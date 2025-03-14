20+ почемучек, которые задали такие вопросы, что взрослые не смогли сдержать улыбку

Детская любознательность не знает границ, а иногда может даже поставить родителей в тупик. Ведь малыши способны задать такие вопросы, на которые взрослые не сразу найдут ответ! В этой подборке — самые смешные, неожиданные и гениальные высказывания маленьких почемучек, которые заставили окружающих не только задуматься, но и хорошенько посмеяться.