11 светлых историй из спортзалов, пропитанных запахом новеньких ковриков и звоном гантелей

Поход в фитнес-клуб — это всегда больше, чем просто приседания и отжимания. Помимо того, что физическая нагрузка в целом приносит пользу и хорошее настроение, занятия в спортзале нередко превращаются в целую историю. Здесь даже разговор у стойки администратора может обернуться настоящей жизненной историей и принести потом светлые воспоминания.