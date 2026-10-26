15 осенних интерьеров, которые вдохновляют бежать в парк за кленовыми листьями и ветками рябины

Хозяевам этих интерьеров было недастаточно видеть осень на улице, и они «принесли» ее в свой дом. А почему бы и нет: вдохновляться осенью можно бесконечно. А самое приятное — для этого не нужен большой бюджет. Декор запросто можно найти, просто выйдя из дома. Веточки сухоцветов, тыквы и разноцветные кленовые листья отлично оживляют пространство и радуют глаз.

Девушка пишет, что живет в небольшой квартире, и ей нравится ее украшать. Ее бабушка с дедушкой делали то же самое к каждому сезону, и она уже не представляет, как можно жить по-другому

Посмотрите, какой оригинальный осенний декор. Вроде бы и классические тыковки с сухоцветами, но они не перетягивают внимание на себя, а дополняют интерьер

И вот еще один вариант нестандартного осеннего украшения. В комментариях многие написали, что на осень это совсем не похоже. А мы думаем, почему бы и нет

Вот так вот подготовила свою спальню к осени пользовательница сети. Она осталась очень довольной результатом

Что она сделала: добавила простыни, новое мягкое одеяло, подушки, поднос с искусственной свечкой и растением. А также поставила вазочку с осенними веточками на прикроватную тумбу. Как же у вас уютно! Спасибо за вдохновение. © pemberleypearls / Reddit

Листья с картины словно вырвались за пределы и перебрались в наш мир

Жители этого дома показали свою кухню до и после ремонта. Свеженькой кухне они добавили осенний декор

А вот просто осенний уголок. Чтобы его создать, понадобится: теплый свет свечей, тыквы, уютные детали и капелька волшебства

Надпись на подушке, которая переводится как «Домосед», сразу предупреждает, что с этого уютного дивана никто вставать не собирается

Правильно, тыкв много не бывает! Обратите внимание, что в этом интерьере они присутствуют и на рисунке пледа и наволочки, и в виде подушки, и даже в виде текстильного украшения

Украшать свой дом к осени хозяйка начала 2 года назад. С той поры она постоянно пополняет коллекцию декора, но уже очень довольна результатом

Мужчина спрашивает, как ему сделать интерьер в 16 квадратных метров еще более осенним. Что бы вы ему посоветовали?

Хозяйка этого дома 3 года собирала всякие симпатичные вещи и делала осенний декор своими руками

Чтобы украсить эту полку, понадобилась командная работа: автор фото перебиралась через раковину и расставляла украшения, которые ей приносила мама

Еще один потрясающий вариант осеннего оформления гостиной, который вечером выглядит даже еще уютнее

Как верно подметили люди в комментариях, вечером комната смотрится просто волшебно. Я тоже подвешиваю гирлянды из листьев над арками. Не знаю почему меня так обрадовало это сходство. © Unknown author / Reddit

Мне тоже это так нравится! Празднично и отлично сочетается с арками. © liminalfieldmouse / Reddit