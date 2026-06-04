Вроде говорят, что там, где водятся хищные птицы, на таких собачек надевают жилетки с шипами на спине, чтоб не упёрли бедолаг.
15+ вещей, которые в таком размере вы вряд ли когда-то видели
Когда ты маленький, все деревья кажутся большими. Однако есть на планете вещи, о которых мы с вами имеем весьма смутные представления: какого размера рыба-шар, большие ли зубы у лося или как на самом деле огромен величественный белоголовый орлан. Здесь я собрала фотографии-сравнения как раз для того, чтобы расширить наш с вами кругозор. Приготовьтесь удивляться!
«Вот как выглядит перо белоголового орлана в сравнении с 8-летним чихуахуа»
«Вот так выглядит взрослый баобаб»
- Мы люди, как песчинки, на самом деле, по сравнению с величием природы.
«Самый большой зуб мегалодона, который я когда-либо держал в руках»
- Такими зубками и арматуру перегрызть можно!
«Клык волка на фоне клыка шпица»
- Он тоже волк, только маленький!
«Нашла гигантскую клубнику и показываю маме»
- Такой клубничиной можно вместо веера обмахиваться!
«Мой младший братик — просто гигант. Для сравнения, сестре, которая держит его на руках, четыре года»
- Малыш, конечно, гигант, но и девочка какая сильная!
«Размер головы моего кота»
- Кажется, что когда он мурчит, в серванте дребезжит посуда.
«Очень злая рыба-шар»
- Суровая рыба, взгляд какой строгий!
«Вот такой корень у одуванчика с моего огорода»
- Вместе с корнем у этого одуванчика длина аж метр тридцать!
«Жуки бывают и такие»
Напомнило.
Выкармливаю птенцов обычно мучными червями, но в прошлом году у меня были сороки, и мучные черви для них, как слону дробина. Покупала специально больших личинок каких-то жуков. Сороки ели их с удовольствием, но иногда роняли личинок на пол. Я выискивала этих личинок, но что-то пропустила. И вот уже время прошло, сороки улетели. Открываю дверь в свою комнату, а мне навстречу ползёт жук (размером с майского, может, чуть больше). Личинка где-то от меня спряталась, окуклилась и превратилась в жука. Жука я выпустила на волю.
- Блестящие, как ненастоящие.
«На грибной ферме»
- Фото с запахом.
«А вот и сам гриб»
- Из одного такого можно на всю семью жульена приготовить.
«Этот помидор я вырастила сама»
- Даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо!
«Это 22-метровое одеяло я связал крючком»
А потом археологи будут голову ломать, зачем людям древности был нужен этот шарф.
- Парень вязал это одеяло несколько лет! Если присмотреться, то автора тоже можно увидеть.
«Завела своей огромной улитке маленькую улитку — теперь у нее есть свой питомец»
- Пока своими глазами не увидела, не знала, что такие большие улитки бывают.
«Сегодня я купил гигантский буррито за 30 долларов»
- Интересно, за какое время его удалось съесть?
У природы отличное чувство юмора и встроенная функция масштабирования, которую она иногда активирует шутки ради. После таких кадров совсем иначе смотришь на обычные вещи и понимаешь — все познается в сравнении.
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