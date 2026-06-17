20+ историй о первом питомце, который был верным другом и главным героем семейного сериала

У одних из нас в детстве был пушистый кот, который сворачивался клубочком на коленях, у других — собака, встречавшая после школы, а у третьих жил болтушка-попугай. Ну а некоторым из нас удалось завести домашнего питомца только во взрослом возрасте. Кто-то из этих верных друзей до сих пор рядом с нами, а о ком-то остались только теплые и светлые воспоминания.