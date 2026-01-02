20+ начальников, работать под руководством которых — играть в «Игру в кальмара» на минималках

У каждого начальства свои причуды. Некоторые начальники уверены, что люди должны работать на них не за деньги, а за идею. Могут даже роды попросить отсрочить. Другие придумывают для своих подчиненных настоящие квесты на работе — например, бежать наперегонки по офису, чтобы получить премию. В любом случае, героям нашей статьи покой на работе только снится.