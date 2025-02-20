16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть

«А там была давно оставленная коробка для пиццы, которая, естественно, начала гореть»
О0 зачем хранить юзаную коробку для пиццы вв духовке?
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Бывают дни, в которые мы явно не ходим в любимчиках у судьбы. В такие моменты важно не падать духом и помнить, что не вы одни с подобным сталкиваетесь. А в качестве доказательства держите истории наших сегодняшних «штрафников удачи».
«А там была давно оставленная коробка для пиццы, которая, естественно, начала гореть»
О0 зачем хранить юзаную коробку для пиццы вв духовке?
Историй о провалах много не бывает. Поэтому держите еще несколько подборок:
Две последние истории обогатили меня новыми выражениями - "нечего меня кривлять" и "пикникуют среди леса")))