13 человек просто отправились на природу, а вернулись домой с чудом в кармане
Некоторые люди возвращаются с отдыха на природе не только с ворохом впечатлений, но и с увлекательными находками. Кто-то из этих везунчиков обнаруживает в лесу необычный гриб или печать от древней амфоры, другие вылавливают из водоема не рыбу, а гранаты. А иногда в гравии можно найти даже окаменевшие кораллы. Такие находки радуют больше, чем здоровенная щука или корзинка, полная лисичек.
Отец девушки нашел эту монетку на берегу Азовского моря. За годы кругляшок настолько истерся, что определить, откуда эта монета взялась, они не смогли
Пользователи в сети смогли определить, что это сестерций, отчеканенный в Боспорском царстве. Судя по очертаниям головы, монета была выпущена где-то между 108 и 115 годами, во времена правления Савромата I. Именно тогда Боспорское царство полностью перешло под власть римлян. Кстати, такие сестерции встречаются достаточно редко, так как их чеканили в небольшом количестве.
Во время прогулки автор подобрал это на пляже. Есть в этой штуке что-то инопланетное
Оказалось, что ему попала в руки пустая раковина хитона (это создание еще называют панцирным моллюском). Существует более 900 видов этих морских обитателей, и раковины некоторых из них отличаются внушительным размером. Панцирь у хитона крепкий, но гибкий.
Поэтому он не только отлично защищает моллюска, но и позволяет ему легко преодолевать неровности на дне. В случае опасности создание даже может свернуться в шар. Обычно хитоны обитают на мелководье, но часть видов может жить и в глубинах океана. Панцирные моллюски появились еще в кембрийский период.
- Круто! Это же раковина хитона! Кстати, они любят прилепляться к камням.
Девушка нашла на берегу Темзы целую россыпь небольших гранатов
Оказывается, такие находки здесь не редкость. Но не потому, что где-то в глубинах Темзы скрываются естественные залежи драгоценных камней. Так что исследователи до сих пор бьются над загадкой, как же эти сокровища попали в реку.
Одна из популярных версий заключается в том, что в прошлых веках гранаты прибывали на судах из Индии и Южной Азии, и часть груза случайно оказалась в воде. Похоже, за борт отправилась внушительная партия драгоценностей, так как гранаты до сих пор выносит на берег во время отлива.
Автор нашел такую крошечную печать. По его предположению, она изготовлена в промежутке между XIII и XV веками
Так как находка обнаружилась неподалеку от Уолсингема, мужчина предположил, что печать могла принадлежать одному из паломников. В эту деревушку вплоть до XVI века стекалось множество людей, так как тут находился известный монастырь.
Мужчина нашел на дне реки этот камень. Ему стало интересно, что это за минерал
Некоторые пользователи предположили, что это могут быть бриллианты Херкимера. Так называются двухконечные кристаллы кварца, которые отличает особенная чистота и правильная форма граней. Обычно их находят при разработке доломитовых пород, ведь именно там этот горный хрусталь начал формироваться более 500 миллионов лет назад.
В толще породы под воздействием окисленной жидкости формировались жеоды, где появлялись кристаллы кварца. Так как процесс проходил медленно и под воздействием высоких температур, горный хрусталь получался удивительно прозрачным.
Парень нашел такую загадочную штуку в лесу и не смог разобраться, что это. Может, старинная монета или свинцовая печать?
Другие пользователи предположили, что это может быть печать для амфоры. Похожие по форме штуки делали в период Поздней Античности и прикрывали ими пробку, сделанную из извести. Обычно заглушку украшали узором. Так как автор мог натолкнуться на настоящую редкость, ему посоветовали отнести этот кружок эксперту.
Девушка нашла в греческом лесу этот странный кристалл. Она подумала, что это может быть застывшая смола
Однако пользователи в сети предположили, что ей повезло найти потрясающий образец слюды. Это минерал, который отлично расслаивается, и при этом обладает гибкостью и прочностью. В древние времена его использовали при создании произведений искусства, а позже — для изготовления окон, окошек для светильников и украшения ларцов.
Мужчина выудил из моря в Хорватии эти странные бусины и решил поинтересоваться в сети, что это могло быть
Мнения людей разделились. Одни предположили, что это пряслицы — специальные грузики, которые присоединяли к ручному веретену или пряже. Такие штуки часто можно найти во время раскопок в древних поселениях. Пряслицы делали из камня, глины или кости. Другие пользователи настаивали на том, что бусинки использовали в качестве поплавков для морских сетей.
Около 30 лет назад автор нашел эту железную штуку во время похода в горах. За все эти годы он так и не смог понять, для чего было нужно это приспособление
В сети предположили, что это могла быть деталь от старинной повозки. Например, специальный инструмент, который не позволяет поводьям спутываться. Другим пользователям показалось, что эта штука больше похожа на старинную вилку для мяса. Правда, зачем на ней нужны два ушка, непонятно.
Сестра девушки нашла такой пузырчатый камешек. Он просто валялся на земле. Шарики совершенно прозрачные, словно сделаны из желе
Скорее всего, она нашла гроздевидный халцедон, который еще называют виноградным халцедоном. Кстати, этот минерал был впервые обнаружен в 2014 году в Индонезии. Такие камни обычно формируются в местах, где лава вырывается из подводных трещин и в результате быстрого остывания постепенно превращается в богатую магнием и кальцием глину.
Девушка увидела в куче гравия эту штуку. Ей стало интересно, что это могло быть
Может показаться, что это застывшие соты, но на самом деле в руки девушки попал окаменевший коралл из рода Favosites. Такие коралловые полипы еще называют сотовыми. Эти создания росли в теплых морских водах по всему миру в период с позднего ордовика до поздней перми. Кстати, они были довольно хищными существами. У кораллов были щупальца, которыми они отлавливали планктон.
- Отличная находка! Это окаменевший коралл, и такие штуки довольно часто встречаются в наших местах.
Автор нашел эту вещь на побережье Самуи в Таиланде. Думал, что ему в руки попался какой-то местный инструмент, сделанный из кости. Но для чего он нужен, так и не понял
В сети ему объяснили, что он обнаружил ребро черепахи с прикрепленной к нему частью панциря. Так что версия автора оказалась ошибочной.
Парень вытащил эту симпатичную бутылочку из ручья, неподалеку от разрушенного дома. Он говорит, что это его любимая находка
В сети ему подсказали, что это, скорее всего, стекло «Мэри Грегори». Такие изделия производили в Америке в конце XIX века. В Англии в то время было популярно создавать камеи на стекле. Чтобы удешевить процесс, за океаном стали просто наносить эмаль на посуду из прозрачного или цветного стекла.
А вот еще пара подборок о ярких находках, которые порой отыскиваются в самых неожиданных местах: