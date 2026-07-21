20 историй из санаториев, пропитанных ароматом хвойного леса и компота из сухофруктов

Отдых в санатории — это не только прогулки на свежем воздухе, хвойный аромат и вкусная еда в столовой. Нередко именно там приключаются забавные и неожиданные истории, которые хочется со смехом пересказывать после возвращения всем родным и знакомым. И это значит одно — отдых действительно удался.