осторожно захожу в воду по грудь, и тут в полуметре от меня всплывает нечто... Гордо задрав морду, мимо меня проплывает бобер! Бобер! Уж лучше б на жабу наступила! © Подслушано / Ideer Maxipotak только что Bobr, kurwa!©️( « Poland - everything you want”) Ответить

«Попросила подругу помыть посуду, пока сама пылесосить буду. Понятно, что ноги поднять надо. Подняла»

Собрались у подруги на день рождения, нас пятеро. Она попросила каждую принести какое-нибудь блюдо. Я принесла салат, остальные тоже что-то принесли. Расставляем на стол и обнаруживаем, что все пятеро принесли оливье. То есть у нас пять мисок оливье, хлеб и напитки. Именинница смотрит на стол, на нас, а потом говорит: «Ну и отлично, я его больше всего и люблю». Съели все. Это был лучший день рождения за последние годы, все так говорят. ADME Драконятина только что Оливье все тоже по-разному делает, кто с колбасой, кто с мясом, кто с мокровью. Свекровь добавляет свежий огурец вместо соленого, кто-то даже яблоки добавляет, кто-то сметану вместо майонеза

. Так что вполне возможно некое разнообразие. Ответить

Приехала к подруге в гости в первый раз, нашла дом, захожу, смотрю — собачка бежит ко мне. Я ее утю-тю-тю, погладила, почухала, хорошая такая собачка, маленькая черная лохматая дворняжка. Постучалась в окно. Подруга открывает дверь с огромными круглыми глазами, мол, как ты зашла?! В смысле как, говорю, через калитку! Она меня впустила и говорит: моя собака (та самая, утю-тю-тю) никого даже к забору не подпускает. Мол, она даже калитку не закрывает, так как песель этот во дворе постоянно и рвет глотку как проклятый, люди за километр ее дом обходят. Лай круглосуточно. Я в шоке, подруга в шоке, собака улыбается. Слышь / Dzen Руконожка Ай-Ай только что Бедные соседи этой подруги с долбанутой собачкой... Ответить

«Отдал бабушке вот эти очки. Бабушкины подруги их оценили и прикупили себе такие же. Теперь вместе эта компания выглядит как крутая группа, которая вот-вот выпустит хитовый альбом»

Поперлись мы в Европе с девочками в сауны. А там купальники запрещены, заворачиваешься в полотенце — и вперед. И вот вываливаемся толпой из парилки, расхватываем полотенца — а моего нет! Кто-то стащил мое полотенце! Я, аки нимфа, иду возмущаться на ресепшен. А там дядечка смотрит на меня и выдает: «Ладно, вот вам простыня, можете прикрыться. А с самыми красивыми и любимыми полотенцами больше не приходите». ADME Драконятина только что У меня однажды так в спа тапки увели. Думаю, не специально, кто-то поди тепленький прихватил, благо были недорогие. А хочется ведь повыпендриваться перед людьми, надеть красивые тапки, которые дорогие. Но теперь ни-ни. Ответить

Приехала к подруге на новоселье, а та пишет: «Задержусь. Дверь открыта, Геру не буди. Поставь пока овощи и кость вариться на плиту». Захожу, слышу храп Геры. Открываю холодильник, там старая заветренная кость и овощная смесь. Поскребла по сусекам разного, сварила нормальный суп. И тут подруга пишет: «Ты где?» Я в непонятках, пишу, мол, у тебя, когда приедешь. А та отвечает: «Я дома!» Выхожу в коридор — никого, кроме спящего Геры нет. Короче, я поняла что перепутала секцию или корпус. До меня доходит, что я в чужой квартире тусуюсь уже полтора часа! И храпит там не Гера, а другой мужик. Я выключаю плиту и тихонечко под храп сваливаю. До подруги я все-таки дошла, поржали над ситуацией. Но вы только представьте эмоции того мужика, когда он просыпается, а на кухне у него кастрюля свежесваренного супа. © Repeynick / Pikabu Pohjuu Gordo только что Блииин! Эта байка настолько старая, что мой отец в молодости считал её старой. Ответить

Кажется, именно так выглядят самые душевные посиделки. Ну и куда же без кошки

Сняли домик на выходные, приехали поздно вечером. Темно, нашли выключатель — не работает. Фонариков нет, свечей нет. Сидим в темноте, подсвечиваем телефонами. Одна говорит — давайте хоть поедим. Готовили при свете четырех телефонов, держали их кто как мог. Поели, легли спать. Ой, знали бы вы, как мы ржали, когда утром выяснилось, что выключатель просто нужно было повернуть в другую сторону. Зато атмосферненько было. ADME

На святки решили с подружками по приколу узнать имя будущего мужа. Снег валит, полночь, никого. Втроем ждем первого встречного, чтобы спросить имя, — так мужа звать будут по преданию. Решили, что караулить надо по одной, а то как имя поделить?! Я первая. Встала на дороге, навстречу парень идет, я к нему, а он от меня с криками: «Савинкова! Я не хочу с тобой знакомиться!» Оказалось, что это одногруппник Саша, — тоже вышел погадать на имя невесты. Прошло десять лет, у меня муж Саша, а у его невесты имя, как у меня. © Подслушано / Ideer tama только что Не верь после этого гаданиям.. Ответить

«Четыре подружки на фото с разницей в 52 года»