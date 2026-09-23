20+ светлых историй про мам, чьи любовь и поддержка дарят крылья

В свой 36-й день рождения автор вернулась домой и обнаружила сюрприз: мама сшила ей белое платье, похожее на облачко. И взрослый возраст куда-то мгновенно исчез: «Ощущение, что исполнилось шесть». На следующий день именинница уже собиралась идти в обновке на работу и всем ее показывать. По ее словам, такое чувство праздника — до визга и мурашек — обыкновенным чудом умеет создавать только мама. А вместо подарков для себя она попросила пожелать маме долгих лет и крепкого здоровья.