20+ историй о первом питомце, который был верным другом и главным героем семейного сериала
Животные
17.06.2026
У одних из нас в детстве был пушистый кот, который сворачивался клубочком на коленях, у других — собака, встречавшая после школы, а у третьих жил болтушка-попугай. Ну а некоторым из нас удалось завести домашнего питомца только во взрослом возрасте. Кто-то из этих верных друзей до сих пор рядом с нами, а о ком-то остались только теплые и светлые воспоминания.
- 1986 год. Птичий рынок. Мне 16 лет. Пошла прогуляться по собачьим рядам. Мужик держит ушастого щенка непонятного окраса — что-то серо-черно-белое. Говорит, что за десятку отдаст. А у меня как раз есть столько.
Купила, не глядя. Потом смотрю на него. Что ты такое? Огромное пузо, длиннющие лапы, уши-лопухи. Да никак маленький дог?! Ох, и непросто нам с ним было. Я шустрая, а он медленный. Но сдали мы и общий курс дрессировки, и продвинутый. Он учил мою дочку первым шагам. Она держалась за его ногу и топала. Эх, собака моя, собака.... Его звали Тимур.
«Моему мужу в этом месяце исполняется 37 лет. Сегодня у него появился первый в жизни питомец»
- Мы завели котенка и не знали, как его приучить к лотку. В одном зоомагазине нам сказали купить спрей «приучение к лотку» и пшикать в лоток, типа, он учует там нужный запах и будет туда ходить. Потом мы пошли в зоомагазин с новым запросом, на что нам продали спрей «как отучить делать лужи в ненужном месте».
В итоге у нас все получилось. Хранили мы эти спреи в гостевом санузле, где стоял лоток.
Один раз приехал к нам в гости родственник и стал выговаривать: «Вы уже определитесь, что хотите от кота. То приучаете, то отучаете». Это он увидел рядом стоящие два спрея и сам сделал выводы.
kami_miami
- Я давно хотела рукокрылого питомца, но сначала мне говорили: «Вот будешь жить одна — заводи кого хочешь, хоть зоопарк дома устрой», — а потом не было возможности. И вот я договорилась с заводчиком, заказала большую клетку, которую ждала 3 недели, и у меня наконец-то появился Марсик.
Поначалу он меня избегал, первые два дня я старалась его не трогать и просто любовалась им. Он только сидел в клетке и ел. Потом начала выпускать его гулять по квартире. А сейчас он начал откликаться на свое имя и подходить, чтобы погладиться. Каждый день у нас свежие фрукты, особенно банан и авокадо. Я обязательно слежу за температурой дома, так как Марсик очень теплолюбивый. Она должна быть не ниже 20 градусов, я поддерживаю около 24°С. Короче, я счастлива с господином Марселем и с уходом справляюсь, вроде ничего сложного нет.
- Лет в 10 я упросила маму взять котенка. Назвали его Кузей. Как-то привезли мы его на дачу, а он — шур в траву. И нет его. Мы все вокруг обыскали, не нашли. И вдруг вечером стук в калитку. Открываем, а там соседка тетя Наташа стоит и хохочет. В одной руке у нее наш Кузя, а в другой — обгрызенный огурец размером с тогдашнего мелкого Кузьму. Хорошо, что соседка не стала возмущаться, отдала нам кота, а мы вместо огрызка огурца насыпали ей пригоршню конфет из вазочки.
ADME
- Месяца три назад мы с товарищем возвращались из гостей и услышали скулеж. Пошли искать и обнаружили коробку с щенками, метисами овчарки. Раскидали по знакомым объявления, девочку забрали, а пацана никто брать не хотел.
Когда я уже собирался закинуть очередное объявление, это маленькое чудо уткнулось мне мордой в руку и начало мотать головой, мол, не хочу я никуда. Ну я и подумал, что это судьба. Тем более, что я недавно получил свою квартиру и всегда в детстве хотел собаку.
Были конечно и траты, и погрызенные обои, и еще куча всякого разного, но я не жалею ни минуты, что принял такое решение. Более преданного друга еще поискать.
- У меня в детстве был бигль по имени Барни. Даже моим первым словом было «Ба!» Я произносил его и указывал на Барни. Моя мама потом даже сшила мне футболку с надписью «Ба!»
- У нас была рыбка по кличке Мистер Фиши. Он постоянно кидался на свое отражение и вообще был большим ворчуном. Но своим первым питомцем я все-таки считаю кота, которого мы взяли, когда я училась в третьем классе. Очаровательный черно-белый парень, просто прелесть. Это было 17 лет назад, и он до сих пор жив и здоров.
«Спустя 7 месяцев жизни с собакой могу сказать, что решение ее завести было одним из самых классных в моей жизни. Это бесконечная батарейка позитива»
- У нас живет кот по имени Кот. Мы купили его спонтанно. Помню, забирал как-то зимой сына-первоклассника из школы, а он: «Пап, а давай мне котика заведем?» И через двадцать минут у нас уже был кот. Они теперь с сыном неразлучны. Кот ходит за ним по пятам, они спят на одной подушке, иногда едят из одной чашки. Такая вот дружба.
alex_tsymbal1
- Когда мне было 13 лет, у меня была своя собственная крыса по кличке Пенни. Она была толстенькая и очень меня любила. Я позволял ей бродить по моей комнате, и она сидела у меня на коленях, когда я делал уроки. Она щебетала мне в ухо, когда хотела поиграть. Больше всего ей нравилось бороться с моей рукой. Крысы — отличные домашние животные для детей. Они намного умнее хомяков.
«Брунхильда. Бруня. Я подобрал ее на улице, маленькую кошку неизвестного возраста, и она прожила со мной 16 лет, пролетевших как ветер»
- Ха, пудели, котики! А попробуйте забрать с улицы полудикого пса весом больше 25 кг. И забрала, уговорила родителей. Назвала Венькой. Кстати, он ни разу дома ничего не сгрыз и не лаял даже. Соседи узнали о нем, только когда я сама им сказала. Детей просто обожает, ведь именно они подкармливали его на улице. Но к ним не пускаю, научила гулять только на поводке и бежать справа от велика. Он даже несколько команд выучил.
- У нас жила зеленая игуана, потрясающий пловец и альпинист. Он был еще и королем пряток. Однажды я нашла его на рождественской елке. Как-то утром я пошла посмотреть на него, а вольер был пустой — он же мог отодвигать дверцу. Впрочем, я не волновалась, ведь он всегда залезал на самое высокое место в комнате. Но на этот раз я не смогла его найти. Через несколько часов мама крикнула мне: «Беги сюда!» — и показала, что он просто спокойно сидит на елке среди гирлянд.
«В детстве мне не разрешали заводить животных. И вот у меня появился первый питомец! Это собака из приюта. Я рада, что изменила ее жизнь к лучшему»
- Привела я как-то домой ухажера. А у нас в то время жил попугай Аркадий. Он прошелся по столу, внимательно посмотрел на моего парня и сурово сообщил ему: «Пять сантиметров». Тот аж подпрыгнул. Я попыталась удержать лицо, а потом расхохоталась. Пришлось объяснять, что Аркаша, когда был маленьким, часто падал со стола. Мы привыкли ему говорить: «Пять сантиметров осталось, потом шлепнешься». И теперь он сам себя этой фразой предупреждает, когда близко к краю стола или дивана подходит.
ADME
- 20 лет назад я притащил домой крошечного котенка. У нас уже была собака, и она решила, что вот эта маленькая ерунда — ее щенок, и стала котенка растить. Через полгода она родила щенков, а он продолжал есть ее молоко вместе с ними. Одного из щенков мы оставили, и они вечно конкурировали за внимание «мамы».
Подкрадываться и задирать здоровенного стаффа было его любимой забавой. Еще он очень любил кататься на шее, идешь ты такой, а с любой мебели тебе на шею плюхается кот. Когда приходили гости, он очень любил устроиться на чьей-нибудь шее, и еда у этого человека иногда не успевала попасть в рот. Много смешных историй было, мы всегда держали много животных, но это тот случай, когда личность у кота была колоритная.
horohorindenis
«Я завел своего первого питомца. Это Адам»
- Помню, как мама устроилась дворником в ЖЭК, а работал я. Наш участок состоял из новопостроенных десятитиэтажек. Как-то мы с мамой пошли убирать его, мусора особо не было, управились быстро. Идем мы на остановку трамвая, а навстречу нам бежит на трех ногах кудлатое нечто. Я сразу понял, что надо просить, и не прогадал. Мама растаяла, как воск.
Так у нас появился Чапка, он был очень старый, почти беззубый, ел он только ливерную колбасу. Я тогда весь район завесил объявлениями о пропавшей собачке, исключительно ради того, чтобы мой батя успокоился. Чапка прожил с нами еще 3 года, радостно встречая каждого члена семьи.
- Все детство мечтала о коте, но родители всегда были против. Потом я решила, что кот обязательно у меня появится, когда будет своя квартира. И вот однажды я увидела объявление о продаже котят. И все стало как в тумане. Я проехала 150 км за ним. Вот прямо почувствовала, что это именно мой кот. Муж, конечно же, был в сильном изумлении, но смирился. Это самое лучшее спонтанное решение в моей жизни.
julia_pachkova
Почему не прикладываете фото своих питомцев, или незатейливая выдумка👎
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«Мы с женой очень хотели живность и нашли для себя идеального питомца — бородатую агаму. Знакомьтесь — Джа Джа Бинкс»
- Когда мне было 8 лет, у нас жила собака, и она всегда была со мной. Она всегда провожала меня в школу — бежала со мной до самого входа. После того, как я заходил в школу, она убегала домой и возвращалась во второй половине дня, чтобы встретить меня после уроков.
- У меня есть Рифер! Это леопардовый геккон, которому больше 6 лет! Она поселилась у меня на первом курсе колледжа. Моя подруга взяла ее к себе, но поняла, что переоценила свои силы. Да я и сама видела, что Рифер не особо хорошо себя чувствует. Я спросила подругу, могу ли я забрать ее к себе. Она подумала и сказала: «Да».
Четыре года спустя у Рифер появился самый большой аквариум из всех доступных. Он стоит у окна, и она может видеть небо. Она обожает возиться в песке и наблюдать за своим огромным царством. Вот так я и завела своего первого и единственного питомца во взрослой жизни.
«Мы брали собаку для дочери, но понимали, что все будет на нас»
Если у вас осталось немного свободного времени, то вот вам еще 20+ трогательных историй о первых питомцах, которые стали частью семьи.
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История про попугая Аркашу и 5 сантиметров - это гвоздь программы 😍
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