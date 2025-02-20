16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть

Истории
2 часа назад

Бывают дни, в которые мы явно не ходим в любимчиках у судьбы. В такие моменты важно не падать духом и помнить, что не вы одни с подобным сталкиваетесь. А в качестве доказательства держите истории наших сегодняшних «штрафников удачи».

  • Стоял с корзиной продуктов в продуктовом магазине, заплатил за все и ушел. И только на полпути к дому понял, что сумки-то с собой взять не удосужился. © PM_ME_ENORMOUS_**** / Reddit
  • На днях впервые в жизни приготовил компот. Вроде бы получилось отлично для первого раза. Почему «вроде бы»? Потому что так его и не попробовал. Решил процедить — ведь фрукты все равно никто не будет есть. Поставил дуршлаг прямо в раковину и вылил компот. Потом долго стоял, глядя на фрукты, и размышлял... Кстати, фрукты получились неплохие. © Палата № 6 / VK
  • Муж в отпуске купил мощную лазерную указку, побежали на пляж тестировать. Светили по песку, пальмам, потом в воду — и вдруг в луче мелькнуло что-то странное. Наводим — исчезает. Минут десять гонялись за этим таинственным «нечто», пока оно не встало в полный рост и не оказалось мужиком, который решил ночью поплавать и все это время прятался от нашего долбаного лазера. © Палата № 6 / VK
  • Однажды я подумал, что потерял телефон. В машине было темно, поэтому, чтобы его найти, я включил фонарик... на телефоне. Потребовалось секунд десять, пока до меня дошло, что я делаю. © mattythedog / Reddit
  • В молодости как-то проснулся и запаниковал. Подумал, что я ослеп во сне. Вокруг все было белым. Оказалось, я проснулся очень близко к стене, поэтому, когда открыл глаза, это было все, что я мог увидеть. © Unknown author / Reddit
  • Вернулись с мужем из отпуска. Через пару дней, я у шкафа: «Где мои вещи? Ничего не могу найти!» Муж: «У меня половина футболок пропала». Искали, порядок наводили — ничего. Через неделю муж вышел на балкон. Возвращается, дико ржет, и зовет туда. Захожу — а там наш чемодан с “пропавшими вещами”, который мы так и не разобрали после отпуска. © Палата №6 / VK
  • Нашел телефон на улице, пока гулял. Такую же модель, как и у меня. Оставил его в ближайшем полицейском участке, чтобы его вернули владельцу. Все бы хорошо, но позже я понял, что потерял собственный телефон за время этих приключений. © ksinvaSinnekloas / Reddit
  • На работе попросили напечатать важные документы. Я подошла к принтеру с уверенностью, что все будет ок. И, конечно же, этот гад завис! Бью по кнопкам, выключаю-включаю, но ничего не помогает. Весь офис наблюдает, как я мучаюсь. В итоге, когда уже была на грани, подходит коллега, нажимает одну кнопку — и все работает. Ну как это называется?! Я стою с красным лицом, и все ржут. Теперь, если что-то с техникой, меня вообще не подпускают. © Палата №6 / VK
  • Забыла проверить духовку перед тем, как начать ее греть. А там была давно оставленная коробка для пиццы, которая, естественно, начала гореть. Прошло уже несколько лет, но муж не позволяет мне забыть об этой истории. © greffedufois / Reddit
  • Решила поставить себе новый будильник, вдохновилась кое-чем прекрасным перед сном, поэтому мой выбор пал на звуки моря. Установила и ложусь спать с предвкушением того, что меня разбудит шум ветра и мелодия волн... Но реальность оказалась намного суровее. Разбудил меня громкий гудок парохода, ор чаек и ругань капитана. Это же настоящие «звуки моря», блин... © Палата № 6 / VK
  • Нашел у себя длинный волос на шее, сидя перед компьютером. Увидел ножницы, лежащие рядом, взял их и попытался состричь волос. Но вместо этого рубанул шнур на своих наушниках© Odd-Jupiter / Reddit
  • Шел домой, передо мной была компания парней, которая мешала пройти. Я сердито сказал: «Вы здесь не одни!», отодвинул их и проскочил. Затем, через минуту, я начал копаться в телефоне и врезался в фонарный столб. Эти ребята еще долго ржали сзади. © Unknown author / Reddit
Гороухща не сдаёцца
49 минут назад

«А там была давно оставленная коробка для пиццы, которая, естественно, начала гореть»
О0 зачем хранить юзаную коробку для пиццы вв духовке?

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  • У подруги небольшая грудь, и она использует всяческие подкладки. Были мы с ней на пляже, она грациозно встряхнула плед, и в этот момент с нее слетает верх купальника вместе с подкладками. А она на это выдает: “Обалдеть, ветер, лифчик прям с грудью унес!” Парень рядом так ржал, что ему поплохело, пришлось помогать. Через неделю позвал ее замуж. © Палата №6 / VK
  • Когда мне было пять лет, мама отправила меня купить хлеб. Но по дороге я потеряла деньги, без хлеба возвращаться не хотела — думала, мама отругает за потерю денег. Поэтому я измазала лицо грязью, пришла в магазин и сказала, что хочу кушать, родителей нет, я одна по улицам хожу голодная. Хлеб мне дали, но не отпустили, а вызвали милицию, и началось такое… Ох, как я потом получала от мамы. © Палата №6 / VK
  • Шел на работу. Все люди идут угрюмые. Как вдруг вижу девушку — она идет мне навстречу, слушает музыку и подтанцовывает. Я обрадовался, решил поднять ей настроение и тоже начал танцевать. Вдруг она разозлилась, сняла один наушник и крикнула: “Нечего меня кривлять! Видел лед какой? Скользко!” © Палата №6 / VK
  • Ехали с мужем от родителей, и я додумалась в дорогу наесться арбуза. Терпела до последнего, но очень приспичило, и попросила остановиться. Заскочила в лесок и спешно нашла перспективные кустики. Только присела — с ужасом услышала сзади кашель. Повернула голову — а в десяти метрах от меня влюбленная парочка. Сидят на пледе в обнимку, пикникуют среди леса. Как же было неловко. © Палата №6 / VK

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
5 дней назад

Две последние истории обогатили меня новыми выражениями - "нечего меня кривлять" и "пикникуют среди леса")))

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