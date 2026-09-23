13 человек просто отправились на природу, а вернулись домой с чудом в кармане

Оказалось, что ему попала в руки пустая раковина хитона (это создание еще называют панцирным моллюском). Существует более 900 видов этих морских обитателей, и раковины некоторых из них отличаются внушительным размером. Панцирь у хитона крепкий, но гибкий.

Поэтому он не только отлично защищает моллюска, но и позволяет ему легко преодолевать неровности на дне. В случае опасности создание даже может свернуться в шар. Обычно хитоны обитают на мелководье, но часть видов может жить и в глубинах океана. Панцирные моллюски появились еще в кембрийский период.