17 историй от людей, собеседование которых напоминало комедийный фильм

Поиск новой работы — задача со звездочкой, ведь чтобы получить местечко своей мечты, надо пройти немало испытаний. Одним из камней преткновения может стать, казалось бы, банальное интервью со специалистом по подбору персонала или будущим начальством. Как выяснилось, порой оттуда можно уйти не только с новой должностью, но и с бесподобной байкой.