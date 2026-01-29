15 историй о том, как гости превратили обычный день в эпизод ситкома

Иногда обычный день идет своим чередом — пока в доме не появляются гости. И внезапно привычная реальность дает сбой: звучат неожиданные реплики, происходят забавные ситуации, а события развиваются так, будто кто-то включил смех за кадром. Впрочем, надо признать, что есть гости, которые приносят счастье. В этой подборке — истории из жизни людей, которые делились ими в соцсетях.