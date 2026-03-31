20+ историй о домашке, которая превратилась в искрометный квест для всей семьи — 31.03.2026

Ладно хоть сами спросили, а если бы ребёнок. Получил бы прививку от подобного старания. Помню как подружка из класса написала сочинение по Гоголю стилизованное под его произведение со страшными легендами о Николае Васильевиче. Мы его на переменке с таким интересом читали, обсуждали. Оценка была 4 за содержание, 5 за грамонтоность. Комментарий от учителя: "Не воображай себя писателем". Больше она и не воображала, а ведь талант был!