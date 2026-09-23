11 светлых историй из спортзалов, пропитанных запахом новеньких ковриков и звоном гантелей

16 человек, которые иголкой и ниткой создают такие вещи, что глаз не оторвать
Народное творчество
01.05.2026
Поход в фитнес-клуб — это всегда больше, чем просто приседания и отжимания. Помимо того, что физическая нагрузка в целом приносит пользу и хорошее настроение, занятия в спортзале нередко превращаются в целую историю. Здесь даже разговор у стойки администратора может обернуться настоящей жизненной историей и принести потом светлые воспоминания.
И вот еще несколько статей про занятия спортом: