"бабушка выключает из розетки микроволновку" вообще то часы на микро жрут в сутки ГОРАЗДО больше энергии, чем сам процесс разогрева)) это РЕАЛЬНО ЕКОНОМИЯ!)) "часто нужна" - 10 раз в день?)))
19 человек, чья бережливость вышла на запредельный уровень
У каждого из нас, скорее всего, есть знакомый, который хранит подарочные пакеты десятилетиями или знает, в каком магазине спички на два рубля дешевле. В этом есть своеобразный уют и верность традициям! Сегодня в объективе — 19 очаровательных героев, которые возвели привычку откладывать на черный день в степень искусства. Посмотрите на этих мастеров экономии: их находчивость вызывает если не зависть, то как минимум добрую улыбку.
- Парень пригласил на первый ужин к себе. Прихожу: свет приглушен, везде горят свечи, играет тихая музыка... Я растаяла, думаю: какой же он романтик! Мы просидели так часа три, болтали в полумраке. А когда я потянулась к выключателю, чтобы найти сумочку, он вдруг резко перехватил мою руку и испуганно прошептал: «Не надо!», и, покраснев, признался: «Я на электричестве в месяц экономлю аж 300 рублей. Давай еще так посидим». Ушла от него сразу.
- Сегодня в магазине кассирша взяла и сделала мне скидку для пенсионеров. Двоякое ощущение. Вроде и сэкономила, но появилось желание как минимум обновить гардероб. Девушка, 22 года. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня старший брат. Очень экономный, просто скряга. А еще он очень красивый, за ним всегда девушки увивались в институте. Но он всех отшивал. Недавно в магазине встали в очередь, потому что какая-то девушка считала на калькуляторе, правильно ли ей взвесили картошку. Нашла ошибку и начала громко возмущаться. А когда вышли из магазина, он побежал к ней знакомиться. Любовь с первой копейки! © lu.dmila9648
- У меня бабушка зачем-то постоянно выключает из розетки микроволновку, хотя она очень часто нужна. Каждый день, по несколько раз. Боролся с ней, но это бесполезно, максимум на неделю хватает, а потом снова берется за старую добрую экономию электричества. © kvigl / Pikabu
- Пришли в гости к друзьям. Показывают на диван: «Смотрите, какая прелесть нам от соседей досталась». Их маленький сынишка громко шепчет: «На самом деле папа диван на мусорке нашел и домой принес!» Я краснею от неловкости, а его папа глубокомысленно заявляет: «Ну его выбросили чьи-то соседи, сынок!»
- У одного нашего знакомого в гараже стоят четыре машины, но его настоящая страсть — не скорость, а бесплатный американо. Он обожал заезжать в офис к моему парню, чтобы основательно подкрепиться за счет компании. Но когда лавочка прикрылась и в офисе открыли полноценное кафе, я случайно подслушала его разочарованный вздох: «Вот блин, бесплатный лимит исчерпан?» Увидев мой «очень добрый» взгляд, он ничуть не смутился и выдал: «О, привет! Не заметил тебя!» Видимо, на пятую машину копит — на кофе не хватает.
- Бабушка у меня экономная, хоть и обеспеченная. Как-то увидела на балконе висящие на прищепках кусочки мокрой туалетной бумаги. Это пик всего. Вместе поржали над этим, пошутив, что бабуля постирала использованную бумагу. На самом деле она просто промокла. © Подслушано / Ideer
- Очень долго мечтала о своем автомобиле, и вот мечта свершилась. Купила в пятницу, выходные провела дома и только в понедельник, по пути на работу, в автобусе поняла, что что-то не так. Полный провал. Хоть на бензине сэкономила. © Подслушано / Ideer
- Когда мы убирались в доме отца, обнаружили там кучи сахарных пакетиков и салфеток для рук, которые он принес из ресторанов. Он также делал лимонад из воды, лимонов и сахарных пакетиков, когда обедал вне дома. © SplendaSpice / Reddit
- Бывший муж собирался отметить день рождения с подчиненными. Выделил необходимые средства и попросил свою маму накрыть на стол. Сами мы по ряду причин не успевали купить угощения. По приезде мы увидели обескураженных коллег, сидящих вокруг стола с одинокой миской салата из одуванчиков. Экономная мама невозмутимо сказала, что это полезно, и нарвала она их недавно около офиса. Ситуацию удалось спасти экстренным походом в магазин, но осадочек недоумения остался. © Подслушано / Ideer
- У меня родители экономят — греют на плите в чайнике воду, чтобы помыть посуду. Все бы ничего, но бойлер на 100 литров включен круглосуточно. Думают, на плите дешевле воду нагреть. Ага. А то что горячая вода из бойлера все равно вся не расходуется, так об этом они не думают. © 2stepstothedream / Pikabu
- В 1981 году я был подростком и, честно говоря, был на мели. Я пытался придумать способ заработать деньги. И тут в моей голове загорелась лампочка: деньги просто движутся, и если я смогу заставить их вернуться ко мне после использования, я больше никогда не буду на мели. Поэтому я взял фунтовую купюру и написал: «Если найдете, пожалуйста, верните по моему адресу и на мое имя». Я подождал 3 недели, и мне ее вернули. Я был взволнован, я думал, что взломал экономику, я сделал то же самое с £5 и £10, но больше их не видел. © MMW_Oxford / Reddit
- Говорите, мужчины за кофе в кафе на первом свидании платить не хотят? А я недавно познакомилась с одним, вроде нормальным казался. Ровно до тех пор, пока он с гордостью не сказал, что специально носит с собой нож, чтобы при покупке срезать ножку перца: «Потому что она толстая и много весит, а ее все равно не съешь!» И ругал меня, что я не экономная, раз так не делаю. А вы говорите, за кофе в кафе на первом свидании не платит. Да ну и пусть, лишь бы ножки у перцев обрезать не заставлял! © Подслушано / Ideer
- Я из большой семьи, у моей бабушки было более 40 внуков. На День благодарения моя мама складывала имена всех детей в шляпу, и каждая тетя вытаскивала столько имен, сколько у них было детей. Например, у моей мамы 4 ребенка, поэтому она вытаскивала 4 имени своих племянников и племянниц. Она покупала рождественские подарки (максимум $30) только для этих 4 детей, чтобы вручить их на нашей большой семейной рождественской вечеринке. Так рождество стало намного более доступным, каждый ребенок получал подарок от дальних родственников, и подарки подбирались индивидуально для ребенка. © SassiestPants / Reddit
- Мама убеждена, что чем реже мы убираемся, тем меньше тратим воды и электричества. Поэтому генеральную уборку она объявляет только перед Новым годом. Весь остальной год — это «творческий беспорядок, сохраняющий ресурсы планеты».
- Купили с женой беговую дорожку. Жена очень экономная. Мотивирую ее, говоря: «когда тебе лень на ней заниматься, вспоминай, сколько она стоит». Бегает каждый день. © Палата № 6 / VK
- У моей свекрови есть специальная полка, которую мы называем «Склад забытых вещей». Туда отправляются все передаренные ей коробки конфет, чайные наборы и кремы для рук. Но высший пилотаж был, когда на мой день рождения она подарила мне... вазу, которую я сама подарила ей три года назад. Она даже не сняла маленькую наклейку с моим почерком на донышке! Когда я аккуратно на это намекнула, она ничуть не смутилась: «Ну, я посмотрела на неё и поняла, что она тебе подходит гораздо больше, чем мне. Зачем добру пылиться?» И ведь не поспоришь — и вещь пристроена, и бюджет цел.
- Мой папа — настоящий «охотник за привидениями», только вместо привидений он выслеживает горящие лампочки. Если ты вышел из комнаты на 30 секунд, чтобы налить воды, будь уверен: когда ты вернешься, там будет тьма. Папа перемещается по квартире бесшумно и выключает свет везде, где не видит живого человека в радиусе полуметра. На все претензии отвечает: «Я не жадный, я просто создаю уютную атмосферу!»
- Как и многие, я не выбрасываю подарочные пакеты, а складываю и потом кому-нибудь передариваю. И, как и все, каждый раз боюсь, что круг замкнется, и пакет вернется к дарителю. Месяц назад я передарила один такой пакет своей подруге, а сегодня она приезжает ко мне с подарком, который лежит в том самом пакете! Выдохнула, что попалась не я, и мысленно посмеялась над забывчивой подругой. © Подслушано / Ideer
Вероятнее всего, за каждой такой историей стоит не просто желание сэкономить пару рублей, а целая семейная легенда, забавное воспоминание или просто личная зона комфорта. У каждого из нас есть свой «пунктик», который кажется окружающим странным, но для нас самих он — часть домашнего уюта. И это совершенно нормально! Ведь главное не то, сколько мы сберегли, а то, сколько добрых улыбок вызвали эти истории у наших близких.
А если вам нравятся житейские истории, советуем не пропустить:
- 15 историй о том, как гости превратили обычный день в эпизод ситкома
- 20+ историй о гостеприимстве, которое вышло за все рамки
- 15 историй о том, почему влиться в новый коллектив — это всегда квест
- 22 истории о свекровях, чьи выходки круче любого триллера