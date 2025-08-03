В 90-е работала в магазине нижнего белья, но не представляю себе мужчину на должности продавца в таком месте. Как он будет предлагать женщинам комплекты белья? А некоторые покупательницы просили оценить, как бельё смотрится на них. Как бы это делал мужчина продавец?😄
14 человек, которые не побоялись отказаться от высокой зарплаты ради своего счастья
Когда работа больше не радует, а будни кажутся бесконечными — пора что-то менять. Герои этих историй продемонстрировали, что никогда не поздно начать с нуля и найти дело по душе. Они рискнули, и не пожалели. И хоть путь не был простым, но каждый шаг приближал их к себе настоящему. Возможно, одна из этих пользовательских историй вдохновит и вас сделать первый шаг на пути к мечте.
- Заказали еду на дом. Приезжает курьер и прячет лицо под кепкой. Протягивает мне пакет, а я глазам своим поверить не могу — это же мой бывший начальник. Я его давай спрашивать, какими судьбами он тут очутился. Дядька при деньгах всегда был. А он и говорит, что все это дела сердечные, он ушел из банка и устроился курьером на полставки, чтобы здоровье не потерять. Кардиолог сказал, что иначе ему операция светит. А тут и физическая нагрузка, и свежий воздух, и на душе покой, какого он на руководящей должности лет 20 не испытывал. Вот и я после его слов задумался, стоит ли мне оставаться в банке.
- Я прошел путь от успешного гастролирующего музыканта до специалиста по сну в возрасте 50 лет. Моя семья работала в сфере медицины, так что это не совсем чуждая мне область. Мне пришлось уехать из города, чтобы получить образование. В процессе я обнаружил, что мозговые волны очень похожи на звуковые, а работать с людьми означает постоянно находиться как бы на сцене. © DeepVeinyThrombossa / Reddit
- У меня свой магазин нижнего белья. Искала продавца — приходит на собеседование мужчина 45 лет, бывший нефтяник. В резюме одни руководящие должности. Думаю, что за прикол такой? Пытаюсь допытаться, почему он откликнулся на вакансию. Оказалось, что он полгода справлялся с выгоранием и больше не хочет работать 24/7. На все, что нужно, уже заработал, поэтому за зарплатой не гонится. Я его, конечно, на работу не взяла, но потом видела его счастливое и довольное лицо в книжном магазине. Нашел человек место по душе.
- В детстве я мечтала стать оперной певицей, но дальше музыкальной школы не пошла. Была стеснительной, родители не верили в меня. В итоге выучилась на бухгалтера. А в 30 лет у меня случилась судьбоносная встреча с моим нынешним мужем, который оказался, представьте себе, оперным певцом. Я бросила бухгалтерию, переехала в другой город и теперь организовываю музыкальные мероприятия по всей стране. Пением я тоже занялась, и даже иногда выступаю на подпевках. Все впереди!
- Большую часть своей трудовой жизни я проработала бухгалтером, но потом заинтересовалась созданием веб-сайтов. В 1996 году я решила самостоятельно изучить HTML. Это привело меня к поступлению в местный колледж в 50 лет. Я стала лучшей студенткой 1999 года. Кроме того, в колледже я завела важный контакт. Один из моих преподавателей работал на полставки вебмастером в Историческом обществе штата и собирался уходить на более интересную работу в игровой компании. Он порекомендовал меня на эту должность, я прошла собеседование и получила работу. Я проработала там 13 лет, пройдя путь от простого веб-мастера до менеджера цифровых проектов, изучила принципы разработки в Microsoft ASP, участвовала во внедрении системы управления коллекциями на основе баз данных и создавала многочисленные базы данных, веб-сайты и Flash-мероприятия для организации. Директор ушел на пенсию в 2013 году и нанял на замену более молодую женщину. Она принялась отсеивать всех сотрудников старше 50 лет, начав с меня, поскольку у меня была третья по величине зарплата в организации. К сожалению, я так и не нашла другой подобной возможности. Однако это все равно окупилось, так как за 13 лет я заработала скромную пенсию, которая в сочетании с пенсией моего мужа и нашими льготами обеспечивает нам комфортную жизнь. © Sharon Hultman / Quora
- Господи, как я хвалю себя, что в 2020 не побоялась бросить работу и открыла ИП. Теперь ранний подъем у меня только 2 дня в неделю на йогу. Потом кофе в кафешке, покупки, прогулка. Работаю потом с 14 до 21 примерно. Муж уходит на завод в 6:50, я закрываюсь за ним и сладко так дрыхну! Скоро приду к зарплате 200 тыс. Это немного, но пока у меня 130, и я хочу большего. Обожаю донельзя! © Подслушано / Ideer
Работа на себя - это работа 24/7, без выходных и отпусков. Даже если есть сотрудники. Особенно если есть сотрудники.
Если, конечно, у вас там реальное дело, а не контора по отмыванию бабла, где сидит для вида студентка и от скуки красит ногти, заходит три покупателя в неделю, а реальный доход делается процентом с отмыва.
- Я живу с мамой-пенсионеркой и маленьким сыном. Всю жизнь любила животных и пошла учиться на биолога. Но в результате работаю в лаборатории, потому что найти работу в городе в этой области проще. А сейчас появилась возможность пойти поработать в зоопарк. Но это риски и не очень понятные перспективы на будущее. Зато работа полностью для души. И вот сердце рвется туда, а голова говорит — одумайся. © Подслушано / Ideer
- Меня понизили в должности, чтобы любовница босса получила руководящую должность. Хотя мне не урезали зарплату, я чувствовал себя оскорбленным и начал искать другую работу. Я прошел собеседование в крупную компанию, но менеджер по персоналу сказал, что у них нет вакансий в лаборатории, зато им нужен химик в отдел безопасности. Все сложилось отлично. Я многому научился, а полученные знания и навыки обучения обеспечили мне очень хороший опыт работы. В итоге я оказался в другой успешной компании из списка Fortune 500, где получил сертификат специалиста по химической безопасности и проработал 22 замечательных года. Выйдя на пенсию, я устроился в местную пожарную часть специалистом по опасным веществам. Я понял, что мой диплом химика — это основа карьеры. Теперь я вношу вклад в жизнь своего сообщества, работая в пожарной службе. © Frank Duncan / Quora
- 10 лет работал стоматологом, и вот мне 33 года и так продолжать я больше не могу. Это тяжкий труд, от которого все конечности отнимаются. Платят, конечно, хорошо, но до этой золотой зарплаты не один десяток лет. Уйти решил не в IT, а в искусство. Всегда мечтал стать художником. А тут присоветовали более подходящий моему опыту вариант — выучиться за полгода на скульптора. Тут и близко к работе зубного техника, и искусство в одном флаконе.
Что-то мне подсказывает, что работа скульптором тоже не лучшим образом н.а конечности влияет.
- В 35 лет я был дипломированным инженером. Узнал, что начинаю слепнуть. Поэтому работодатель поставил меня в очередь на полгода по принципу «найди другую работу внутри компании или получи инвалидность». Решил стать юристом. Уволился и пошел учиться на юриста по ночам, а днем работал. Содержал семью. Получил диплом. Зарплата в четыре раза выше, чем у инженера. Скорее всего, удвоится через два года. © pies_r_square / Reddit
- В школе была отличницей, но в универ поступила, как говорится, по блату. На юриста, друг отца помог с местом на бюджет. На работу тоже устроил он, проработала по специальности лет шесть. Доросла с зарплаты 14 до 30 тыс. Плюнула на это дело, пошла учиться самостоятельно в IT, потратила полгода на учебу, сразу устроилась на работу. Работаю уже 2 года на удаленке, все нравится, зарплата перевалила за сотню. Ну их, эти блаты. © Подслушано / Ideer
- Мне 53 года, и я много лет работал геологом-разведчиком в геологии. Сейчас я на первом курсе университета, чтобы стать медбратом. Также подрабатываю ассистентом в больнице. © CoatLast / Reddit
- Перешел от работы в сфере продаж к преподаванию. Продажи приносили огромные деньги, но я чувствовал себя бездушным. Переход к преподаванию в начальной школе был просто фантастическим! Если можете, создайте себе подушку безопасности, чтобы облегчить переходный период. © MudSouthern1143 / Reddit
- Я проработал директором отелей почти 15 лет, но потом начались сокращения. Я не слишком расстроился, потому что больше не хотел выгорать. Именно тогда я нашел работу в сфере управления недвижимостью и с тех пор ни разу не пожалел об этом. Мой совет — определите свои навыки, которые можно применить на практике, и найдите отрасль или компанию, которая вам подходит. Именно эти навыки помогли вам достичь таких высот, поэтому не исключайте их, пробуя что-то новое. Кроме того, всему можно научиться, так что не бойтесь рисковать, даже если это неизведанная территория. © Chatterbxer / Reddit
Эти истории доказывают: начать все с нуля и найти свое призвание никогда не поздно. Но прежде чем заняться новым делом нужно закончить со старым, то есть уволиться. Вот истории о том, как люди феерично уходили с работы: