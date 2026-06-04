15+ вещей, которые в таком размере вы вряд ли когда-то видели

Напомнило.

Выкармливаю птенцов обычно мучными червями, но в прошлом году у меня были сороки, и мучные черви для них, как слону дробина. Покупала специально больших личинок каких-то жуков. Сороки ели их с удовольствием, но иногда роняли личинок на пол. Я выискивала этих личинок, но что-то пропустила. И вот уже время прошло, сороки улетели. Открываю дверь в свою комнату, а мне навстречу ползёт жук (размером с майского, может, чуть больше). Личинка где-то от меня спряталась, окуклилась и превратилась в жука. Жука я выпустила на волю.