17 историй от людей, собеседование которых напоминало комедийный фильм
Истории
56 минут назад
Поиск новой работы — задача со звездочкой, ведь чтобы получить местечко своей мечты, надо пройти немало испытаний. Одним из камней преткновения может стать, казалось бы, банальное интервью со специалистом по подбору персонала или будущим начальством. Как выяснилось, порой оттуда можно уйти не только с новой должностью, но и с бесподобной байкой.
- Была на собесе в банке. Все так официозно: красиво оделась, подготовилась. Прихожу, сидит эйчар, задает вопросы. И тут натыкается на пробел в резюме: «Вы полгода не работали, да?» Говорю: «Да». Думаю, сейчас спросит почему, а эта дамочка как выдаст: «А кто вас тогда обеспечивал?» У меня глаза на лоб полезли, говорю: «Муж». А она дальше: «То есть он настолько много зарабатывает, что вы можете себе позволить не работать?» Да, дорогуша, именно так, интересный у тебя ход мыслей.
- Я сама рекрут, но как-то на одном собеседовании спросили: «А какой отдых вам нравится больше всего?» Ответила, что люблю активный. Мне отказали из-за этого. Мол, в моем возрасте уже надо прекращать активничать. И это была не туристическая компания ахах. © kakjetak_s
- Звонит мне какой-то эйчар, который непонятно где вообще нашел мое резюме. Договариваемся созвониться на следующий день. На созвоне я ответила на три теоретических вопросика и несколько технических. Все супер, назначили встречу в офисе на следующий день. Там HR вручила мне анкету и тестовое задание. Посидела пару часов, дождалась проверки, дождалась техлида, дождалась пока рак на горе свистнет, всех все устроило, и тут неведомо откуда — полиграф. Мужик-полиграфолог разложил передо мной карты, мы с ним погадали на будущего мужа, выявили мой психотип и наконец обвесили меня датчиками. Я врать не умею, но и уверенности, что я говорю правду, у меня нет. У меня шалят нервишки, и я объясняю что моя реакция на эту штуку неадекватная, и правду он не узнает. Не стоит расписывать, что я все провалила и вышла оттуда спустя два часа с репутацией не пойми кого. © rinakz
- Работала в одной конторе. Сидим с директором, собеседуем кандидатов. Приходит девочка — просто идеальная. Прям уверена, что шеф ее возьмет. Как только она ушла, спрашиваю: «Ну что, берем Катю?». А он как выдаст: «Нет, конечно! Ты вообще видела, на какой тачке она приехала? Да не будет она за нашу зарплату пахать!»
- Захожу на собеседование и первый вопрос — кем работают родители? Попыталась свернуть этот вопрос, сказала, мол, давайте обсуждать детали по вакансии. Руководитель сказал, что он считает, что этот вопрос напрямую касается работы. Потом меня пытались убедить, что работу менять нельзя, если место работы хорошее и насиженное, и что уйти по причине: «Хочу новых проектов» это несерьезно. Занавес. © eyeofsayron
- Я сегодня завалила собеседование. Все шло хорошо до момента пока меня рекрутер не попросил рассказать про мой самый сложный проект. И тут меня что-то замкнуло и я начала рассказывать про старый проект, который я считала сложным, но который вообще не соответствовал вакансии, а не тот который должен был раскрыть мои навыки и бла бла бла. Несу чепуху и счастье. А еще на вопрос: «Знаете ли вы о нас?», я ответила, что нет, хотя перечитала весь их сайт. Просто реально до этого про них не слышала. © svetainweb
- На третьем собесеседовании огранизовали созвон якобы ради того, чтобы озвучить оффер. Вместо этого руководитель попросил читать ценности его компании и объяснять, что такое ответственность, честность... До условий мы так и не дошли, очень жаль потраченного времени на огромное тестовое, и ТРИ собеседования по часу! © dashenka__z
- У меня сегодня был забавный созвон-собеседование. Эйчар позвонила мне и прочитала мне вакансию слово в слово, я же в свою очередь прочитала ей свое резюме. Вот и поболтали. © linali.obliviate
- Самое странное собеседование в моей жизни. Потенциальный начальник прочитал мое резюме, ничего не спросил по работе, увидел что у меня в хобби написано рисование, сказал: «О, нарисуйте мне чашку!» Это была компания по продаже немецкой посуды. Он дал лист бумаги и синюю ручку, потом вырвал у меня листок и бросил в шредер, видимо, не справилась. Потом показывал мне фотки посуды и просил дать рейтинг от 1 до 10 каждой тарелке, оценивал мой вкус, видимо. Потом сказал: «Вы слишком часто смотрите налево, это признак того, что вы врете». А слева просто была дверь и мне очень хотелось уйти. Пишу и смеюсь, сейчас бы я на листке с ручкой и бумагой ушла, но тогда то ли я еще была скромнее, то ли любопытнее. © dasha.english.for.it
- На той неделе была на собеседовании. Мне отказали, потому что я студентка, и я очень молода, и мне будет тяжело выдержать стресс и напряжение. Я разозлилась и с криками: «Да вы знаете, что такое сессия? Что такое зачеты, курсовые, экзамены? Попробуйте пережить это все, сделать за короткий срок и сдать вовремя, да при этом еще и спать по 4 часа в сутки, питаясь, как таракан! И после этого я не стрессоустойчива?!» В тот же день мне позвонили и предложили должность, еще выше той, на которую я претендовала. Сегодня у меня первый рабочий день. © Не все поймут / VK
- На собеседованиях часто проверяют стрессоустойчивость и другие качества кандидатов. Я тоже столкнулся с подобным испытанием, когда устраивался на работу. Мы сидели в комнате для переговоров. Собеседование проводила HR, рядом с ней был директор. За окном была зима, температура на улице была минусовая. Однако в комнате работал кондиционер, и никто из присутствующих, казалось, не обращал на это внимания. Я не смог сдержаться и попросил выключить его. HR ответила, что им не нужен сотрудник, который пытается диктовать свои условия. Директор молча покинул помещение. Как вы понимаете, на работу меня не взяли. Я тогда обалдел, конечно. © Рабочие истории / VK
- Ходила на собес в дилерский автоцентр. Вопросы руководителя — ну, чисто сон при температуре 40 градусов: «Представьте что вы стали кошкой, а ваш молодой человек белкой, в чем были бы ваши сходства?» © dmitrilina_
- На собеседовании сначала сказали, что рабочий день — 8 часов, а потом добавили, мол, но после 17 часов надо быть на связи до 20 и позже. На мое удивленное: «Так это же больше 8 часов! Сколько работать-то?» Директор закатив глаза сказал: «Мы с вами на сработаемся». © ttaniani
- Я была в декрете. Подруга искала работу, а у нас как раз было место. Она так понравилась начальнице, что та готова была сразу ее взять. Позвали руководителя подразделения. Начальница щебечет, мол, надо брать девочку. Но оказалось, что вакансия закрыта. И тут этот чудак выдает: «Все! Значит так, вон ту (то есть меня) увольняем, берем эту на ее место!!!» Моя подруга бежала оттуда, роняя тапки. © irina.iv.bochkareva
- Пришла на собес. Вакансия максимально базовая — вбивать актуальные данные в карточки на сайте компании. Любой справится. На собесе сидела HR и начальница отдела, куда я хотела попасть. Наш диалог с начальницей:
Она: «Вы замужем?»
Я: «Обручена».
Она: «Я не вижу кольца»
Я: «Он подарил мне подвеску» — (показываю ей)
Она фыркает и выдает: «Мда, ошейник». © sh.ik.ina
- Устраивалась на первом году брака и мне выдали: «Ну вы замуж вышли, и, наверное, скоро родите». Устраивалась на третьем году брака, там заявили: «Кажется, вы ищете место получше, чтобы уйти в декрет, и срок брака к тому же у вас уже приличный». Устраивалась на восьмом году брака: «Вы так давно в браке, ну точно скоро родите, да?!» Какой-то бесконечный цикл получается. © sfnvv
- Как-то раз у меня было потрясающее собеседование с человеком, который не умел держать себя в руках. Его триггернуло мое образование (я магистр финансов британской бизнес школы), мой опыт работы (только крупные международные компании и высокие должности) и ему хотелось произвести на меня впечатление.Он пытался быть колким и язвить. Он пытался показать, что он умнее. А в конце он спросил меня: «Я работаю с людьми, поэтому мне важно, сколько у вас мужей и ипотек?» Чтобы бы вы на такое ответили? © miss_alexeeva
А вот еще несколько историй о работе, на которой не заскучаешь:
