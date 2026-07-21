Кот распятерился, чтобы на все процедуры попасть. Или это у отдыхающего такой эффект в глазах от минеральной водички)))
20 историй из санаториев, пропитанных ароматом хвойного леса и компота из сухофруктов
Отдых в санатории — это не только прогулки на свежем воздухе, хвойный аромат и вкусная еда в столовой. Нередко именно там приключаются забавные и неожиданные истории, которые хочется со смехом пересказывать после возвращения всем родным и знакомым. И это значит одно — отдых действительно удался.
- Отправила маму в дорогущий санаторий. Все как в пятизвездочном отеле, вокруг сосны, лес, полный all inclusive. И вдруг она мне пишет: «Милая, все супер, 21 день точно не буду скучать. Подружилась с соседкой. Только у меня вопрос. Куда мне вставлять кипятильник? Тут розетки нет удобной, а я чай хочу. Можешь спросить у администраторов? Я стесняюсь». Перезвонила ей с просьбой выкинуть кипятильник и пойти к кулеру с горячей водой.
«Кот на территории одного санатория»
- С друзьями поехали на отдых в санаторий и поняли, что это очень бюджетное развлечение. Примерно 5000-6000 с человека в сутки, куда входит проживание, шведский стол на завтрак, обед и ужин, несколько процедур и безлимитная минеральная вода. Почему я открыла для себя санатории только сейчас?! В нашей области обычно за эти деньги можно снять домик на сутки, где ты сам себе готовишь, а из развлечений есть только лес.
- Когда я была маленькой, моя бабушка всегда ездила в санатории или на курорт. Дедушка следил за хозяйством. Я пообещала себе, что, когда вырасту, отправлю его в путешествие. И вот я выросла, стала хорошо зарабатывать. У дедушки был день рождения, я ему подарила билеты. Как же он растрогался! Теперь вся семья выговаривает мне, что я подарила путевку не бабушке, а дедушке, ведь бабуля меня так любит. А дедушка собирает чемодан вприпрыжку.
«Заброшенный санаторий, который ждет реконструкции. Тут можно гулять и наблюдать единение архитектуры и природы. Я был там около часа, но не обошел и половины»
- Приехала я в санаторий, заселили меня в номер-распашонку. Там было две уютные комнаты с общим холлом и ванная. Горничные вечером спросили разрешения подселить ко мне соседа-мужчину. Я согласилась. Новоиспеченному соседу было около 70 лет. Дедуля был не промах: постоянно предлагал мне каркаде, активно занимался спортом и выбирался на долгие прогулки по горам. Мы частенько болтали, пока сидели каждый на своем балконе. Хороший знакомый и яркий пример того, как стоит жить.
Главное, чтобы такой сосед глазки строить не начал. А то потом до конца отдыха от него прятаться придется
- Помню, отдыхала я в санатории с коллегой. Мне лет 27, она — на год старше. К нам сразу же подошли две дамы лет пятидесяти — загорелые, стройные, в общем, морячки с какого-то корабля между рейсами. Они сказали: «Девчата, если с вами будут знакомиться мужчины, называйте им наш номер». Ну мы так и делали. Через неделю эти дамы вручили нам коробку конфет.
Сходятся,расходятся опять сходятся- а если без любви, всё там одинаковое,а если и отличается,то не сильно
«Моя работа — дарить людям радость. Я звукооператор в санатории»
- Поехали мы с мужем в санаторий и нашли там крошечную кошечку. Как выяснилось, ее подбросили из деревни. Она сразу побежала за нами, и у нас не вышло пройти мимо. Вечером отвезем ее к ветеринару, а потом она поедет с нами домой. Будем откармливать малышку.
- Несколько лет назад в санатории под Геленджиком нас спросили: «Вам номер с живностью или без?» Мы такие: «Что там у вас? Клопы?» А нам отвечают: «Ну что вы! Вам номер с ласточками или без?» Выяснилось, что на балконах ласточки свили гнезда и целый день кормят своих птенцов.
У нас на работе тоже ласточки живут. И шутки о том почему лето дождливое - слишком низко ласточки летают
- Ежегодно меня отправляют бесплатно отдыхать в санаторий. На двадцать один день. Все включено — проживание, питание, прочие услуги. Но проживание-то мне как раз ни к чему — я живу в этом городе. Но все равно от бесплатного номера не отказываюсь. Хоть и не ночую в нем. А сегодня мне предложили оформить курсовку без проживания, но с лечением, завтраком и обедом. Тоже на двадцать один день, но уже на двоих — на меня и жену.
Выходит, вместо ненужного ужина и номера мы с супругой получим завтрак, обед и процедуры. Кормят там отлично, лечение тоже на уровне. Кстати, через неделю у жены день рождения. Вот и будет ей подарок.
- Отдыхал я как-то в санатории, где в холле стояло пианино. Я немного играю. И не только «Собачий вальс»: могу подбирать мелодии и импровизировать. Как-то вечером подошел к инструменту, открыл, прикоснулся к клавишам — настроено. Сел и заиграл. Просто импровизировал. Потихоньку вокруг начал собираться народ. А потом пришла управляющая.
— Вы что тут делаете? Вы музыкант?
— Нет, я инженер.
— С музыкальным образованием?
— Нет.
— Тогда не лезьте к инструменту! Вдруг сломаете!
Развернулась и ушла. Народ с недоумением на лицах разошелся.
«Живем во Владивостоке, жена решила на юг съездить и отдохнуть в санатории, ибо у нас холодно»
- В юности я поехала на отдых в санаторий. Каждый вечер ходила на дискотеку в санаторий по соседству. И вдруг в компании студентов увидела его. Он был высокий, красивый — как актер из бразильского сериала. Я постоянно высматривала его в толпе. А он меня совсем не замечал. Но однажды я все же решилась.
С трясущимися ногами я его пригласила на танец. И он согласился! Потом он оставил меня танцевать в его компании, а после дискотеки проводил к моему санаторию. Мы полночи болтали на скамейке. Но это был его последний вечер в санатории: уже утром ему надо было ехать домой. Знаете, что он сказал? «Почему же ты не подошла раньше? Я ведь тебя не видел. Тогда у нас было бы куда больше времени».
Классная руководитель нам в 10- м классе говорила,в вашем возрасте мечтала,представляла муж будет высокий,черноглазый,кудри,а в жизни такого же роста ,как классная ,голубоглазый и рыжий.Но все знали,что умница,трое детей у них были и все с отличие заканчивали школу и универы.
- Я понимала, что в санаториях отдыхают чаще всего люди в возрасте, но все равно поехала: отдыхаю где хочу! Я приехала в четыре утра, но меня все равно заселили. Администратор выдал мне очень приличный двухкомнатный номер. Правда, без балкона, но я не расстроилась.
Утром я просто обалдела, насколько вкусно и, главное, как много там кормят. Питание было по выбору: официанты предлагали два блюда, а ты выбирал одно из них. Еще на территории санатория была конюшня, где можно было покататься на лошади. На самом деле там круто и весело. Я то заводила беседы, знакомилась с людьми и еще много читала. Времени там вдоволь, голова отдыхает просто чудесно, никаких проблем, вокруг тишина и сосны. В следующем году поеду снова!
«Работаю в санатории. Когда-то здесь крутили кино. Есть свой зал с киноаппаратной. И вот что я нашла в ее пыльных загашниках»
- В детстве отправили меня на отдых в санаторий с пожилой родственницей. Мы жили в комнате отдельного коттеджа. Он был удобным, но единственная кровать в нем была двуспальной, и окно оказалось без москитной сетки.
Я решила, что нужно максимально испортить комарам жизнь. И однажды ночью включила фумигатор с пластинкой. Родственница сначала просто неодобрительно косилась на прибор, а потом вытащила его из розетки со словами: «У меня от него в горле першит».
Комары обрадовались неожиданной поддержке, а я не выдержала и тайком включила фумигатор в розетку прямо у нашей кровати. Из-за настенной лампы он оказался вне поля зрения родственницы. И да, в горле ни у кого не першило.
- Я работал в дорогом для наших мест санатории обычным электриком. В столовой работники после ужина распределяли между собой остатки йогуртов, соков и фруктов. А я повадился заходить туда и строить глазки официанткам, которые делились со мной вкусняшками. Это заметила одна пафосная администраторша. Она как-то странно смотрела на меня, когда я выходил из столовой с набитыми карманами.
И вот как-то на последнем этаже перегорело несколько автоматов в щитке. Я их ковыряю, меняю. Подходит мужик лет пятидесяти в затрапезной одежде и спрашивает:
— Сынок, тебе помощь нужна?
— Нет, все нормально.
Ну мы и разговорились. На следующий день вызывают меня в кабинет директора. Захожу — а там сидит тот мужик, но уже в дорогом костюме. Думаю, все сейчас уволят. А он спрашивает:
— Ты какой телефон хотел?
— Nokia N95.
Достает конверт и говорит: «Тут хватит». Я в отказ пошел, а он все равно вручил. Выяснилось, та самая администраторша решила, что у меня проблемы, раз я таскаю еду из столовой, пожалела меня и рассказала владельцу санатория. Вот они решили вручить мне своеобразную премию.
Как можно работать в санатории или на производстве и не знать своего директора в лицо????!! Наверное директор скрывается от своих подчиненых !)
«Санаторий старый, но неплохой. Кормят неплохо. Шведского стола нет, есть меню. Выбираешь из трех-четырех блюд то, которое больше нравится»
- Наш коллега Антон в 43 года впервые поехал в санаторий. Еще шутил, что едет глазки бабулям строить. Но через пару дней он начал скидывать все звонки — и наши, и от жены. Писал: «Все отлично, я занят». Мы стали переглядываться. А как узнали, в чем дело — расхохотались. Его там назначили главным партнером по танцам. В санатории проходили ежедневные танцевальные вечера, а кавалеров не хватало. Каждая отдыхающая заранее бронировала себе «окошко» с Николаем на вальс или танго. Домой он вернулся с идеальной осанкой и твердым убеждением, что танцы лучше любой физкультуры.
На отдых в санаторий можно приехать и на автобусе, и на поезде. Вот как раз 20+ историй о путешествиях плацкартом, которые пропитаны запахами курицы в фольге и чая в подстаканниках.