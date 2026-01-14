16 задорных историй, которые начались с простого «А домашку сделал?»

Завидую своим родителям 🙏🏻. У нас в школе была продленка, мы все уроки делали на ней и не напрягали этим родителей...

Но перлы, вроде "сказать родителям в 11 часов вечера, что нам завтра нужны жёлуди, гербарий и камни с берега Байкала", я всё же иногда выдавала 😅.



Но сейчас и учителя одновременно и не учат, и относятся слишком строго к детям...

Сын ходит в художку, рисует и лепит там, а тут в школе - ИЗО с вечными проблемами 🙄. Во-первых, зачем нужно ИЗО подросткам 13-14 лет - не очень понятно, во-вторых, учитель дала задание: слепить из чего угодно макет головы и принести в школу. Я, зная своего балбеса, перед выходом из дома сфотографировала его с этой головой в руках с разных ракурсов (голову из глины крутила, а не сына 😅), говорю, мол, если уронишь/сядешь на неё/толкнет кто-то, скажешь, что мама отправит ей фото прям хоть в ту же секунду (чтобы не было подозрений, что я сделала её сама), ну и обломки покажешь. Как в воду глядела - голова сломана, обломки показаны, фото доставлено и прочитано учителем. Итог - незачет, а через пару дней двойка 🤷🏻‍♀️. И так постоянно. То миллиметраж считает от края рисунка до края листа, то ещё ерунда какая-то.

В итоге пришлось спросить у неё, обычный ли это стиль преподавания или наш ребенок ей не угодил?

Так она нажаловалась на меня класс.руку 😤. Та мне вынесла мозг, мол, детей много, она одна... Ну у других педагогов таких претензий почему-то не возникает же 🤷🏻‍♀️. Хотя они тоже одни, а детей по-прежнему много... В общем, после этого от сына отвязалась, уже несколько месяцев тишина и оценки нормальные 😅.

Это я уже молчу о том, как мой сын отбирал свой альбом перед началом урока у одноклассника, на что она сказала: "вот из таких, как ты, слюнтяи и вырастают" - а это, на минуточку, был первый урок сына в этой школе ☝🏻.

Я понимаю, что родители и дети сейчас "с приветом", что учителя из-за этого не хотят работать, но ведь из-за их отношения к детям, которые им ничего не сделали, у детей тоже отпадает всё желание учиться 🤦🏻‍♀️. Уже реально думала написать директору заявление, что сын не будет ходить на уроки к этой мадам, но, хвала небесам, буллинг от учителя закончился 🙏🏻