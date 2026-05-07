Я купила как декорацию на пиратскую вечеринку плюшевую игрушку - попугая Ара. Он в натуральную величину, очень реалистичен и с кучей программ. Он и двигался, и пел, и какие то смешные фразы выговаривал...
Думала одноразовая покупка для вечеринки, хоть и дорогая, а, нет, пригодился и позже.
Я когда с тур группой на Фрисландские острова выезжала, то брала попугая с собой. С утра, после ночи в гостинице, переодевалась в пиратку и с говорящим попугаем входила на завтрак. Вся группа просто была в полном накауте.
Люблю такие штуки в свои экскурсии включать. Могу перед входом в замок сказать группе - ждите тут. А сама бегу, переодеваться в костюм чумы за углом и выхожу уже в образе. Меня, конечно, в плаще до пола и маске никто из моих не узнает, но как только я начинаю читать Пушкина " Пир во время чумы" по голосу признают. А ещё страшилки добавляю после Пушкина, что замок заражён, не все вернутся обратно...
Реакция бесценна! 😀
Или в пещеры к стактитам и сталагмитам спускаемся в гости, я опять - ждите у входа. Сама убегаю в темноту с сумкой, выхожу в образе лодочника Харона, перевозящего людей в царство Аида. И опять- не все вернутся обратно... 😀
16 историй о путешествиях в одиночку, которые подарили людям море впечатлений
Путешествие в одиночку часто начинается с простого желания выдохнуть, выспаться и наконец-то ни под кого не подстраиваться. Зачастую такая поездка может подарить еще больше: добрые знакомства, теплые воспоминания и те самые маленькие радости, ради которых хочется снова собирать чемодан. Например, кто-то случайно попал за чужой праздничный стол во время прогулки, а кто-то даже помог официанту подготовить речь для любимой дочери. В этой подборке — живые истории людей, которые отправились отдыхать одни, а привезли с собой целый чемодан впечатлений.
- На день рождения решила рвануть одна в Грузию. Сняла комнату у милой бабульки. От усталости плюхнулась на кровать и уснула. Сквозь сон слышу приятный мужской голос: «Ах-х, какая женщина!» Я замерла. Опять. Включаю свет и вижу — у моей постели стоит клетка с попугаем. Я и не заметила ее, когда заселялась. Оказалось, этот говорящий попугай — бабулькина гордость, она о нем предупреждала, но я все забыла от усталости.
Я купила как декорацию на пиратскую вечеринку плюшевую игрушку - попугая Ара. Он в натуральную величину, очень реалистичен и с кучей программ. Он и двигался, и пел, и какие то смешные фразы выговаривал...
- Скоро отпуск, я уже приобрела путевку, распланировала все маршруты. И опять меня начинают дергать друзья и родственники: «Опять одна едешь? Давай, мы с тобой». Да не хочу я ни с кем ехать! Во-первых, я хочу отдохнуть, в том числе и от общения даже с близкими людьми. Во-вторых, почти все мои друзья — совы, мы не выдерживаем режимы друг друга. Работа у меня или отдых, но просыпаюсь я рано. Вместо утренней зарядки я успеваю поплавать в море до завтрака, а после завтрака я иду купаться и загорать до полудня, пока солнце не такое злое. В самую жару я еду в город, чтобы походить по музеям и по магазинам. Друзья же к полудню только выползают из постели, не спеша завтракают и идут на пляж, потом у них обед и сиеста. Зато вечером, когда я уже набегалась и мечтаю только о том, чтобы сесть на балконе или в уютном кафе, у них начинается самая движуха, они начинают тянуть меня в клубы и на дискотеки. Которые, к слову, я тоже не люблю. Одной отдыхать хорошо, мне хорошо.
«Брат сказал, что летит с друзьями в Испанию, а через день прислал эту фотку»
- Первый раз полетела на отдых за границу одна, никто из близких не смог. В аэропорту познакомилась с парнем, и как-то с первого дня прям завертелся курортный роман. Никакой бытовухи, никаких проблем. Только гостиница, солнце, море, пальмы, пляж с белоснежным песком, жара, экзотическая еда. И так каждый день. Я влюбилась первый раз в жизни. А потом мы просто разъехались по разным городам. Эти 2 недели были лучшей красивой сказкой в моей жизни.
- Поехал в Сочи один, потому что устал ждать, пока кто-нибудь составит мне компанию. Заселился в уютном гостевом домике в 15 минутах от моря пешком. Как-то раз возвращаюсь с прогулки домой узкими улочками и слышу, что в одном из дворов музыка играет. Подхожу ближе, ворота открыты, на секунду остановился. Во дворе стоит огромный стол, люди празднуют что-то. Только я собрался идти дальше, как какой-то мужик увидел меня и как давай кричать: «Чего стоишь, уважаемый? Давай проходи, садись!» Мне аж неловко стало, сказал, что домой уже иду. Но мужик не успокаивался: «Проходи, будешь гостем. У меня сын родился!» В итоге я согласился зайти буквально на минутку. И знаете что? Ушел я оттуда только часа через 3. Познакомился со всеми, очень добрые люди. Среди них оказался человек, который экскурсии устраивает. Он мне посоветовал такие места, где мало туристов и шикарные виды. Всю следующую неделю я ездил как раз по тем местам. Ни разу не пожалел, что заглянул в тот дом.
К теме: у нас тут рядом с домом в ста метрах больница, и почти каждый день вывозят из неë трупы. Происходит это поздно ночью, видимо, чтоб не пугать ещë живых пациентов, а рядом с больницей, где была столовая для рабочих завода частное кафе.
Каждый день там пьянки, гулянки, выпускные, свадьбы.
И так мечтаю, чтоб кто - нибудь, когда - нибудь позвал. Даже не есть, а просто так посидеть с радостными людьми, отключиться от собственных проблем и порадоваться за чужое счастье, когда нет своего. 🤷🏻♀️😢
«Поехал один в Кабардино-Балкарию, потому что ни жена, ни друзья не составили мне компанию. Эта была волшебная поездка, я влюбился в горы. Очень много ходил пешком»
Горы это прямо моё- всё. На море тюленчиком на пляже лежать - ненавижу. А вот по горам полазить, по всяким каньонам и ледникам - от этого прямо дух захватывает, от этих безумных панорам.
- Несколько лет назад я одна полетела в Доминикану. На второй день отдыха было кабаре-шоу. Я сидела одна, а за соседним столиком сидела компания из 5-6 человек. Они так весело смеялись, что я не выдержала и подошла к ним с фразой: «Ребят, а можно я с вами побуду, а то я одна совсем. Скучно». И знаете что? Практически всю оставшуюся неделю они старались брать меня с собой повсюду: на экскурсии, в рестораны, на вечеринки. А я всего-то хотела просто посидеть с ними за столиком. Лучше отдыха представить трудно.
Что меня больше всего поразило на Карибике - джунгли. Вот от этого просто обалдела. Один раз у меня над плечом " повисла" бабочка, но какая то странная. Присмотрелась, а это колибри, настоящая колибри в живой природе.
- Провел месяц, путешествуя по Италии в одиночку, без каких-либо конкретных целей, просто осматривая города, музеи и другие места, которые казались мне интересными. Я много ходил пешком и останавливался в разных случайных и порой сомнительных местах. Но никто не стал осуждать мой выбор, потому что я был один.
«Путешествие в одиночку на велосипеде. Позади Сергиев Посад, Переславль, Ростов, Ярославль, Кострома. Теперь Иваново — Суздаль»
Для опытного велопутешественника странно, что на велосипеде нет ни одного фонаря, и при этом она в темноте фотографируется.
- Отдыхала одна на 8 Марта в Египте. Отправила мужу фотки, а он в это время сидел с друзьями-семьями. Он мне потом рассказал, что все его спрашивали: «Это что же нужно делать, чтобы муж жену на 8 Марта в Египет одну отправил?» А мне так хотелось ответить, что можно и нужно делать такие подарки своей женщине: за ежедневную заботу, за воспитание его детей, за понимание его настроения. Но на эту путевку я сама заработала. Отдыхаю!
- После развода решила начать жизнь с чистого листа и уехала одна к морю, просто выспаться и прийти в себя. Сняла маленькую квартиру, три дня гуляла, молчала и думала, что наконец-то могу дышать. А потом сломался замок, и я не могла открыть дверь в квартиру. Сидела в подъезде с пакетом продуктов. Из соседней квартиры мужчина помог открыть дверь. Пригласил посидеть вместе где-нибудь. Я хотела отказаться, но почему-то согласилась. Через неделю мне уже нужно было уезжать домой, но у нас так лихо все закрутилось. Вчера он предложил остаться с ним. Я согласилась. Работаю удаленно, поэтому проблем не возникло. Не знаю, правильное ли это было решение, но пока что я счастлива. Вот так отдохнула.
«Мой первый одиночный поход. На седле пика Поднебесного (Кузнецкий Алатау), где я ночевала, не было ни единой души»
Я уже пожившая ондатра, но в горы постоянно тянет. Конечно, серьёзные восхождения с палаткой и прочим снаряжением мне влом, но просто походить несколько часов в день - одно удовольствие. Несколько лет назад случайно уволокла мужа в Альпах на каньон, который в это время был закрыт. Я про тот каньон и не знала даже, просто пошли по тропам гулять на бум и случайно вышли к каньону, вход высоко в горах и заборчик, типо заходить нельзя, не сезон и не человечка.
Тю, что мы заборчик не перелезем?!
Вообщем красота там такая неземная с бирюзовый водой... так понравилось, что через пару лет уже с подрощенным ребёнком туда пошли.
- Отдыхала в Таиланде. Как-то раз поехала на экскурсию, где можно было на слоне покататься. Садиться надо было по двое, а я без пары. Пришлось садиться с каким-то мужиком. Залезли мы на этого слона, познакомились. Оказалось, что живем в одном отеле, да еще и земляками оказались. Сделали несколько совместных фото на его фотик, но по дурости даже не обменялись телефонами. А мне так сильно хотелось свои фотки со слоном взять. Несколько дней искала этого мужчину по всему отелю, но, увы. В итоге случайно его увидела в городе среди толпы. С тех пор так и не расстаемся. Поженились и растим доченьку-красавицу. Судьба — она такая, найдешь любовь там, где и не ищешь.
- Я пианист. Профессиональный. Обожаю играть на фортепиано. Везде, где угодно. И в гостях, и дома. Недавно ездил в Турцию и там увидел большой лакированный рояль. Красивый, резной. Не смог удержаться, подошел и без спроса начал играть. И тут замечаю, что вокруг меня чуть ли не половина отеля собралась. Потом начали давать деньги. Собрал $560. В тот момент я понял, что круто, все-таки, уметь играть на фортепиано! Потом каждый день играл, а все слушали. Один раз даже концерт попросили устроить. В итоге $2670 набрал.
Меня как классического музыканта всегда удивляет то, что при наличии в каждом более-менее крупном городе филармонии, консерватории, концертных залов и других площадок, где регулярно проводятся концерты классической музыки, на них ходит не так много народу, в основном одна и та же публика. Но стоит пианисту/гитаристу/скрипачу/вокалисту показать своё мастерство в людном месте, как все, кто шарахался от словосочетания "классическая музыка", вдруг в восхищении столбенеют, будто увидели что-то из ряда вон выходящее. Люди, музыкант — это профессия, ей обучают, а потом выпускники музучилищ и консерваторий работают по своей специальности. Играть на фортепиано — это не какой-то исключительный навык. А этот чувак выступает, возможно, каждую неделю в вашем городе. Поинтересуйтесь)) И ходите на концерты, там много интересного!
- В 2012 году поехал в Таиланд и в первый же вечер на Пхукете познакомился с каким-то американцем. Он просто подошел ко мне за столик и спросил: «Можно рядом присяду?» Мы разговорились, и оказалось, что его жены не стало, и он в свои 50 лет начал путешествовать по Азии на мотоцикле без какого-либо плана — просто едет, куда хочется. Он достал маленький фотоальбом и начал показывать мне места, маршруты, кафе, пещеры, лагуны и водопады. Мне стало так интересно, что я начал все записывать на бумажке. Потом мужик уехал, и я больше его никогда не видел. Но спустя несколько лет я все же решил поехать по тому маршруту, который был записан на бумажке. И знаете что? Это оказалось одним из лучших приключений в моей жизни.
«Решил посетить музей и посмотреть на Мону Лизу»
Как я рада, что успела посмотреть Джаконду без этого ужаса. Хотя один раз попала и там этот кошмар был, развернулась и ушла. В соседнем зале ещё один Леонардо висит, там народ просто мимо проходит. Есть и миниатюра Леонарда, там вообще никого.
- В отпуске не была семь лет! Психанула и одна улетела в Египет. Заселилась в отель, а в номере кондиционер не работает. Пошла на ресепшен с переводчиком в телефоне. Показываю девушке фразу, а у нее глаза округляются. Зовет коллегу. Тот смотрит, а у меня на телефоне язык был выбран не тот, и вместо «сломан кондиционер» я показывала какую-то ересь. В итоге кондиционер не починили, а просто заселили в другой номер, еще больше. Я была на седьмом небе от счастья: солнце, море, песок, и я одна...
- Недавно летала отдыхать в Сочи (сама с Находки). Отдыхала перед вылетом в Триозëрье. Был красивый рассвет, в мечтах думаю: вот бы закат застать в Сочи. И мечта сбылась! Прямой рейс, всего 11 часов, и я в Сочи. Ещë двадцать минут ждала заход солнца. Теперь мечтаю встретить рассвет на Камчатке, на берегу океана, а проводить закат на берегу Балтийского моря. Не знаю, реально ли это, но спонтанность или случайность тут явно исключены.
Когда нибудь, я начну делать отпуск по обмену, как на пенсию выйду и ремонт закончу в родовом гнезде, т.е через несколько пятилеток 😀 и буду предлагать Питер с личным гидом в моем лице в обмен на интересующие меня места. Камчатка меня тоже интересует.
- В первый день отдыха в Мексике около бассейна меня обслуживал официант. Я пытался с ним общаться на ломаном испанском, а он со мной — на ломаном английском. Чуть позже он подошел ко мне с листком бумаги, сказал, что его дочь заканчивает среднюю школу и первая из семьи будет учиться за границей. Чтобы показать ей, как горд за нее, он написал речь на английском языке. А меня попросил помочь ему с грамматикой. Мне несложно, я помог. В итоге всю неделю этот официант помогал мне с испанским и тренировал свою речь на английском. В предпоследний день он ответил на чистом английском: «Завтра я не работаю, буду произносить речь!» — и улыбнулся. Я пожелал ему удачи, пожали друг другу руки и разошлись.
2005-й год, всей семьёй отдыхали в Калелле, Испании. Через день отпускал жену в Барселону на шоппинги, а сам с детьми оттягивался на пляже. В самую жару, с 11 до 16, уходили под шатры-кафешки, стоящие на плажах через каждые 100 метров. Мне пиво в ледянных кружках, детям горячая еда, а потом мороженное и сладости. Нас постоянно обслуживал молодой парень, лет 17-ти и пытался говорить со мной на русском. Я постоянно поправлял его падежи, склонения, время. Объяснял ему нюансы языка, он делал записи на салфетках. И так почти 3 недели. Я был поражён его уровнем знания русского. По его словам он изучал его в школе и готовился к поступлению в университет.
«Наконец-то я добрался до Антарктиды. Это того стоило, даже несмотря на безумные затраты и время в пути»
- Я в первые за границу одна поехала в 23 года. Поехала в Барселону без всяких карт, путеводителей и знания испанского языка. Да и английский у меня корявый. Но все прошло замечательно.
А я в первый раз поехала за границу в 18 лет и аж за счёт Римского папы, серьёзно, без обмана. Папу видела с расстояния 5 метров. Его потом канонизировали, т.е. я видела Святого при жизни.
- Люблю путешествовать, особенно когда нехватка денег. Как-то устроила себе велосипедный заезд на пять тысяч километров. Обрела классных друзей и хорошо подтянула фигуру. Денег ушло минимально. Но родные не понимают моего восторга от поездки и говорят: «На эти деньги можно было в Турцию на неделю по горящей путевке слетать». М-да...
Нехватка денег, видимо, от отсутствия желания работать, вместо этого месяц-другой в заезде пребывать.
Иногда лучшая компания в поездке — это собственный ритм, открытость к миру и готовность улыбнуться случайной встрече. А еще такие истории напоминают: даже если едешь один, дорога все равно может быть очень теплой и нескучной. Наверняка и у вас есть история о том, как вы или кто-то из ваших близких отправились в путешествие самостоятельно. Будем рады почитать и обсудить в комментариях.