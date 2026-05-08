10 привычных вещей, которые только кажутся признаком статуса — а «тихая роскошь» давно думает иначе
Раньше все было просто: побольше золота, яркий образ и каблуки со стразами легко считывались как признаки богатства. Но мир меняется и сегодня у нас на повестке дня «тихая роскошь» — то есть быть, а не казаться. Мы составили список из 10 вещей, с которыми точно стоит попрощаться или убрать в дальний шкаф, чтобы ваш образ оставался современным и ухоженным.
Делать вылизанные прически у стилиста
Хорошая новость для тех, кто не любит возиться с волосами: теперь накручивать кудри, поливаться лаком для волос или вообще наращивать пряди не нужно. Состоятельные женщины предпочитают естественность.
В прическе, будто ты только что проснулась и с запутанными волосами побежала на работу, нет ничего плохого. Даже модные дизайнеры так считают. У каждой из нас индивидуальная структура волос: одни дамы кудрявые, другие обладают тонкими от природы волосами. И лучше не прятать свою естественную красоту, а делиться ею с миром.
Вот и актриса Аня Тейлор-Джой пришла на Нью-Йоркскую премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» с такой прической, будто всю ночь спала с влажными косичками.
Выбирать только классику
Жемчуг всегда будет в тренде — это сложно отрицать. Однако теперь взгляд на него меняется: от скромной классики до подиумного эксклюзива. Современные украшения из жемчуга — это дерзко, концептуально и максимально далеко от привычных консервативных бус.
Чтобы разнообразить свой гардероб и привнести эффект новой роскоши, попробуйте носить жемчуг по-новому — сочетать его с простыми вещами, например, джинсами, базовой футболкой или худи. Но избегайте носить весь комплект сразу в повседневной жизни, это может показаться слишком вычурно. Выбирайте модели с асимметрией, драгоценными камнями, разными видами бусин.
Тратиться на краску для волос
Не крашу волосы уже лет 5, хожу с русыми.
Но недавно седой волос обнаружился... Как-то неохота с седыми ходить
Пожалуй, споры о том, закрашивать седину или оставить все как есть, не закончатся никогда. Но этой весной поднялась новая волна. Автор Harper’s Bazaar пишет: все больше знаменитостей отказываются скрывать седину, и к ним присоединяются модные редакторы журналов. Богатые и знаменитые дамы устали от тревоги за каждый седой волосок и бросают вызов обществу. А мы не прочь подхватить эту моду.
Главное — не забывать, что седые волосы нуждаются в особом уходе. Их следует питать, увлажнять, устранять желтизну. Иначе седовласой красавицы не получится, а будет неухоженный вид.
Не знаю, что другим комментаторам не нравится - выглядит по-моему очень благородно. Ей реально идёт!
Одна из самых знаменитых седовласок Голливуда Энди Макдауэлл о своей седине говорит так: «Я не считаю их [волосы] седыми, думаю, они серебряные!»
Выставлять богатство напоказ
Моде на тихую роскошь уже не один год: в 2018 стартовал популярнейший сериал «Наследники», в котором персонажи-богатеи борются за наследство своего отца. Все герои сериала безупречно элегантны: дамы не носят крупные бриллианты, аккуратно и без излишеств укладывают волосы, надевают самую простую, казалось бы, одежду, однако весь их вид буквально кричит, — люди купаются в деньгах. Как же так получается?
Вот что говорят стилисты: между количеством одежды и ее качеством непременно выбирайте второе, обращайте внимание на детали (бижутерия, аксессуары должны быть безупречными), в одежде используйте спокойные цвета (никакого шика-блеска). Проще говоря — все должно быть сдержанно — без блесток и пайеток. Иначе образ потеряет элегантность. Состоятельные люди не показывают роскошь.
Яркие ногти
Конечно, во многом маникюр — дело вкуса. Долгое время мы думали, что самый крутой и модный дизайн — это яркие и длинные ногти. И чем сложнее дизайн, тем богаче он выглядит. Однако сейчас звезды и модные инфлюенсеры задают новый тон — все чаще выбирают натуральность. Звездный мастер маникюра Том Бачик привнес тренд на «идеальный маникюр на средней или большой длине с покрытием телесного цвета».
Такой выбор сделала и Селена Гомес, которая предпочла аккуратные ногти нежно-розового цвета, когда объявила о своей помолвке с Бенни Бланко. София Ричи для своей свадьбы также выбрала короткий «мягкий квадрат» с нежным персиково-розовым цветом лака.
Просиживать часами в кресле у визажиста
Это МББ без косметики показывается на публики? Вы давно ее фото с мероприятий видели? Там только что не шпателем макияж укладывают. Не говоря уж о том, что у нее своя линейка косметики...
Новую моду на чистое свежее лицо запустила звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон. Мы уже писали о том, как актриса отказалась от макияжа. А теперь и юные звезды вроде Милли Бобби Браун не стесняются показываться на публике без грамма косметики.
Уверенные в себе состоявшиеся женщины разных возрастов могут позволить себе «забить» на украшательства и показать всему миру веснушки, морщинки и другие особенности нормальной кожи.
Носить только каблуки
Слева - ноголомная безвкусица, справа довоенная мода на белые носочки вернулась
Удобство — еще одна важная привилегия состоятельных людей. Уж они-то точно не будут мучиться в неудобной обуви. Однако и людям со средним доходом по силам выглядеть так, что все подружки обзавидуются. Сбросьте неудобную обувь на каблуках — ничего хорошего вашим ногам она не принесет. А балетки, напротив, стильный и актуальный выбор. Главное — не поддаваться соблазну надевать их со всем подряд.
Гоняться за суперфудами
Диетологи предупреждают: перестаньте тратиться на дорогие пробиотики и обратите внимание на простые продукты. Пока весь гламурный мир попивает чай матча, доктор Эмили Лиминг предлагает нам есть яблоки. Специалист утверждает: органические яблоки содержат массу бактерий, которые полезны для кишечника.
Но канадские ученые пошли еще дальше — новым суперфудом они провозгласили всем нам знакомую облепиху. Исследователи уверены: у этой ягоды есть огромный потенциал в диетологии (ягода, по идее, должна помогать в похудении). В общем, фрукты и ягоды, которые растут у вашей бабули на даче — никакая не простая еда, за ней буквально гоняются богатые и знаменитые.
Мыться только в теплой воде
Звездам Голливуда волей-неволей приходится выглядеть безупречно. Вот и 59-летняя знаменитость сериала «Друзья» Кортни Кокс поделилась своим подходом к поддержанию упругости кожи — она принимает контрастный душ. Кроме того, Кортни говорит, что холодная вода тонизирует не только тело, но и душу — она поднимает настроение.
Зачем тратиться на курсы массажа и лифтинг-терапии, если есть контрастный душ? А особенно смелые люди ныряют в ледяные ванны. Однако будьте осторожны — перед такими процедурами необходимо посоветоваться со специалистом.
Выбирать неудобное кружевное белье вместо комфортного
Долой кружевные стринги, узкие танга и прочее неудобное нижнее белье. Теперь и звезды не стесняются признаваться — да, они тоже носят «бабушкины трусы». Такое белье удобно, не давит и не съезжает.
В популяризации удобного белья отчасти виновата вездесущая Ким Кардашьян — в белье ее марки щеголяют многие звезды. И на вопрос: «Может ли модное быть удобным?» они отвечают уверенное: «Да!»
главное не поддаваться соблазну надевать балетки со всем подряд, а только с толстыми белыми носками другого тона в складочку .
А не все ли равно? Я вот не богачка и делать мне больше нечего, как пытаться выглядеть богачкой