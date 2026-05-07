16 историй о путешествиях в одиночку, которые подарили людям море впечатлений

Я купила как декорацию на пиратскую вечеринку плюшевую игрушку - попугая Ара. Он в натуральную величину, очень реалистичен и с кучей программ. Он и двигался, и пел, и какие то смешные фразы выговаривал...

Думала одноразовая покупка для вечеринки, хоть и дорогая, а, нет, пригодился и позже.



Я когда с тур группой на Фрисландские острова выезжала, то брала попугая с собой. С утра, после ночи в гостинице, переодевалась в пиратку и с говорящим попугаем входила на завтрак. Вся группа просто была в полном накауте.

Люблю такие штуки в свои экскурсии включать. Могу перед входом в замок сказать группе - ждите тут. А сама бегу, переодеваться в костюм чумы за углом и выхожу уже в образе. Меня, конечно, в плаще до пола и маске никто из моих не узнает, но как только я начинаю читать Пушкина " Пир во время чумы" по голосу признают. А ещё страшилки добавляю после Пушкина, что замок заражён, не все вернутся обратно...

Реакция бесценна! 😀



Или в пещеры к стактитам и сталагмитам спускаемся в гости, я опять - ждите у входа. Сама убегаю в темноту с сумкой, выхожу в образе лодочника Харона, перевозящего людей в царство Аида. И опять- не все вернутся обратно... 😀