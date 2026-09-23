11 светлых историй из спортзалов, пропитанных запахом новеньких ковриков и звоном гантелей

Истории
23.09.2026
11 светлых историй из спортзалов, пропитанных запахом новеньких ковриков и звоном гантелей

Поход в фитнес-клуб — это всегда больше, чем просто приседания и отжимания. Помимо того, что физическая нагрузка в целом приносит пользу и хорошее настроение, занятия в спортзале нередко превращаются в целую историю. Здесь даже разговор у стойки администратора может обернуться настоящей жизненной историей и принести потом светлые воспоминания.

  • Понравилась девушка из тренажерного зала. Периодически смотрели друг на друга, даже помогал ей пару раз. А две недели назад так классно разговорились, весело искренне поболтали. В конце разговора она спросила меня по каким дням я обычно хожу в зал. Я ответил и больше ее не видел никогда.
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  • Заказала себе новые лосины. Модные, со вставками и вырезами. Сели они отлично, чувствовала себя королевой. И вот прихожу я в них в зал и замечаю, что все на меня посматривают. Ну, думаю, фурор произвела! И вдруг ко мне подлетает тренер и шепчет: «Ира, у тебя лосины порвались, неужели не видишь?» Я давай себя осматривать, а лосины целые! А она мне показывает на вставки по бокам — мол, смотри! И тут до меня дошло, что из-за того, что вставки были телесного цвета, казалось, что на мне чуть ли не лохмотья! Посмеялись с ней, но я все равно продолжила их носить, уж очень они классные.
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«Спорт — это жизнь»

  • Эпичная ситуация в тренажерном зале: я занимаюсь на тренажере, заканчиваю. Потом решаю убраться, снимаю диск и вешаю его, как мне кажется, на держатель для дисков рядом. Парень подходит и говорит: «Простите, я здесь занимаюсь». Я говорю: «Хорошо, я закончила». Еще думаю, чудной какой-то, я же как раз освобождаю тренажер. Он снова: «Я здесь занимаюсь». И тут я понимаю, что это был не держатель для дисков, а незнакомый мне тренажер. И я просто проходя мимо набросила парню 15 кг, типа: «Не филонь, ты можешь лучше».
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  • Мы с женой ровесники, нам по 34 года. Я выгляжу на свой возраст, жена выглядит младше, очень миловидная, но я никогда не думал, как мы выглядим вместе. Неделю как мы вдвоем ходим в новый спортзал. Сегодня на ресепшене меня состоялся такой диалог:
    — А где ваша дочь?
    — В садике.
    — Нет, старшая, которая с вами ходит.
    — Это моя жена...
    — А сколько ей лет?!
    — 34.
    — Ой, а я думала, девушка в классе 9...
    Неужели мы реально так смотримся?

Вот такой вот у кого-то дома спортсмен подрастает

  • Случай в зале. Мужчина делал присед со штангой, я подошла, и решили делать по очереди. Я ставлю свой рабочий вес и начинаю присед, и вдруг он говорит: «Вау, а вам не тяжело?» Отвечаю, что тяжело, но надо. И на душе так хорошо стало. У меня рабочий вес 10 кг, а у него меньше. Как не любить зал, когда есть люди, которые делают такие комплименты!
shynara_asqarqyzy
  • Залетаю в тренажерный зал, осматриваю занимающихся. Админ спрашивает: «Вы кого-то ищете?» Отвечаю, что мужа. А он мне в ответ: «Какой типаж вас интересует? Сейчас подберем!» Он сделал мой день. А искала я своего мужа, так как моя сумка у него была.
darya.sidenko.kz

Автор этого фото решил заняться своим здоровьем и организовал дома небольшой спортивный уголок

  • Уже год у меня нет парня, на улице знакомиться я не умею, коллектив на работе чисто женский. И тут как-то звоню подруге, чтобы встретиться. Она предложила встретить ее, дала адрес. Приезжаю, а это тренажерный зал. И сколько же там было красивых людей и улыбающихся лиц! Настроение у меня сразу поднялось. Мне захотелось стать одной из них и я тоже стала туда ходить. А через 2 месяца познакомилась с симпатичным парнем. Хочется теперь просто радоваться и ловить счастливые моменты.
  • Всю жизнь профессионально занимаюсь бегом. Часто бегаю в фитнес-клубе на беговой дорожке. Пробегаю от 20 км за короткое время. И каждый год одно и тоже — ко мне подходят и просят не сбрасывать время после пробежки или сфотографировать их на моей дорожке, чтобы были видны цифры. Одну даже ради интереса нашла в соцсетях, и под фото с моими результатами было написано что-то типа: «Иду на рекорд». Я одного не понимаю: зачем? Что им это дает? Мне не жалко, но очень смешно на это смотреть.

Этот пушистый качок немного умаялся и прилег отдохнуть

  • Любимая записалась в тренажерный зал. На первом занятии тренер подвел их к стойке с гантелями и предложил выбрать комфортный вес. И одна из занимающихся взяла гантели по 3,5 кг! Тренер спросил, не тяжеловато ли будет с такими заниматься. А женщина ответила, что нет, ведь они с мужем сами дом строили и она привыкла ему кирпичи подавать.
  • У меня случился забавный случай в спортзале. Занимаюсь и везде с собой свою бутылку с водой таскаю, ставлю рядом. И вдруг какая-то девушка подходит, берет мою бутылку и пьет из нее! И смотрит еще на меня при этом недовольно. А потом ее подруга ей показала, где на самом деле ее бутылка стояла. В общем, она быстренько собралась и убежала, а бутылку я выбросила.
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Умельцы переоборудовали этот гараж под тренажерный зал. Ну красота же?

  • Встала я на беговую дорожку и начала идти, разогреваюсь. Обычно я сначала иду быстро, потом бегу трусцой, потом снова перехожу на шаг. В зоне беговых дорожек никого не было, из 8 штук занята только моя. И тут подходит какой-то парень, встает на дорожку прям рядом со мной и начинает соревноваться со мной в скорости! Он бежал и громко кряхтел, пол с него ручьями лил, но он не хотел позволить мне выиграть. Очень ему хотелось победить. Ну а я продолжала шагать по дорожке дольше обычного. Надеюсь, помогла ему установить личный рекорд. Вот такой очень активный отдых у меня случился.

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