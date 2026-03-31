Да - очень крутое домашнее задание! Некоторым за всю жизнь не удаётся найти своё место в жизни!
20+ историй о домашке, которая превратилась в искрометный квест для всей семьи — 31.03.2026
Согласитесь, ничто не заряжает энергией больше, чем фраза «Мам, мне на завтра нужна модель Солнечной системы из каштанов», сказанная в десять часов вечера? Школьные задания давно перестали быть личным делом учеников, превратившись в захватывающий семейный квест, где папа осваивает фрезерный станок, мама вспоминает навыки закройщика, а бабушка становится экспертом по филологии. Родительская смекалка не знает границ, особенно когда на кону стоит пятерка.
- Переехали в Финляндию. И дочке в садике дали задание что-то принести. Я перевела как «яйцеклетки». Решила, что перевод неправильный и надо скорлупу от яиц. Собирала целую неделю. Принесли. В садике у всех глаза на лоб полезли, потому что нужны были коробки из-под яиц, для поделок. Ну, хоть не яйцеклетки — и то ладно.
- Я, будучи ребенком, как-то сказала родителям, что мне для выступления нужен казахский народный костюм. Бабушка сшила. Костюм вышел невероятно красивым. Но вы только представьте удивление всех причастных, когда среди народного казачьего ансамбля оказалась одна казашка.
«Д.З. Найти свое место в жизни!»
- Даю первоклашкам задание сделать модель земного шара. Ничего сложного — из пластилина шарик голубой скатать, шлепнуть на него черные и зеленые кусочки, мол, это суша. Прибегает одна мамочка — глаза по пять рублей — и спрашивает, что задали. Объясняю, и она облегченно выдыхает. Дочка пришла и потребовала сделать макет села, где мы жили. Хорошо, что не в полный размер!
- Племянник пришел из садика и сказал, что на Новый год ему нужен костюм капусты. Мама была очень удивлена. Хорошо, что переспросила у воспитателя. Оказалось, нужен костюм петрушки.
- Дочь была в 7 классе. Задали им задачу по математике. Интернета тогда еще не было, всей семьей решали до ночи — без толку. Под утро снится мне сон с решением — вскакиваю, судорожно записываю его на каком-то листке. Готовлю завтрак, бужу дочку, переписываем решение в тетрадь. Единственная пятерка в классе, так-то!
«Задал я девятиклассникам отметить на контурной карте крупнейшие электростанции. Одна девочка решила, что контурная карта — это банально, и за выходные сваяла это. И класс, и я в восхищении!»
- Нам в 5 классе задали вспомнить как можно больше слов с «ьо», типа, бульон, шиньон и так далее. В общем мы всей семьей, включая бабушку и деда, составляли список. Интернета тогда не было. Это было весело, даже среди ночи что-то вспоминали и записывали.
Миньон, каньон, лосьон, медальон, павильон, батальон, ботильон, совиньон, павильон,тортильон, квадральон, секстильон и т.д.
- В первом классе ребенок нам запретил выкидывать косточки от яблока, ведь ему на лето задали задание — вырастить растение и осенью принести в класс плоды. С трудом убедили, что речь шла о фасоли или чем-то подобном.
- Бывшая жена звонит:
— Дочке в садике задали сделать скворечник.
— Ну, сделай.
— Я могу из картона склеить, а нам нужен нормальный скворечник. Ты — папа, вот и делай.
А мы с соседом как раз полы перестилали, и у меня была фанера. Мы такой скворечник забубенили — весь детский сад удивился. Килограммов 5 фанеры, на саморезах и отверстие на фронтальной части выпилено ручной фрезой. В этом скворечнике орлы могли жить!
«В канадской школе домашку задают разную — например, построить диораму с разной флорой и фауной. На фото ниже пример работы из класса, где мой сын учится»
- Моей племяшке велели сделать платье из гороха. Мы вечером нарисовали эскиз и пинцетом приклеили на картон дробленый желтый и зеленый горох. Получилось красиво, недаром я закройщик! А вскоре выяснилось, что нужно было приобрести юбку в горошек для нового танца.
- У дочери в начальной школе был урок на тему «традиции семьи». Мне она сказала, что нужно приготовить любимое блюдо. Я испекла торт, и мы отнесли его в школу. Когда папа вечером ее забирал, все дети хором кричали «спасибо». Вечером спрашиваю у дочери, кто что принес. А она говорит: «А никто ничего не принес. Остальные просто рассказали о семейных праздниках». Ну, а мы легких путей не ищем...
- К школьной ежегодной ярмарке каждому дали задание принести какое-нибудь блюдо. Я сразу позвонил маме, а она сказала, что будет допоздна на работе и стоять у плиты не собирается. Расстроился. Все придут с вкусняшками, а я — с пустыми руками. Но мама утром забежала в ближайший супермаркет, купила в кулинарии свежую выпечку, аккуратно все упаковала и отправила меня в школу.
Когда она пришла забирать меня после уроков, к ней подошли несколько учителей и начали хвалить, как вкусно она приготовила, даже рецепт спрашивали.
«Сестре во втором классе ребус задали. Битый час уже решить пытаемся...»
- Сыну нужно было в 4 классе сделать презентацию и классу дать прослушать отрывок песни про весну. У меня дети выполняли уроки самостоятельно. И он принес двойку. Откуда мне было знать, что презентация была по песне «Запахло весной»...
- Решила помочь младшей сестре с домашним заданием по математике. Открыла его — какая-то легкая задача с яблоками. Решила за 5 минут и стала настоящим героем для сестренки. Через пару дней она пришла грустная домой, потому что получила двойку, да еще и мама наругала ее за это. Мне очень неловко было признаваться, что это я помогала...
- Мне в 3 классе задали сделать модельки дорожных знаков. Класс тогда проходил ПДД. Мы купили шприцы, достали из них поршни, нарисовали знаки, вырезали. Из этого всего сделали маленькие модельки. Делали долго, но получилось круто.
Когда я принесла их на урок, оказалось, что задание было изобрести свой собственный знак и придумать, что бы он означал.
Все подготовились, а я с этими шприцами...
«Задачка из учебника моей сестры»
Интересно, кто-нибудь проверяет учебники перед тем, как их печатать?
- Детям по английскому задали домашнее задание — приготовить любое блюдо, принести в класс и на английском рассказать, как и из чего оно приготовлено. Мы приготовили драники. Дочь спрашивает: «А мне не сделают замечание, что слишком мало ингредиентов? Рассказывать по-английски почти нечего». Говорю: «Кто за драники замечание сделает?!»
Учитель поставила ей максимальный балл со словами: «Вы, конечно, выбрали блюдо, о приготовлении которого много не расскажешь. Но за драники меньше 10 поставить не могу!»
- Сыну подруги задали нарисовать иллюстрацию к любому тексту Пушкина. Он выбрал коня с телегой и сел рисовать. Когда подруга подошла посмотреть, что получилось, она увидела машину. Говорит ему: «Но во времена Пушкина машин не было!» А сын ей: «Дак я не умею коня рисовать, поэтому будет машина». Я давно так не смеялась.
- В 4 классе перед тем, как пойти спать, сообщила родителям, что завтра в школе елка и мне нужен костюм. Родители, конечно, прибалдели. Это еще были годы, когда ничего нигде не было. Но утром меня на стуле ждал костюм снежной королевы с короной. За ночь сшили из белого парашюта (папа у меня — летчик).
«Люблю показывать эту задачу своим знакомым. Люди за 40 почему-то психуют и говорят, что детям в школе пудрят мозги. А для выполнения требуется лишь внимательно прочитать и чуть-чуть подумать»
Выберите утверждениЯ-множественное число...
укажите номер выбраннОГО утверждениЯ - единственое число.
???
- В садике сказали принести ракушки для поделок. Все родители ответственно заказали наборы красивых ракушек на маркетплейсах, а мы забыли. Резко вспомнили накануне, и ситуацию спас муж. Он купил в супермаркете пакет замороженых мидий и кого-то еще неопознанного. Мидии пришлось варить и есть, а их ракушки полвечера оттирать железной мочалкой от всего лишнего.
Задача из учебника Петерсон...Шла баба в Москву., а навстречу 3 мужика
- Сын во втором классе при выходе из дома вдруг вспомнил, что сегодня утренник, а он — ни много ни мало — дед Мороз! В панике звоним бабушке. Ехали до нее минут 20. Она обмотала палку от швабры мишурой, дала свой красный банный халат, и так мы помчали в школу.
- В 3 классе сын в 10 вечера вспомнил, что на завтра им задали написать сказку в стихах о том, как лес готовится к зиме. Я после работы, только домой пришла. «Ладно, — говорю, — но записывать сам будешь». Придумала целую сюжетную линию! 4 страницы исписали. Назавтра в школе как раз собрание было. Я гордо так подхожу к классной и спрашиваю: «Как вам наша сказка?» А она отвечает, что не проверяла еще и вообще было задано четверостишие написать. Занавес.
Ладно хоть сами спросили, а если бы ребёнок. Получил бы прививку от подобного старания. Помню как подружка из класса написала сочинение по Гоголю стилизованное под его произведение со страшными легендами о Николае Васильевиче. Мы его на переменке с таким интересом читали, обсуждали. Оценка была 4 за содержание, 5 за грамонтоность. Комментарий от учителя: "Не воображай себя писателем". Больше она и не воображала, а ведь талант был!
«Делаем домашнее задание с первоклашкой, и задача ввела меня в ступор. С каких пор уменьшительное от слова „яблоко“ — это „яблоня“?»
- В начальных классах дочери надо было сделать аппликацию ко Дню космонавтики. Я полтора часа вырезала эти звездочки из фольги, клеила бумажную ракету — короче, выложилась на максимум! На следующий день прилетает мне от классной сообщение: «Могли бы и помочь ребенку сделать что-то более взрослое и серьезное, а то поделка вышла слишком детской».
- У меня был случай классе в 10. Задали нам сочинение по прочитанному произведению. Открываю тетрадь и вижу оценку 2/5. Два за содержание, пять за орфографию и пунктуацию. Оказывается, двойку поставили, потому что точно такое же сочинение учитель нашла в интернете. Но этого просто не может быть, потому что сочинение мне писала мама. Мама была очень возмущена!
