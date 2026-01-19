у нас тут ошибка выжившего. если такси, везущее одинокую даму, внезапно меняет маршрут, вероятность, что тебе сделают хорошо - меньше 1%
16 женщин рассказали, как решились на соло-путешествие и что из этого вышло
Путешествовать одной — это как пойти на свидание с миром без посредников. Иногда такое свидание дарит яркие впечатления, знакомит с неординарными попутчиками, а иногда становится зеркалом, в котором открываешь свои неожиданные стороны. В одиночных поездках особенно ясно понимаешь, кто ты, когда никто не спрашивает: «А куда мы пойдем?» И, пожалуй, именно поэтому такие путешествия притягательны.
- Полетела я как-то отдохнуть одна. Еду на такси в отель, вдруг водитель резко сворачивает с трассы в горы. Я кричу: «Нам не туда!» Он машет рукой: «Тихо, дорогая, тебе понравится!» Я паникую, в кресло вжалась. И тут машина затормозила у ворот огромного частного дома, где гремела музыка. Оказалось, у водителя внук родился, и он подумал, мол, как же везти гостью в пустой отель в такой день? Меня два дня кормили шашлыками всей деревней. Удивительные, душевные люди.
- Я путешествовала одна, и в аэропорту парень рядом попросил меня присмотреть за его сумками, пока он сходит в туалет. Все закончилось хорошо: он вернулся через несколько минут и достал из сумки обручальное кольцо. Мы разговорились, и он рассказал, что летит на Аляску, чтобы сделать предложение своей девушке. И просто доверил кольцо совершенно незнакомой женщине в аэропорту. © alluringnymph / Reddit
- Путешествовала одна по Китаю. Зашла в кафе, меню без перевода. Ткнула пальцем наугад в самую красивую картинку. Официанты вдруг зашумели, собрались вокруг меня толпой. Я поразилась такому вниманию, но лицо держу... Оказалось, что я заказала «Огненное дыхание дракона» — суп с адским количеством перца. Принесли мне огромный чан с красной жидкостью под аплодисменты посетителей. Съесть не смогла, но репутацию «железной леди» заработала.
- Всю жизнь я путешествовала с кем-то: сначала с родителями, потом с друзьями, позже — с мужем. Недавно мы развелись, подруга не смогла (или не захотела) поехать в отпуск, и я впервые — в 31 год — отправилась за границу одна. Как же это было круто! Не нужно договариваться, куда идти, переживать, что кто-то потеряется, ждать, пока освободится ванная, пока все накрасятся, наконец выспятся и приедут в аэропорт. Я в восторге. © Подслушано / Ideer
- Я ездила одна в горы кататься на сноуборде. Мне очень не хватало компании — людей, с которыми можно вместе кататься, болтать на подъемниках и ужинать в ресторанах. В итоге я познакомилась с несколькими отдыхающими в пансионе, где остановилась, и это сделало поездку гораздо приятнее. Зато в большом городе мне, наоборот, нравится быть одной. Я могу делать именно то, что хочу, не ждать никого и не идти на компромиссы. Можно спокойно посидеть в кафе с книгой и понаблюдать за людьми. По городу я предпочитаю передвигаться пешком или на велосипеде — в отличие от моего мужа, который везде ездит на машине. © java******10 / Reddit
- Один из лучших моих отпусков прошел почти в полном одиночестве, с палаткой на безлюдном берегу озера. Какое же это было счастье, неделя тишины и природы, и никаких звонков, СМС с работы, только природа, палатка и я. © Подслушано / Ideer
- Это была моя первая поездка в Европу. Я выбрала проживание в общей комнате: и дешевле, и больше шансов познакомиться с людьми. Меня поселили с двумя другими женщинами. Хотя я была самой молодой в группе, мне неожиданно пришлось стать «мамочкой»: будить всех к автобусу, следить, чтобы все благополучно добрались домой, держать все под контролем. Я не против заботиться о других, но когда тебя отчитывают за то, что ты не разбудила человека, который умудрился проспать не только свой будильник, но и твой — это уже перебор. © ishallsaydisonlyonce / Reddit
- В прошлом году я путешествовала в одиночку по Вьетнаму, Камбодже, Лаосу и Таиланду — это было невероятно. Мне никогда не бывает скучно наедине с собой. Сидеть у реки Меконг с кофе и книгой под солнцем — восхитительно. Неспешные завтраки на балконе — идеально. Однажды я просто целый день бродила по Бангкоку, слушая музыку и исследуя город. Конечно, иногда накрывало чувство одиночества, но именно это напоминало мне, что я способна справиться со многим. И это придавало сил. © msanndropkick / Reddit
- Полетела одна в глухую турецкую деревушку. Дорога тяжелая: самолет, 4 часа на автобусе. Стою после автобуса, жду такси. Подъезжает красавчик на крутой машине и без всяких «здрасьте» выдает: «Вы Оля?» У меня глаза по пять копеек, а тот вдруг как расхохочется и говорит: «Да вы не переживайте, хозяева, у которых вы жилье сняли, послали меня вас забрать, а то такси тут дорогое». Я, конечно, им написала, те все подтвердили. Довез он меня, от денег отказался, а я до сих пор в шоке от такого гостеприимства.
- Чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта, отправилась в путешествие в одиночку. Это полностью изменило меня — ведь мне пришлось быть пробивной, находчивой и полагаться только на себя. Теперь я чувствую себя более уверенно, когда путешествую одна. Это такое замечательное чувство! © lady_fresh / Reddit
- Я поехала во Вьетнам. Это было прекрасное путешествие, но я поняла, что мне нужен кто-то, с кем можно делиться впечатлениями. Мне нравилось заниматься своими делами, не спорить о том, куда пойти и что поесть, но когда рядом нет человека, с которым можно поговорить или разделить радость от увиденного, — это омрачает все. © Spiritual-Giraffe555 / Reddit
- Во время путешествия по Марокко я познакомилась в поезде с одним пассажиром. Мы немного поболтали. Он рассказал, что женат, у него есть дети, и живут они как раз в городе, куда я направлялась. Я спросила, что стоит посмотреть и чем заняться в его городе. В итоге он пригласил меня на ужин, и мы поехали к нему домой. Его жена оказалась очаровательной, дети — замечательными, а вечер прошел за вкусной едой и приятной беседой. © NoNoNashi / Reddit
- В Ирландии, спустя два дня после начала моей первой самостоятельной поездки, я разговорилась в хостеле с парой путешественников. Мужчина был канадцем, женщина — австралийкой. Они познакомились два года назад, когда оба путешествовали по Ирландии в одиночку. Они предложили взять меня с собой на следующий день. Я подумала: почему бы и нет? В итоге провела с ними два дня, побывала в довольно отдаленных местах, которые точно не увидела бы, если бы, как планировала, передвигалась общественным транспортом. Это был замечательный опыт и отличное начало путешествия. © bramadamdam / Reddit
- В Таиланде я так хорошо спрятала паспорт в номере хостела, что сама же про него и забыла. Я выезжала в шесть утра, чтобы успеть на паром до островов, и мне сказали запереть хостел на замок. Когда я это сделала, то сообразила, что паспорт остался внутри. Вместо того, чтобы пропустить паром и отменить следующий отель, я решила рискнуть — поехать на острова и надеяться, что паспорт будет ждать меня там же, где я его оставила. Я спрятала его действительно отлично: когда вернулась, он все еще был на месте. © nooota************ / Reddit
- В португальском Лагуше я познакомилась с местным парнем. Мы сразу нашли общий язык. Он любезно устроил для меня небольшую экскурсию по окрестностям, показал несколько отличных ресторанов и место с потрясающим видом на закат. Через несколько дней он отвез меня на мотоцикле в другой город, где мы остановились в доме прямо на пляже. Мы оба недавно пережили расставание, и было приятно провести эти несколько дней вместе. В целом это был очень теплый опыт, который запомнится мне надолго. Иногда люди появляются в жизни именно тогда, когда они больше всего нужны. © sweetkaroline / Reddit
- Во время путешествия в одиночку я познакомилась с одной женщиной в хостеле, и мы решили сходить в музей Гуггенхайма в Бильбао. Она останавливалась каждые пять минут, чтобы попросить меня сфотографировать ее. Мы не продержались вместе больше часа... Я исчезла в музее. © Nosoycabra / Reddit
Комментарии
Дважды ездила одна, мне очень понравилось.
И по Праге, и по Софии хорошо было гулять в своем ритме, никого не ждать, ни от кого не зависеть.
А поделиться увиденным с близкими можно и вечером, в мессенджере)
Ездила одна во все свои заграничные поездки. Но это было давно. Сейчас я бы на такое не решилась.
Когда едешь одна, все поручаешь только себе и спрашиваешь только с себя, и гордишься собой, что справилась со всем. Нравится путешествовать в одиночку, а если нужны на какое-то время компаньоны, то всегда находятся такие же люди, как я.
Не люблю ездить в одиночку как раз потому, что приходится просить кого-то чужого присматривать за чемоданами, чтоб отойти в туалет, и т.д.