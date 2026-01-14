16 задорных историй, которые начались с простого «А домашку сделал?»
«Домашка нужна, чтобы поссорить детей и родителей» — наверняка так думает каждый второй ребенок. Среди следующих историй вы найдете немало как подтверждений, так и опровержений этого утверждения, а главное — то, что поднимет вам настроение и, возможно, настроит на ностальгический лад.
- Помню, в начальной школе учительница сказала желуди на следующий урок принести. Много кто не принес, я тоже, нам поставили двойки. Пришел батя разбираться, и очень запомнилась батина фраза: «Уважаемая, вы в своем уме? Откуда ребята желуди за полярным кругом возьмут?» © Trantox / Pikabu
- Начала мама нам платить с 8-летним братом за каждую сделанную домашку — чтобы учились лучше. Копейки совсем, но потихоньку деньги копятся без экономии на школьном питании. Сегодня брат собирался делать домашку, но друзья позвали его гулять. Так этот юный коммерсант просто принес маме сумму, равную пяти выполненным домашним заданиям, и заявил: «Вот это за то, что я не буду делать домашку». Мама посмеялась, но с подходом согласилась. © ШКогвартс / VK
- Как-то в школе задали написать реферат по экологии. Я об этом случайно обмолвился маме, и понеслось: она погрузилась в воспоминания, как давным-давно оригинально оформила свой реферат и получила аж пятерку, а потом всем этот реферат показывали как образец. Давай, говорит, сделаем и твой реферат в виде свитка. Я что-то там написал от силы на страницу, она это все чертежным шрифтом перенесла на кусок ватмана, как-то его состарила (утюгом и выжигателем, кажется), разрисовала, скрутила в трубочку, связала шпагатом и сургучом запечатала (маман на почте работала). Ну что сказать. Пятерку я получил, это да. Но до сих пор думаю, что так выделываться ради пятерки не стоило. © LuarZero / Pikabu
Прислали сообщение в общедомовой чат
- Я — бывший учитель. Сидела как-то проверяла домашние работы, причем родители помогали детям. Попытайтесь догадаться сами, как они проверяли. Итак, там были слова: бОран (самец овцы, если непонятно, кто это с буквой «о»), лЕстопад (который осенью). Я хохотала долго. © aninorovae / Dzen
- Я когда училась в школе, у нас один мальчик написал рассказ, как он провел лето. До сих пор вспоминаю этот рассказ и смеюсь. Он написал: «Все лето я провел на яблоне и ел груши, Сначала я ел зеленые груши, потом они поспели, а я все ел груши. А потом пришли птицы, и я поделился с ними грушами, и они меня поблагодарили...» У меня до сих много к нему вопросов: откуда груши на его яблоне взялись? И после какого количества груш к нему пришли птицы, которые благодарят за них? © @ANastasia-s14 / YouTube
- В 3-м классе задали сделать генеалогическое древо. Я вспомнила об этом в воскресенье в 11 вечера. Родителей будить побоялась, фотоальбом искать — тоже. Нашла старую газету, вырезала лица, наклеила. Утром гордо сдаю. Учительница долго смотрит, а потом спрашивает: «Леночка, а что же ты молчала о том, что твой дедушка — Юрий Никулин, а мама — Нонна Мордюкова?»
- Соседка: «Домашку не можем сделать. Сидим втроем — дочка-первоклассница, я и муж. Идей нет. Помогай!» Ну, ок. Прислала задание. А там: «Продолжите предложение: „Бежит медведь от зайца“». Ну я продолжила:
- В третьем классе застукали мы с соседом его старшую сестру за тем, как она целовалась в подъезде с парнем. И поставили ей условие: если хочет, чтобы мы молчали об этом, пусть делает за нас домашку. А я, лентяй, даже не переписал написанное ею сочинение. Естественно, получил двояк. Зато по арифметике поставили пятерку — там букв не было. Сделал выводы. © Александр Тимошенко / ADME
- Звонит мужик с работы и задает вопрос, который обозначен у ребенка-третьеклассника в учебнике: «Какая электрическая энергия используется у вас дома?» У меня 2 высших образования, стаж работы энергетиком 10 лет, об электричестве и сопутствующих вещах я знаю почти все. Но этот вопрос поставил меня в тупик... Но правильный ответ вообще вел в шок. Он звучал так: государственная. © Убойные Истории / VK
- В четвертом классе задали сшить фартук. Я попросила маму помочь, благо, она профессиональная швея. Ей тоже было неохота, поэтому сшила «левой ногой», с кривыми швами. Я расстроилась так, что чуть не заплакала.
— Ничего, зато учительница сразу поверит, что ты сама шила.
Сработало... © ЖитиЁ-моё / Dzen
Хммм... Помочь сшить и сшить - немного разные процессы. Если мама помогала приглядом и советом (по идее так выглядит помощь в выполнении домашнего задания), то какие вопросы к левой ноге и качеству шва? Если мама сшила, то иметь претензии к невыполненной работе - наглость.
А не осознать это за прожитые годы - даже не знаю, как назвать
- Сын в 5-м классе попросил меня помочь ему написать сочинение. Я спросила, на какую тему. Он сказал: «Как я провел лето». Я спрашиваю, мол, а как ты провел лето? Он ответил: «Я лето провел быстро, что писать?» © ТаисияЩепкина-ф8и / YouTube
- В 10 классе у нас была очень креативная учительница. Как-то она попросила написать сочинение на тему «Разговор двух собак». Я и написал «аффф-тяффф-гафффф» и так на две страницы, получил 2 / 2. Вызвали к директору, а тот поржал и сказал, мол, что просили, то и написал. © Kishkoblut / Pikabu
- В 1971 году мы с семьей только переехали в новый город, и я пошел в 7 класс в новую школу. Задали нам сочинение на тему «Как я провел лето». Я написал, получил пятерку, но учительница попросила маму прийти в школу. Мама пришла, учительница показывает ей сочинение и говорит: «Не слишком ли буйная фантазия у вашего сына?» А мама прочитала и заявила, что там все чистая правда. А дело в том, что мама работала редактором многотиражки в пединституте. И, чтобы я летом без дела не шастал, решила меня отправить вместе со студентами в разные лагеря. В итоге у меня прошло лето так: июнь — археологический лагерь, раскопки, июль — этнографический лагерь, изучали местную малую народность, в августе — еще поездки. И вот что должна была подумать учительница, если у 13-летнего пацана за одно лето сразу и археологи, и этнографы, и теплоход? © 58diman58 / Pikabu
«Задал я тут девятиклассникам отметить на контурной карте крупнейшие электростанции. Одна девочка решила,что контурная карта — это банально. И за выходные сваяла вот это»
К состоянию про разговор двух собак. Работа полностью соответствует тех.заданию. Это я как бывший программист говорю.
«Поставил жирную пятерку в журнал».
- Дали нам в школе задание — придумать свою сказку. Моя была про говорящего щенка. Одноклассники надо мной ржали, говоря, что говорящих щенков не бывает. А учитель оценил фантазию и грамотность и поставил пятерку. © Lisenok21 / ADME
- У меня разница с младшей сестрой 6 лет. Когда родители не успевали на собрание, я приходила и конспектировала все, что говорили учителя. Но учитель в средней школе меня невзлюбила... Я очень близка с сестрой. Я знала все конфликты между детьми и учителями! Я знала всю домашку и сколько времени ее выполнять. И, главное, я не стеснялась спросить, куда деньги сдаем, почему учитель орет на ученика, почему домашка 8 страниц тупого переписывания текста, почему учителя мешают детям играть на открытой школьной площадке во внеучебное время. В 9-м классе, когда время выполнения домашки достигло 4+ часа ежедневно, я пришла на собрание. На стандартное «Если ли вопросы?» я спросила, не обалдели ли учителя задавать столько домашнего задания детям, у которых впереди экзамены. И родители, как один, меня поддержали! 10 минут классная руководительница не могла успокоить толпу! Я была в шоке и очень смущена... Взрослые люди были так возмущены, но никто из них не поднял этот вопрос... Короче, домашки стало меньше. Но классный руководитель запретила присутствовать на родительских собраниях кому-то, кроме родителей... © filin96 / Pikabu
- Наша дочка Катя написала в сочинении «Кем работает мой папа»: «Мой папа — начальник. Он все время на совещаниях и говорит по телефону: „Да-да, конечно“. Дома он тоже начальник, командует, чтобы мы не шумели». А учительница поставила тройку с минусом, мол, тема не раскрыта. Катя в слезах. Показала сочинение мужу, а он попросил у Кати сочинение, чтобы отнести его в школу. В итоге тройку учительница исправила на 5. Я, понятно, удивилась, спрашиваю, что ты там ей такого сказал? А он: «А ей сказал, что Катя абсолютно права. Что я так в последнее время замотался на работе, что начинаю себя вести как начальник и дома. А это сочинение как бы показало меня со стороны. Буду стараться следить за собой. Кажется, она прониклась».
Читаю уже который день,истории прикольные, спасибо за хорошее настроение
Бежит медведь от зайца
В зубах - четыре пальца
Он слопал оборванца
Вот шок-контент для глянца!
Завидую своим родителям 🙏🏻. У нас в школе была продленка, мы все уроки делали на ней и не напрягали этим родителей...
Но перлы, вроде "сказать родителям в 11 часов вечера, что нам завтра нужны жёлуди, гербарий и камни с берега Байкала", я всё же иногда выдавала 😅.
Но сейчас и учителя одновременно и не учат, и относятся слишком строго к детям...
Сын ходит в художку, рисует и лепит там, а тут в школе - ИЗО с вечными проблемами 🙄. Во-первых, зачем нужно ИЗО подросткам 13-14 лет - не очень понятно, во-вторых, учитель дала задание: слепить из чего угодно макет головы и принести в школу. Я, зная своего балбеса, перед выходом из дома сфотографировала его с этой головой в руках с разных ракурсов (голову из глины крутила, а не сына 😅), говорю, мол, если уронишь/сядешь на неё/толкнет кто-то, скажешь, что мама отправит ей фото прям хоть в ту же секунду (чтобы не было подозрений, что я сделала её сама), ну и обломки покажешь. Как в воду глядела - голова сломана, обломки показаны, фото доставлено и прочитано учителем. Итог - незачет, а через пару дней двойка 🤷🏻♀️. И так постоянно. То миллиметраж считает от края рисунка до края листа, то ещё ерунда какая-то.
В итоге пришлось спросить у неё, обычный ли это стиль преподавания или наш ребенок ей не угодил?
Так она нажаловалась на меня класс.руку 😤. Та мне вынесла мозг, мол, детей много, она одна... Ну у других педагогов таких претензий почему-то не возникает же 🤷🏻♀️. Хотя они тоже одни, а детей по-прежнему много... В общем, после этого от сына отвязалась, уже несколько месяцев тишина и оценки нормальные 😅.
Это я уже молчу о том, как мой сын отбирал свой альбом перед началом урока у одноклассника, на что она сказала: "вот из таких, как ты, слюнтяи и вырастают" - а это, на минуточку, был первый урок сына в этой школе ☝🏻.
Я понимаю, что родители и дети сейчас "с приветом", что учителя из-за этого не хотят работать, но ведь из-за их отношения к детям, которые им ничего не сделали, у детей тоже отпадает всё желание учиться 🤦🏻♀️. Уже реально думала написать директору заявление, что сын не будет ходить на уроки к этой мадам, но, хвала небесам, буллинг от учителя закончился 🙏🏻