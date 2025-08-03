14 человек, которые не побоялись отказаться от высокой зарплаты ради своего счастья

Когда работа больше не радует, а будни кажутся бесконечными — пора что-то менять. Герои этих историй продемонстрировали, что никогда не поздно начать с нуля и найти дело по душе. Они рискнули, и не пожалели. И хоть путь не был простым, но каждый шаг приближал их к себе настоящему. Возможно, одна из этих пользовательских историй вдохновит и вас сделать первый шаг на пути к мечте.