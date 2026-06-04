15+ вещей, которые в таком размере вы вряд ли когда-то видели

Фотоподборки
04.06.2026
15+ вещей, которые в таком размере вы вряд ли когда-то видели

Когда ты маленький, все деревья кажутся большими. Однако есть на планете вещи, о которых мы с вами имеем весьма смутные представления: какого размера рыба-шар, большие ли зубы у лося или как на самом деле огромен величественный белоголовый орлан. Здесь я собрала фотографии-сравнения как раз для того, чтобы расширить наш с вами кругозор. Приготовьтесь удивляться!

«Вот как выглядит перо белоголового орлана в сравнении с 8-летним чихуахуа»

Драконятина
только что

Вроде говорят, что там, где водятся хищные птицы, на таких собачек надевают жилетки с шипами на спине, чтоб не упёрли бедолаг.

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«Вот так выглядит взрослый баобаб»

  • Мы люди, как песчинки, на самом деле, по сравнению с величием природы.
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«Самый большой зуб мегалодона, который я когда-либо держал в руках»

Jrmjayay
только что

Видимо, много зубов мегалодона ему довелось накопать...

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  • Такими зубками и арматуру перегрызть можно!
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«Клык волка на фоне клыка шпица»

  • Он тоже волк, только маленький!
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«Нашла гигантскую клубнику и показываю маме»

  • Такой клубничиной можно вместо веера обмахиваться!
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«Мой младший братик — просто гигант. Для сравнения, сестре, которая держит его на руках, четыре года»

  • Малыш, конечно, гигант, но и девочка какая сильная!
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«Размер головы моего кота»

Olga Dubrowski
только что

Хочу такого. Обожаю больших котов и собак. Хотя маленьких тоже...

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  • Кажется, что когда он мурчит, в серванте дребезжит посуда.
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«Очень злая рыба-шар»

  • Суровая рыба, взгляд какой строгий!
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«Вот такой корень у одуванчика с моего огорода»

  • Вместе с корнем у этого одуванчика длина аж метр тридцать!
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«Жуки бывают и такие»

Olga Dubrowski
только что

Напомнило.
Выкармливаю птенцов обычно мучными червями, но в прошлом году у меня были сороки, и мучные черви для них, как слону дробина. Покупала специально больших личинок каких-то жуков. Сороки ели их с удовольствием, но иногда роняли личинок на пол. Я выискивала этих личинок, но что-то пропустила. И вот уже время прошло, сороки улетели. Открываю дверь в свою комнату, а мне навстречу ползёт жук (размером с майского, может, чуть больше). Личинка где-то от меня спряталась, окуклилась и превратилась в жука. Жука я выпустила на волю.

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  • Блестящие, как ненастоящие.
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«На грибной ферме»

  • Фото с запахом.
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«А вот и сам гриб»

  • Из одного такого можно на всю семью жульена приготовить.
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«Этот помидор я вырастила сама»

  • Даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо!
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«Это 22-метровое одеяло я связал крючком»

  • Парень вязал это одеяло несколько лет! Если присмотреться, то автора тоже можно увидеть.
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«Завела своей огромной улитке маленькую улитку — теперь у нее есть свой питомец»

  • Пока своими глазами не увидела, не знала, что такие большие улитки бывают.
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«Сегодня я купил гигантский буррито за 30 долларов»

  • Интересно, за какое время его удалось съесть?
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У природы отличное чувство юмора и встроенная функция масштабирования, которую она иногда активирует шутки ради. После таких кадров совсем иначе смотришь на обычные вещи и понимаешь — все познается в сравнении.

Порадовать глаз и удивить сознание можно и в других наших статьях:

Фото на превью Jearrod95 / Reddit

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