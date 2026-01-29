15 историй о том, как гости превратили обычный день в эпизод ситкома
Иногда обычный день идет своим чередом — пока в доме не появляются гости. И внезапно привычная реальность дает сбой: звучат неожиданные реплики, происходят забавные ситуации, а события развиваются так, будто кто-то включил смех за кадром. Впрочем, надо признать, что есть гости, которые приносят счастье. В этой подборке — истории из жизни людей, которые делились ими в соцсетях.
- Живу с сестрой. Парень мой живет в другом городе. Звала его приехать на мой день рождения в гости, провести время вместе, но он сказал, что у него много работы. Расстроилась жутко, но что уж тут поделаешь. Наступил день рождения. Утром я проснулась и увидела, что моя комната вся в шариках, а на полу большой букет и коробка, перевязанная красной лентой. Я удивилась, думаю, ничего себе сестра подарочек устроила. Пошла на кухню и расплакалась... Там сидел мой любимый! Я была просто вне себя от счастья. А потом я открыла коробку — подарок молодого человека, и снова заплакала. Там был котенок, которого он мне подарил, чтобы я не так сильно скучала во времена разлук. © Карамель / VK
- Папа уже две недели не может починить несчастный кран в ванной. Обещаний, конечно, куча, но до самого крана дело не доходит. Тут пришла в гости старшая сестра, пошла руки мыть, спросила про кран. После краткого объяснения ситуации сказала: «Угу», пошла взяла папины инструменты и приступила к починке. Папа вокруг нее сто кругов, наверное, намотал, с воплями, что у нее не получится. На что сестра фыркнула и за 10 минут при помощи пары инструментов починила кран! © Карамель / VK
- Младшая сестра очень любит мягкие игрушки. И если в 7 лет ей это еще «прощали», то в 13 ей эти игрушки чуть ли не запрещали покупать! «Взрослая девка, а от этих игрушек проходу нет!» Так и жили. Больше всех возмущался папа. До одного момента. Приехала в гости его старшая сестра и вновь этот вопрос с игрушками поднялся при ней, и вдруг та так хитро прищурилась и давай папу строить. Оказываете, у папы вплоть до 18-летия была собственная коллекция игрушек далматинцев! Представляете? В общем, с тех пор папа мелкой про ее коллекцию ничего не говорит. © Карамель / VK
- Пришла коллега ко мне с двумя детьми и большущим арбузом. Поужинали, а на десерт арбуз. Я половину порезала, они поели, мне не предложили. Уходя, коллега забрала домой остальную половину арбуза для мужа. © Татьяна Седина / Dzen
Про папу и кран!Мужик сказал,мужик сделает! Нечего каждые полгода напоминать!(в оригинале про ёлку)😉
- Был в нашей компании прижимистый парень. Однажды пришел праздновать Новый год и к столу принес какой-то странный лимонад, который все отказались пить. (Остальные, кто салат притащил, кто сыр, кто мясо). Так он этот лимонад недопитый еще и домой унес! И если кто думает, что это был бедный студентик — да фиг там, он старший сын богатых родителей, квартиру получивший просто так, на окончание универа.
- Дочь окончила школу, поступила в колледж. Зашла в гости свекровь. Дочь показывает ей студенческий билет. Свекровь молча смотрит, потом говорит: «Ну ладно, я пошла.» И уходит. Дочь расстроилась, я тоже, хотя и знаю эту «бабушку». Прошло два года. Свекровь жалуется своему сыну, что внучка не звонит, не пишет, ни подарка в соцсетях не отправит. © Ольга / Dzen
- Знакомая сказала, что зайдет в гости к нам и угостит домашними самолепными пельменями. Ну, я и муж обрадовались, купили тортик и фруктов к чаю. Знакомая пришла к ужину (мы есть специально не стали). В общем, достает она пакетик, а там ровно 10 пельменей! Моему мужу, как мужчине, она предложила пять. Но муж галантно отказался. Съели мы эти пельмени, заели тортом. Что это был за аттракцион невиданной щедрости, до сих пор не знаю.
Невиданная пельменная щедрость! Да у меня дети минимум по 20 штук съедали за один раз.
- Подруга напросилась в гости на новоселье. Сказала, что придет после работы. Ждем ее с мужем к 19-ти часам, ее нет. Прошел час, ее все нет. Звоним — она в пути. Наконец, в 21 час она пришла вся расфуфыренная, с укладкой и макияжем, как на фотосессию. Посидела с нами полчаса, потом сказала, что рано вставать — утром ко врачу. И ушла. Зачем было так наряжаться, я не пойму. Кого она хотела впечатлить?
- К нам в гости пришла бабушка мужа. Говорит: «Ох, как хочется рыбки». Муж: «Могу в магазин у дома сбегать». А бабуля такая: «Пусть жена твоя сходит, мы с тобой так давно не виделись». Ну, странно все это, я ушла, а хитрая бабка мужу моему тиснула конверт с деньгами. Она их вручила так, чтобы я не знала! Никогда я ей не нравилась. Ну, мой телефон как раз сломался и муж мне на них новый купил.
- Мы переехали в Европу, и с тех пор у нас появилось слишком много халявщиков-знакомых, приезжающих к нам за бесплатным жильем. Сейчас у нас большой дом с 5 спальнями в горах. Мы живем здесь уже около 20 лет, и все это время с июня по конец августа одна группа гостей уезжала, а другая приезжала. И все они постоянно злоупотребляли нашим гостеприимством. И вот до нас начали доходить слухи, мол, мы впихнули всю семью гостей в одну комнату, дали им дрянную еду и сводили в скучные места. Само собой, с тех пор мы перестали быть бесплатным местом отдыха. © Unknown author / Reddit
- Однажды мы поехали в гости. Все зашли в подъезд, а мама задержалась в машине. Потом, поднимаясь по лестнице, она перепутала этаж и открыла дверь в чужую квартиру. Она зашла, разулась. И ввалилась на кухню со словами: «О, картошечкой жареной пахнет!» Немая пауза. Сказать, что обедающие люди обалдели, это ничего не сказать. © BopoHoK / Pikabu
- Однажды я решил, что больше не хочу питаться одним фаст-фудом и полуфабрикатами, поэтому позвонил маме и попросил сбросить рецепт ее фирменной картошки с мясом. В рецепте не было ничего сложного, поэтому я был уверен, что все получится. Я пригласил друзей, чтобы похвастаться тем, что больше я не в их «лиге». Но все пошло не по плану, потому что я не дочитал, сколько градусов должно быть в духовке. Картофель сгорел, но внутри был сырым. Друзья смеялись, но сказали, что были к этому готовы, поэтому взяли с собой пиццу. © Палата № 6 / VK
- Родители были на работе, я пригласила в гости одного знакомого, мы проявляли друг к другу симпатию, но без какого-либо подтекста. Сидим, общаемся, и тут я понимаю, что дверь в квартиру открывается ключом. Недолго думая, я сажаю своего знакомого в шкаф и встаю рядом. В квартиру заходит папа, его раньше времени отпустили с работы. Меня трясет, я слова не могу сказать. Он сразу сообразил, что к чему, открыл шкаф и обомлел. Сказал, чтобы я проводила гостя. Маме рассказали спустя время и уже со смехом. © Подслушано / Ideer
- Я родственницу отучила приходить без приглашения. Выходной, звонят в дверь. Настойчиво так! Открываю, а там она — решила ко мне на чаек заглянуть. «А что такое, ты же дома». Ладно. Поставила я на стол банку варенья и печеньки. А потом пошла дальше пылесосить. Ушла она минут через пять, обиделась. Зато теперь приходит редко, только по делу, да и предупреждает заранее. © Ирина Александровна / ADME
- Было это в 80-е. Звонок в дверь, зашла женщина, представилась «классруком вашего Петеньки». Пьем чай, она сына расхваливает. Сам сын пришел, буркнул «Здрасьте», ушел телек смотреть. И только когда я ее уже выпроводила, он подошел: «Мама, а она кто? Моя классная — Нина Петровна». Оказалось, в общем, что она домом ошиблась, а молодец — какой-то другой Петенька.
Комментарии
Учителя не ходили по домам хороших учеников
Если и ходили, то к плохим, и то когда ситуация аховая.
Уважаемая Лидия И! Если уж беретесь публиковать комменты пользователей, не сокращайте их, теряя изюминку комментария, а иногда и весь смысл. Впрочем, этим грешат практически все авторы АdМе. Печально. ((
А зачем прятать в шкаф знакомого, особенно, если там всё без всякого подтекста? А даже, если и с ним, не в постели же папа их застал.