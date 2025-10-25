18 остроумцев, у которых каждая фраза — не в бровь, а в глаз

18 остроумцев, у которых каждая фраза — не в бровь, а в глаз

У некоторых людей, язык словно заточен на то, чтобы выдавать яркие цитаты. И хорошо, что они не просто не забывают свои перлы, а еще и в сеть их выкладывают, чтобы мы тоже смогли оценить их остроумие.

  • Ребенку объясняю: «Когда два малыша вместе рождаются — это двойняшки, когда три — тройняшки...» Он: «А когда по одному, просто няшки?» Ну, да, примерно так... © photographerbrowary
  • У подруги в носу густо растут волосы. Однажды в маршрутке один малыш долго и с интересом смотрел ей в нос. А потом спросил: «У тебя там котик?» © Подслушано / Ideer
  • Доча устроила мне дома спа-программу: нарезала фрукты, уложила в кровать, накрыла, положила на лицо маску, включила приятный свет и сказала: «Тебе надо отдыхать, чтобы много работать и зарабатывать нам на отпуск». © bakunya.kz
  • Как-то к нам зашел посетитель. Причем вид был у него был шикарный: деловой костюм, все такое. И тут он прям с порога на приветствие официанта «Добрый день» на пафосе отвечает: «Добрый, у вас есть чего-нибудь перекусить?» И тут официант выдает: «Медный провод подойдет?» Ржач, занавес, победа! © Romanoff / Dzen
  • Муж говорит: «Надо гуакамоле приготовить» А я ему: «Гуакамоле дуб зеленый...» Тишина, и я думаю, мол, что-то не то сморозила. И через мгновение вдвоем просто выпадаем со смеху. © kairken.kamila
  • Гуляю с большими собаками и каждый раз, когда они обнюхивают незнакомцев, не могу удержаться, чтобы не сказать: «Этого не ешь, другого съедим». Пока только один человек посмеялся, но я не сдаюсь. © walk.girl.batumi
Лариса Я
21 час назад

Странный официант, что именно он считает победой? Хамство голодному клиенту? И дама с большими собаками тоже странная. Многие собак боятся.

  • Была у нас учительница, которая нам постоянно говорила: «А вот я твоим родителям позвоню и нажалуюсь!» Однажды она, как обычно, говорит одному парню: «А что скажет твоя мама, если я прямо сейчас ей позвоню?» Парень: «Ну, она скажет „алло“». Больше учительница нам таким не грозила. © Mr*** / Reddit
  • Дочка устроила концерт в магазине — капризы, уговоры, истерика на подходе. Я сдерживаюсь как могу: «Нет, я сказала! Хватит сладкого и вредного!» И тут вмешивается тетка: мол, «с детьми так нельзя». Так не успела я рот открыть, как мой «ангелок» выдал: «Мадам! Топайте, куда шли и не приставайте к людям! Суйте свой нос в другое место. Ваше мнение никто не спрашивал!» Тетка аж покраснела! Мне осталось лишь добавить: «Не, ну а что? Сами виноваты!» © 111999777bgk
  • Приехал с семьей в деревню. Помогаю бабушкам по хозяйству, в том числе извозом, так как я на машине. А наши бабушки те еще тролли. Подвез бабулю жены по делам. Выгружая сумки, шучу: «Оцените поездку». Бабушка, недолго думая: «Да уж всяко лучше, чем на лошади!» © shurskiy / Pikabu
  • У меня есть племянник, который в семье очень известен своим непослушанием. Я впервые встретилась с ним в прошлом году. Ему тогда было 3 года. Разговариваем, он спрашивает:
    — Ты в каком классе?
    — Я работаю.
    — Ты шутишь? Девочки не работают!
    — Что же они тогда делают?
    Он смотрит на меня так, будто я не понимаю очевидных вещей, и выдает:
    — Они делают покупки! © Sakshi Singh / Quora
  • В метро наблюдала удивительную сцену. Напротив меня сидели парень, мальчик лет шести и девушка. Парень не мог насмотреться на девушку, понравилась она ему, видимо. Смотрел на нее станции три. Потом мальчик, который сидел рядом с ним, как басом заорет: «Да что же за мужики-то такие?! Ну что, так сложно познакомиться, что ли? Взял, спросил что нужно, пригласил, погулял с ней». Подходит к девушке и спрашивает ее имя и номер телефона. Она на бумажке все написала. Пацан передает листок парню. Парень в шоке, вагон по полу катается. © Палата № 6 / VK
  • У меня хорошие отношения со свекровью. На днях ехали вместе с ней на дачу, в пробке со мной пытался познакомиться мужчина. Я его отшила, а свекровь как ляпнет: «Ну и чего ты? Приятный мужчина, познакомилась бы». Я на нее смотрю глазами по 5 копеек, и тут она, хлопнув себя по лбу: «А, ну да, я забыла». © ***Bear / Pikabu
  • Я тогда работал кассиром и услышал, как мужчина на стойке обслуживания кричал на нашего сотрудника и говорил, что у нас нанимают идиотов. Наш начальник посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «Хотите заполнить анкету?» © magical******** / Reddit
  • Приехала в стоматологию, жду своего времени. Ребенок рядом громко рыдает, боится. А мать его дергает и говорит, что он позорится, ведь взрослые не ноют, и указывает на меня: «Тетя вот сидит и не плачет». Я: «Это потому, что у меня косметика дорогая. Но плакать очень хочется». © Wizard_Severus / X
  • Спросила ребенка в 1-м классе, как он учится.
    — Отличник, — ответил он.
    — А оценки?
    — Ну четверки, пятерки.
    — Какой же ты отличник?
    — Ну так себе отличник.
    Теперь это у нас крылатая фраза. © Buquet / ADME
  • Двухлетняя дочь перед сном выбирает книгу для прочтения. Выбор пал на «Колобка». Муж показывает на картинку, где изображен тот самый колобок и спрашивает: «Это кто?» Ребенок отвечает: «Это...это...это желток». © Подслушано / Ideer
  • Тогда в уггах ходили все. Поехал к бабушке с дедушкой, пришла моя девушка. Разулась, поставила свои угги у двери. И вот бабуля деловито переставила ее обувь на половичок, а потом подошла ко мне и на ухо: «Сынок, а она у тебя что, совсем плохо живет? Валенки у нее какие-то смешные». © Подслушано / Ideer
  • У сына в саду две воспитательницы, и обе Борисовны. Приходит за ним папа вечером. Ребенок отпрашивается: «Елена Борисовна, можно домой?». Она говорит:" Я не Елена Борисовна. Кто я?" А он ей вдруг: «НеЕлена Борисовна, можно домой?» © Подслушано / Ideer

А в переписках тоже есть не мало ярких высказываний. И вот вам подборка в доказательство.

