14 уморительных случаев, которые могли произойти только там, где есть дети

Дети мастерски умеют превращать самую обычную ситуацию в настоящий анекдот. Там, где они появляются, логика нередко берёт выходной, а чувство юмора становится жизненной необходимостью. Мы собрали уморительные случаи, которые могли произойти только в мире детской непосредственности и сами не ожидали, что получится так трогательно!.

  • Стою у окна, а внизу дети играют у качелей. В какой-то момент ссорятся две девочки — одной лет десять, второй около шести. И тут старшая, в самом разгаре конфликта, на весь двор с возмущением выдает: «Что ты меня жизни учишь? Что вообще может знать женщина шести лет!» © user8439394 / Pikabu
  • Как-то раз у нас сломалось отопление. Я с сыном поехал в магазин купить обогреватель для гостиной, пока не починят систему. Нашел модель, которая обдувала тёплым воздухом крутясь во все стороны: на коробке гордо красовалась надпись «Тепло на 360 градусов». Беру коробку с полки, и тут сын с искренним возмущением выдает: «360 градусов?! Кому вообще нужно, чтобы было ТАК жарко?» © Leehblanc / Reddit
  • Мама моей подруги обожала вспоминать историю про старшего сына, когда ему было лет 8. Их подъезд к дому был на повороте, и выезжать задним ходом там было довольно сложно. Они куда-то собрались, она начинает выезжать и спрашивает сына, сидящего на заднем сидении: «Ты не видишь, машины там едут?» «Нет, мам», отвечает он. Она продолжает сдавать назад, и тут поступает уточнение: «Едет грузовик».
    Столкновения, к счастью, удалось избежать. © Epitome22 / Reddit
  • Были в отпуске с дочкой. Она повсюду с собой таскала плюшевого мишку. А тут во время шведского стола медведь угодил в тарелку с супом. Дочь давай реветь, а потом взяла игрушку и выбросила. Я ей: «Ты чего делаешь? В номере постираем твоего медведя». На это ребенок выдал следующий перл: «Всё ты врешь! У нас же нет стиральной машинки». Поколение Альфа даже представить себе не могут, что можно стирать руками над раковиной.
  • Мы с сыном остановились полюбоваться кустом, усыпанным ярко-оранжевыми цветами. Он наклонился, вдохнул аромат и разочарованно заметил, что они никак не пахнут. Я в шутку спросила: «Интересно, а на вкус какие?» И он, не задумываясь ни секунды, сорвал цветок и тут же отправил его в рот. © sick_tats_ho / Reddit
  • Мой 10-летний сын попросил набор LEGO за 50 долларов. Я объяснила, что сейчас у нас нет на это денег. Он посмотрел мне прямо в глаза и совершенно серьёзно сказал: «Ну так сходи к банкомату и возьми ещё. Это же буквально робот, который раздаёт бесплатные деньги». © PaleSuggestion2417 / Reddit
  • Дочка к десяти годам перечитала половину нашей домашней библиотеки, а потом вдруг заявила, что читать ей стало скучно, поэтому она решила писать сама. Я купила ей три толстых блокнота и целую пачку красивых ручек. Но увы, вдохновения хватило ровно на один вечер. Она закрылась в комнате, включила какую-то музыку и с важным видом начала творить. Минут через тридцать вышла и спокойно сообщила: «Книгу написать не получилось, но вы можете просто представить, что я всё-таки её написала». Мы представили — и, конечно же, это оказался настоящий шедевр. Говорит, что попозже попробует ещё. © Мамдаринка / VK
  • Моему пасынку было 12 лет. Кричит мне из кухни, что чистых тарелок больше нет. Я молча даю ему 40 долларов и предлагаю пойти в магазин и купить новые. Он надевает куртку, обувается, останавливается, задумчиво смотрит в сторону кухни и после паузы выдаёт: «Погоди, а может, просто помоем эти?» © jericho / Reddit
  • Идём сейчас с женой домой, во дворе — толпа детей лет семи-восьми, хором поют «Сигмабой». Мы переглянулись: ну да, дети, что с них взять. И тут один из них командует: «Раз-два-три!» — и вся эта же компания дружно заводит со всей силы: «И снова седая ночь, и только ей доверяю я!» © shynghys
  • Когда моему сыну было 11 лет, он однажды с полной уверенностью заявил, что, похоже, уже знает вообще всё на свете. Объяснил это просто: он специально попытался придумать хоть что-нибудь, чего он не знает, — и у него не получилось. © VelvetConqueror / Reddit
  • Папа любит рассказывать, что давным-давно, когда я была ещё совсем маленькой, я посмотрела фильм «101 далматинец», с важным видом подошла к нему и заявила, что, мол, теперь я точно знаю, как отличить собак-мальчиков от собак-девочек. Папа усмехнулся и спросил: «И как же?»
    «По ушам!» — гордо выпалила я. — «У мальчиков уши чёрные, а у девочек — белые».
    Папа тогда едва не умер от смеха. © loCAtek / Reddit
  • Мама припоминает, что однажды потратила добрых полчаса, буквально по шагам объясняя мне, что нет, она и её сестра — не близнецы, даже несмотря на то, что у них один и тот же день рождения. В ход пошел даже многолетний календарь. Мне тогда было лет шесть и самое забавное, что у меня и у папы тоже одинаковый день рождения, вот только этот факт ничуть не помог упростить разъяснения. © Entarotupac / Reddit
  • Сегодня так получилось, что каждый за что-то своё отругал пятилетнего сына — и бабушка, и папа, и даже я. В какой-то момент он не выдержал, вспылил и заявил, что мы все злые, поэтому он от нас уходит. Сказано — сделано: начал собирать вещи в рюкзак. Смотрю, кидает туда свои футболки... и вдруг зачем-то тащит памперсы младшей сестры, которой всего пять месяцев. Спрашиваю: «А памперсы-то тебе зачем?» Он посмотрел на меня с укором и ответил: «А ты думала, я Соню с такими злыми людьми оставлю?!» © Мамдаринка / VK
  • Дочка пришла из школы и с порога заявила: «Мам, я теперь взрослая, потому что влюбилась!» Спрашиваю, кто же тот самый счастливчик. Она: «Мальчик из параллельного класса, имени не знаю. Вчера впервые увидела в коридоре. Мы вырастем и поженимся». Я посмеялась и аккуратно объяснила, что для начала неплохо хотя бы познакомиться. В итоге у нас появился новый план: выяснить его имя и нарисовать для него красивую открытку. Главное — успеть до того момента, когда она придет домой и объявит, что влюбилась уже в другого. © Мамдаринка / VK
