18 историй о настоящей женской солидарности, по которым можно снимать кино

Все мы слышали эту расхожую фразу о том, что женской дружбы не бывает. Но жизнь раз за разом доказывает, что это полная ерунда. Порой поддержка между незнакомыми женщинами оказывается настолько сильной и своевременной, что буквально спасает жизни и круто меняет судьбы.

  • Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график работы, изменить отказались. Я уволилась в сердцах, накоплений не было, квартира съемная, денег мало было в заначке. Новую работу никак найти не могла. За квартиру платить было нечем, работы нет. Друзей тоже не было. Помню, стояла я в магазине и плакала. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Нашла хорошую работу, взяла ипотеку даже! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз случилось так, что я жестко поссорилась с неадекватной хозяйкой квартиры, которую снимала. На тот момент прошла только неделя с оплаты квартиры. Я молодая, денег на то, чтобы в моменте снять жилье, нет. Где ночевать — непонятно. Отвезла вещи на работу. Не знала, что делать. Девочка, с которой мы виделись 1 раз, позвала жить к себе. Я подумала, мол, на пару дней, а она на второй день удивленно спрашивает: «А ты когда вещи свои перевезешь?» Оказывается, она хотела прямо поселить меня у себя. Теперь она одна из моих самых близких друзей. © _svetochey
  • Купила духи девочке, у которой был день рождения. Она ждала этот подарок от своего парня. В ее день он купил себе худи, а ей кекс и одну свечку. Я просто была свидетелем этой ситуации в кофейне. Взяла ее за руку и повела в парфюмерный. Больше мы не виделись, и подругами не стали. © polna_lyubwi
  • Однажды, когда я еще была студенткой, у моей одногруппницы украли в автобусе телефон и деньги (и ее, и те, которые она выручила от продажи билетов в театр и везла отдавать в кассу). Мы все поохали, посочувствовали и все. Через некоторое время я рассказала эту историю маме, и она ответила, что в ее годы в таких случаях все скидывались и помогали одногруппнику выйти из ситуации. Мне стало так стыдно, ведь ни мне, ни другим так поступить даже в голову не пришло! © Подслушано / Ideer
  • Я упала в обморок на улице. Очнувшись в больнице, я узнала, что девушка на остановке вызвала скорую и все оплатила. На вопрос о том, где она сейчас, мне ответили: «Пошла принести вам покушать». © aiko. taalaibek
  • Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Оказалось, списали тюльпаны, которые продавали к празднику, и поэтому предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
  • Случилось в прошлом году в аэропорту. Приехала за три часа — думала, уйма времени. Ан нет: очередь на регистрацию простиралась до самой улицы. Со мной в очереди стояла девушка, которая летела тем же рейсом. Мы мгновенно сплотились! Пока одна караулила вещи, вторая мчала за информацией или в туалет. После регистрации понеслись на досмотр. Я выхватывала ее вещи из лотка, подавала ей ботинок, она на ходу взваливала на меня рюкзак. Неслись к гейту как ошпаренные... а рейс-то задержали на 45 минут! Но мы успели! Стоим, дышим как загнанные лошади, пот с нас льется, а мы прыгаем от счастья и обнимаемся минут пятнадцать. Потом я сбегала за едой, пока она приглядывала за вещами. Мы так и не узнали имен друг друга, но на тот час мы стали лучшими подругами, готовыми подставить друг другу плечо. © warda8825 / Reddit
  • У меня четыре подруги — все высококлассные специалистки — подавали заявки на одну управленческую позицию. И знаете, как бы я ни говорила с каждой из них об этом с глазу на глаз, они все болели друг за друга. Все твердили, что будут в восторге, если эту должность получит хоть одна из них. © Illustrious-Anybody2 / Reddit
  • Я оказалась в мегаполисе без денег, перепутав вокзалы. Тогда ни интернета, ни банковских карт не было. Сидела, плакала и не знала, что делать. Надо было ехать обратно домой. Тут подошла девушка и спросила, что случилось. Пригласила домой, накормила. Спали на раскладном диване вместе — в квартире жила еще ее сестра с ребенком. Утром мне купили новый билет, и я благополучно уехала. Юля, спасибо! © daria_moguchaya
  • Устала от равнодушия людей вокруг настолько, что, когда незнакомая женщина предложила носовой платочек в автобусе, видя мой насморк, а в другой день женщина помогла стянуть куртку, которую я пыталась снять одной рукой в толпе людей, я начала непроизвольно плакать. Так тепло становится. © Подслушано / Ideer
  • Был у меня парень. Встречались недолго. И вот впервые остались с ним наедине. В итоге всю ночь говорили о его бывшей. У меня никакой ревности, только интерес и женская солидарность. В итоге я так прониклась историей их отношений, что заставила помириться. Сейчас они уже два года в счастливом браке. Это была лучшая ночь в моей жизни. Я спасла любовь. © Подслушано / Ideer
  • Часто с девушкой ходили в одно интересное кафе. Она подружилась с админом (девушкой), и когда мы приходили, нас всегда помпезно приветствовали. Кормили новинками за счет заведения и т. д. А потом я пришел в это заведение с другой. Админ меня пилила глазами, а сервис был показательно отвратительный. Холодный бургер и прочее. Явно женская солидарность сработала. И все бы ничего, но я никому не изменял, просто решил увидеться с сестрой, которую несколько лет не видел, и поделиться заведением. © Подслушано / Ideer
  • Когда села в поезд, я не знала, что там нет вагона-ресторана. А у меня совсем не было с собой еды. Из доступного — только печенье у проводника. В итоге меня кормили девчонки из моего купе и бабушки из соседнего! А на ближайшей станции я накупила ягод, фруктов, и мы все вместе устроили себе праздник! © shturm7777777
  • Однажды в магазине на кассе мне не хватило денег на все продукты. И я попросила некоторые из них отложить, чтобы заплатить за остальные. Девушка, которая стояла после меня, оплатила то, что я не смогла купить, и бежала потом за мной, чтобы их вручить. Было приятно и неожиданно! © tangerine. margo
  • Стояли с мужем в книжном магазине. Упрашивала его купить мне книгу. В общем, книгу не купил — сторговались до красивой тетрадочки. Этот разговор слышала девушка. Она подходит и вдруг протягивает мне книгу, которую я хотела. Это было просто невероятно. А муж уже бывший. © tanechkalt
  • Отъезжала со стоянки гипермаркета. А надо сказать, всю ночь и с утра шел снег, огромные сугробы навалило. Вижу, как по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать, и, главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась, подобрала ее, подвезла. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила. Надеюсь, и моей маме кто-нибудь поможет, если вдруг это понадобится. © Подслушано / Ideer
  • Я отдала на полгода свою свободную квартиру незнакомой девушке, подписчице. У нее сгорел дом, и ей негде было жить. Она беременная, и второму ребенку 3 года. И весь наш жилой комплекс в лице других женщин аж помог собрать ее к родам! Приносили одежду, продукты. На Новый год елку принесли, и все это делали женщины! © senator. julia
  • Буквально месяц назад съехала с трассы, потому что у меня «юбка» у машины оторвалась и скребла по асфальту. Стояла я у строительного магазина где-то полчаса, ждала, когда подъедет подруга. Подошли двое мужчин, поинтересовались, в чем проблема, и ушли. Рядом припарковалась совершенно незнакомая мне женщина. Узнав, что случилось, она вышла из машины, достала из багажника коробку с разными причиндалами, легла на мокрый и грязный асфальт прямо в одежде и прикрутила мне днище на место. Женщина сказала, что у ее отца автомастерская, и она там с детства тусовалась — многому научилась. © tasha_lawrens

Любая, даже самая неудачная ситуация, не обходится без тех, кто готов помочь. Эти подборки лишь подтверждают, что добрые люди всегда рядом:


