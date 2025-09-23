18 историй о настоящей женской солидарности, по которым можно снимать кино

Все мы слышали эту расхожую фразу о том, что женской дружбы не бывает. Но жизнь раз за разом доказывает, что это полная ерунда. Порой поддержка между незнакомыми женщинами оказывается настолько сильной и своевременной, что буквально спасает жизни и круто меняет судьбы.